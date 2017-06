TV PREPORUKA DANA: Uz romantičnu dramu Nešto posuđeno s Kate Hudson tu je i dokumentarac Tajni život blizanaca

HRT2, 13.40, TRILER, Ubojiti reality

Kad dobije posao na snimanju reality showa Love Ever After, Hayley (A. Ilonzeh) je istodobno i sretna i nemirna. Sretna zato što je posao prestižan i zato što će se malo odmaknuti od upravo završene ljubavne veze, a nemirna zato što je glavna producentica zloglasna Barbara Gordon (L. Glaudini), nemilosrdna prema ljudima u nesmiljenoj borbi za gledanost. Već prvu večer u hotelskom baru Hayley upozna zgodnog mladića koji joj se udvara i koji joj se svidi, no ujutro otkrije da je on glavna zvijezda realityja koji će ona snimati. Cilj je da Ross (P. Young), jedini muškarac, eliminira jednu po jednu djevojku, a koja ostane, bit će njegova izabranica. No, već na početku, Hayley dobije poruku “sve ih treba ubiti”, a nekoliko dana kasnije jedna od djevojaka nađena je mrtva.





HRT1, 15.55, DRAMSKA SERIJA, Hanna, slušaj svoje srce

Hanna odlučuje nastaviti borbu za budućnost Ribarske kolibe. Zato svakako želi organizirati godišnju cvjetnu svečanost. S Gitti i Alexandrom poduzima sve kako bi dobila nalog za svečanost. No tada Oskar dozna za Hannin plan. Za to vrijeme Maja se trudi spasiti svoj brak s Maximilianom. Živahna je i aktivna, a Maximilian se ne može načuditi. Dana je primljena na novo radno mjesto. No euforija je brzo prođe kad čuje da Gudrun i Karl znaju za laž o očinstvu i kad zahtijevaju od nje da Jonasu kaže istinu. Nakon Florianova rođendanskog slavlja, koje je krenulo neočekivanim putom, Linina i Florianova veza je u krizi. Lina ne prepoznaje Floriana i posumnja u svoju vezu s njim.

NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Glumica Ankica Dobrić suočava se s teškom bolesti. Kako bi joj pomogli, njezini kolege iz kazališta Gavella odigrali su predstavu za njezino liječenje. Gledalište je bilo ispunjeno do posljednjeg mjesta, a podršku su pružili i brojni kolege i prijatelji.

Nakon dugih pola godine od posljednjeg nastupa u Splitu, Petar Grašo ponovno je razveselio i ujedno raznježio Splićane svojim hitovima. Kako reagira na činjenicu da su mu u publici mahom žene, koje filmove voli pogledati u slobodno vrijeme te koliko mu je bitna njega izgleda, otkrio je novinaru IN magazina Hrvoju Kroli.

U Podravkinoj kuhinji chef Zoran Delić za gledatelje IN magazina priprema pikantni odrezak sa salatom od kamuta. Dobar tek!

DOMA TV, 19.25, AKCIJSKA SERIJA, Glades

Pacijent s ozljedom glave tvrdi da je vidio kako je njegov dvojnik počinio ubojstvo. Longworth otkriva da je žrtva Lisa živjela dvostrukim životom. Radila je na crno kao konobarica pokušavajući pobjeći od dominantnog muža. Sada mora pročešljati poveći popis osumnjičenih kako bi pronašao pravog ubojicu.

HRT2, 20.05, TALK SHOW, Žene, povjerljivo!: Ekstenzijama kroz život

Jesmo li robovi uljepšavanja, gdje su granice dotjerivanja, možemo li biti prirodne, a lijepe? O ljepoti izvan uvriježenih standarda govori Lucija Lugomer, prvi hrvatski plus size model, TV kritičarka, prevoditeljica i spisateljica Zrinka Pavlić te urednica i novinarka Tončica Čeljuska.

