TV PREPORUKA DANA: Večer puna adrenalina uz filmove Brzi i žestoki: Povratak, Ja sam legenda i Ekstremne mjere

HRT2, 13.30, TRILER, Sklonost ubijanju

Karyn Mitchell (S. J. Morris) ističe se kao izvrsna detektivka, no njezina hrabrost katkada je pretjerana. Zadnji slučaj, kad je sama uhitila opasnog serijskog ubojicu, navodi njezine pretpostavljene da obnove preporuku da Karyn posjećuje policijskog psihijatra dr. Aarona Kadea (M. Riley). Dr. Kade ima pristup koji kod Karyn izaziva blago rečeno otpor, jer joj se čini kao da nju samu tretira kao serijskog ubojicu. Ona je do sada ubila dvojicu zločinaca, a tri ubojstva po istom modelu smatraju se serijskim ubojstvima. Tijekom istrage ubojstava u kojima sve žrtve imaju na koži izrezan isti znak, dobiva poziv čovjeka koji tvrdi da je ubojica i koji joj kaže da je poželio s njom razgovarati otkako ju je vidio… Ti će pozivi postati sve češći i sve više zastrašujući. Jedini kome se zaista može obratiti za pomoć i razumijevanje jest njezin bivši zaručnik i partner u poslu, Ross McCall (G. McNaab), s kojim ne želi obnoviti ljubavnu vezu iako joj je još stalo do njega.

DOMA TV, 18.25, REALITY SERIJA, Vučna služba

Reality serija prati „Tremont Towing“, obiteljsku tvrtku smještenu u prelijepom i raskošnom okruženju Miami South Beacha. U ovome gradu svaki su dan proljetni praznici i svake godine osam milijuna ljudi dolazi ovamo tulumariti, igrati se i iskusiti ludorije. U čemu je problem? Nema ni približno dovoljno parkirnih mjesta za sve koji dođu. Izvan radnog vremena tim Tremont je obitelj, ali tijekom radnog vremena novac je najvažnije mjerilo.

HRT2, 20.00, PRIJENOS, Miss Universe Hrvatske

Večeras ćemo dobiti 21. Miss Universe Hrvatske u velikom finalu u kojem se natječu najljepše djevojke iz cijele Hrvatske.

U izravnom prijenosu na 2. programu Hrvatske televizije saznat ćemo kojoj će od ovogodišnjih finalistica Barbara Filipović predati krunu.

Uz najljepše djevojke ide i najbolja glazba za koju će se pobrinuti Jacques Houdek i Marko Tolja.

Voditelj programa Izbora Miss Universe Hrvatske 2017. je Mario Sedmak.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Ljeta u Indiji

Dok se u Klubu odvija dekadentna modna revija, Ralph očajnički pokušava pridobiti maharadžu. Lord Hawthorne opasno se zanima za Linu. Suni se suočava s teškom dilemom dok se zahuktava istraga o Kairinoj smrti.

HRT3, 20.10, DOKUMENTARNI FILM, Dobar, loš… – Filmski junak

Vojnik je jedan od najdugovječnijih i najpopularnijih likova na filmu. Tom Cruise u filmu Rođen 4. srpnja, Charlie Sheen u Vodu, Tom Hanks u Spašavanju vojnika Ryana… Bilo da je junak koji služi svima kao uzor ili običan čovjek koji samo nastoji preživjeti, vojnik je utjelovljenje borbe za premoć u ratu.

Epizoda prikazuje lice tog vojnika na velikom ekranu kroz slavne filmske primjere, razgovore s ljudima iz svijeta filma i povjesničarima te svjedočanstva stvarnih bivših vojnika.

HRT1, 20.50, TALK SHOW, Hrvatska za 5

Kako lokalne zajednice i razvojne agencije potiču poduzetnost i otvaraju nova radna mjesta? U emisiji Hrvatska za 5 izravno govore MAŠA SMOKROVIĆ,poduzetnica iz općine Kostrena, Stjepan Ribić, prvi čovjek Razvojne agencije Slavonije i Baranje i Mirka Jozić, čelnica zagrebačkog gospodarstva.

Reportaže pripremaju Zdravko Kleva, Igor Rotim, Matea Ribarević i Katarina Škaro.

NOVA TV, 21.00, DRAMA, Ja sam legenda

Robert Neville (Will Smith) briljantni je znanstvenik, no čak ni on nije uspio spriječiti širenje nezaustavljivog i neizlječivog virusa. Budući da je sam imun, Neville je sada jedini preživjeli čovjek u New Yorku, a možda i na svijetu. Tri je godine Neville marljivo slao radio poruke u očajničkom pokušaju da pronađe druge preživjele. No on nije sam. Izobličene žrtve virusa oni zaraženi vrebaju iz sjene te prate svaki Nevilleov pokret. Oni čekaju da pogriješi. Kao posljednju nadu čovječanstva Nevillea vodi samo jedna misija: pronaći način da poništi efekt virusa koristeći svoju imunu krv….

HRT2, 21.35, KRIMI SERIJA, Vera

Viša inspektorica Vera Stanhope istražuje tajanstvenu smrt mladića čiji su ostaci pronađeni u udaljenim špiljama na mjestu poznatom po zabranjenim susretima tinejdžera.

