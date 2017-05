TV PREPORUKA DANA: Uzvratna utakmica u kojoj Monaco želi dohvatiti veliku Juventusovu prednost od tri gola

HRT2, 13.40, KRIMI FILM, Knjižara krimića: Hej, maleni

Nakon ubojstva golfera Stantona, koji je ubijen palicom za golf, čuvar igrališta je nestao, pa šerif zaključuje da bi on mogao ubojica. Istodobno u Knjižaru krimića stiže mlada žena s djetešcem u naručju, predstavlja se kao Suzi Charlston (V. Davis) i kaže Samanthi (K. Martin) kako nema kamo otići, a budući da je Samanthin ujak bio njezin dobročinitelj od djetinjstva, došla je k njemu. Nije znala da je umro i da je Samantha naslijedila knjižaru. Samantha je prima k sebi pokušavajući doznati kakva je nevolja snašla mladu majku i čega se boji.

HRT1, 16.00, DRAMSKA SERIJA, Hanna, slušaj svoje srce

Finn se jako veseli Edithinu rođendanskom daru. Hanna i Finn i dalje se zbližavaju oko ponija. Hanna i Maximilian su sretni zbog takvog razvoja situacije. No Finn tada doživi tešku nesreću. Edith s užasom uviđa da je njezin rođendanski dar samo još više zbližio Maximiliana i Hannu. Stoga silovito potiče Maju da se nastavi truditi oko Maximiliana. Robert i dalje traži sreću kod Alexandre i ne opaža da ga ona samo iskorištava. Dana fascinira Jonasa poletom i privlačnošću.

HRT2, 20.00, TALK SHOW, Žene, povjerljivo: Muško-ženska prijateljstva

Postoje li iskrena muško-ženska prijateljstva? Jesu li takva prijateljstva održiva, ili u pozadini, barem s jedne strane, tinja želja za nečim “konkretnijim”? Koliko zajedničke aktivnosti osnažuju prijateljstva i opstaju li i nakon prekida veze? O svojim iskustvima, najčešće u isti glas, govore glumica Mila Elegović, pjevačica i psihologinja Maja Vučić, radijska voditeljica Antonija Mandić.

ARENA SPORT3, 20.45, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Juventus – Monaco

Samo dva kluba u povijesti Lige prvaka nadoknadila su u fazi na ispadanje domaći poraz i prošla dalje – Ajax i Inter. Može li Monaco postati treći klub kojem je to uspjelo nakon što je u prvom susretu polufinala Lige prvaka izgubio od Juventusa 0-2? Saznat ćemo večeras, utakmica u Torinu počinje u 20.45 sati. Loša vijest za Monaco je da je Juventus kroz svoju povijest 11 puta igrao protiv francuskih klubova u fazi na ispadanje i svaki put je prošao dalje. Protiv Monaca je igrao dva puta, u polufinalu 1998. i četvrtfinalu 2015. i oba puta je slavio. Na Monacovim vratima i večeras bi trebao biti Danijel Subašić, dok bi za Juve od prve minute trebao zaigrati Mario Mandžukić.

HRT1, 21.00, PRIJENOS, Eurosong 2017. – 1. polufinalna večer

Iz Kijeva pratimo prvu polufinalnu večer 62. Eurosonga. Druga polufinalna večer održava se 11. svibnja, a finale ovogodišnjeg natjecanja je u subotu, 13. svibnja. 2017.

Predstavnici 18 zemalja u prvoj polufinalnoj večeri nastupaju ovim redom: 1) Švedska, 2) Gruzija, 3) Australija, 4) Albanija, 5) Belgija, 6) Crna Gora, 7) Finska, 8) Azerbajdžan, 9) Portugal, 10) Grčka, 11) Poljska, 12) Moldavija, 13) Island, 14) Češka, 15) Cipar, 16) Armenija, 17) Slovenija te 18) Latvija.

Zemlje koje imaju izravan ulaz u finale također glasuju u polufinalnim večerima: Italija, Španjolska i Velika Britanija glasuju u prvoj polufinalnoj večeri, a Ukrajina, Francuska i Njemačka u drugoj.

Hrvatski gledatelji mogu glasovati u drugoj polufinalnoj (11. svibnja) te u finalnoj večeri (13. svibnja). Kao i do sada, glasovati se može za sve predstavnike osim za predstavnika svoje zemlje.

Iz svake polufinalne večeri u finale prolazi 10 natjecatelja. Zemlje koje ulaze u finale objavit će se nasumičnim redoslijedom na kraju svake polufinalne večeri.

