TV PREPORUKA DANA: Vikend počinje filmovima Godina zmaja, Pljačka banke i Kako se riješiti frajera u 10 dana

HRT2, 13.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Prvotravanjska čarolija

Mira (J. Szohr) radi kao web-dizajnerica, posao joj je osmišljavati nove ideje za stranicu, no njezin neposredni šef Michael (P. Benson) kao da je gluh na njezine ideje, što je neizrecivo frustrira. Jedini tko je razumije je njezin najbliskiji suradnik, grafički dizajner Jonah (B. Hollingsworth). Usput rečeno, svi u odjelu znaju da je Jonah zaljubljen u Miru, jedino ona toga nije svjesna. Ni privatno nije posve zadovoljna: nema dečka, jer, kako misli njezina starija sestra, živi u svijetu mašte i ima nerealna očekivanja, k tome, živi u stanu koji dijeli s dvije prijateljice i čini se kao da se nikad neće ostvariti njezin životni san da ima vlastitu kuću.

Na 1. travnja, iznervirana što je sama nasjela na nekoliko šala, prevari sestru kako je našla dečka svog života, a Jonaha kako je dobila unapređenje i postala šefica odjela. Na izlasku s posla sudari se s mladićem koji izgleda kao njezin idealni muškarac, k tome on pokaže želju da se ponovno vide, a kad je sljedeći dan došla na posao, zaglavila se u liftu s direktoricom Erin (D. Hall). Kako bi smirila Erin, koja je paničarka, zabavlja je osobnim pričama, a ujedno joj iznese neke svoje ideje o stranici. Već istog dana Erin je imenuje šeficom odjela, a kao šefici odjela pripada joj i kuća u kojoj će stanovati dokle god je na toj funkciji.



HRT1, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Ljeta u Indiji

Godina je 1935. i Simla se ponovno priprema za godišnji dolazak Indijske državne službe u ljetnoj sezoni. Premda britanske vlasti naizgled nastavljaju po starom, mnogo se toga promijenilo u životu naših likova od onog ljeta prije tri godine koje smo proveli s njima u podnožju Himalaje.

Za Ralpha Wheelana ovo je ključna godina u karijeri. Potkralju lordu Willingdonu do kraja službe ostalo je još samo nekoliko mjeseci, a Ralpha već dugo priprema za nasljednika. No početak ljeta ne obećava jer nasilna frakcija Kongresa priprema iznenadni napad na Willingdona te se on razboli. Ralph ubrzo shvati da će se dobro namučiti ako želi postati novi potkralj. U posjet stiže londonski plemić lord Hawthorne koji jasno daje do znanja Ralphu da će najbolje izglede imati uspije li pridobiti različite frakcije u Indiji da podupru zloglasni Zakon o Indijskoj vladi, što je gotovo nemoguće. Ralphu će najteže biti pridobiti moćnog i prevrtljivog maharadžu od Amritpura koji dolazi u Simlu sa svojom ljubavnicom Sirenom, nesputanom ženom koju u ovim krajevima dobro poznaju. Njihov boravak u Simli izazvat će probleme u Ralphovu braku s Madeleine.

HRT3, 20.10, DOKUMENTARNI FILM, Nedovršeni san Leonarda da Vincija

Leonardo da Vinci je prije smrti bio usredotočen na rad na svojem najvećem remek-djelu: skicirao je konture raskošne palače za Romorantin, zamišljajući pritom da će taj grad postati novi glavni grad Francuske. Premda je gradnja uistinu počela, palača nikad nije dovršena.

Ovaj film nas vodi stopama Leonarda da Vincija u London, Milano i Romorantin, u kojima nas je savjetovanje s najvećim stručnjacima potaknulo da si postavimo velik izazov: napraviti moguću rekonstrukciju idealne palače velikoga talijanskoga genija u animiranim slikama na računalu.

NOVA TV, 21.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kako se riješiti frajera u 10 dana

Benjamin Barry (Matthew McConaughey) je izvršni direktor marketinške firme i poznati ženskar. Kladi se sa šefom nastojeći dokazati da mu je dovoljno deset dana da natjera ženu da se zaljubi u njega. Njegova izabranica je Andie Anderson (Kate Hudson), koja piše za jedan ženski časopis i upravo radi na članku “Kako se riješiti frajera u deset dana”. Benjamin i Andie sastaju se u baru ubrzo nakon oklade.

HRT1, 21.40, DOKUMENTARNI FILM, Ejnar Dyggve – građanin Solina

Danski arhitekt i arheolog Ejnar Dyggve stigao je prvi put u Hrvatsku ranih dvadesetih godina 20. stoljeća. Dolazeći u više navrata i kasnije, znatan dio svojega znanstvenog rada posvetio je velikom graditeljskom naslijeđu Dalmacije. Stoga nije pretjerano reći kako je u Dalmaciji našao svoju drugu domovinu. Ipak, njegova najopsežnija istraživanja i rezultati odnose se na antičku Salonu i starohrvatski Solin. Zbog toga, s mnogo razloga, i sam sebe znao je nazvati solinskim građaninom (civis salonitanus).

