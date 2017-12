TV PREPORUKA DANA: Za ekrane će vas prikovati drama Kraljica i komedije Ta luda ljubav te Sam u kući 3

HRT2, 13.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kristinin davni Božić

New York, Badnjak. Kristin provodi večer na “tematskoj” zabavi na temu prošlih Božića. Kad pred jutro stigne kući, s bocom šampanjca za koju ne zna odakle joj, lamentira svojoj mački kako za Božić nije bila kod kuće, kod roditelja, još od svoje sedamnaeste godine. S tim mislima zaspe… a probudi se na Badnjak 1996., i prvi koga vidi je još jedna ona, ali sa 17 godina. Nakon prvog šoka, Kristin i njezino mlađe ja, Krys, smišljaju kako će majci objasniti prisutnost starije djevojke. Tek tada uviđa kako joj se pružila nevjerojatna prilika da popravi ono što je pogrešno učinila tog davnog Božića 1996., nakon kojega je njezin život krenuo tijekom koji ju je doveo do ovoga kakva je danas.

HRT2, 15.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Kirstien i Philov savršeni Božić

Bilo da priređujete zabavu za djecu ili odrasle ili pak planirate proslavu samog Božića, ove blagdane proslavite sa stilom pomoću Kirstiena i Philova vodiča za savršeni Božić.

Kirstie Allsopp i Phil Spencer znaju sve o proslavi Božića. U ovoj blagdanskoj seriji pokazat će najbolje ukrase, poklone te hranu i pića. Kirstie i Phil preobrazit će jednu kuću na četiri različita načina tako što će se pozabaviti ukrašavanjem, traženjem najboljih poklona te odabirom hrane i pića koje će poslužiti gostima.

Prvo moraju osmisliti savršenu zabavu za skupinu školaraca. Nakon toga moraju prirediti najbolju zabavu za odrasle s koktelima, “cruditésom” i elegantnim ukrasima. Pozabavit će se i proslavom samog Božića tako što će ukrasiti stol i pripremiti vrhunski božićni objed. Dok je za neke obitelji najsvečaniji Božić, za druge je Silvestrovo vrhunac godine. Nakon putovanja Britanijom, Kirstie i Phil priredit će najbolji doček Nove godine u koji će uklopiti razne običaje.

HRT3, 15.20, BIOGRAFSKA DRAMA, Aglaya

Film o odnosu majke (E. Ónodi) i kćeri (P. Móga), razdvojenoj obitelji, blagoslovu i prokletstvu zajedništva i neovisnosti, a sve iz perspektive mlade Aglaje. Priča se temelji na stvarnim događajima o istočnoeuropskoj obitelji cirkuskih artista koji su prebjegli na Zapad i borbi da opstanu…

Na TV festivalu u Monte Carlu 2013. redateljica Krisztina Deák je nagrađena za najbolji TV film i dobila je Posebnu nagradu Crvenog križa. Film je osvojio Zlatnu nimfu, a Eszter Ónodi je nagrađena za glumu.

Snimljeno prema romanu Aglaja Veteranyi “Why the Child is Cooking in the Polenta”.

RTL TV, 20.00, KOMEDIJA, Sam u kući 3

Međunarodna kriminalna organizacija uspjela je ukrasti najnoviji kompjuterski čip iz američkog Ureda za obranu, iznimno tajni izum koji će vlasniku pružiti dotad neslućene mogućnosti korištenja povjerljivih svjetskih informacija. Iako je krađa prošla glatko, bez ikakvih problema, zamjena prtljage na aerodromu uzrokovala je da čip, skriven u igrački automobila na navijanje, završi u tihom predgrađu Chicaga, domu malog Alexa. Nakon prvotne panike zbog ogromnog gubitka, kriminalci se razvesele kad shvate gdje se čip nalazi, a pogotovo kad saznaju da u kući trenutno nema nikoga osim osmogodišnjeg dječaka. Međutim, ono što ne znaju je da je Alex jedina osoba na svijetu dovoljno dovitljiva i hrabra da ih zaustavi, bez obzira na svoje godine.

HBO, 20.00, PUSTOLOVNA SERIJA, Sumrak templara

Vitezovi templari bili su najmoćniji, najbogatiji i najtajanstveniji vojni poredak srednjeg vijeka zadužen za zaštitu najcjenjenije kršćanske relikvije – Svetog grala – i čuvanje razornih tajni. Serija zalazi duboko u tajni svijet ovog legendarnog bratstva ratničkih redovnika. Od njihovih bitaka u Svetoj Zemlji i kompleksnog odnosa s kraljem Francuske, do izdaje koja je naposljetku dovela do njihova tragičnog raspada, priča o vitezovima templarima dosad nije bila u potpunosti ispričana.

