TV PREPORUKA DANA: Velika očekivanja, Isus iz Nazareta, Prijevara i 96 sati: U bijegu na početku blagdanskog vikenda

HRT2, 13.40, DRAMA, Slučajno prijateljstvo

Yvonne (C. Wilson) je njujorška beskućnica koja ima samo dva psa BeeBee i ManMana i nešto odjeće koju sa sobom vozi na kolicima iz samoposluživanja. Novcem koji uspije skupiti ili zaraditi kupuje hranu za pse, a sama se hrani otpacima koje pronalazi u smeću. Najvrednije što ima jest zlatna olimpijska medalja njezinog pokojnog brata Gregoryja koju nosi oko vrata. U mislim, uvijek razgovara s Gregoryjem, a na javi sa svojim psima i g. Wesom, koji je beskućnik kao i ona sama i njezin jedini prijatelj. Tammy Baumann (K. Munroe) mlada je policajka koja je tako posvećena svom poslu da za osobni nema vremena. K tome, boji se prevelike bliskosti s muškarcima i zazire od onih koji su previše zgodni i imaju previše samopouzdanja.

HRT2, 20.00, MINI SERIJA, Isus iz Nazareta

Serija je dojmljiv i senzibilan prikaz života i smrti Isusa Krista (Robert Powell): pratimo njegovo rođenje, djetinjstvo, susret s Ivanom Krstiteljem (Michael York) i njegovo krštenje, njegova čuda, te naposljetku raspeće i uskrsnuće. Ova epska drama nastajala je četiri godine (1974. – 1977.), a osvojila je priznanje i pohvalu i kritike i vjerskih vođa diljem svijeta zbog svoje senzibilnosti i ekumenskog karaktera. Ovu međunarodno priznatu i nagrađivanu ekraniziranu verziju Isusova života karakterizira uzvišen stil, iskrenost te poštovanje vjerskih učenja i povijesnih izvora.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, U potrazi za Torinskim platnom

Jednosatni dokumentarni film o znanstvenim istraživanjima obavljenima u posljednjih dvadeset godina na Torinskom platnu, pogrebnom pokrovu za koji se vjeruje da je prekrivao Isusa.

Znanost se našla pred izazovom da utvrdi je li tkanina autentična ili pak vješta krivotvorina. Film predstavlja istraživanja, uključujući neočekivane tragove prikupljene vrhunskom tehnologijom. Pratimo istraživače na teren u Izrael gdje se cvijeće jedinstveno za taj dio svijeta uspoređuje s ostacima iste vrste cvijeća otkrivene u tkanju pokrova.

Pozadina ovog dokumentarnog filma je javno izlaganje pokrova u talijanskom Torinu 1998. Tom je prigodom pokrov napokon smješten u hermetički zatvorenu kutiju kako bi se zauvijek očuvao. Tada je i prvi put dopušten pristup kameri u najtajniju prostoriju gdje se pokrov priprema za predstavljanje.

HRT1, 21.05, PRIJENOS, Križni put iz Koloseuma

Rimski Kolosej izvorno je nazvan “Amfiteatar Flavijevaca”. Ime je dobio po kolosalnoj skulpturi cara Nerona koja se nalazila ispred amfiteatra. U njemu su se održavale gladijatorske borbe koje je moglo pratiti do 50.000 gledatelja. Održavale su se i borbe sa životinjama. Gradnja amfiteatra započela je 72. godine, u doba cara Vespazijana, a dovršena je 10 godina poslije kada je Rimskim Carstvom vladao njegov sin Domicijan.

Na Veliki petak kršćani slave muku i smrt Isusa Krista. Križ je postao simbol spasenja i najveće ljubavi Božje prema čovjeku. Pripremu meditacija uz postaje Križnoga puta ove je godine papa Franjo povjerio profesorici Anne-Marie Pellettier, dobitnici Ratzingerove nagrade 2014. Rođena je u Parizu prije 71 godinu, ugledna je znanstvenica na području hermeneutike i biblijske egzegeze. Među njezinim radovima ističu se oni o ženi u kršćanstvu i u Crkvi, o odnosu između židovstva i kršćanstva, te o monaškom svijetu. Osim toga, 2001. je kao auditor sudjelovala na biskupskoj sinodi.

Pobožnost Križnog puta predvodit će papa Franjo koji će na kraju uputiti prigodnu poruku kršćanskom svijetu.

HRT2, 21.45, ROMANTIČNA DRAMA, Velika očekivanja

Mladi Pip (T. Irvine) živi u iznimno teškim uvjetima i dolazi na imanje neobične bogatašice Havisham (H. Bonham Carter). Ona ima kćer Estellu (H. Barlow) u koju se on odmah zaljubi. Međutim, tajni dobročinitelj omogući mu odlazak u London gdje postaje gentleman…

Ovo je sedma filmska verzija nastala prema istoimenom romanu Charlesa Dickensa. Osim sedam filmova, najstariji je američki iz 1917., snimljeno je i nekoliko mini-serija. Verzija koju danas gledamo djelo je britanskog redatelja Mikea Newella (Četiri vjenčanja i sprovod, Donnie Brasco, Osmijeh Mona Lise, Harry Potter i plameni pehar, Ljubav u doba kolere).

