TV PREPORUKA DANA: Uz novu sezonu kulinarskog showa Tri, dva, jedan – kuhaj! čeka nas i komedija Mladenkin otac 2

RTL TV, 13.15, DRAMSKA SERIJA, Velvet

U kasnim 50-ima, u zlatno vrijeme visoke mode, u Madridu postoji jedno mjesto, carstvo mode, koje bi svi barem jednom u životu voljeli posjetiti i tamo nešto kupiti. To je Galerias Velevet, glamurozna art déco modna palača. No ono što posjetitelji i usputni prolaznici, koji uživaju u izlogu slavne trgovine, ne primjećuju jest ljubavna priča između Ane (Paula Echevarría) i Alberta (Miguel Ángel Silvestre) koja se zbiva u luksuznom zdanju modnog dućana. Ana je skromna krojačica, a Albert vlasnikov sin, nasljednik kojemu je sudbina odredila da nastavi obiteljski posao. Kako se 60-e približavaju, tako se kruti španjolski običaji i društvene konvencije mijenjaju. Žene više ne žele odjeću koju si ne mogu priuštiti te zahtijevaju drugačiju modu.

HRT2, 13.25, KRIMI FILM, Tajna dvorišne rasprodaje: Sve što sja

Film u kojemu Jennifer Shannon (L. Loughlin), vlasnica dućana antikvitetima i amaterska istražiteljica, dođe u posjed vrlo vrijednog opljačkanog blaga za kojim pet godina traga onaj koji ga je ukrao.



Dvoje ljudi opljačkaju pošiljku dijamanata koja je upravo oklopnim vozilom dopremljena u draguljarnicu. Bježe s mjesta događaja. Nešto kasnije objavljeno je kako je par poginuo u automobilu. Dijamanti nisu nađeni. Pet godina kasnije Jennifer Shannon i njezina partnerica i prijateljica Danny (S. Strange) odlaze na još jednu od tzv. garažnih rasprodaja. Unatoč tome što krov iznad trgovine prokišnjava i što im je alarmni sustav zastario, Jenniferino izvježbano oko uočava lijep stolić iz 19. stoljeća i uspijeva pobijediti na licitaciji, te svu robu dobiti za 1550 dolara. Kad kasnije raspakiravaju stvari, ona i Danny ne nalaze ništa drugo posebno vrijedno, no otkrivaju nekoliko neobičnih podudarnosti: među robom su novine stare pet godina i još neke pojedinosti koje kazuju da je roba uskladištena pet godina ranije.

RTL2, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

House liječi mladu ženu (Jurnee Smollett Bell), koja je hitno prebačena u bolnicu zbog problema s disanjem i jakih bolova u želucu. Simptomi se pojavljuju od kada su ona i suprug opljačkani. Kada se suprug onesvijesti, tim vjeruje da je njihovo stanje povezno. U međuvremenu, pacijent Michael Tritter zadaje glavobolju Houseu.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Više od riječi

Ljudi često govore suprotno od onoga što misle i osjećaju. No, kroz ovu seriju pokušat ćemo naučiti gledatelje jednu vrstu “telepatije” tj. vještinu “čitanja misli” na temelju govora tijela i drugih oblika neverbalne komunikacije.

Prva epizoda donosi povijesni pregled nastanka i proučavanja neverbalne komunikacije među životinjama i ljudima. Upoznajemo se s oblicima i širokim spektrom ljudske komunikacije u svakodnevnom životu. Gledatelje uvodimo u priču o važnosti komunikacije bez riječi u svim segmentima poslovnog i privatnog života.

Naše putovanje otvaramo glumom kroz razmišljanja nekih od najvažnijih predstavnika ove profesije. Govore nam Jiri Menzel, Branko Lustig, David Suchet (Poirot)…

Odgovaramo na pitanja kako prepoznati ljubavne signale, kako ih pravilno pročitati.

HRT2, 21.00, OBITELJSKA KOMEDIJA, Mladenkin otac 2

Georgeova i Ninina kći Annie je u drugom stanju. Nina se veseli što će postati baka, no George se ne može pomiriti s tim da će postati djed. U strahu od starosti poželi promijeniti svoj život i proda obiteljsku kuću. Kako se Nina već danima ne osjeća dobro, ode na liječnički pregled i ustanovi da je i ona u drugom stanju. George ponovno mora otkupiti njihovu nekadašnju kuću i pripremiti je za dolazak djeteta. Kako njegov zet mora otići na poslovni put, Annie se preseli k roditeljima. Odjednom, George se mora brinuti o dvjema trudnicama, noćima ne spava, ne zna za sebe od umora i nervoze. A onda i Nina i Annie u isto vrijeme dobiju trudove.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Počivali u miru

Dok general Koretić (Dejan Aćimović) i ljudi njegovog ratnog druga i pouzdanika Sepa (Mladen Vulić) pokušavaju otkriti tko u stvari stoji iza ubojstva generalovog sina Časlava (Marko Petrić) te tko se doista krije iza ponude za kupovinu generalovog poslovnog carstva, Lucija (Judita Franković) će pritisnuti sve koji joj mogu otkriti detalje oko sumnjive smrti Nevene (Katarina Strahinić), kćeri medijskog tajkuna Vjerana Bedrice (Sreten Mokrović). Lucijina aktivnost neće ostati nezamijećena – netko, čiji se identitet još ne naslućuje, doznat će da Lucija više ne miruje u arhivi.

RTL TV, 21.15, KULINARSKI SHOW, Tri, dva, jedan – kuhaj!

