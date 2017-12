TV PREPORUKA DANA: Vikend započinjemo filmovima Veliko čudo, Zaštitni kod, Pripravnik, Ludi dani i Šest dana, sedam noći

HRT2, 13.30, KOMEDIJA, Blagdanski popis želja

Sara (E. Hollman) piše priče za djecu. Upravo kad treba promovirati svoju novu knjigu, otac je zove da, ako može, dođe kući na neko vrijeme, jer je njezina baka Evie (M. Ross) pala i ozlijedila nogu, a liječnik sumnja da je uzrok pada lagani srčani udar, pa će baka biti kod njih dok se ne oporavi. Sara nevoljko pristaje, ne voli biti kod kuće jer se ne slaže sa svojom savršenom majkom. Baku posjećuje njezin liječnik, dr. Brendon Reed (A. Hill), koji ne samo da je dobar, savjestan i brižan liječnik, nego je i mlad i zgodan. Dr. Brendon s bakom razgovara o tome kako će se morati odseliti iz svoje kuće, jer više neće moći sama po stepenicama i pita je je li to rekla svojoj obitelji. Baka kaže da se tek priprema za to. To pred vratima slučajno čuje njezina kći, Sarina mama Michelle (B. Broderick) koja shvati pogrešno, da baka umire i da im to namjerava reći. Ona i muž dogovore se da neće ništa reći Sari, ali nastoje na svaki način ugoditi “umirućoj” Evie. A Evie, kojoj je ovo zadnji Božić, ali ne u životu, nego u njihovoj kući, sastavlja svoju listu savršenih božićnih želja, u čijem izvršenju mora sudjelovati cijela obitelj.

HRT1, 17.20, MOZAIČNA EMISIJA, Kod nas doma

Nova godina je uvijek dobra prilika za podvući crtu. Napraviti svojevrsnu inventuru onoga što se događalo u protekloj, te postaviti ciljeve za godinu koja dolazi. I Barbarini gosti napravili su isto. U veseloj i opuštenoj atmosferi Tarik Filipović, Vanna, Luka Bulić i Vedran Mlikota otkrili su po čemu će pamtiti 2017. godinu.

HRT2, 17.35, ANIMIRANI FILM, Priča o igračkama 2

Andy odlazi na ljetovanje pa igračke ostanu same. Pojavi se osoba koja opsesivno skuplja igračke i otme Woodyja. Kradljivac nije svjestan da je Woody vrlo tražen primjerak i da mu cijena raste. Stoga igračke na čelu s Buzzom kreću osloboditi svog prijatelja Woodyja iz kolekcionarskih pandži i spasiti ga od skupljanja prašine u muzeju.

HRT1, 20.05, TRILER, Zaštitni kod

Bill Cox (P. Bettany) i grupa kriminalaca ucjenjuju Jacka Stanfielda (H. Ford), jer su za taoce uzeli njegovu ženu i dvoje djece, da im kao zaposlenik banke omogući dočepati se 100 milijuna dolara. Stanfieldu je jasno da se mora suprotstaviti nemilosrdnom Coxu ako želi preživjeti.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

Kad mlada djevojka neopaženo ode s vikenda Jane Austen odjevena u kostim iz tog razdoblja i nađu je izbodenu u šumi, viši inspektor Barnaby i narednik Winter moraju se vratiti u prošlost kako bi pronašli ubojicu.

RTL TV, 20.20, OBITELJSKI FILM, Veliko čudo

U malom gradu na Aljasci reporter Adam Carlson (John Krasinski) i njegova djevojka Rachel (Drew Barrymore), volonterka Greenpeacea, pokreću akciju kako bi spasili obitelj sivih kitova, koje Adam nazove Freda i Will, a njihovo mladunče Bamm-Bamm. U spašavanje kitova zatočenih pod ledom Arktičkog kruga uključuju se strane koje obično ne bi surađivale zajedno – lovci na kitove, Greenpeace, jedan direktor nafte kompanije, američki predsjednik i političari, Nacionalna garda te dvoje poduzetnika, koji svojim bušilicama nastoje održati led otvorenim.

HRT3, 21.05, DRAMA, Ludi dani

Praznici su. U malo zabito selo negdje u Dalmatinskoj zagori stižu kući na odmor gastarbajteri. Puni njemačkih maraka, sjede u lokalnoj kavani, piju, kartaju i razmeću se novcem. Najrazmetljiviji, Jure (Z. Lepetić), uzor je mlađima jer ga smatraju vrlo uspješnim s obzirom da ima veliku kuću, novi auto, traktor te se lijepo odijeva. Negdje iz prikrajka ih promatra Klempo (S. Papac), jedini gastarbajter kojeg selo smatra siromašnim i neuspješnim jer nije sagradio kuću, niti ima auto te je stoga česti izvor poruge. Iznerviran lošim kartama, Jure izvrijeđa Klempu rekavši mu da je jado i goljo na što Klempo predloži okladu u kojoj će se vidjeti tko ima više novca. Tko izgubi okladu mora onom drugom dati sve te se još i svući do gola i takav trčati kroz cijelo mjesto.

