TV PREPORUKA DANA: Uz dokumentarce Glasovi promjene i Veliko pitanje donosimo vam i triler Roberta Aldricha Teška meta

HRT2, 13.45, KRIMI FILM, Knjižara krimića: Tajna Divljeg zapada

Clint Lawson (B. Boxleitner) zvijezda je velikog šoua Wild West, no njegova zvijezda blijedi, pa je na predstavi inscenirao nezgodu, kako bi novine pisale o njemu, a krivnju je svalio na pomoćnika Dogieja (J. Stevens). Kad se dogodi druga nezgoda, bit će to s tragičnim posljedicama, a žrtva je Dogie – odjeven u Clintovu odjeću i na Clintovu konju. Uz šerifa Connora (C. Sander) u istrazi sudjeluje i Samantha (K. Martin).





HRT2, 20.00, DOKUMENTARNI FILM, Veliko pitanje: Trebamo li ići na Mars?

Godine 2019. obilježit ćemo 50. obljetnicu čovjekova slijetanja na Mjesec. Bio je to najveći tehnološki uspjeh 20. stoljeća. Odonda NASA želi poslati astronauta na Mars. No to se pokazalo mnogo složenijim nego što je itko slutio. Neki stručnjaci vjeruju da je važno da ljudi putuju svemirom i istraže njegove kutke. No Mars je od Zemlje udaljen više od 200 milijuna kilometara i pokušaj čovjekova slijetanja na naš najbliži planet stajao bi milijarde dolara, a životi onih koji su dovoljno hrabri da to pokušaju bili bi ugroženi. Je li potencijalna korist vrijedna tog rizika? I je li to zaista ostvarivo?

HRT1, 20.35, DOKUMENTARNI FILM, Glasovi promjene

Njemačko-francuski filmaš i sociolog Nils Aguilar progovara o jasnim i dramatičnim primjerima socijalnoekološke promjene u Engleskoj, Francuskoj i Kubi.

Kako možemo u budućnosti prehranjivati svijet? Koje alternative konvencionalnoj poljoprivredi postoje? I kako ćemo ustrojiti prijelaz u postfosilno, relokalizirano gospodarstvo?

U filmu do riječi dolaze protagonisti socijalnoekološke promjene. U Francuskoj, Velikoj Britaniji i Kubi predstavljaju se inovativna rješenja kako se suočiti s izazovima klimatskih promjena, iscrpljivanja resursa i prijeteće pošasti gladi – što otvara neslućene mogućnosti kako za održivost naših zajednica tako i za poboljšanu kvalitetu života.

1. dio – U Francuskoj se zorno prikazuje ovisnost industrijske poljoprivrede o nafti. Kao zanimljiva rješenja predstavljaju se koncepcije agrošumarstva i permakulture, koje umjesto u monokulture industrijske poljoprivrede nade polažu u bioraznolikost.

2. dio – prikazuje britanske inicijative “tranzicijski grad” u sklopu kojih lokalni akteri izgrađuju strukture otporne na vrhunac proizvodnje nafte, klimatske promjene ili gospodarske krize. Glavni sugovornik je Rob Hopkins, suosnivač tog pokreta.

FOX LIFE, 21.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Mike i Molly

Mike (Billy Gardell) je policajac u Chicagu, kojemu u životu jedino nedostaje – ljubav. Njegov partner je Carl McMillan (Reno Wilson), mršav i brbljav lik koji ga stalno ohrabruje da izlazi na spojeve koji više ili manje završe neuspješno. No sve to se mijenja nakon što Mike sretne Molly Flynn (Melissa McCarthy), simpatičnu punašnu učiteljicu s odličnim smislom za humor. Na sastanku grupe pretilih ljudi shvaćaju da osim ljubavi na prvi pogled, njih dvoje imaju i zajednički cilj – smršaviti i promijeniti nezdrave navike u životu. Mikeu je najveći izazov odoljeti svakodnevnom posjetu omiljenoj zalogajnici u kojoj jede a Molly pokušava izaći na kraj sa odjećajem manje vrijednosti koji je uzrokovan pretilošću. O

