TV PREPORUKA DANA: Uz Petru Martić na Wimbledonu tu su još i filmovi Priča o mišu zvanom Despero i Jahači rumene kadulje

HRT2, 14.25, ROMANTIČNA DRAMA, Čekajući zauvijek

Kad je Will imao deset godina, njegovi su roditelji poginuli. U trenutku kao je to doznao, Emma je bila uz njega. On je s bratom morao otputovati k teti koja se o njima brinula, a na rastanku, Emma mu je šapnula kako će uvijek biti voljen i kako će njegovi roditelji uvijek biti uz njega. Will to nikad nije zaboravio. Otada on neprekidno razgovara sa svojim roditeljima, što ljudima sa strane izgleda kao da govori sam sa sobom i kao da nije baš normalan. Ali Will je posve normalan, samo je posebno nježna, romantična duša. Vjerovao je Emmi tada, a vjeruje joj i sada, kad je odrastao. Čim je mogao samostalno živjeti, putovao je diljem zemlje, kamo god Emma odlazila, ne javljajući joj se, ništa ne tražeći, želeći joj samo biti još bliže. Kad se Emma zbog očeve bolesti vrati roditeljima, u grad stiže i Will, a njegov brat i njegov najbolji prijatelj natjeraju ga da napokon Emmi kaže što mu znači.





HRT2, 16.40, HRT2, 16.40, WIMBLEDON 2017.: P. Martić – D. Allertova

Petra Martić danas ima priliku po prvi puta u svojoj karijeri ući u 3. kolo Wimbledona. No, za to će morati pobijediti Denisu Allertovu, češku tenisačicu koja dolazi iz Praga. Radi se o 107. igračici svijeta, dok je Petra Martić 135. Samim time, Čehinja je favorit u ovom dvoboju. No, Martić je u posljednjih 11 mečeva ostvarila 10 pobjeda, u strašnoj je formi i u meču može biti svega.

HRT1, 18.10, DRAMSKA SERIJA, Igre moći

Henry nakon očeve smrti otkriva šokantne tajne koje će otvoriti stare rane cijele obitelji, uključujući i njegovu sestru Maureen (Kate Burton) koja ga optužuje da ne provodi dovoljno vremena s obitelji. Russell je Elizabethinom timu u Ministarstvu vanjskih poslova zatajio važne informacije.

Kate Burton pojavljuje se u ulozi Henryjeve sestre Maureen, a kći Tima Dalyja Emelyn Daly gostuje kao njegova nećakinja Sarah McCord.

HRT3, 20.00, DRAMA, Pukovnik Redl

Vrlo darovit mladić iz Galicije, Alfred Redl (K. M. Brandauer), poslan je u carsku akademiju za časnike. Zbliži se s mađarskim grofom (J. Niklas) i njegovom sestrom (G. Landgrebe) te očaran plemićima želi pod svaku cijenu postati kao oni. Vjeruje da će mu uniforma austro-ugarskog časnika u tome pomoći, pa tako počinje njegov uspon u vojsci. Uoči 1. svjetskog rata postao je visoki dužnosnik u tajnoj službi gdje baš ne uživa povjerenje zbog podrijetla, a k tome je i homoseksualac. Dovoljno razloga da se protiv njega pokrene istraga zbog suradnje s neprijateljem.

RTL TV, 20.20, ANIMIRANI FILM, Priča o mišu zvanom Despero

Davno u dalekom kraljevstvu Dor, grozna nesreća zadesila je kralja i ožalostila lijepu princezu, a stanovnike kraljevstva bacila u očaj. Sunce je nestalo s neba, cvijeće je izgubilo boje, a veselje i smijeh su utihnuli. Nadvila se tama, a sreća je nestala iz nekoć lijepog i čarobnog kraljevstva. U takvom mračnom svijetu rođen je mali miš Despero. Iako malenog rasta, njegova hrabrost ne poznaje granice. Oduševljen pričama o viteštvu, Despero je oduvijek želio postati plemeniti ratnik. Ali prije no što ostvari svoj san i sudbinu, mali miš mora proći kroz velika iskušenja. Odlazi iz kraljevstva i kreće u svijet ljudi. Uskoro Despero upoznaje štakora Roscura koji mu se pridružuje na putovanju. Neustrašivi dvojac sretne princezu Reu kojoj treba pomoć i pustolovina započinje.

HRT2, 21.00, VESTERN, Jahači rumene kadulje

Jim Lassiter (E. Harris) putuje od grada do grada u potrazi za muškarcem koji je naveo njegovu sestru na samoubojstvo. I dok tako jaše prema klancu i planinama, spazi nasilnike kako zlostavljaju žensku osobu pa zastane da joj pomogne. Naime, pripadnici sekte žele Jane Withersteen (A. Madigan) prisiliti da se uda za njihovog vođu Deacona Tulla kako bi se domogli njezine zemlje. U gužvi koja je nastala Lassiter posumnja da je jedan od njih muškarac za kojim on traga…

Snimljeno prema najprodavanijem romanu američkog romanopisca Zanea Graya (1872.-1939.), “Jahači rumene kadulje”, koji je široku popularnost stekao pustolovnim romanima o kaubojima i Divljem zapadu.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Ribar ribi grize rep

U “trećem danu” serije pratit ćemo glasovite ribare od otoka Šipana na krajnjem jugu Hrvatske, preko Visa, pa sve do Kvarnera. Lovit će se sve: od hobotnica, preko ugora, arbuna i malih morskih pasa, pa sve do klasičnog noćnog lignjolova iz barke začinjenog pjesmom ribara – rockera Damira Karuze Kalambere. Ovaj dio serije možda i najbolje pokazuje koliko su važne dvije osnovne karakteristike najvećih ribara: upornost i strpljivost, ako se ne želite vratiti kući praznih ruku.

HRT1, 22,55, DRAMA, Korak do slave

Petnaestogodišnji William (P. Fugit), zaljubljen u rock and roll, dobiva sedamdesetih sjajnu priliku od glazbenog časopisa “Rolling Stone”. Naime, treba pratiti višetjednu turneju benda u usponu “Stillwater” i s nje izvještavati, što on objeručke prihvati. S nekoliko dolara u džepu pridruži se glazbenicima i krene na put…

Ova zabavna i ponekad tužna priča o odrastanju petnaestogodišnjaka koji je iskreni zaljubljenik u glazbu nominirana je za Oscara u četiri kategorije, a osvojila je onaj za najbolji originalni scenarij. Mnogobrojnim nagradama i nominacijama pridružuju se Zlatni globusi, BAFTA-e, i dr.

NOVA TV, 00.10, AKCIJSKI FILM, Na liniji

Kada saznaju da im je kći oteta, operaterka u pozivnim centru za veterane napada na Blizance Pamela (Mischa Barton) i njezin otuđeni suprug, policajac Jeremy (Luke Goss) nemaju drugoga izbora nego slijediti otmičareva pravila: svim policijskim i vatrogasnim jedinicama moraju javiti da se rasprše po različitim lokacijama u gradu gdje će ih dočekati kaos. Ne znaju tko stoji iza otmice ni zašto, no svjesni su da će, ako ne izvrše zadatak, biti proglašeni odgovornima za najveći zločin u povijesti grada. Sada su prisiljeni napraviti odabir svojih života – hoće li spasiti svoj grad ili svoju kći.