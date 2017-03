TV PREPORUKA DANA: Uz prijateljsku utakmicu Hrvatske i Estonije tu je još i novi talk show Žene povjerljivo!

HRT2, 13.20, KOMEDIJA, Slađa strana života

Desiree Harper (K. Morris) na samu godišnjicu braka doznaje da je muž napušta, jer se zaljubio u dvadesetogodišnju akupunkturisticu. Kako je prije udaje potpisala predbračni ugovor, ništa od muževog bogatstva neće joj pripasti, a do sudske rasprave ne može ni do svoje skupe odjeće i obuće. Nijedna je prijateljica ne želi primiti k sebi, a kartice su joj već blokirane. Sva izgubljena nasred Manhattana doživljava čak i lakšu prometnu nesreću. Iz nesvijesti se budi u roditeljskoj kući, u New Jerseyju, gdje njezin otac (J. Best) još uvijek vodi svoju malu Paddyjevu pekarnicu. Pomažu mu pekar Dino (S. Douglas) i dostavljač Calvin (J. Holder).



Paddy je sretan što se Desiree vratila, nikad mu se nije sviđalo to što je postala otmjena bogatašica s Manhattana, i podsjeća je kako je nekad radila odlična peciva i kolače. Ono što joj ne otkriva jest da i sam teško preživljava, jer njegova pekarnica ima veliki promet samo ujutro, kad susjedi kupuju kruh. No, kruh kod Paddyja kupuje i poznati šef Benny Christophe (A. MacKenzie), koji ima svoj restoran u obiteljskom dvorcu u New Jerseyju.

Kad Desiree dozna situaciju s poslovanjem, daje ocu ideje kako će proširiti posao i ne sluteći kamo će ih to sve skupa odvesti.

HRT1, 16.00, DRAMSKA SERIJA, Hanna, slušaj svoje srce

Hanna uznemireno nagađa postoji li kakva veza između pisma očeve ljubavnice i majčine smrti. Baš kad se želi osloboditi sumnja, od ujaka Richarda doznaje o pravim okolnostima majčine smrti. Maximilianovo priznanje, da su teoretski mogli postati par, toliko uzdrma Alexandru da nije sposobna pružiti Hanni u teškoj situaciji onakvu potporu kako bi prava prijateljica to zapravo trebala učiniti. Caro se dosađuje u nezaposlenosti koju si je sama nametnula, a istodobno se sve više zaljubljuje u Floriana. Pošto je pripomogla Dani i Jonasu da provedu nekoliko dugo željenih sati nasamo, Caro više ne može podnijeti samotno besposleno sjedenje u vili i zamoli Edith da je vrati na posao u Castell Cuisine.

HRT2, 17.50, NOGOMET, PRIJATELJSKA UTAKMICA: Estonija – Hrvatska

Vatreni će u LeCoq Areni zaigrati u ‘šarenom’ sastavu. U Estoniju nisu doputovali Danijel Subašić, Luka Modrić, Ivan Rakitić, Mario Mandžukić, Nikola Kalinić i Marcelo Brozović tako da će priliku dobiti igrači koji inače manje igraju, ali i Ivan Perišić kojeg zbog suspenzije nije bilo u pobjedi protiv Ukrajine (1-0) u petak.

Hrvatska je dosad odigrala osam utakmica protiv Estonije, ostvarivši pritom šest pobjeda i dva neodlučena ishoda.

RTL TV, 20.00, REALITY SHOW, Život na vagi

Usvajanje nove životne rutine i zdravih prehrambenih navika nije lako. Treneri provjeravaju što kandidati doručkuju i pomažu im savijetima. Ipak, kandidati iz plavog tima znaju da netko u kući jede više nego što bi trebalo što pred vaganje i eliminaciju ugrožava njihov tim. Kandidati su po prvi puta izloženi iskušenju u kojem mogu izboriti ostanak u showu unatoč tome koliko kilograma su izgubili ali isto tako i dobit na težini. Prije samog vaganja koje određuje koji tim ide na eliminaciju treneri priređuju brutalan trening koji osim znoja izmamljuje i suze. Trenerica Sanja nije zadovoljna što neki od kandidata iz plavog tima prekomjerno jedu tako da oni udarnički nastavljaju i kada je trening za ostale završen.

