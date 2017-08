TV PREPORUKA DANA: Uz novu seriju Tajne Borgo Laricija tu su i filmovi Kum 3, Ubrzanje te Princeza Diana: Život, smrt i istina

HRT2, 14.25, FANTASTIČNA KOMEDIJA, Uzmi me cijeloga

Roger Cobb (S. Martin) je odvjetnik, zaposlen u uredu Burtona Schylera, oca svoje djevojke Peggy (S. Osborne). U slobodno svira džez i glazba ga usrećuje više nego pravo. Njegovo nezadovoljstvo kulminira na 38. rođendan kad zaključi da je protratio život i odluči u potpunosti se posvetiti pravu i postati odvjetnik u firmi. No, Schyler ga ne shvaća ozbiljno i daje mu još jedan bezvezan posao: mora sastaviti oporuku za šašavu bogatašicu Edwinu Cutwater (L. Tomlin) koja svoje pregolemo bogatstvo želi ostaviti kćeri svoga konjušara kako bi nakon smrti u tijelo mlade djevojke naselila svoju neumrlu dušu i tako napokon proživjela život onako kako nikad nije mogla, jer je oduvijek bila bolesna. Ona je uvjerena da novac može sve platiti pa i to, no ipak je angažirala i gurua koji zna seliti duše… Roger misli da su svi u toj kući poludjeli, jer se čini da svi vjeruju kako je Edwinin plan ostvariv.





HRT2, 16.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Milostiva prije svega

U četvrtoj sezoni Hyacinth smisli kako će Richard doći do rukovodećeg položaja u lokalnoj tvrtki. Također se pokuša dodvoriti umirovljenom mornaričkom komodoru, zatim svog bespomoćnog muža prijavi kao volontera za električarske radove u crkvi – s katastrofalnim rezultatima. Jadni Richard tada doznaje da je Hyacinth odlučila kupiti vikendicu izvan grada. Naravno, njezina vizija prikladne kuće ne odgovara ni njegovim željama ni njegovom novčaniku. Srećom, zaljubljeni poljoprivrednik pokaže joj da seoski život nije tako idiličan kao što je mislila. No Hyacinth nije odustala od odluke da nađe kuću izvan grada.

RTL TV, 20.00, DOKUMENTARNI FILM, Princeza Diana: Život, smrt i istina

Prošlo je dvadeset godina od smrti princeze Diane, koja nam je pokazala da pripadanje kraljevskoj obitelji ne donosi moć, već da prava moć dolazi iz iskrenog srca.

Suvoditeljica “CBS This Morning”, Gayle King vodi nas na Althorp imanje, na kojem je Diana živjela prije udaje za pinca Charlesa. U ovom posebnom dokumentarcu doznat ćemo kakav je utjecaj Diana imala na Veliku Britaniju, monarhiju, ali i čitav svijet. Kroz razgovore s njezinim bliskim prijateljima i suradnicima, koji su otkrili o čemu su pričali s Dianom u tjednima prije njezine smrti, doznat ćemo pravu istinu o Diani. Štoviše, njezina najbolja prijeteljica Lana Marks otkrit će iznenađujuću činjenicu – tko je bio Dianina jedina prava ljubav.

Od udaje za princa Charlesa 1981. do tragične smrti 31. kolovoza 1997. u strašnom sudaru u Pont de L’Alma tunelu, u Parizu, Diana je zaokupljala javnost, no iza novinarskih priča i naslova krije se mnogo toga nedostupnog svima. Njezin tajnik za odnose s javnošću i autor, Patrick Jepheson iz prve ruke svjedoči o Dianinim naporima da pomogne oboljelima od virusa AIDS-a te mentalno oboljelima, analizirajući njezin pozitivan utjecaj na ljude s kojima je bila u kontaktu.

HRT3, 20.00, DRAMA, Senzacija

Chuck Tatum (K. Douglas) nemilosrdno iskorištava priču o čovjeku koji je zarobljen u spilji i maniplira informacijama ne bi li dao novi zamah svojoj karijeri, ali situacija ubrzo opasno izmiče kontroli…

Ovo je prvi film B. Wilder u kojem je on redatelj, scenarist i producent i odmah se dohvatio priče o objavljivanju vijesti u novinama te osobito načinu na koji se izvještava o nekom događaju, kao i lakovjernim čitateljima kojima novine lako manipuliraju.

Na festivalu u Veneciji film je osvojio Međunarodnu nagradu, redatelj Billy Wilder nominiran je za Zlatnog lava, dok je scenarij nominiran za Oscara.

HRT2, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Tajne Borgo Laricija

Francesco (Giulio Berruti) prvorođeni je sin Giulija Sormanija (Simone Colombari), bogatog tekstilnog industrijalca. No umjesto da krene očevim stopama i radi u obiteljskoj tvrtki, poput njegova brata Ludovica (Davide Iacopini), pilot je u automobilskim utrkama.

Anita Sclavi (Serena Iansiti) iz radničke je obitelji i jedna je od dviju učiteljica u radničkoj četvrti koju su Sormaniji izgradili pod okriljem svoje tvornice.

Upravo se tu, u Borgu Lariciju, Francesco i Anita upoznaju i zaljube.

