TV PREPORUKA DANA: Vikend počinjemo filomovima Zaborav, Obitelj Miller, Ubrzanje 2: Visoki napon i Zasjeda

HRT2, 13.25, ROMANTIČNA DRAMA, Moja glavna uloga

Najveći glumački uspjeh u Wayneovoj (E. Mabius) karijeri doskora je bila reklama za lijek protiv nervoznih crijeva. Honorar se odavno istopio, stanodavac mu zbog neplaćene stanarine plijeni televizor i Wayne krajnje nerado prihvaća ponudu svoje prijateljice da dođe raditi na zamjenu u srednju školu umjesto kolegice koja je na porodiljskom. Već prvi sat totalni je fijasko: dok on pokušava predavati o Shakespeareu, učenike jedino zanima njegova glasovita probavna reklama. Svojoj iskusnijoj kolegici poslije prvog sata kaže: ako ih ne mogu zainteresirati za najvećeg dramatičara svih vremena, kako ih mogu zainteresirati za gramatiku. Ta kolegica je Amy (V. Williams), jedina svijetla točka na novom poslu. A uz svijetlu, ima i tamna, ljubomorni kolega Trautman (A. Kulbersh), koji smatra da kolege umjetnici uzalud troše budžet. No, Wayne se trudi otkriti način kako da djecu zainteresira za ono što im predaje i to mu sve bolje i bolje ide, no svejedno željno čeka poziv za važnu glumačku audiciju.

HRT1, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Ljeta u Indiji

Kad prevrtljivi maharadža od Amritpura posjeti Simlu sa svojom ljubavnicom Sirenom, Ralph je domaćin utakmice u kriketu u pokušaju da ujedini zavađene indijske frakcije. Suni naiđe na šokantno otkriće istražujući Kairinu smrt.

HRT2, 21.35, KRIMI SERIJA, Vera

Dobitnica mnogih nagrada Brenda Blethyn u novoj sezoni ove izvrsne britanske kriminalističke serije ponovno glumi neobičnu, ali genijalnu višu inspektoricu Veru Stanhope i istražuje nove zločine koja samo ona može riješiti.

U prvom nastavku viša inspektorica Vera Stanhope otkriva tragični život pun tajni i laži kad na vrištini pronađu tijelo žene.

Vera istražuje tajanstvenu smrt Anne Marie Richards čije tijelo pronađe jedna djevojčica na pustoj northumberlanskoj vrištini. Anne Marie se nedavno vratila iz Škotske kako bi se pokušala pomiriti sa svoje dvije kćeri. Ali hitan poziv one večeri kad je umrla i nered u njezinoj kućici upućuju na to da ju je oteo netko koga poznaje.

NOVA TV, 22.00, KOMEDIJA, Obitelj Miller

David (Jason Sudeikis) je sitni diler koji se ne voli previše isticati. Kada ga napadnu huligani i ukradu mu sav novac i zalihu robe koju prodaje svojoj vjernoj klijenteli, nađe se u nemilosti svojeg dobavljača (Ed Helms). Kako bi mu nadoknadio počinjenu štetu, David je prisiljen prokrijumčariti veliku količinu droge iz Meksika. Međutim, svjestan je da sam ne može uspješno odraditi misiju, pa nagovori svoje susjede – ciničnu striptizetu (Jennifer Aniston), snalažljivu tinejdžericu (Emma Roberts) i naivnog štrebera (Will Poulter) – da mu pomognu i glume njegovu savršenu obitelj. Napravili su savršeni plan i zajedno kreću u nezaboravnu avanturu!

RTL TV, 22.15, AKCIJSKI SF FILM, Zaborav

Godina je 2077. Prošlo je 60 godina od pogubnog rata s izvanzemaljcima, rata koji je devastirao Zemlju. U 2017. ljudski rod se odlučio preseliti na Saturnov mjesec Titan uz pomoć ogromne svemirske stanice Tet, dok, na Zemlji fuzijski generatori crpe oceane kako bi dali energiju koloniji na Titanu. Jack Harper, (Tom Cruise) jedan je od posljednjih servisera koji radi na Zemlji na stanici Tech 49. Jack popravlja dronove elektrane koje daje energiju Titanu. Njegovo sjećanje je izbrisano zbog sigurnosnog razloga, no Jack se prisjeća tajanstvene žene iz Empire State Buildinga, još dok je Zemlja bila naseljena. Jack i Vic (Andrea Riseborough), prime upute od Sally (Melissa Leo), koja se nalazi na Tetu, da u roku dva tjedna napuste Zemlju i pridruže se preživjelima na Titanu.

