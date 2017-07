TV PREPORUKA DANA: Uz drugo kolo Wimbledona tu su još i filmovi Ozloglašena, Lice ljubavi i Izvan kontrole

HRT2, 14.00/16.40, WIMBLEDON: D. Vekić – J. Konta/M. Čilić – F. Mayer

Nakon što su uspješno svladali prve zapreke hrvatski tenisači Donna Vekić i Marin Čilić u srijedu će po opet izaći na terene u Wimbledonu.

Vekić očekuje težak susret sa sedmom tenisačicom svijeta i domaćom uzdanicom Johannom Konom.



S druge strane Čilić bi, sudeći po ATP ljestvici, trebao imati nešto lakši posao. Njegov suparnik u drugom kolu trećeg Grand Slam turnira sezone je Nijemac Florian Mayer, 114. je tenisač svijeta.

HRT1, 15.55, KRIMI SERIJA, Detektiv Murdoch

Kako se čini, Marsovci su odgovorni za vješanje zemljoposjednika iz Rouge Valleya Henrija Gastona, usamljenika opsjednutog Marsovcima koji je imao trgovinu punu teleskopa, karti i novina. Gastonova zapažanja možda imaju veze s njegovom smrću, ali pismo na njegovom stolu od kompanije Rouge Valley Lands Ltd. upućuje na mnogo prizemniji motiv ubojstva. Glavni direktor Terrence Meyers kaže da je tvrtka htjela kupiti zemlju u cijeloj dolini kako bi sagradila električnu centralu. Gaston jedini nije htio prodati, što je dobar razlog da ga se riješe.

HRT3, 20.00, ROMANTIČNI TRILER, Ozloglašena

Alicia Huberman (I. Bergman) djevojka je sklona porocima, a još se raspusnije ponaša kad je njezin otac, njemački špijun u Americi, osuđen na višegodišnji zatvor u kojem počini samoubojstvo. Njezina loša reputacija ohrabruje vladine agente, na čelu sa T. R. Devlinom (C. Grant), da joj pristupe i regrutiraju je za špijuniranje nacista u Brazilu. Njezin je zadatak razotkriti prijatelja svojega oca, Alexa Sebastiana (C. Rains), koji joj se nekad udvarao. Pritom se između nje i Devlina razvija snažna privlačnost, međutim, onoga trenutka kad joj Sebastian ponudi brak kako bi se uvjerio da nije špijunka već iskrena simpatizerka nacizma, Devlinovo se srce zatvara i on postaje sumnjičav.

RTL2, 20.15, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

Reid dozna da je njegova tajanstvena žena nestala, ali i da je osoba koja ju je pratila odgovorna za njezin nestanak. Agenti je traže posvuda po Washingtonu u nadi da je otmičar nije ozlijedio.

HRT2, 21.00, TRILER DRAMA, Izvan kontrole

Prije 30 godina američki liječnik dolazi u afričko selo čiji su stanovnici desetkovani bolešću koju uzrokuje smrtonosni virus. Premda obećavaju pomoć, selo je bombom zbrisano s lica zemlje. Današnje doba. Radnik u carinskoj zoni odluči ukrasti majmuna koji je stigao iz Afrike, ne znajući da je životinja zaražena. Ne uspije ga prodati i pusti ga na slobodu, ali je već inficiran. Zaraza se počinje širiti. Slučaj dolazi ispitati vojni stučnjak za viruse, dr. Sam Daniels (D. Hoffman), koji otkriva da virus ubija u roku od 24 sata razarajući unutrašnje organe. Uskoro doznajemo kako je i vojska umiješana u postojanje virusa.

HRT3, 22.10, SF SERIJA, Zvjezdane staze: Star Trek

Zek, ferengijski veliki nagus, dolazi na DS9 zbog važnoga zadatka. Quarku odaje da nanovo piše pravila stjecanja. Quark i Rom su oduševljeni i čitaju ih nadajući se da će tako imati prednost u stjecanju profita, no razočarano ustanovljuju da su pravila suprotna onima koja su dotada bila na snazi. Dok Rom slijepo vjeruje nagusu, Quark sumnja da se nešto krije iza toga i počinje istraživati.

HRT1, 23.05, ROMANTIČNA DRAMA, Lice ljubavi

Nikki (A. Bening) je odnedavno udovica i sve je stvari, ljudi i situacije podsjećaju na njezinu životnu ljubav Garreta (E. Harris). Odlazi u galeriju kamo je često zalazila s mužem i ugleda čovjeka (E. Harris) čija ju sličnost s Garretom zapanji. Vraća se nekoliko puta ne bi li ga ponovno vidjela i sazna da Tom predaje umjetnost u lokalnoj školi. Čak ga angažira za privatne satove slikanja u svom domu. Postanu ljubavnici ali Nikki taji Tomu koliko je sličan Garretu. Njihova tajna veza emocionalno je pogodila Nikkinog susjeda (Robin Williams) jer se nadao da će on imati šanse kao Garretov prijatelj, a čini se da i Tom nešto skriva.

HRT2, 23.05, DRAMSKA SERIJA, Završni udarac

Na zahtjev detektivke Mikki Mendoze (Paola Turbay), ekipa istražuje niz brutalnih ubojstava koja bi mogla biti povezana s meksičkim narko-kartelom.

NOVA TV, 23.10, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Prošla noć

Bernie (Kevin Hart) i Joan (Regina Hall) dvoje su očijukala koji su strastveni u svemu, od spojeva do prekida. Kad Bernie svom najboljem prijatelju Dannyju (Michael Ealy) dogovori spoj s Joaninom cimericom Debbie (Joy Bryant), ubrzo počnu frcati iskre dok se snalaze u ljubavnome minskom polju od bara do spavaće sobe.