HRT1, 20.50, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Elizabeth s Annom izvodi operaciju uklanjanja Regine. Carolyn i Douglas ih podupiru, ali hoće li moći Georgeu dokazati da je Regina ubojica? Sarin dokaz pomaže Oliviji da nađe novi put. James Harryju ponudi priliku da se druže sa sebi sličnima. Roy i Sarah razgovaraju o njegovim problemima s bliskošću. Rose se vraća iz Canberre kao potpuno nova osoba i tako potvrđuje Ginove strahove. Anna tjera Gina da prijeđe svoje moralne granice. Olivia je prisiljena nešto poduzeti kada dozna da je James u opasnosti. George se ponovno spaja sa Sarom i njihovim sinom koji je tek dobio ime.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA DRAMA, Nešto posuđeno

Priča o prijateljstvu koje dolazi na kušnju kada se kronično usamljena Rachel (G. Goodwin) zaljubi u Dexa (C. Egglesfiedl), zaručnika svoje najbolje prijateljice Darcy (K. Hudson).

RTL2, 22.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Leonard se svađa sa Sheldonom oko termostata i temperature u stanu. Bijesno izlazi van i odlazi k Penny, koja je čula cijelu svađu. Govori joj da je trebao znati kakav je Sheldon, prepričavajući niz raznih situacija. Cijela epizoda je posvećena njihovim sjećanjima.

FOX CRIME, 22.00, KRIMI SERIJA, Navy CIS

Peta sezona donosi više drame, iznenađenja, dosjetki i humora nego ikada prije. Elitna ekipa specijalnih agenata hrabro se bori protiv špijuna, otmičara, ubojica i terorista diljem svijeta. Callen i Sam krenut će u potragu za nestalom podmornicom koju su zločinci koristili za krijumčarenje kokaina. Nakon što će ih kriminalci zatočiti u podmornici koja se kreće prema nosaču zrakoplova u San Diegu, ostatak NCIS tima pokušat će ih locirati i ujedno pokušati spriječiti teroristički napad. Ova sezona obilježena je brojnim tajnama među članovima vrhunske ekipe, eksplozivnim obračunom s neuhvatljivim trgovcem oružja i šokantnom zadnjom epizodom koju nikako ne smijete propustiti!

HRT3, 22.40, DRAMA, Post Tenebras Lax

John se sa suprugom Natalijom i dvoje djece odluči preseliti iz grada na selo. Ovoj obitelji je ovo svojevrstan novi početak: novi dom i nova sredina. Nakon početnog oduševljenja veselje je splasnulo. John i Natalia se sve više svađaju, a djeca su razočarana jer novo mjesto ne nudi ništa zanimljivo.

HRT2, 22.55, DOKUMENTARNI FILM, Tajni život blizanaca

Danas se rađa više blizanaca nego ikada prije. A naše razumijevanje tih prirodnih anomalija nikada nije bilo bolje. Ova emisija pružit će nam uvid u tajni i intrigantni svijet blizanaca. Ona istražuje priče blizanaca koji dijele neke nevjerojatno slične odlike, poput školarki Millie i Daisy koje vole iste predmete u školi i dobivaju gotovo identične ocjene u testovima. Ta odlika, koju dijele mnogi blizanci, navela je znanstvenike na zaključak da dvije trećine inteligencije nasljeđujemo putem DNK. No znanstvenici su također utvrdili da se kod blizanaca ta sinkroniziranost poveća već i prije rođenja, zahvaljujući zajedničkom iskustvu u maternici.

Što se dogodi kad blizanci odrastaju na različitim mjestima? U filmu ćemo vidjeti Anais Bordier, Korejku koju je nakon rođenja posvojila francuska obitelj. Slučajno je otkrila da ima sestru blizanku, glumicu Samanthu Futerman, gledajući njezin film na YouTubeu. Premda su 26 godina rasle u različitim zemljama, djevojke su se iznenadile koliko su slične, u pogledu ukusa i interesa pa sve do osobnosti.

NOVA TV, 00.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Dajem im godinu

Mladi, nedavno vjenčani par Nat (Rose Byrne) i Josh (Rafe Spall) presretni su zajedno, unatoč tome što se jako razlikuju. Njihova obitelj i prijatelji nisu previše uvjereni da njihova veza može opstati još dugo. Približava im se prva godišnjica braka, a u međuvremenu oboje upoznaju osobe koje ih privlače, iako to ne žele priznati. Mogu li dokazati svima da su stvoreni jedno za drugo?