HRT2, 21.45, AKCIJSKI TRILER, Teška meta

New Orleans noću. Čovjek bježi pred ubojicama, ali unatoč svojoj okretnosti ne može umaći tajanstvenim progoniteljima. Napadaju ga strijelama i strojnicama i neznanac naposljetku podlegne ranama. “Ubijati ljude je poput droge, ali vrijedi li to truda?”, pita se vođa ubojica nakon što njegova žrtva izdahne, a plan o umorstvu konačno uspije. New Orleans, sutradan. Nat Binder (Y. Butler) dolazi u grad kako bi rasvijetlila nestanak svog oca, no nitko ne zna što se točno s njim dogodilo. Na izlasku iz restorana napadnu je huligani od kojih je obrani Chance Boudreaux (J.-C. Van Damme), mornar s trgovačkog broda. Zahvalna, Nat mu ponudi posao da joj nađe oca, a on nakon kolebanja ipak pristane. Uskoro doznaju da je očevo truplo pronašla policija, ali i to da iza njegove smrti stoji misteriozna organizacija na čijem je čelu Emil Fouchon (L. Henriksen) i pomoćnik Pik Van Cleaf (A. Vosloo) koja, varajući buduće žrtve, za velik novac priređuje lov na ljude sve do njihove smrti.

DOMA TV, 22.00, KRIMI SERIJA, Tragovi zločina

Četvrta sezona serije donosi nam 13 nastavaka u kojima zagonetna Carrie Wells i njezino savršeno pamćenje surađuju s partnerom Alom Burnsom (Dylan Walsh) i cijelim timom Odjela za teške zločine njujorške policije kako bi održali njezinu statistiku stopostotnog rješavanja zapanjujućeg broja slučajeva. Carrie, Al i tim naći će se na putu najopakijih njujorških zločinaca, uključujući otmičara, velike trgovce drogom, korumpirane policajce i genija odlučnog da iskoristi Carrieno pamćenje u prljave svrhe.

HRT3, 22.35, SPORTSKA DRAMA, Zatvorski krug

Paul Crewe (B. Reynolds) je bivša zvijezda američkog nogometa koji i dalje uživa u svim blagodatima slave, ali mu se život potpuno promijeni nakon što pretuče svoju djevojku Melissu (A. Ford). Melissa ga prijavi policiji, no Paul odluči pobjeći. Kada ga policajci napokon uhite, oholi se sportaš potuče se s njima. Osuđen na zatvorsku kaznu, Paul shvati kakvu je glupost učinio, no sada je prekasno. Počne se navikavati na život u kaznionici punoj ubojica, lopova i silovatelja čiji ga upravitelj Hazen (E. Albert) pokušava nagovoriti da trenira momčad zatvorskog osoblja koju predvodi sadistički čuvar Knauer (E. Lauter). Nagrada je Paulovo ranije puštanje iz zatvora. Međutim, on odluči pridružiti se timu zatvorenika spremnih na sve samo da u predstojećoj utakmici poraze zatvorske čuvare.

HRT1, 23.00, KRIMI SERIJA, Istrage gospođice Fisher

Nakon što hotelski recepcionar padne s krova s Phryneinom ukradenom torbom i pogine, dokazi vode do njezinog ekscentričnog oca baruna Henryja Fishera, koji se možda napokon našao u nevolji iz koje se ne može izvući šarmom.

RTL TV, 23.20, HUMORISTIČNA SERIJA, Kuhinja

Ruska serija prati mladog i entuzijastičnog Maxima ‘Maxa’ Lavrova (Mark Bogatirev),kojemu je velika želja postati vrhunski kuhar. Ambiciozni Max zaposlio se u najskupljem restoranu „Cloude Monet“ u Moskvi, čiji je vlasnik Dimitrij Nagiev, poznati ruski glumac.

Dok će Max zajedno s ostalim zaposlenicima u kuhinji pripremati hranu za goste i ispunjavati tuđe želje, zapast će u šaljive i nepredviđene situacije. Osim što je snalažljiv kuhar početnik, Max je ujedno i sarmantni osvajač ženskih srca, koji se stalno suprotstavlja opasnom šefu kuhinje Viktoru (Dmitry Nazarov). Viktor često ima nerazumne ideje i ‘neslane šale’, koje seriji daju poseban ton, a njegove i Maxove prepirke zabavit će i oduševiti gledatelje.

NOVA TV, 00.00, AKCIJSKI FILM, Zmije u avionu

Za vrijeme treninga vožnje moto krosa na Havajima, Sean Jones (Nathan Phillips) svjedoči ubojstvu važnoga američkog tužioca koje je ubio moćni mafijaš Eddie Kim. Štiti ga FBI-ev agent Neville Flynn (Samuel L. Jackson) na putu za Los Angeles gdje mora svjedočiti protiv Eddieja. Ukrcaju se na noćni let te zauzmu čitavi prvi razred. No međutim, Eddie pošalje stotine različitih vrsta opasnih zmija avionom s uređajem za mjerenje vremena koji će u određenom trenutku pustiti zmije u avion s ciljem da ga sruši.