HRT3, 22.50, DRAMA, Plutajući oblaci

Kriza je pogodila Helsinki. Vozač tramvaja Lauri (K. Väänänen) ostao je bez posla, a ubrzo je zatvoren restoran u kojem je radila njegova žena Ilona (K. Outinen) kao konobarica. Previše su ponosni da prihvate novac od socijalne skrbi i muče se u potrazi za novim poslom. Ali nemaju sreće u tome, slijedi nesreća za nesrećom…

Za ovaj je film redatelj Aki Kaurismäki na filmskom festivalu u Cannesu dobio nagradu Ekumeskog žirija i nominiran je za Zlatnu palmu te još desetak međunarodnih i finskih nagrada.

HRT1, 23.00, AKCIJSKI FILM, Ubrzanje 2: Visoki napon

Glavni junak je plaćeni ubojica Chev Chelios (J. Statham) kojeg je oteo tajanstveni kineski mafijaš. Nekoliko mjeseci poslije Chev se probudi i otkrije da su ga operirali i umjesto njegovog gotovo neuništivog srca ugradili spravicu na baterije koju stalno treba napajati. Tu počinje njegova potraga za vlastitim srcem i potjera kroz Los Angeles za onima kojima se želi osvetiti.

HRT2, 23.40, KOMEDIJA, Zasjeda

Richard Montgomery (A. Quinn) opasni je ubojica, koji jednoga dana pobjegne iz zatvora. Detektivi FBI-a odluče staviti pod prismotru sve osobe s kojima bi mogao stupiti u kontakt. Kako im nedostaje ljudi, zamole za pomoć lokalnu policiju. Nešto iskusniji detektiv Chris Lecce (R. Dreyfuss) i njegov mladi kolega, sretno oženjeni Bill Reimers (E. Estevez), dobiju zadatak da noću motre kuću Montgomeryjeve djevojke, konobarice Marije McGuire (M. Stowe). Maria već godinu i pol ne održava nikakvu vezu s Montgomeryjem. Chris joj se lažno predstavi kao zaposlenik telefonske tvrtke i pod izlikom da nešto nije u redu s njezinim telefonom, potajno postavi prislušni uređaj. Njega je napustila djevojka, a Maria je zgodna i simpatična te se Chris zaljubi u nju. Dok se Chris udvara Mariji, Bill sve prisluškuje i gleda kroz teleobjektiv, uvijek na oprezu kako se ne bi pojavio zločinac Montgomery. No, što će se dogoditi kada se on pojavi?

NOVA TV, 00.10, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Posao i ljubav

Mlada novinarka Lane Daniels (Hilary Duff) započinje istraživanje za svoj članak koji piše za časopis Cosmopolitan, a o kojoj ovisi njezina karijera. Naime, Lane na svojem „tajnom zadatku“ mora pronaći uredski posao i ondje se viđati sa što više kolega, kako bi zaključila isplati li se mijenjati poslove za pronalazak ljubavi. Međutim, nakon što upozna šarmantnog glazbenog producenta Liama (Chris Carmack) koji nije zaposlen u njezinu novom uredu, morat će se odlučiti između ostvarenja svojih ambicija i ljubavi.

HRT1, 00.35, TRILER DRAMA, Kuća snova

Ubrzo nakon što su se iz New Yorka doselili u naoko idilični novi dom u Novoj Engleskoj, članovi obitelji otkrili su da je tu počinjen strašan zločin čije žrtve su bili bivši stanari.

RTL TV, 00.50, AKCIJSKI FILM, Isporuka

Tommy Wick (Steve Austin) ima zadatak dopremiti tajanstveni paket Nijemcu (Dolph Lundgren), opasnom krim-bossu. I dok pokušava obaviti posao, Wick je neprestano pod udarom suparničke bande koja želi paket. Kada Wick stiže do Nijemca, ovaj želi doznati imali li Wick kompatibilan DNK s njegovim.