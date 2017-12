TV PREPORUKA DANA: Uzvratna utakmice između Bayerna i PSG-a i komedija sa Sandrom Bullock u ulozi nesretno zaljubljene djevojke (Dok si spavao)

HRT2, 13.30, ROMANTIČNA DRAMA, Božićno dijete

Priča o dvoje svađalica koje ujedini zajednički zadatak: kako pomoći njezinom bratu i njegovoj sestri, koji su bračni par u krizi s manjkom novca i viškom neplaćenih računa. Kyle (C. Van Dien) i Jenny (R. Wilson) su protivnici na poslu, odvjetnici na suprotstavljenim stranama. Odatle njihovo neprikriveno nezadovoljstvo kad se istoga dana nađu na aerodromu, među putnicima za isti let. Još su mrzovoljniji kad doznaju da je let zbog nevremena otkazan i da do odredišta moraju automobilom, zajedno. A odredište im je isto: dom Jenninog brata Jima (N. Cappe) i Kyleove sestre Trishe (N. Lisinska), koji su bračni par. Trisha treba roditi svaki čas, no nisu ni slutili da će taj čas biti istog trenutka kad Kyle i Jenna stignu pred vrata. Dok Jim i Trisha jure u bolnicu, njih dvoje ostaju s nećakinjom Karen (E. Ballentine), iščekujući novosti iz bolnice. Za to vrijeme otkrivaju ono što im Jim i Trisha nisu spominjali: njihova je novčana situacija neizvjesna i dramatična, nagomilani računi uglavnom su već opomene pred ovrhu, prijeti im opasnost i da izgube kuću. Čak i Karen zna da im je neophodan novac i nada se da će njezini roditelji osvojiti novac za dijete koje se prvo rodi na Božić.

HRT2, 20.05, TALK SHOW, Žene, povjerljivo!: Karijera je odabrala mene

Jedan od važnih životnih koraka je diploma. Obitelj odahne. I prijateljima je lakše, a onda nakon godina i godina truda shvatite da TO ipak NIJE TO. U “Ženama, povjerljivo” govorimo o karijerama koje su, usprkos različitim diplomama, odabrale nas. U studiju su ekonomistica, veterinarka i inženjerka biologije, odnosno – pjevačica, televizijska i radijska voditeljica te plesačica, koreografkinja i ravnateljica kazališta. To su Amira Medunjanin, Barbara Kolar i Snježana Abramović.

ARENA SPORT3, 20.45, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Bayern M. – PSG

U skupini B PSG i Bayern su prošli dalje i u međusobnom susretu u Münchenu borit će se za ‘jedinicu’. PSG ima tri boda više i u prvom susretu je pobijedio Bayern 3-0, a u slučaju istog broja bodova gledaju se međusobni ogledi.

HRT2, 21.00, LJUBAVNA KOMEDIJA, Dok si spavao

Lucy Moderatz (S. Bullock) radi u Chicagu kao prodavačica karata na kolodvoru za prigradske vlakove. Majka joj je umrla dok je bila mala, a nedavno joj je umro i otac. Uvijek mašta o svom idealnom muškarcu no zanimanje za nju pokazuje samo kućepazitelj. Svako jutro jedan zgodan i lijepo odjeven muškarac kod nje kupi kartu za vlak. Ona se zaljubi u njega, ali je presramežljiva da bi mu to pokazala. Na božićno jutro na stanici ga napadnu dvojica lopova i on ostane bez svijesti ležati na tračnicama. Lucy ga spasi trenutak prije dolaska jurećeg vlaka. U bolnici je na intenzivnoj njezi, jer je u komi. Zove se Peter Callaghan (P. Gallagher). Zbog malog nesporazuma bolničko osoblje zaključi da je ona Callaghanova zaručnica. Lucy se ne buni kad to zaključi i njegova obitelj, otac Ox (P. Boyle) i majka Midge (M. Mercurio), te Peterov krsni kum Saul (J. Warden). Ti srdačni i dragi ljudi pozovu je na večeru jer je ona Peterova zaručnica. Saul jedini zna istinu no ne da joj da ih razočara. Pred jutro dođe i Peterov brat Jack (B. Pullman). I kako su putevi sudbine nedokučivi, Lucy se zaljubi u Jacka, a i on u nju.

DOMA TV, 21.10, KRIMI SERIJA, Quantico

Raznovrsna skupina regruta stigla je u FBI-evu bazu na obuku. Oni su najbolji, najpametniji i najprovjereniji pa se čini nemogućim da je jedan od njih osumnjičen za organiziranje najvećeg napada na New York nakon 11. rujna. Preskačući natrag i naprijed između budućnosti — nakon terorističkog napada na stanicu Grand Central Station — i sadašnjosti — 20-tjedne obuke u FBI-evoj akademiji u Quanticu — pratimo živote sedmero FBI-evih regruta. Te mlade ljude tjeraju do krajnjih granica kako bi skresali broj kandidata, sve dok na kraju ne ostanu samo oni najbolji.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Kozmos: Oslobođeni svijet

Naše putovanje počinje posjetom jednom drugom svijetu i vremenu, na idiličnu plažu posljednjeg prekrasnog dana na Veneri, prije nego što je nekontrolirani efekt staklenika poharao planet, kada su oceani uzavreli, a nebo požutjelo. Zatim pratimo neobično dugu povijest svijesti o globalnom zatopljenju na našem planetu i upoznajemo alternativne izvore energije. Završavamo veličanstvenom vizijom budućnosti koja je već sad, u znanstvenom i tehnološkom pogledu, nadohvat ruke.