U finalu izravni ulaz imaju zemlje velike petorke – Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska i Velika Britanija, kao i domaćin prijenosa Ukrajina.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Vjenčanje

Sam Davis (M. Angarano) nagovori svoga bivšeg najboljeg prijatelja Marshala (R. Thompson) da zajedno provedu vikend i obnove staro prijateljstvo na otmjenom imanju u vlasništvu poznatog redatelja (L. Pace). Ubrzo se razotkrije da je Sam zaljubljen u redateljevu zaručnicu koja je njegova bivša djevojka, Zoe (U. Thurman). Došao je s namjerom spriječiti njihovo skorašnje vjenčanje.

RTL2, 22.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Sheldon i Howard pregledavaju svoje omiljene stripove, kako bi saznali nešto o cvrčku koji se utaborio u njihovom stanu. Sheldon po zvuku tvrdi da je to neka posebna vrsta cvrčka, dok Howard ustraje na tome da se tu radi o običnom poljskom cvrčku. Zajedno s Rajom, troše poprilično vremena pokušavajući naći gdje se zapravo nalazi cvrčak. Penny i Leonard zaključuju kako im je bilo jednostavnije dok su bili prijatelji i odlučuju to ponovno postati, premda je vidljivo da nijedno od njih to zapravo ne želi.

HRT3, 22.25, RATNA DRAMA, Irski put

Plaćenik Fergus (M. Womack), porijeklom iz Liverpoola, tijekom okupacije Iraka pruža vojnu zaštitu strancima koji odluče posjetiti zemlju. No dok Fergus neko vrijeme boravi u rodnom Liverpoolu, njegov najbolji prijatelj Frankie (J. Bishop) u Iraku naleti na zasjedu u kojoj smrtno strada. Mučen grižnjom savjesti zbog činjenice da je upravo on Frankieja nagovorio na dolazak u Irak, ali i zbog osjećaja odgovornosti prema Frankiejevoj djevojci Rachel (A. Lowe), Fergus nakon povratka odluči istražiti pozadinu tragičnog događaja. Izgleda da Frankiejeva smrt krije dosta tajni i nepoznanica, od kojih je jedna povezana i s mobitelom koji Fergus primi od nepoznatog pošiljatelja. Na mobitelu je zastrašujuća videosnimka masakra iračke obitelji koji su čini se zabunom počinili njegovi kolege. Fergus će otkriti da je Frankie ubijen u zaštićenoj Zelenoj zoni nedaleko bagdadske zračne luke te zaključiti da je suočen s urotom i pokušajem zataškavanja ratnog zločina.

HRT2, 22.30, KRIMI MINI SERIJA, Ljubimac publike

Četverodjelna miniserija prati priču od uhićenja do donošenja presude, a usporedno s tim i policijsku istragu. Vidjet ćemo kako sve to utječe na Paula, njegovu suprugu Marie s kojom je 40 godina u braku i problematičnu kćer Dee.

Na početku serije Paul Finchley s izvjesnom dozom zavisti uručuje nagradu za životno djelo svom kolegi Karlu, s kojim je nastupao u komičarskom dvojcu. Po povratku kući žena Marie ga smiruje, pomaže mu da legne u krevet, no ni ne slute da će njihovom mirnom životu uskoro doći kraj.

Iduće jutro Paula uhite pred očima njegovih unuka i optuže da je prije 25 godina silovao ženu. Paul cijelo vrijeme uporno tvrdi da je nevin, kako policiji tako i svojoj ženi Marie i kćeri Dee, liječenoj ovisnici. Marie mu vjeruje. Ona dobro poznaje svog muža i zna da nije kadar učiniti tako nešto. No Dee je malo teže uvjeriti.

Ubrzo otkrivamo i Paulovu drugu stranu kad provede noć s prostitutkom Georginom. Što se krije iza imidža simpatičnog i obljubljenog čovjeka? Paul očito ima svojih mana, no je li kriv za silovanje?

Nakon što u novinama osvane priča o Paulovu uhićenju, javi se još sedam žena koje ga optuže za silovanje ili napastovanje, među njima i bivša Deeina dadilja Christina.

DOMA TV, 23.00, KRIMI SERIJA, Forever

Henry pokušava pronaći Adama a da pritom Jo ne sazna njegovu tajnu. Uslijed zapanjujućih okolnosti Henry saznaje tko stoji iza anonimnog poziva.

NOVA TV, 00.10, KOMEDIJA, Bez muškaraca

prikazuje događaje u malom i izoliranom planinskom selu u kojem se sve potpuno promijeni nakon što su svi muškarci regrutirani kako bi se borili u građanskom ratu. Žene ostaju same i na čelu s Rosalbom (Eva Longoria) polako se oslobađaju „sporednih“ uloga supruga i kćeri, te tako nehotice utemelje novo društvo – utopiju koja uključuje isključivo žene. Kada se muškarci vrate kako bi povratili svoju moć, dolazi do borbe između spolova koja će imati neočekivane posljedice. Komedija nudi odgovor na pitanje „Kako bi svijet izgledao kada bi njime vladale žene?“