RTL TV, 22.15, AKCIJSKI TRILER, Brzi i žestoki: Povratak

Pet godina nakon što je napustio Los Angeles, Dominic Toretto (Vin Diesel) i ekipa, koju čine njegova djevojka Letty (Michelle Rodriguez), Leo Tego (Tego Calderón), Rico Santos (Don Omar), Cara Mirtha (Mirtha Michelle) i Han (Sung Kang), kradu tankere s benzinom u Dominikanskoj Republici. Nakon što im je provaljeno u jednu od garaža, Dominic odlučiti raspustiti družinu i ostaviti djevojku, kako bi je zaštitio od opasnosti koja prijeti. Tri mjeseca kasnije, u Panama Cityju, Dominic prima poruku od sestre, koja mu priopći da je Letty ubijena. Dominic sjeda u automobil i kreće na sprovod u Los Angeles.

HRT1, 22.55, KOMEDIJA, Žene sa šestog kata

Rane šezdeset godine u Parizu. Jean-Louis Jobert (F. Luchini) je ozbiljan, ali i napet, poslovni čovjek, oženjen usiljenom Suzanne (S. Kiberlain), otac dvojice bezobraznih tinejdžera. Živi stabilnim i dosadnim životom. Sve dok mu slučajno nova, simpatična sluškinja Maria (N. Verbeke) nije otkrila šesti kat na kojem živi služinčad. Živahne Španjolke pomoći će Jean-Louisu da otkrije novu civilizaciju i novi pristup životu…

Francusku nagradu César za sporednu ulogu dobila je Carmen Maura, a komedija je nominirana u još dvije kategorije.

HRT3, 23.00, DRAMA, Juha

Jednostavna seljanka Marja (K. Outinen) u braku je sa starijim Juhom (S. Kuosmanen). Njihov skladan život na imanju iznenada je prekinuo dolazak Shemeikka (A. Wilms) koji traži pomoć jer mu se pokvario auto.

Shemeikka zavede Marju, zajedno pobjegnu u grad, ali se njezini snovi rasplinu i postanu noćna mora kad je on zatoči u bordelu…

I ovaj je Kaurismäkijev film, nadahnut romanom finskog književnika Juhanija Ahoa, nagrađen u Finskoj te na međunarodnim festivalima.

HRT2, 23.35, TRILER, Ekstremne mjere

Englez Guy Luthan (H. Grant) je liječnik stipendist koji stažira u Hitnoj službi u New Yorku. Kad ne uspije spasiti nekog beskućnika koji mu umre na stolu, Guy se zainteresira za uzrok smrti jer nije bila poznata pacijentova povijest bolesti. Na autopsiji mu drugog jutra kažu da tijelo tog čovjeka nije nikad stiglo do njih. Guy je zaprepašten. To komentira sa svojom kolegicom Jodie Trammel (S.-J. Parker), a požali se i starijoj kolegici Judith Gruszynski (D. Monk) i šefu Jeffreyu Mankou (P. Guilfoyle). Dr. Manko mu kaže da si ne razbija glavu s nestalim lešom i da se odmori. Tih dana Guy upozna i vrlo uglednog doktora Lawrencea Myricka (G. Hackman) kojeg je Bijela kuća upravo odlikovala za znanstvene zasluge. Guy još nije svjestan da je Myrick čovjek koji pokuse za dobrobit znanosti ne obavlja na životinjama nego na siromašnim ljudima koji nemaju nikoga. Vlast na to, čini se, žmiri..

NOVA TV, 23.55, AKCIJSKI FILM, Ninja ubojica

Raizo (azijska pop-zvijezda Rain) je jedan od najopakijih ubojica na svijetu. Kao dijete završio je na cesti te je postao jedan od najboljih ubojica Ozunu Clana, tajnog društva čije se postojanje smatra mitom. Progoni ga činjenica da je Clan okrutno ubio njegova prijatelja. Raiz se oslobađa od Clana, bježi i priprema osvetu. Agentica Europola Mika Coretti (Naomie Harris) u Berlinu nailazi na novac povezan s nekoliko političkih ubojstava i podzemnom mrežom neuhvatljivih ubojica s Dalekog istoka. Oglušujući se na naredbe nadređenog Ryana Maslowa (Ben Miles), Mika dođe do tajnih dosjea kako bi saznala istinu koja stoji iza ubojstava. Zbog te istrage ona postaje metom, a Ozunu Clan šalje tim ubojica koji predvodi opasni Takeshi (Rick Yune).

RTL TV, 00.30, AKCIJSKI FILM, Odmazda

Ryan Varrett (Steve Austin) ima jedan cilj u životu – osvetiti se za brutalna ubojstva svoje obitelji koja su se dogodila 2009. dok je bio policajac u Dallasu. Njegovu suprugu Constance Marie Varrett (Rebecca Robbins) i devetogodišnjeg sina Matta (Connor Stanhope) podmuklo su ubili članovi jedne bande dok je Ryan u obračunu uspio ubiti trojicu zločinaca i jedva preživjeti. Nakon toga napušta policiju i kreće u potragu za ostatkom bande. Istovremeno, specijalni agent Frank Sutton (Lochlyn Munro) u FBI-evom uredu u Seattleu vodi istragu o čitavom slučaju.