TV PREPORUKA DANA: Uzvratna utakmica između Tottenhama i Real Madrida, dokumentarac Prihvaćanje smrtnosti i serija Orville

HRT2, 13.25, DRAMA, Fluke

Mladi čovjek, kasnije ćemo doznati da se zove Tom Johnson (M. Modine), pogine u automobilskoj nesreći. Istodobno, u jednom se leglu nađe štene čiji je prvi dodir s vanjskim svijetom nježno lizanje njegove majke. Tko zna kakav bi bio njegov život da i on i cijela njegova obitelj nisu odvedeni u kafileriju. On je vrlo inteligentan, inteligentniji od normalnih pasa i uspije se osloboditi. Ne uspije, na žalost, osloboditi svoju majku, pa svijetom luta sam, sve dok ga ne uzme jedna stara beskućnica i da mu ime Fluke. Život bi mu bio lagan da njegova vlasnica ne umre i on opet ostaje sam. Od samoće i bespomoćnosti spasit će ga iskusni pas Rambo s kojim će se sprijateljiti. Fluke otkrije Rambu da ima neobične snove: u nepovezanim slikama vidi neki ljudski život koji ne može razumjeti, sve dok ga instinkt ne odvede pred školu u koju ide Brian Johnson (M. Pomeranc). Kad vidi Briana i njegovu majku Carol (N. Travis), Fluke je tako uzbuđen da gotovo nasrće na automobil, a kad ga Carol odgurne, zadnjim snagama trči za automobilom sve do njihove kuće.

24KITCHEN, 13.55, KULINARSKI SHOW, Mesne tajne

Prvi maestro kada je priprema mesa u pitanju, Adrian Richardson, odat će nam tajne svog umijeća u novom show-u koji je pravi mali raj za mesojede! On je čovjek koji naprosto zna sve o mesu: kako ga odabrati, pripremiti, marinirati, izrezati i jesti. Zbog svoje velike strasti oko pripreme mesa na meti je mnogih vegana i vegetarijanaca ali on ne odustaje pokušavajući mnoga najpoznatija svjetska mesna jela sačuvati za slijedeće generacije. Gotovo da je to postala njegova misija!



HRT1, 15.55, PRIJENOS, Mirogoj: Svi sveti – misa

Svetkovina Svih svetih slavi se u Rimu od 6. stoljeća. Papa Bonifacije IV. u 7. stoljeću preuredio je poganski hram Panteon, u crkvu na čast Bogorodici i svim svetim mučenicima. U spomenuti je hram dao prenijeti na 28 kola kosti ranokršćanskih mučenika. Papa Grgur IV. je u VIII. stoljeću u bazilici Sv. Petra na vatikanskom brežuljku dao sagraditi kapelu Svih svetih. U njoj su se slavili svi sveti 1. studenog. Svetkovina nas poziva na sveto življenje na temelju biblijskog izričaja “Sveti budite! Jer sam svet ja, Jahve, Bog vaš!” (Lev. z. 19,1).

Svečano euharistijsko slavlje iz mirogojske crkve Krista Kralja predvodit će kardinal Josip Bozanić, zagrebački nadbiskup. Na misi će pjevati Mješoviti župni zbor sv. Nikole Tavelića iz zagrebačke Kustošije, pod ravnanjem Bosiljke Pavlović.

DOMA TV, 19.30, KRIMI SERIJA, Mentalist

Patrick Jane, agentica Lisbon i tim CBI-a istražuju smrt bogataša za kojega svjedoci kažu da ga je ubio duh koji opsjeda njegovu vilu.

Iako je Bosco uhitio Janea i strpao ga u zatvor jer ga je špijunirao, Jane iz ćelije uspijeva pomoći timu CBI-a da riješi ubojstvo mladića.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Prihvaćanje smrtnosti

Svi ćemo se jednog dana suočiti sa smrti. Zašto je onda liječnicima tako teško razgovarati s pacijentima o umiranju? Kako liječnici mogu pomoći ljudima da bolje prožive posljednje dane života, s pouzdanjem, jasnim smjerom i osjećajem svrhe?

Ugledni kirurg i suradnik časopisa New Yorker Atul Gawande istražio je ta pitanja u svom bestseleru Prihvaćanje smrtnosti. Sada je Gawande u suradnji s autorima emisije Frontline s kanala PBS snimio dokumentarni film koji nam prikazuje njegovo osobno iskustvo – kao i priče o njegovim pacijentima i njihovim obiteljima – te nas sve poziva da se zapitamo kako mi razmišljamo o smrti i umiranju.

Film sniman tri godine istražuje odnose između liječnika i pacijenata kojima se bliži kraj i pokazuje kako je mnogim liječnicima, uključujući Gawandea, teško razgovarati iskreno i otvoreno s umirućim pacijentima. Film nas vodi od rodnog mjesta Gawandeova oca u Indiji, čije je dugotrajno umiranje potaknulo Gawandea da istraži temu skrbi o umirućim pacijentima, pa sve do postelja bolesnika u Bostonu koji se pokušavaju pomiriti s krajem života. Riječ je o intimnom iskustvu koje nam mnogo otkriva i relevantno je za sve nas.