NOVA TV, 22.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Život priča priče

Nevio Krešić iz Dubrovnika je šestogodišnjak u tijelu bebe. Kada se rodio imao je samo 1,1 kg i 35 centimetara. S tri godine dijagnosticiran mu je sindrom Majewski, jedini slučaj u Hrvatskoj. Očekivana životna dob oboljelih je 20 godina, a prate ih učestali moždani udari koji mogu biti fatalni te izrazito niski rast. Nevio sa šest godina ima svega šest kilograma i 70 centimetara. Međutim, ne zaostaje ni psihički ni motorički za svojim vršnjacima. Pliva, igra stolni tenis i nogomet. Koja je njegova životna priča, ispričat će njegovi roditelji, a čeka ga i jedno veliko iznenađenje. Filip i Anamarija – Ljubavna bajka iz srca Afrike. Filip je prije devet godina nesretnim slučajem ostao nepokretan i završio u kolicima. Na nagovor dugogodišnje prijateljice Anamarije pridružio joj se višemjesečnom volontiranju u Tanzaniji. Tri mjeseca brinuli su se o 38 siročadi. Ovi Istrijani postali su dio njihovog života. Između njih se rodila ljubav i zadnjeg dana u sirotištu, okruženi majušnim dječjim dušama, Filip je zaprosio Anamariju – i ona je rekla DA!

HRT3, 22.45, KOMEDIJA, Skylab

Krajem 70-ih, početkom ljetnih školskih praznika, šira obitelj se okuplja u bakinoj kući u Bretanji. Stričevi, tete, ujaci, bratići, sestrične, nekoliko različitih generacija sjedaju za stol kako bi proslavili bakin rođendan. Desetogodišnjoj Albertini počinje ljeto koje će pamtiti cijeli život. Osim što je u vrtu razapet veliki šator u kojoj spavaju djeca, Albertina će doživjeti svoju prvu ljubav i prve znakove odrastanja.

Komedija “Skylab” opisuje jedan vikend u francuskoj provinciji. Veselje, dobra hrana, vino, odlazak u lokalni disco, neizostavne svađe oko političkih gledišta vjerno evociraju sve najvažnije segmente života 70-ih, podsjećajući na vrijednosti koje su se izgubile, poput okupljanja velike obitelji, slobodnog razgovora o svim životnim temama pred djecom te opuštenog ponašanja bilo da je riječ o veselju ili bijesu.

HRT2, 22.45, KRIMI SERIJA, Zakon i red: Odjel za žrtve

Na povratku iz škole, 15-godišnju Avery Parker (Christopher Dylan White) u parku zaskoči skupina nasilnika. Nakon prvobitnog zadirkivanja i ruganja, počinju je naguravati pa Avery završi u bolnici, a trojica napadača u pritvoru. Nakon što tužilaštvo jednom od počinitelja, 15-godišnjem Dariusu McCraeu (Dante Brown), odluči suditi kao punoljetom, Odjel za žrtve počinje se pitati je li takva odluka preradikalna s obzirom na težinu počinjenoga zločina.

HRT1, 23.25, KRIMI SERIJA, Crna lista

Dok Red preko cijelog niza suradnika pokušava zatvoriti obruč oko g. Kaplana, Posebna skupina nađe se pod istragom zbog toga što mu je omogućila imunitet u zamjenu za Crnu listu.

Reda suradnici napuštaju jer mu je g. Kaplan ispraznila račune. Aram je pozvan da svjedoči. Julian Gale Ressleru otkrije da zna za Reda. G. Kaplan je angažirala Marija Dixona kako bi se domogla dokumenata o Redu, među ostalim i sporazuma o imunitetu koji je potpisao s ministarstvom pravosuđa. Marija uhvate, ali on se s Redom nagodi i izda g. Kaplana, nakon čega ga Red ubije. Red odlazi Domu, Lizinom djedu, po nešto što mu je potrebno te ga izvijesti da je Liz živa. Red ponudi g. Kaplanu da će je poštedjeti ako ode živjeti na otok. Ona odbije, a Gale u zadnji čas uspije omesti Reda, na što g. Kaplan obeća Galeu da će svjedočiti.

NOVA TV, 23.55, AKCIJSKA KOMEDIJA, Plava munja

Sve što kradljivac dragulja Miles Logan (Martin Lawrence) želi jest kraljevski život i odmor u Meksiku. No brbljavi Logan jedva preživi kada njegov plan o pljački dijamanta vrijednog dvadeset milijuna pođe po zlu. Nakon što ga prevari pohlepni član skupine, Miles bježi u obližnju zgradu koja je u izgradnji ne znajući da je riječ o novoj policijskoj postaji te ondje skrije dijamant prije nego što ga policija uhvati. Dvije godine poslije izađe iz zatvora i kao detektiv Malone pretražuje zgradu u nadi da će naći svoj dragulj. No kada uhvati bjegunca, njegov nadređeni mu dodijeli partnera, novaka Carlsona (Luke Wilson). Stvari se dodatno zakompliciraju kada mu se javi bivši partner Tulley (David Chappelle) koji želi svoj dio kolača.