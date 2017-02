TV PREPORUKA DANA: Završni dio trilogije o avanturama Jacka Sparrowa odlučuje o sudbini čitavog svijeta (Pirati s Kariba: Na kraju svijeta)

HRT2, 14.25, AKCIJSKA DRAMA, Asteroid: Konačni udar

Astrofizičar Steve Thomas (M. Lutz) konstruirao je satelit za praćenje asteroida. Kad je otkrio da se satelit koristi u vojne svrhe, objavio je svoje otkriće, što je izazvalo skandal u vojnim krugovima i u državnom vrhu. Proglašen je izdajnikom, izgubio je posao, napustili su ga mnogi prijatelji. Zbog svađe sa ženom doselio se svom mlađem bratu Billu (R. Dunne), koji ne dijeli ni Steveovo znanje ni njegovu ozbiljnost. Novinari pokušavaju doprijeti do Stevea, no on odbija davati izjave. Uporna Sandra (A. van Hooft) približi mu se preko brata, koji je slab na privlačne djevojke. Upravo u to vrijeme Steve otkriva kako se Zemlji približava meteorska kiša, ali i nešto mnogo opasnije, asteroid tako velik da bi mogao uništiti polovicu Sjedinjenih Država. Kako ga neprekidno prate agenti FBI-a zato što sumnjaju da bi mogao raditi protiv države, Steve ne može ništa učiniti niti ikoga uvjeriti u ono što vidi, jedini koji mu vjeruju su Sandra, Bill i njegova obitelj.

RTL TV, 20.00, PUSTOLOVNI SPEKTAKL, Pirati s Kariba: Na kraju svijeta

Kapetan Jack Sparrow (Johnny Depp) zatočen je u klopci Davyja Jonesa, a Leteći Holandez i Davy Jones (Bill Nighy) pod kontrolom su istočnoindijske trgovačke kompanije i lorda Cutlera Becketta (Tom Hollander), koji je odlučio očistiti mora od svih pirata. Will Turner (Orlando Bloom) i Elizabeth Swann (Kiera Knightly) moraju se udružiti s kapetanom Barbossom (Geoffrey Rush) žele li starog prijatelja Jacka izbaviti iz zamke u kojoj očajava. Will, Elizabeth i Barbossa zovu pirate sa svih krajeva svijeta, uključujući azijskog pirata (Chow Yun-Fat) da se udruže i oslobode božicu Calypso, ukletu ljubavnicu Davyja Jonesa kako bi im pomogla te osigurala budućnost i slobodu svih pirata svijeta. U epskoj bitci protiv Becketta, Jonesa i admirala Jamesa Norringtona (Jack Davenport) odlučuje se o sudbini pirata čitavog svijeta.

HRT1, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Heroji Vukovara: Grad I – Tenkisti

Epizodu otvaraju tenkisti koji opisuju početak borbi i diverzija, a daju i opću sliku kako je to biti tenkist. Posebno je zanimljivo kako opisuju položaj tenkista kao izuzetno nezahvalan i opasan, te kako su svi zapravo zazirali od toga da dopadnu u tenkovsku diviziju gledajući tenk kao “peć na kotačima” koji u svojoj nezgrapnosti i sporosti samo čeka da bude pogođen.

Tenkisti zatim gledateljima dočaravaju unutrašnjost i funkcionalnost transportera koji se u muzejskom dvorištu nalazi pokraj njih. Kasnije gledatelji također imaju priliku vidjeti i unutrašnjost tenka uz zanimljivi komentar naših protagonista. Posebno su zanimljivi i detalji opisa borbi s tenkovima koje sugovornici zorno opisuju.

HRT2, 21.35, VESTERN, Krvavi poker

Tamnoputi George (Y. Kotto) obavijesti kartaša koji je ranije napustio igru, Vana Morgana (D. Martin), da ostali spremaju linč. Morgan ih pokuša zaustaviti no oni ga onesposobe i objese nesretnog varalicu. Nakon toga Morgan napušta grad, oprostivši se s djevojkom Norom (K. Justice) i njezinim bratom Nickom (R. McDowall), jednim od odgovornih za linč. Dok Morgan kocka u drugim gradovima, u Rincom stiže karizmatični propovjednik Jonathan Rudd (R. Mitchum), pokušavajući uvjeriti grešne kauboje da nedjeljom dolaze na misu. Istodobno, netko počne ubijati kartaše odgovorne za linč, zbog čega se Nick vraća u grad.