Osvježeni format showa u šestoj sezoni sa sobom donosi nekoliko noviteta, među kojima su povratak Ivana Pažanina kao četvrtog člana žirija, dok se čak dvadeset parova kuhara amatera bori za titulu najboljeg, glavnu nagradu od 100 tisuća kuna i kuhinju u vrijednosti od 30 tisuća kuna!

Svoje će umijeće u poznavanju i pripremi hrane pokazati dosad najveći broj natjecatelja, čak 20 parova iz različitih mjesta diljem Hrvatske. Svi će se oni boriti za titulu najboljeg amaterskog kulinarskog para i bogati fond nagrada, a na putu do pobjede prepriječit će im se razni gastronomski izazovi.

Natjecatelji će u osvježenom konceptu showa biti podjeljeni u pet skupina. Svaki tjedan po četiri para testirat će svoje kulinarske mogućnosti, i to kroz raznovrsne zadatke i izazove – kako pripremiti jelo koje je u skladu s fitness režimom ili jelo kojim želimo „zadiviti šefa“, kako skuhati jelo prema receptima kandidata iz prijašnjih sezona ili složiti jelovnik od tri slijeda koji će, pak, ocijeniti posebni gosti u studiju. Na kraju svakog selekcijskog tjedna dva najmaštovitija para odlaze u daljnje natjecanje, točnije među TOP 10 parova, dok dva najlošije ocijenjena para odlaze kući.

U tih prvih pet tjedana žiri će natjecateljima biti od velike pomoći. Mateja Domitrović Sabo, Tomislav Špiček, Mate Janković i Ivan Pažanin na jedan će dan preuzeti ulogu „dežurnog kuhara“ i pomagati natjecateljima, i to u bilo kojoj situaciji, od savjetovanja i otkrivanja malih gastrotrikova pa sve do fizičke pomoći, poput rezanja luka, valjanja tijesta i čišćenja kozica ako je potrebno. Zbog toga svaki natjecateljski par na svojoj radnoj jedinici ima štopericu koja odbrojava dvije minute „mentorstva“, a kojih će se u samom početku rijetko koji par sjetiti upotrijebiti.

DOMA TV, 22.10, KRIMI SERIJA, Kosti

Truplo je pronađeno u terencu na praznom parkiralištu. Izloženo meso osušilo se na vrućem, suhom zraku, no meso ispod odjeće, koje je bilo okruženo vlagom, gotovo se potpuno raspalo. Žrtva je upucana, ali meci su izvađeni iz tijela kako bi identifikacija bila nemoguća. U prtljažniku auta pronađena je puška Winchester s koje su sastrugani serijski brojevi. Iz puške je nedavno pucano, no njome nije počinjeno ubojstvo. Istragu snima avanturist i snimatelj dokumentaraca Andrew Jursic koji je dobio zadatak snimiti film u svrhu skupljanja sredstava za Jeffersonian. Hodgins je Jursicev obožavatelj, no Brennanici se ne svidi što je radi boljeg, prijateljskijeg dojma slučaju dodijeljen dr. Edison. Žrtva Quentin Coles bio je kradljivac dijamanata, no imao je tajnu koju Booth brzo otkriva: bio je policajac na tajnom zadatku. Među osumnjičenicima su trgovac dijamantima za kojega je Quentin radio, vođa lokalne Jedinice za teške zločine te lokalna banda koja pljačka bankomate.

HRT2, 22.45, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

Ekipa Jedinica za biheviorističke analize odlazi u Yakimu u državi Washington nakon što je u koritu potoka pronađeno dvanaest tijela. Dolazi im i novi član Stephen Walker (Damon Gupton), iskusni profiler iz Programa za biheviorističku analizu FBI-a.

NOVA TV, 22.55, AKCIJSKA SERIJA, Smrtonosno oružje

Riggs i Murtaugh istražuju ubojstvo modnog dobavljača i trag dokaza vodi ih do iznimno opasne tajne istrage Ureda za droge. U međuvremenu, Trish i djeca posjećuju fakultete, tako da Murtaugh odlazi u svoju „pijanku“, a Riggs ima problema sa spavanjem zbog vrlo živopisnih snova o Mirandi.

HRT3, 22.55, DRAMA, Anđeli revolucije

Junakinja ruske revolucije Polina Schneider s pet sovjetskih avangardnih umjetnika putuje u Sibir na obale rijeke Ob “civilizirati” pripadnike plemena Hanti i Neneci, koji tamo žive. Naime, njihovi šamani odbijaju novu ideologiju…

Film se temelji na istinitoj priči.

NOVA TV, 23.45, AKCIJSKI FILM, Obračun s Jakuzom

Kada guvernera Tokyja ubiju tijekom izborničke kampanje, bivši agent CIA-e Travis Hunter (Steven Seagal) mora pronaći krivca. U tome mu mora pomoći agent FBI-a Sean (Matthew Davis) koji je još novajlija. Travis ima sjajne veze s podzemljem, jer je odrastao u Japanu, a ujedno je i stručnjak za borilačke vještine i mačeve. Travis je jako dobar u tome zato što ga je podučavao bivši član Jakuze. U istrazi Travis otkrije da se vodi rat među starim tradicionalistima Jakuze i novom generacijom koju predvodi poremećeni Kuroda (Takao Osawa). Kada jedan od Kurodinih ljudi ubije Travisovu zaručnicu Nayako (Kanako Yamaguchi) na brutalan i kukavički način, ovaj slučaj istrage ubojstva postane osoban te on kreće u osvetu.