HRT2, 20.45, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Tottenham – Real Madrid

Utakmica između Tottenhama i Real Madrida trebala bi biti prava poslastica za sve ljubitelje Lige prvaka. Igra se na Wembleyu, a pobjednik njihovog međusobnog ogleda osigurat će prolazak skupine dva kola prije kraja. U prošlom međusobnom dvoboju u Madridu rezultat je bio 1-1. Obje momčadi u posljednjem su kolu u prvenstvu zabilježile poraze te će tražiti pobjedu kako bi se vratile na pobjednički put.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNI FILM, Duhovni velikani: Don Ivan Raguž

Bio je svećenik trebinjsko-mrkanske i dubrovačke biskupije, karizmatik i egzorcist, cijenili su ga ljudi svih vjera i kolege svećenici. Don Ivan Raguž vjerodostojno je živio svoje svećeništvo i zbog toga je često dolazio u sukobe s režimima i moćnicima. Uvijek je bio na strani svoga hrvatskog naroda, ali je isto tako pomagao pravoslavnima i muslimanima. U filmu se pokazuje da je don Ivan ubijen na temelju lažnih optužbi partizana. O don Ivanu govore svećenici Katoličke Crkve, Srpske pravoslavne Crkve, povjesničari, a ispričane su i priče suvremenika te pokazani neki do sada javnosti nepoznati dokumenti.

VIASAT EXPLORE, 21.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Kraljevi otpada

Eksplozivna serija koja prati stručnjake za rušenje, spašavanje i upravljanje otpadom, dok se dižući u zrak, drobeći i razbijajući probijaju kroz različite strukture koje su vidjele i bolje dane. No pravi posao počinje tek kada ih sruše.

Od nebodera do brodova, od mostova do viktorijanskih palača… Svaki se centimetar materijala uklanja, a sve (ali baš sve) ima neku vrijednost ako znate kamo to odnijeti, a što je još važnije, ako znate kada prodati. S projektima takvih razmjera, čak i mali pomak na međunarodnom tržištu metala za Kraljeve otpada mogao bi biti katastrofalan.

U prvoj epizodi cijela vojska strojeva vodi utrku s vremenom zbog rušenja prometnog mosta u Škotskoj koje mora biti gotovo u samo 24 sata. Usto, u brodogradilištu u Portsmouthu uništavaju se nekad omiljena plovila.

KANAL FOX, 22.00, HUMORISTIČNA SF SERIJA, Orville

Napeta jednosatna serija o svemirskim avanturama čija je radnja smještena 400 godina u budućnosti. Njegova posada, koju čine ljudi i vanzemaljci, suočava se s čudima i opasnostima svemira, istodobno baveći se svakodnevnim životnim problemima.

Nakon što Ed uhvati svoju ženu Kelly (Adrianne Palicki) kako ga vara s drugim, njegov život krene u potpuno novom smjeru. Želeći pobjeći od supruge nakon razvoda, Ed prihvaća ulogu kapetana svemirskog broda Orville. No, Ed ni ne sluti kako će mu novi posao donijeti još veće probleme – njegova bivša žena ujedno je i prva časnica broda, te će njih dvoje morati pronaći način kako uspješno surađivati u ovoj svemirskoj pustolovini.

HRT3, 22.50, DRAMA, Udaljeni glasovi, zaustavljeni životi

Film se sastoji od dva odvojena filma, snimljeni su s dvije godine razmaka ali ekipa je ista.

Prvi dio “Udaljeni glasovi” prikaz je radničke katoličke obitelji kojom dominira otac. Drugi dio “Zaustavljeni životi” okrenut je već odrasloj djeci koja imaju svoj život, svjetlijim pedesetima, kad se sluti novo, ali čini se još uvijek prilično daleko.

“Udaljeni glasovi, zaustavljeni životi” najvažniji je film velikog i osebujnog autora Terencea Daviesa u koji je utkao svoja iskustva iz djetinjstva i odrastanja. Davies je za dugometražni prvijenac ovjenčan nagradom filmske kritike na festivalu u Cannesu, a našao se i na listi 100 najvećih britanskih filmova svih vremena.

RTL2, 23.05, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Alan je oduševljen idejom da više Judith neće trebati plaćati alimentaciju. Charlie za vrijeme jogginga upoznaje Herbovu sestru Myru (Judy Greer). Charlie i Myru spaja zajednički problem: mržnja prema Judith.

NOVA TV, 23.50, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Zarobljena u raju

Nakon što ambiciozna poslovna žena Tess (Vanessa Marcil) dobije otkaz, ona odluči otputovati u Portoriko kako bi pokušala spasiti svoju karijeru na poslovnoj konferenciji koja se ondje održava. Njezino putovanje pretvori se u katastrofu nakon što uragan pogodi otok, no ondje upozna privlačnog svjetskog putnika koji joj pomogne da sagleda potragu za strašću i ljubavi na sasvim novi način.