HRT2, 21.40, KRIMI SERIJA, Vera

Vera istražuje smrt talentiranog studenta novinarstva Jamieja koji je pao s vrha fakultetske zgrade. U nedostatku svjedoka i tragova Vera pokušava saznati što više o Jamieju od prijatelja i obitelji kako bi otkrila tko mu je želio smrt. Vlog otkriva gnjevno i ogorčeno lice veselog i omiljenog studenta. Je li, pišući i za mjesne novine, Jamie mogao steći neprijatelje koji bi ga htjeli ušutkati? Vera mora raspetljati mrežu odnosa u Jamiejevom životu prije nego što događaji izazovu katastrofalne posljedice.

NOVA TV, 22.20, KOMEDIJA, Pripravnik

Ben Whitaker (Robert De Niro) je 70-godišnji udovac koji je otkrio da odlazak u mirovinu nije ono što je očekivao. Zgrabivši priliku da se vrati u igru, on postaje stariji pripravnik u tvrtki online modne stranice koju je osnovala i koju vodi Jules Ostin (Anne Hathaway). Kao čovjek starog kova, Ben gotovo da nema pojma o novim tehnologijama, ima zastarjeli mobitel, a internet mu je nepoznanica. On je čovjek sa životnim iskustvom, a pokazat će se kako je iskustvo ponekad ipak važnije od novostečenih znanja.

RTL TV, 22.20, PUSTOLOVNI FILM, Šest dana, sedam noći

Modna njujorška novinarka (Anne Heche) i njezin dečko Frank (David Schwimmer) odlaze na odmor na idilični tropski otok Makatea. Zadnji dio puta zahtijeva prijevoz propelercem, kojim pilotira Quinn Harris (Harrison Ford), dok im društvo prati njegova djevojka i kopilotkinja Angelica (Jacqueline Obradors). Prvog dana Frank odluči zaprositi Robin i ona sretno prihvaća bračnu ponudu. Za barom se pijani Quinn nabacuje Robin, no ona ga odbija baš u trenutku kad se pojavljuje Frank. Iduće jutro Robin prima poziv svog šefa da poprati modni događaj na Tahitiju te ona unajmljuje Quinna da je tamo prebaci. No tijekom leta zadesi ih oluja te su prisiljeni sletjeti na pusti otok.

HRT3, 22.35, KRIMI FILM, Brat 2

Braća su zamijenila uloge, Viktor (V. Suhorukov) je kod majke u provinciji, a Danila (S. Bodrov) “žari i pali” Moskovom. Čak se pojavljuje u TV programu sa svojim suborcima iz čečenskog rata. Jednome od njih, Konstantinu, brat igra hokej u Americi i ima problema s mutnim ugovorom na svoju štetu. Ubrzo nakon što je o tome govorio, Konstantin je nađen mrtav. Danila želi osvetiti prijatelja i putuje u Chicago, a stjecajem okolnosti u SAD će otputovati i njegov brat Viktor.

HRT2, 23.15, KRIMI SERIJA, Nestanak

Napokon doznajemo istinu o događajima koji su prethodili Alicenom povratku u Eckhausen 2014. Vidimo kako je pobjegla otmičaru, zašto se htjela vratiti i zašto je počinila tako šokantan čin. Ali, kao uvijek, istina je puno zamršenija nego što je itko mislio i njezine dalekosežne posljedice dovode do okrivljavanja više sumnjivaca u bazi u Eckhausenu.

RTL TV, 00.15, TRILER, Taoci

Kyle (Nicholas Cage) i Sarah (Nicole Kidman) Miller imaju gotovo savršen život. Zajedno s kćerkom Avery (Liana Liberto) supružnici žive u prekrasnoj vili, u posjedu su skupocijenih automobila, no iza fasade se skriva nefunkcionalna obitelj. Avery ne pokazuje poštovanje prema svojim roditeljima, iskrada se iz doma i neprestano tulumari. Sarah vodi dosadan život kućanice te želi više od toga u braku i životu, dok Kyle sakriva antipatiju prema vlastitoj supruzi. Kada jednog dana, u trenutku Kylovog odlaska na poslovni sastanak, u njihov dom upada banda lopova prerušena u policajce, život obitelj se potpuno mijenja.