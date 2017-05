TV PREPORUKA DANA: Život srednjoškolske profesorice se mijenja kad se u gradić vrati njen bivši učenik (Profesorica engleskog)

HRT1, 13.15, DOKUMENTARNA SERIJA, Pustinje svijeta: Sahara

Današnji izgled Sahare oblikovan je vjetrom i povremenim kišama. Suhe doline, vadi, ostaci su nekadašnjih rijeka. Ekstremno sušni predjeli Sahare primaju jedva centimetar kišnice u desetljeću, zato je ona pusta i neprikladna za život. Međutim postoji obilje dokaza koji pokazuju da se klima Sahare uvelike promijenila u posljednjih nekoliko tisuća godina. Istraživači koji se bave klimatskim promjenama tvrde da je između 8000 i 6000 godine prije Krista postojala takozvana zelena Sahara. Isto tako se vjeruje da bi se scenarij zelene Sahare mogao ponoviti, i to za nekoliko stotina godina.

HRT2. 13.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Vezani i obvezani

Maggie (T. Sursok) i Alex (T. Van Winkle) najbolji su prijatelji Elene (T. Hines) i Ethana (S. Boss) još od koledža. No Maggie i Alex međusobno se ne slažu baš najbolje, točnije rečeno, ne podnose se. Odnosno, Maggie ne podnosi Alexa jer smatra da još nije odrastao, a Alex misli da je Maggie nesretna, mrzovoljna i čangrizava cura. Stjecajem okolnosti, morat će zajedno čuvati djecu svojih prijatelja kad ovi odu na ranije planirani put na Havaje.

NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Kada nastupe srednje godine mnogi tragaju za odgovorima, promjenama i avanturama. To obično sa sobom nosi ishitrene odluke i impulzivno ponašanje. Žene krizu srednjih godina rješavaju kroz napore da se održi vitalnost i sačuva ljepota. Gledatelji u IN magazinu imaju priliku doznati kako preživjeti krizu srednjih godina!

Nives Celzijus je u dalmatinskoj metropoli napravila pravi koncert za pamćenje. Što je veže sa splitskom publikom, zbog čega su joj Dalmatinci najdraži muškarci te vjeruje li još u ljubav otkrila je novinaru IN magazina Hrvoju Kroli.

Riblju pitu u Podravkinoj kuhinji za gledatelje IN magazina priprema Zoran Delić. Dobar tek!

HRT2, 20.00, TALK SHOW, Žene, povjerljivo!: Roditeljstvo – biti Mama?

Biti ili ne biti majka?! S kakvim se izazovima srećemo kao majke, što žrtvujemo, a što dobivamo? Kako nas djeca mijenjaju, koliko se kao roditelji realiziramo kao osobe? Osuđujemo li i smatramo manje vrijednima sve one žene koje ne žele djecu? O različitim doživljajima roditeljstva i neroditeljstva razgovaraju Lana Klingor Mihić, Helena Minić Matanić, Manuela Šola i Ankica Dobrić.

HRT1, 20.50, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Jack i Carolyn danas se vjenčaju. Ali je li Sir Richard učinio dovoljno da im pokvari taj dan? Poslije izborne pobjede George ima dobru vijest za Jamesa i Henryja. Mogu li Elizabeth i Douglas nastaviti gdje su stali? Anna više ne može podnositi laži i prizna nešto što može zauvijek promijeniti njezin brak. Roy i Harry napadnu Gordona zbog špijuniranja Sare, ali ne znaju da on planira osvetu. Regina narednika Taylora uvlači sve dublje u svoju zavodničku mrežu. Olivia upozorava Rose na nešto.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Profesorica engleskog

Linda Sinclair (J. Moore) srednjoškolska je profesorica u gradiću Kingstonu u Pennsylvaniji. Predana je poslu i učenici je vole, no živi sama, jednostavnim životom. Nakon što u New Yorku nije uspio kao pisac, u gradić se vraća Lindin bivši učenik Jason Sherwood (M. Angarano). Njegov zahtjevni otac dr. Tom Sherwood (G. Kinnear) tjera ga da se umjesto književnosti primi studija prava, no Linda mu ponudi da svoju dramu postavi u školi. Njihova suradnja krenut će smjerom koji će promijeniti mnogo toga.

RTL TV, 21.15, DOKUMENTARNA SERIJA, Ljubav je na selu: Trenuci za pamćenje

Već osmu godinu za redom, dokumentarna sapunica spaja usamljena srca farmera i farmerica, a na tom dugogodišnjem putu bilo je svega – od suza do smijeha. Baš takve trenutke, iz proteklih sedam sezona, donosi specijalno izdanje emisije gdje će se gledatelji moći prisjetiti najzabavnijih trenutaka iz prošlogodišnjih epizoda. Žigo, Neve, Danko, Jasmina, Vita Maslačak, Alojz, Snježana, Anja samo su neki od aktera kojih će se gledatelji prisjetiti kroz tri specijalne emisije.

DOMA TV, 21.25, KRIMI SERIJA, Škorpion

Tim Škorpion ucjenom nastoje primorati da provale u zgradu Ujedinjenih naroda i sudjeluju u ubojstvu opasnog trgovca oružjem. A Sylvester odvažnim potezom nastoji zaštititi Meganine želje.

Tim Škorpion i Walterovi roditelji u bolnici posjete Megan čije se stanje pogoršava, ali svi se nađu u karanteni zbog izbijanja smrtonosne gljivične zaraze.

HRT3, 22.20, DRAMA, Disati

Priča o mladiću (T. Schubert) koji nakon zločina i boravka u odgojno-popravnom domu dobije posao u mrtvačnici u Beču gdje se prvi put u životu susreće s mrtvacima. To mijenja njegove poglede na svijet…

Film je prikazan na mnogim svjetskim festivalima, osvojio je brojne nagrade, među ostalim proglašen je najboljim u kategoriji igranog filma Sarajevo Film Festivala 2011. godine, a najboljim glumcem proglašen je Thomas Schubert.

HRT2, 22.30, DRAMSKA SERIJA, Ljubimac publike

Paul i njegova obitelj teško se nose s optužbama koje se protiv njega gomilaju u istrazi. Dee odluči razgovarati s jednom od žena koje su ga optužile za silovanje, svojom bivšom dadiljom Christinom. Mariena vjera u supruga je poljuljana kad shvati da tih večeri kad je Paul navodno napastovao Christinu nije bila kod kuće. Paul odlučuje dati intervju na radiju kako bi iznio svoju stranu priče. No time samo sve još dodatno pogorša i razljuti svog odvjetnika, a u novinama osvane priča o Deeinoj borbi s ovisnošću i pokušajima samoubojstva.

Optužbe iznesene protiv Paula potaknu Dee na razmišljanje. Dok Paul i Marie slave njezin rođendan, Dee se pita jesu li potisnuta sjećanja na događaje iz djetinjstva uzrok svih njezinih problema. Ili je sve to samo umislila?

NOVA TV, 00.00, KOMEDIJA, Ta luda vjenčanja

Verneuilovi su imućni i obrazovani katolici koji žele samo najbolje za svoju djecu. Sve bi bilo u savršeno u njihovu svijetu da tri kćeri nisu u braku s muškarcima potpuno različitih korijena i vjeroispovijesti. Stoga, kada ih četvrta kći obavijesti da će se udati za katolika, oni su izvan sebe od sreće… ali ne zadugo.