TV PREPORUKA DANA: Vodeća talijanska momčad, Napoli i drugoplasirana momčad Bundeslige, Leipzig susreću se na San Paolu

HRT2, 13.40, TRILER, Susjed koji me vrebao

Andrea Allen (A. Pietz) i njezina kći Jodi (K. Stranahan) sele se iz stana u gradu u mirniji i skuplji kvart nakon što je Jodi napadnuta i silovana kad je bila sama kod kuće, od čega se ne može oporaviti i živi u neprekidnom strahu da će se zločinac vratiti. Novo susjedstvo upoznaje uglavnom kroz objektiv svoje kamere: ženu iz kuće preko puta, Lisu, njezinu nećakinju Kristen (K. Norman), mladića kojega svi smatraju sumnjivim, Nicka (G. Harvey) i Teda (E. Erickson), udovca koji je nedavno izgubio ženu.

Jednom prigodom, snimajući ulicu, Jodi primijeti siluetu u Lisinoj kući u prizemlju, za vrijeme dok je Lisa bila na gornjem katu, a njezina nećakinja provodila vikend na logorovanju. Smjesta je požurila upozoriti Lisu, no kako nikoga nisu otkrile u kući, i sama je povjerovala da joj se pričinilo. Međutim, sljedeće jutro Lisa je nađena mrtva, razbijene glave. Isprva je izgledalo kao slučajan tragičan pad, no istraga je pokazala da se radi o hotimičnom udarcu teškim predmetom. Jodi pokušava policiji reći ono što zna, no nitko joj ne vjeruje, pa ni majka.

HRT2, 20.05, TALK SHOW, Žene, povjerljivo!: Moj sin

To je najsloženiji obiteljski odnos. Složeniji od odnosa s partnerom ili svekrvom. Odnos o kojemu se razmišljalo još u starogrčkim mitovima, a čitava četa psihologa i psihijatara o njemu i danas burno i živo raspravlja. Današnja emisija govori o odnosu majke i sina.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Zapisano u kostima: Legionar iz Resnika

Na temelju koštanih ostataka može se reći mnogo toga o životu osobe – u kojem je vremenu živjela, koliko je bila stara, od čega je bolovala, kako je umrla. No gotovo se nikad iz kostiju ne može iščitati zanimanje osobe.

Istraživanjem antičke nekropole Resnik u Kaštelima među ostalim otkriven je i kostur koji je kao grobni prilog ima vrh koplja. Arheolozi smatraju da bi mogla biti riječ o legionaru. Na dr. Šlausu i njegovom timu je da tu pretpostavku potvrde i otkriju kako je živio i umro resnički legionar.

HRT2, 21.00, NOGOMET, EUROPSKA LIGA: Napoli – Leipzig

Utakmicom između Astane i Sportinga, koja se igra u 17 sati, službeno započinje druga faza Europske lige, točnije 16-ina finala. Jedan od najzanimljivijih susreta svakako je sraz Napolija i Leipziga. Susret započinje u 21:00, a domaćini su Talijani.

Napoli je oduševio igrama u grupnoj fazi Lige prvaka, ali na kraju nije uspio proći dalje pored Manchester Cityja i Šahtara. Večerašnji suparnik nije nimalo bezazlen jer je riječ o njemačkom doprvaku. Leipzig je trenutno drugi u Bundesligi iza Bayerna, dok je Napoli vodeći u Italiji pa je jasno da bi susret na San Paolu mogao pružiti pravi nogometni spektakl.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Milijarde

Hall obavještava Axea da Chuck ima nove dokaze protiv njega zbog kojih bi mogao završiti u zatvoru. Lara planira bijeg obitelji iz zemlje, a Axe optužuje Wendy da je Chucku dala informacije. Wendy se protivi i shvaća koliko je daleko Chuck otišao u lovu na Axea i prijeti da će ga razotkriti. I brak i karijera su mu ugroženi i Chuck je prisiljen produbiti razdor s Connertyjem. Chuck je toliko toga žrtvovao za taj slučaj, možda čak i svoj brak. Potraži Axea i eksplozivno se sukobljavaju.