HRT1, 20.05, BIOGRAFSKA DRAMA, Kraljica

London, 2. svibnja 1997. godine. Tony Blair (M. Sheen), vođa novih laburista, novi je britanski premijer, najmlađi nakon Lorda Liverpoola, 1812. godine. On i njegova supruga Cherie (H. McCrory) odlaze na audijenciju kraljici Elizabeti (H. Mirren), na kojoj će ga kraljica proglasiti premijerom. Prvo vatreno krštenje za Blaira dolazi već četiri mjeseca poslije: princeza Diana poginula je u Parizu, a kako će je pokopati, bit će uzrok prvog sukoba između dvora i Vlade. Kraljica Elizabeta smatra da je princeza Diana nakon rastave prestala biti član kraljevske obitelji, te da njezin pokop mora biti privatan, a Tony Blair smatra da će to biti veliki izazov za britanski narod, koji je pokojnu Dianu smatrao svojom, narodnom princezom. Princ Charles (A. Jennings) od majke traži pokop s kraljevskim počastima, jer je Diana majka dvojice prinčeva, Williama i Harryja.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Priča o Egiptu: Put k piramidama

U prvoj epizodi profesorica Joann Fletcher istražuje početke nastanka egipatske civilizacije. Kako su se u samo nekoliko stoljeća uspjeli razviti od primitivnih poljodjelaca u graditelje piramida? Svoje istraživanje započinje u Qurti u Gornjem Egiptu, vraćajući se gotovo 20.000 godina u prošlost. Ovdje nalazi najstarije rezbarije u kamenu ikad otkrivene u Sjevernoj Africi, djela nomadskih lovaca. U Asuanu razgleda jedno od najstarijih naselja u dolini rijeke Nil kako bi pronašla tragove rane egipatske civilizacije. Zatim otkriva još nešto po čemu je Egipat prvi u svijetu – prvi tekst u kojem su zapisani podaci nužni za izračun poreza. Ovaj zapis ujedno označava i početke birokracije neophodne za podizanje piramida.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

Patrola građana čuva ulice zabačenog sela Bleakridgea i raskrinkava svakog tko prekrši zakon. Kad jedan pripadnik umre, viši inspektor Barnaby i narednik Winter otkrivaju što bi sve neki ljudi učinili za moć.

HRT1, 21.45, DOKUMENTARNI FILM, Vojvoda i vojvotkinja od Windsora

Više od 1000 privatnih fotografija, koje su 80 godina bile skrivene, otkrivaju intimne trenutke najromantičnije priče 20. stoljeća.

Film prikazuje intimnu ljubavnu priču Edvarda VIII. i Wallis Simpson kako je nikad prije niste vidjeli, daje uvid u vezu kralja i “rastavljene žene” te prvi put u povijesti donosi više od tisuću privatnih fotografija koje je vojvotkinja od Windsora dala svojem vrtlaru nakon vojvodine smrti i koje su dosad bile skrivene u kovčegu s uspomenama.

Tri albuma, više od tisuću fotografija, od kojih je mnoge snimio sam Edvard, otkrivaju tajnu, neočekivanu, zabavnu, uzbudljivu, dirljivu i jedinstvenu ljubavnu priču, jednu od najromantičnijih u povijesti.

HRT2, 21.40, KRIMI SERIJA, Viši inspektor Banks

Banks i tim imaju bolni zadatak da otkriju kako je došlo do nedavne tragedije. Mukotrpna istraga dovede ih do sumnjivca, ali zapne kad otkriju da mu se krivnja nikako ne može pripisati. Dok novi načelnik Anderson navaljuje na inspektoricu Helen Morton da zaključi slučaj, Banks je sve čvršće uvjeren da je za sve odgovoran jedan čovjek, gangster Steve Richards. Ali svaki put kad se približi Richardsu, trag izblijedi, svjedoci nestaju ili žrtveni jarci priznaju krivnju. Uskoro zbog opsesije Richardsom Banks pukne pa ga Anderson potjera i imenuje Helen privremenom višom inspektoricom. Helen je prisiljena birati između ambicije i odanosti timu, a Banks, natjeran u situaciju u kojoj se nikad prije nije našao, mora osigurati da dobro pobijedi zlo.