NOVA TV, 22.00, DRAMA, Prijevara

Robert Miller (R. Gere) tajkun je fonda za osiguranje koji očajnički pokušava završiti prodaju svoje kompanije, prije nego se dozna istina o njegovim mutnim poslovima. Čak mu ni supruga i kći nemaju pojma koliko je duboko zaglibio njihov patrijarh, naviknut na luksuzan život. No kad mu plan propadne, za pomoć se obrati sumnjivom čovjeku za kojega se nadao da ga više neće nikada vidjeti. Da situacija bude gora, policijski istražitelj upravo je otkrio ključne dolaze koji bi Roberta mogli natjerati da plati za svoje grijehe.

RTL TV, 22.15, TRILER, 96 sati: U bijegu

Miroljubivi obiteljski čovjek Bryan Mills (bivši agent zanimljive i bogate prošlosti) ne bježi više od najgorih zlikovaca današnjice, nego od ujedinjenih policijskih snaga Los Angelesa, CIA-je i FBI-ja. Njih će regrutirati Frank Dotzler nakon što Mills pobjegne tijekom uhićenja običnim murjacima.Naime, Bryanu je netko namjestio ubojstvo bivše supruge, a u opasnosti će se naći i njegova kćer Kim koja je sada uspješna studentica sveučilišta UCLA.

HRT3, 22.15, BIOGRAFSKA DRAMA, Renoir

Početkom 20. stoljeća jedan od najvećih francuskih impresionista Pierre-Auguste Renoir načetog zdravlja i jedva pokretan živi s obitelji na Azurnoj obali. U jeku je Prvi svjetski rat te su mu dva starija sina na fronti. Iako u 70., drhtavih i artritičnih ruku Renoir svakodnevno slika. Jednoga se dana sin Jean ranjen vrati s fronte kući na oporavak. Velikom majstoru novi polet donosi upravo otkriven model, mlada i lijepa Andree koja također i sinu Jeanu Renoiru, budućem velikom redatelju, zapne za oko…

Film o vodećem francuskom impresionistu Pierre-Augustu Renoiru opisuje svakodnevni život u idiličnoj provinciji, izoliranoj od užasa rata, u kojoj vrijeme kao da je stalo. Režiju potpisuje Gilles Bourdos koji posljednje slikarove dane opisuje kroz priče Renoirovog posljednjeg modela i prve glumice i supruge redatelja Renoira, crvenokose Andree Heuschling (kasnije poznata kao Catherine Hessling) čiju je ljepotu prvi zapazio Henri Matisse te je poslao svome prijatelju Augustu.

HRT1, 23.35, DRAMA, August Rush

Jedanaestogodišnji Evan Taylor (F. Highmore) živi u sirotištu i neobično je glazbeno nadaren. Uvjeren je da ga roditelji negdje sigurno čekaju te vođen glazbom pobjegne u New York u potrazi za njima…

Sve je počelo kad su 1995. susreli lijepa i slavna čelistica Lyla (K. Russell) i gitarist i pjevač iz rock grupe Louis (J. Rhys Meyers). Bila je to ljubav na prvi pogled, ali životni putevi su im se razdovojili i više se nisu sreli. Lyla je bila u drugom stanju, a zbog prometne nesreće prerano je rodila. Njezin otac (W. Sadler) novorođenče je dao u sirotište a nju uvjerio da je dijete umrlo.

HRT2, 23.55, DRAMA, Opus gospodina Hollanda

Glenn Holland (R. Dreyfuss) skladatelj je koji prihvaća posao srednjoškolskog profesora kako bi sebi i obitelji osigurao egzistenciju. Ubrzo otkriva da to nije nimalo lako. Uz podršku supruge Iris (G. Headly), Holland pokušava nastaviti rad na svojoj glazbi, no realnost školskih obveza nalaže drukčije. Posao s tuđom djecom tako ga zaokuplja da se njegovoj obitelji čini da je zapostavio vlastito dijete koje je gluhonijemo…

“Opus gospodina Hollanda” nastao je u duhu filmova Franka Capre u kojima je priča o životu glavnih likova svojevrstan alkemičarski proces koji dovodi do spoznaje što je u životu najvažnije. Izvrsnu ulogu ostvario je R. Dreyfuss, a kao zanimljivost treba spomenuti obrnut postupak prikaza starenja profesora Hollanda. Za razliku od filmova u kojima se mlađi glumac maskom pretvara u starijeg, ovdje je Dreyfuss na samom početku filma bio pomlađen šminkom.

NOVA TV, 00.00, AKCIJSKI FILM, Marker

Matt (Steven Seagal) je bivši policajac u dugovima sklon alkoholizmu koji je donio neke loše odluke u životu koji mu se ruši. Njegova ljubav prema jedinoj kćerki pomaže mu boriti se protiv jednog od njegovih najvećih neprijatelja, alkoholizma. Jedina šansa da se vrati u prijašnje stanje je misteriozni neznanac s kojim se susreće, a koji mu nudi otplatu svih dugova pod jednim uvjetom: ubiti najopasnijeg gradskog mafijaša.

RTL TV, 00.30, HOROR, Izgubljena duša

Dok Casey Beldon (Odette Annable) čuva Mattyja (Atticus Shaffer) i njegovog mlađeg brata, djecu svojih susjeda, učini joj se da vidi čudnog psa koji luta susjedstvom i plavookog dječaka koji je promatra. Iste noći Matty joj u ogledalu pokaže odraz svog brata blizanca. Prijateljica Romy priča Casey o praznovjerju prema kojem tek rođena djeca ne bi smjela vidjeti svoje lice u ogledalu barem godina dana inače će umrijeti. I dok Caseyne oči poprimaju plavu boju, doktor je upita ima li ona brata blizanca. U međuvremenu, mlađe dijete njezinih susjeda umire.