NOVA TV, 22.30, INFO MAGAZIN, Provjereno

Zrak smrdi, a ni vodu nitko ne pije. Naša je ekipa bila na Karepovcu i analizirala splitsku vodu. Provjereno donosi rezultate analize.

Prisilno ga odveli u bolnicu, dijagnosticirali mu poremećaj, dali skrbnika i oduzeli poslovnu sposobnost, bez da je ikome učinio išta nažao.

Istražujemo navode o velikoj prevari u trgovini: jedemo li loš i nekvalitetan med upakiran kao domaći? Testirali smo nekoliko teglica.

Don Juan iz Dubrave. Namami ih preko radio oglasa, zavede, dovede kući, a kada ih iskoristi izbaci ih na cestu. I tako već 62. zaredom!

DOMA TV, 22.35, AKCIJSKA SERIJA, Legende sutrašnjice

Ray, Sara i Kendra šokiraju se kad Waverider odleti bez njih, ostavljajući ih u 50-ima. Nakon mjeseci čekanja da se vrate po njih, trojac uviđa da moraju krenuti dalje sa životom. Ray i Kendra zbliže se kao par, ali Sara odluči vratiti se u Ligu ubojica i Ra’s al Ghulu (u gostujućoj ulozi Matt Nable).

HRT3, 22.50, DRAMA, Sveti Mihovil je imao pijetla

Naivni idealist iz građanske obitelji Giulio Maneri (G. Brogi) smatra se anarhistom. Potkraj devetnaestog stoljeća organizira skupinu mladih ljudi i s njima u jednom selu pokuša dignuti oružanu pobunu. Nekoliko je ljudi ubijeno. Giulio je sve izveo s namjerom da politički “osvijesti” seljake no oni ne mare za njega. Osuđen je na smrt strijeljanjem. Prije samog izvršenja, kazna mu je ublažena na dvadeset godina robije u samici. Kako ne bi poludio, razgovara sam sa sobom i s imaginarnim sugovornicima. Koji put izgovara pjesmicu koje se sjeća iz djetinstva a zove se “Sveti Mihovil imao je pijetla”. Nakon deset godina premjeste ga u drugi zatvor gdje se susreće s mladim revolucionarima.

HRT1, 23.30, KRIMI SERIJA, Nijanse plave

Nakon što otkrije da je Stahlova meta njegova bliska prijateljica i kandidatkinja za gradonačelnicu Julia Ayers, Wozniak pokreće sveopći rat protiv Stahla. Harlee se upušta u istragu koja neočekivano skreće u njezinu prošlost i zbog koje se na kraju sukobi s Wozniakom i FBI-em. Nedobrodošli došljak u postaji prijetnja je najdubljim tajnama tima.

RTL2, 23.50, HUMORISTIČNA SERIJA, Moderna obitelj

Mali Dunphyjevci su svoje roditelje na godišnjicu braka htjeli iznenaditi doručkom u krevetu. Međutim, umjesto toga Phil i Claire su klince iznenadili intimnim prizorom u spavaćoj sobi. Mitchell i Cameron se muče oko čišćenja mrlje od soka na tepihu.

NOVA TV, 23.55, TRILER, Ubij za mene

Amanda (Katie Cassidy) je članica popularnog sestrinstva na kampusu jednog američkog sveučilišta. Ubrzo postane glavna osumnjičenica u slučaju nestanka njezina dečka koji ju je zlostavljao, iako ga je u stvarnosti ubila njezina nova cimerica Hayley (Tracy Spiridakos). Problem je u tome što ona sada očekuje da će joj Amanda uzvratiti uslugu i ubiti Hayleyna oca zlostavljača.