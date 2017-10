TV PREPORUKA DANA: Zarobljeni američki pilot (Christian Bale) planira bijeg iz zatvora koji je duboko u džungli Laosa (Bijeg u zoru)

HRT1, 13.15, TALK SHOW, Dr. Oz

Novosti u istrazi o smrti Joan Rivers! Novi dokazi otkrivaju što se možda dogodilo u klinici. Jesu li prekršena pravila postupanja? Je li liječnik koji nije za to imao dopuštenje napravio zahvat na koji Joan nije pristala pisanim putem? Šokantni novi podaci!





HRT2, 13.20, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Osveta djeveruša

Abigail (Raven-Symoné), Parker (J. Garcia Swisher) i Rachel (C. Whitehead) druže se s bogatom i razmaženom Caitlyn (V. Williams), koja je navikla da sve bude po njezinome, pa tako i kad se igraju vjenčanja, uvijek ona mora biti mlada, a one samo djeveruše. Kad su odrasle, Abigail je postala spisateljica i živi u New Yorku, Parker je glumica i također živi u New Yorku, Caitlyn i dalje caruje u njihovom gradiću, zaručena je i priprema se za vjenčanje. Nesretna je jedino Rachel, jer je njezin bivši dečko Tony (L. Brocato) Caitlynin budući muž. Da stvar bude strašnija, Caitlyn joj je velikodušno ponudila, zapravo zapovijedila, da bude jedna od djeveruša, što je Rachel, gutajući suze, prihvatila. Kad su Abigail i Parker došle u rodni gradić, iznenađene su kad shvate da se Caitlyn udaje za Tonyja i odluče sve učiniti kako bi spriječile vjenčanje. No, Rachel im objašnjava da se vjenčanje ne smije spriječiti jer je Caitlyn trudna s Tonyjem, a on je previše častan da je ne bi oženio.

HRT2, 20.05, TALK SHOW, Oči u oči

Tema ovotjednog izdanja emisije Oči u oči je što slušaju mladi. Koliko su doista popularni narodnjaci i što im takva glazba znači? Što im znači glazba općenito? Kako je moguće u isto vrijeme slušati i folk i pop i rock? Odgovore će Petru Vlahovu pokušati dati njegovi gosti Miroslav Škoro i Boban Rajević.

Pogledajte i naše redovite rubrike: Glavnom avenijom, pregled društvenih događaja, Svijet je lopta šarena, pregled događaja sa svjetske zabavne scene i S kao stil u kojoj sestre Josipović donose sve što trebamo znati o trapericama.

U potrazi za domaćim iskoracima u turizmu otišli smo u Omiš na adrenalinsko penjanje po stijenama.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Portreti za povijest: Putin

Nekadašnji KGB-ovac Vladimir Putin u kratko je vrijeme izgradio imidž strogog čovjeka koji ne trpi zakulisne igre i ne dopušta da itko stane na put širenju ruskih interesa. S vremenom su njegove ambicije porasle. Putin je očigledno odlučio prekinuti dominaciju SAD-a kao jedine svjetske supersile. On de facto želi obnovu Sovjetskog Saveza. I sasvim je jasno da ne kani ispustiti vlast iz ruku prema uzusima moderne demokracije. Kako bi ostvario sve svoje ciljeve, Vladimir Putin naumio je postati ruski car 21. stoljeća.

DOMA TV, 20.35, KRIMI SERIJA, Navy CIS LA

Tim je u potrazi za nestalom tinejdžericom za koju smatraju da surađuje s terorističkom organizacijom.

HRT1, 20.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Zapisano u kostima

Kad je Hrvoje Vulić, arheolog vinkovačkog Gradskog muzeja, u grobu na nalazištu Anina ulica ugledao dva zagrljena kostura, odmah su mu na um pali slavni veronski ljubavnici. U ovoj epizodi pokušavamo otkriti je li i vinkovački par snašla sudbina Shakespeareovih junaka ili je, ipak, riječ o nečem posve drugom.

HRT2, 21.00, RATNA DRAMA, Bijeg u zoru

Dieter Dengler (C. Bale) prijavio se kao dobrovoljac u vojne pilote nakon što se njegova obitelj preselila u Ameriku. Na prvom borbenom zadatku srušen je njegov zrakoplov iznad Laosa. Zarobljen je ali ne želi surađivati s neprijateljskim vojnicima. Nakon šokantnog mučenja odvode ga u zatvorenički logor gdje upozna dvojicu rezigniranih američka vojnika, koji su u zarobljeništvu već dvije godine. No, Dangler se ne namjerava predugo zadržati u toj noćnoj mori: počinje planirati bijeg koji će ostale zarobljenike iznenaditi svojom lukavošću i smjelošću. Dengler i ne zna gdje se nalaze – ali s nepokolebljivom sigurnošću zna da se ne smije prestati boriti za vlastiti život.

HRT3, 22.45, VESTERN, Posljednji vlak iz Gun Hilla

Lijepa Catherine Morgan (Z. Rodann) indijanskog podrijetla, supruga okružnog šerifa Matta Morgana (K. Douglas), sa sinom Peteyjem (L. Henderson) prolazi šumom u kočiji. Iznenada ih napadnu dvojica kauboja. Dječak uspije pobjeći, no Catherine napadači siluju i ubiju. Stigavši na mjesto zločina, Matt pronađe samo suprugino tijelo i sedlo s inicijalima C. B. Slova ga odmah podsjete na njegova starog prijatelja Craiga Beldena (A. Quinn) koji je sada bogati rančer u susjednom gradu Gun Hillu.

RTL2, 23.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Charlie govori Alanu da se nije oženio s Miom jer je tražila da se Alan i Jake odsele, ali Alanu se čini da njegovo ponašanje nije logično. Charlie i Alan imaju problema s bučnim susjedom, za kojeg na kraju ispada da je to Steven Tyler.

HRT2, 23.10, KRIMI SERIJA, Zakon i red: UK

David i Elaine Lerner na smrt su izbodeni dok su spavali. Njihovo ubojstvo predstavlja zagonetku za Ronnieja i Matta. Ubijene su svi voljeli, ne postoji nijedan trag koji bi upućivao na to da su imali neprijatelja ili da su se kome zamjerili. Uskoro dolaze do spoznaje da bi vjerojatnija meta napada bila prijašnja vlasnica kuće, Camilla Mallon, bankarica upletena u skandal s rizičnim ulaganjima. Je li moguće da je prilikom ovih okrutnih ubojstava došlo do zamjene identiteta?

Dok kraljevski tužitelji istražuju ovaj naoko besmislen zločin, Jakeova bivša mentorica Margaret Rumsfield (Jill Baker) zalaže se za to da okrivljeni budu optuženi samo za ubojstvo iz nehaja. Mogu li naši junaci osigurati osudu za teško ubojstvo, iako nema ni motiva ni namjere?

NOVA TV, 23.50, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ljubav na daljinu

Erinina (Drew Barrymore) ironičnost i posvemašnja iskrenost šarmiraju novopečenog samca Garretta (Justin Long). Njihova kemija pokreće pravu ljetnu avanturu, za koju oboje sumnjaju da će potrajati kada se Erin vrati kući u San Francisco, a Garrett zbog posla ostane u New Yorku. No kada šest tjedana razuzdanog veselja poprime ozbiljnije značenje, ni on ni ona nisu sigurni da žele kraj.