NOVA TV, 22.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Hitch – Doktor za ljubav

Alex Hitchens ‘Hitch’ (Will Smith) legendarni je i svojom voljom anonimni ‘doktor za ljubav’. Velikom broju njujorških muškaraca da pridobiju žene svog života. Radeći s Albertom (Kevin James) poniznim računovođom kojem se sviđa glamurozna poznata žena Allegra Cole (super model Amber Valletta), Hitch će napokon upoznati svoju bolju polovicu. Radi se o predivnoj i pametnoj Sari Melas (Eva Mendes), tračerskoj kolumnistici koja slijedi svaki Allegrin korak. Profesionalni samac Hitch odjednom će shvatiti da je ludo zaljubljen u Saru, novinarku čija bi najveća priča moglo biti razotkrivanje najpoznatijega njujorški ‘doktora za ljubav’.

RTL TV, 23.15, FANTASTIČNI PUSTOLOVNI FILM, Sumrak saga: Pomrčina

Nedaleko Forksa, u Seattleu Victoria (Bryce Dallas Howard) napadne i ugrize Rileya Biersa (Xavier Samuel) kako bi zajedno s njim mogla stvoriti novu vojsku vampira. U Forksu Edward (Robert Pattinson) i Bella (Kristen Stewart) razmišljaju o zajedničkoj budućnosti. Edward odbija od Belle napraviti vampiricu dok se ne vjenčaju, no ona se ne želi udati tako mlada. I dok Charlie Swan (Billy Burke) istražuje nestanak Rileya Biersa, Edward sumnja da je povezan s početkom stvaranja novih vampira. Iako se Edward boji za Bellu, ona je uvjerena da je Jacob Black (Taylor Lautner) i ostatak vukodlaka neće povrijediti. Odlazi u La Push naći se s Jacobom, koji joj prizna svoju ljubav i pokuša je poljubiti. U međuvremenu, Alice (Ashely Greene) ima viziju da će novorođeni vampiri napasati Forks te da će ih predvoditi Riley Biers.

HRT2, 23.20, KRIMI DRAMA, Mala Odessa

Nakon što nasred ulice mirno i hladnokrvno izvede još jedno umorstvo, plaćeni ubojica Joshua Shapiro (T. Roth) od šefa dozna da ga novi zadatak vodi u četvrt Mala Odesa u newyorškom Brooklynu. Joshua je tamo odrastao, a i danas tamo živi njegova obitelj. Već godinama nije vidio svog oca Arkadija (M. Schell), majku Irinu (V. Redgrave) i mlađeg brata Reubena (E. Furlong). Irina boluje od tumora na mozgu, otac Arkadij unatoč životnim udarcima pokušava zadržati osobno dostojanstvo, utjehu pronalazeći u zagrljaju znatno mlađe Nataše (N. Andrejčenko). Kad stigne u staru četvrt, Joshuu primijeti stari znanac Saša (D. Vadim), koji vijest već sljedećeg jutra dojavi Reubenu i Alli Šustervič (M. Kelly), bivšoj Joshuinoj djevojci.

HRT3, 23.20, DRAMA, Tony Manero

Početak je osamdesetih, Santiago, Čile. Raul Peralta očaran je filmom “Groznica subotnje večeri” i glavnim likom Tonyjem Manerom kojeg u filmu tumači John Travolta. Redovito gleda film u malom kvartovskom kinu i proučava detalje. Plesne je pokrete savladao do detalja, hod i svakodnevne kretnje također, a s grupom plesača amatera razvija show prema priči i koreografiji iz filma. Raul je čovjek čiji entuzijazam i snovi o slavi bude simpatiju no u realnosti je čovjek vrijedan prezira koji se ne libi ni ubiti, ni ukrasti. Vrijeme je kaotične Pinochetove diktature, slabog funkcioniranja bilo kojeg državnog aparata, osim onog represivnog. Bijeda i nepravda vire iz svakog ugla.