HRT2, 20.00, TALK SHOW, Žene povjerljivo!: Moje vrijeme, moji snovi

U prvoj emisiji gostuju: glumica Ecija Ojdanić, pjevačica u mirovini Ksenija Erker te mlada liječnica i studentica četvrte godine Akademije dramske umjetnosti Mada Peršić.

Govore o slobodnom vremenu koje, čini se, bježi kao preplašeni zec, a žene postaju sve umornije od toga što ga nastoje uloviti. Hoće li razgovijetno reći dosta, isključiti mobitel, natočiti si čašu vina i bez grižnje savjesti ne raditi ništa i time ostvariti svoje temeljno ljudsko pravo?

HRT1, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Zbog smrti lokalne učiteljice Sarah otkrije nešto šokantno. Novi policijski narednik u gradu sumnja da je ubojica lokalni stanovnik. Elizabeth neočekivano nešto odobri i tako zaprepasti obitelj svojim novim pogledom na život. George preuzima kontrolu nad Jamesovom i Olivijinom rastavom dok oni vode svoje nove živote. James od Henryja počinje učiti kako preživjeti kao homoseksualac. Olivia Lloydu odaje veliku tajnu. Annin sastanak s izdavačem nije prošao u skladu s očekivanjima. Regina zabija pandže u Annin i Ginov brak.

HRT2, 20.50, KOMEDIJA, Sonja i bik

Na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine zaustavlja se kamion: četvorica muškaraca prevoze bika Garonju na dogovorenu borbu u Hrvatsku. Nemaju sve potrebne papire ali se Stipe dosjeti rješenju: pustit će Garonju da sam prijeđe granicu pasući travu. Pa tko će legitimirati životinju?!

Sonja, vegetarijanka i aktivistica za zaštitu životinja iz Zagreba, velika je protivnica borbi bikova. U Zagori s negodovanjem gledaju televizijsku emisiju u kojoj ih ona optužuje za okrutan odnos prema bikovima. Pada i oklada da Sonja neće imati hrabrosti približiti se biku Garonji na bliže od tri metra. Stipe, vlasnik bika Garonje, toliko je siguran u to da daje bizaran ulog – svoja muda. Izazov Sonji nosi Ante, sin glavnog organizatora, agent osiguranja poznat po svojoj moći uvjeravanja.

HRT3, 22.25, TRILER, Djevojka koja se igrala vatrom

Nakon što je provela godinu dana na putovanju, sada vrlo imućna Lisbeth Salander (N. Rapace) vraća se u Stockolm i živi u novom raskošnom stanu, ostavivši stari na korištenje povremenoj ljubavnici Miriam Wu (Y. Garbi). Lisbeth još uvijek nadzire računalnu poštu svoga silovatelja Nilsa Bjurmana (P. Andersson), prateći njegovo ponašanje. Novi suradnik Millenniuma Dag Svensson (H. C. Thulin) istražuje šverc ljudima i prostituciju, a njegova djevojka Mia (J. Silfverhjelm) o tome priprema doktorat. Mikael Blomkvist (M. Nykvist) pronalazi ih mrtve u njihovom stanu. Ubrzo je ubijen i Nils Bjurman (P. Andersson), a tragovi na pištolju vode do Lisbeth.

HRT2, 22.40, DRAMSKA SERIJA, Preljub

Davno pokrenuti događaji primiču se raspletu. Nenadano priznanje ponuka Nou da se povuče iz svog novog života. Alison je iskrena prema Noi i prema sebi. Svađa između Colea i Scottyja završi tragedijom, a preokret u suđenju Noi urodi šokantnim događajem.

NOVA TV, 23.35, KRIMI FILM, Zločin i iskupljenje

Upravo izašavši iz zatvora, Mitchel ne želi više imati posla s kriminalom, ali prihvaća Billyevu ponudu da radi s njim kao potraživač dugova. Želi se osvetiti dvojici mladića za napad na prosjaka s kojim se sprijateljio, a uz to ima i sestru koja je ovisna o drogi. Ponuđen mu je posao zaštitara poznate glumice, a radnja se zahuktava kada Michela privuče glumica, a Billyev šef, mafijaš Gant, prisiljava Michaela da radi za njega. Koje su Michelove opcije? Postoji li način da izbjegne Ganta, zaštiti svoju sestru i pronađe put do ljubavi?