HRT2, 21.45, KRIMI DRAMA, Godina zmaja

Mirna Kineska četvrt u New Yorku uzdrmana je iznenadnim umorstvom glavnog šefa Trijade, a potom i nizom nasilnih incidenata koji pogađaju i građane. Sve na prvi pogled izgleda poput eskalacije aktivnosti mladih bandi, no zapravo je dio dobro smišljen kampanje koju inteligentno vodi mladi, a sada i novi šef Trijade Joey Tai (J. Lone). Na žalost, nije jedini koji želi iskorijeniti ustaljene običaje. Naime, tu je i odlikovani, no grubi policajac Stanley White (M. Rourke), zadužen za brigu o Kineskoj četvrti, a zapravo čovjek prepun trauma iz Vijetnama, iz kojeg vuče mržnju prema Azijatima, što dovodi do neizbježnog konflikta između dvojice muškaraca.

RTL TV, 22.10, KRIMI FILM, Pljačka banke

Britanska tajna služba posebno se zanima za depozitnu kutiju u sefu banke smještene u londonskom Baker Streetu. Ona pripada gangsteru Michaelu X-u (Peter de Jersey) te sadrži kompromitirajuće fotografije princeze Margaret, koje ovaj čuva kao garanciju da će ga britanska vlada pustiti na miru. Martine (Saffron Burrows), bivši model, koja je u romantičnoj vezi s britanskim agentom, ulovljena je u krijumčarenju droge u državu pa se, kako bi izbjegla zatvor, dogovori s vlastima. Martine se obrati prijatelju Terryju Leatheru (Jason Statham), snalažljivom trgovcu automobilima, koji je u dobrim odnosima s kriminalnim svijetom i kojemu prekršiti zakon nije neki problem. Zatraži od njega da okupi bandu i opljačka banku za bogatu nagradu. Naravno, informaciju o fotografijama u sefu, Martine prešuti.

HRT3, 23.05, DRAMA, Barbara

Radnja se zbiva u Istočnoj Njemačkoj 1980. Barbara (N. Hoss) je liječnica u Berlinu koja je dobila premještaj u malu provincijsku kliniku zbog toga što je zatražila izlaznu vizu. Nesretna i u strahu da su joj suradnici policijski doušnici, Barbara se drži po strani, čak i od pristpačnog šefa Reisera (R. Zehrfeld). Potajno se sastaje sa svojim ljubavnikom iz Zapadne Njemačke, Jörgom (M. Waschke), i planira bijeg…

Na Filmskom festivalu u Berlinu 2012. redatelj Christian Petzold osvojio je Srebrnog medvjeda, dok je film “Barbara” iste godine bio njemački izbor za Oscara.

HRT1, 23.40, KOMEDIJA, Lars ima curu

Lars Lindstrom (R. Gosling) živi u malom gradu i vrlo je sramežljiv. Jednog dana napokon dovede kući, koju dijeli sa starijim bratom Gusom (P. Schneider) i njegovom ženom Karen (E. Mortimer), djevojku svojih snova, Biancu. Jedini je problem u tome što je Bianca lutka koju je Lars naručio preko interneta, prvenstveno zbog bliskog odnosa. Karen je prilično zabrinuta za njega, a brat misli da je “puknut”, jer Lars Biancu “vodi” svuda sa sobom i predstavlja ju kao svoju djevojku…

Scenaristica Nancy Oliver nominirana je za Oscara 2008. u kategoriji originalnog scenarija, dok je za ulogu Larsa Ryan Gosling (La La Land) iste godine nominiran za Zlatni globus.

NOVA TV, 23.50, TRILER, Okrutne namjere 3

Cassidy Merteuil (Kristina Anapau), daleka rođakinja Kathryn Merteuil, dolazi u Santa Barbaru u Kaliforniji na koledž. Upoznaje Jasona Argylea (Kerr Smith),starog srednjoškolskog prijatelja, koji također studira na tom koledžu. Jason za cimera dobiva Patricka Balesa (Nathan Wetherington) te njih dvojica skuju opak plan: zavodit će i ostavljati mlade studentice. Nakon svojeg posljednjeg ulova Jason se okladi s Patrickom da će zavesti pridošlicu koja je pod Cassidynom zaštitom. Međutim, ništa nije kako se čini u trokutu Cassidy–Jason–Patrick u kojem svatko pokušava nadmudriti svakoga.

RTL TV, 00.30, HOROR, Slučaj 39

Socijalnoj radnici Emily Jenkins (Renée Zellweger) dodijeljen je slučaj obitelji Sullivan i ona odlazi razgovarati s roditeljima desetogodišnje Lillith (Jodelle Ferland). Otac Edward (Callum Keith Rennie) i majka Margaret (Kerry O’Malley) optuženi su za zlostavljanje kćeri pa Emily od njih zatraži dodatni razgovor kako bi mogla doći do zaključka o čemu se točno radi. Da je situacija daleko opasnija i kompliciranija nego što je mogla i pretpostaviti, shvatit će kada usred noći zajedno s detektivom Barronom (Ian McShane) upadne u dom Sullivanovim i vidi kako roditelji žele kći ugurati u pećnicu.