Njihova će ljubav biti stavljena na kušnju kad nađu brutalno ubijenog Giulija Sormanija. Ovo ubojstvo ne potresa samo život ovo dvoje mladih, već i carstvo koje su Sormaniji izgradili.

Ta se obitelj, koju su svi smatrali primjerom, raspe rastrgana brojnim sukobima koje potpiruju tajne, nikad utihnule mržnje i strastvene ljubomore, a dva svijeta – onaj vlasnika i radnički – koja su se dotad, u svojim različitostima, uvijek međusobno poštovala, dolaze u sukob, čemu pogoduju i nemiri koji se događaju širom Italije.

Francesco i Anita, iako zauzeti žestokom borbom za obranu svoje ljubavi, razotkrit će istinu o tome i ubojstvima koja slijede.

Okrutnu istinu čiji su korijeni u bogatstvu Sormanija.

HRT2, 21.00, AKCIJSKA KOMEDIJA, Ubrzanje

Britanski plaćeni ubojica u Los Angelesu Chev Chelios (J. Statham) baš namjerava promijeniti način života iz temelja kad otkrije da je otrovan. Iza toga stoje njegovi bivši poslodavci i kriminalac Verona (J. P. Cantillo) koji želi zauzeti Cheliosovo mjesto. Njegov prijatelj, liječnik Miles, savjetovao je Cheliosu da mora pojačati rad srca ako želi ostati na životu. Da podigne razinu adrenalina u svom tijelu, Chelios se neprestano sukobljava s kim stigne, od mafijaša do policije. I zajedno sa svojom djevojkom Eve (A . Smart) traži one koji su ga otrovali…

Film je dobio naslov prema riječi iz slenga (crank) za methamphetamin. Snimljen je i nastavak “Crank: High Voltage” 2009. u kojem također nastupaju J. Statham i A. Smart.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Zapisano u kostima

O pogibijama junaka napisane su mnoge stranice. No oni sami nikada nisu mogli ispričati svoju priču. Sve do danas – kada je pričaju njihove kosti.

U istraživanju nekadašnje stolne crkve krbavskih biskupa, posvećene sv. Jakovu Starijem, iskrsnuli su novi fascinantni nalazi – kosturi s jasno vidljivim ozljedama nanesenima sabljom.

Krije li ovo nalazište posmrtne ostatke poginulih u Krbavskoj bici?!

DOMA TV, 21.35, KRIMI SERIJA, Laurine tajne

Laura i njezin tim istražuju skupinu za borbu za muška prava koja je umiješana u ubojstvo vrhunskog sportskog traumatologa. Veza Billyja i Meredith doseže novu razinu.

HRT1, 21.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Morski psi: Grabežljivci iz dubina

U ovoj nenadmašnoj dokumentarnoj seriji prikazano je mnoštvo različitih morskih pasa koji žive u svim svjetskim morima, u njoj se pojavljuje više od 30 vrsta morskih pasa i raža – od vobegonga i grenlandskog morskog psa, koji nikada dosad nisu snimljeni, do dobro poznatih vrsta kao što su velike bijele psine i morski psi čekićari.

Porodica morskih pasa veoma je brojna i svaki njezin pripadnik lovi na drugi način – neki u “čoporima”,neki iz zasjede, neki u trku. Ova ih epizoda slijedi od zaleđenih arktičkih vodâ sve do tropskih koraljnih grebena, prikazujući nevjerojatne lovačke tehnike kojima se razne vrste ovih najvećih morskih grabežljivaca služe.

HRT1, 23.05, KRIMI DRAMA, Kum 3

Priča počinje 1979. u New Yorku klasičnim obiteljskim okupljanjem, dvadesetak godina nakon što je Michael Corleone (A. Pacino) zapovijedio ubojstvo svoga brata. Dvoje Michaelove djece – Mary (S. Coppola) i Anthony sada su odrasli. Anthony želi biti operni pjevač i ne upletati se u obiteljske poslove, dok je Mary odana ocu. No on se protivi njezinoj vezi s rođakom Vincentom Mancinijem (A. Garcia), Sonnyjevim sinom, koji čeka priliku da postane sljedeći don, sa svim žarom i zanesenošću kakvu je nekad posjedovao ne samo njegov otac, već i sam Michael. U međuvremenu Michael pokušava legalizirati neke svoje poslove, što nailazi na otpor nekih drugih “obitelji” koje žele svoj dio kolača.

NOVA TV, 23.10, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Samo preko nje mrtve

Na dan svojeg vjenčanja Kate (Eva Longoria) je jako nervozna i ljuti se na kipara koji je donio ledenu skulpturu anđela bez krila. Ona to odbije primiti, a igrom slučaja smrtno će nastradati baš zbog njega. I nakon smrti ostat će čangrizava, pa neće saslušati upute anđela koji ju je dočekao kao vodič. U međuvremenu, ni nakon godinu dana Katein zaručnik Henry (Paul Rudd) nije prestao tugovati. Zabrinuta, njegova sestra Chloe (Lindsay Sloane) nagovori ga da posjeti vidovnjakinju Ashley (Lake Bell). Ashley i Henry počet će se sve češće viđati, što se Kate nikako ne sviđa.