FOX CRIME, 22.00, KRIMI SERIJA, Brokenwoodski misteriji

Predivan sunčan dan i idilično okruženje u prirodi gradića Brokenwood, savršen su scenarij za rođendanski piknik iznenađenja. Glavni policijski istražitelj Mike (Neill Rea) barem je nakratko posao ostavio po strani i opustio se s prijateljima, no ne zadugo. Na njegovu rođendansku zabavu nenadano je ‘upao’ nesretni skakač padobranom te pred Mikea i njegovu policijsku partnericu i istražiteljicu Kristin (Fern Sutherland) postavio novi slučaj.

RTL TV, 22.05, AKCIJSKI SF FILM, Pravi čelik

U bliskoj budućnosti ljudi postanu nezainteresirani za postojeće borilačke sportove pa izmisle novi sport u kojem roboti, kojima upravljaju ljudi, preuzimaju uloge boraca. Charlie Kenton (Hugh Jackman), bivši je boksač koji se trudi uspjeti u novom sportu, no to mu nikako ne ide od ruke. Kada dozna da njegova bivša supruga preminula, iako njezina sestra (Hope Davis) želi usvojiti Maxa (Dakota Goyo), Charlie sam želi odgajati sina Maxa. Posudivši novac za novog robota, Charlie uzima Maxa preko ljeta, a ovaj mu pomogne da bolje kontrolira robota i postane bolji u sportu. No robot biva uništen te otac i sin odlaze na otpad u potrazi za dijelovima. Tamo pronalaze Atoma, robota stare generacije, kojeg odluče obnoviti.

NOVA TV, 22.15, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ta luda ljubav

Cal Weaver (Steve Carell) ima četrdeset i koju godinu i živi svoj san – ima dobar posao, lijepu kuću, odličnu djecu i brak sa svojom srednjoškolskom ljubavi. Kad sazna za supruginu nevjeru, on želi razvod i tada tu počinje kraj njegova savršenoga života. Kako Cal nije izlazio na spojeve gotovo jedno desetljeće ovo mu neće biti nimalo lako. No, unatoč svemu što mu se nudi sada kada je slobodan muškarac, Cal svoje srce ne može promijeniti.

HRT3, 23.25, DRAMA, Igra

Skupina dječaka iz afričkih imigrantskih obitelji od 12 do 14 godina uzimala je drugoj djeci stvari tijekom dvije godine, 2006.-2008. Njihovo otimanje temeljilo se na pristupu dobar i loš policajac te stereotipima o crnim useljenicima, koji su im služili za zastrašivanje…

Ovaj nagrađeni film Rubena Östlunda, na festivalima u Cannesu, Doublinu, Gijonu, Tokyju i dr., u Švedskoj je izazvao javnu debatu u medijima o rasi, klasama, kao i zloporabi moći.

NOVA TV, 00.40, TRILER DRAMA, Krvavi dijamant

U razdoblju kaosa i građanskog rata koji je 1990-ih zahvatio Sijera Leone, Danny Archer (Leonardo DiCaprio), bivši plaćenik iz Zimbabvea i Solomon Vandy (Djimon Hounsou), ribar iz naroda Mende udružuju se kako bi ostvarili svoje ciljeve. Obojica su Afrikanci, ali njihovi životi i okolnosti u kojima žive potpuno su različite sve dok im se sudbine ne isprepletu u zajedničkoj potrazi za rijetkim ružičastim dijamantom, kamenom koji može promijeniti njegove živote. Solomon, koji je bio otet od obitelji i prisiljen raditi u rudnicima dijamanata, pronađe taj neobični dragulj i skriva ga, unatoč velikoj opasnosti. On zna kako bi dijamant mogao ne samo osloboditi njegovu ženu i kćeri od izbjeglištva nego i spasiti njegova sina Diju od još gore sudbine djeteta vojnika. Archer koji zarađuje od trgovanja dijamantima za oružje, doznaje za Solomonov skriveni dragulj, koji je dovoljno dragocjen da mu bude izlaz iz Afrike i kruga nasilja i korupcije u koji je dobrovoljno uvučen. Tu se u priču uključuje i Maddy Bowen (Jennifer Connelly), američka novinarka puna ideala koja je u Sijera Leoneu kako bi otkrila istinitu priču u pozadini sukoba zbog dijamanata i razotkrila sudioništvo vodećih ljudi dijamantske industrije kojima je profit važniji od principa.