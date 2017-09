TV PREPORUKA DANA: Uz Davis Cup koji se igra u Bogoti u ponudi su i filmovi Elita ubojica, Bez obaveza, Sigurna kuća i Smiri živce

HRT2, 14.30, TRILER, Dispečerica

Chris McCullers (F. Gubelmann) oporavlja se od pucnjave u kojoj je stradala šest mjeseci ranije, kad je uhitila provalnika. Bila je u ophodnji s ocem, koji je tada ubijen. Chris je jedva preživjela, zamalo je izgubila nogu, još uvijek ne može hodati bez pomagala, a zbog jakih bolova pije tablete. Radi u dispečerskoj službi za hitne pozive. Jedan poziv procijenila je pogrešno: zvao je dječak koji je rekao da je u kući krampus, a on je kod prijatelja, koji spava u sobi na katu… Chris je prekinula poziv vjerujući da je u pitanju običan dječji strah, no sutradan je policija otkrila da je na adresi s koje je poziv upućen ubijen dječak. Za ubojstvo su optuženi njegovi roditelji. Chris je suspendirana i prijeti joj otkaz, no preslušavajući ponovno poziv, otkriva pojedinost koja upućuje na drugi trag: zašto je dječak rekao “krampus” ako su to bili ljudi koje poznaje? Osjećajući se krivom, a opterećena i slučajem kad je poginuo njezin otac, za što također okrivljava sebe, ona počinje istragu na svoju ruku, uz pomoć kolege Tima (D. Fuller), koji prema njoj osjeća privlačnost unatoč njezinoj teškoj naravi.





HRT2, 17.00, TENIS, DAVIS CUP: Kolumbija – Hrvatska

Susret kvalifikacija za Svjetsku skupinu Davis Cupa između Kolumbije i Hrvatske, sljedećih će dva dana plijeniti pažnju hrvatske teniske javnosti. Marin Čilić predvodit će hrvatsku postavu u kojoj su još Viktor Galović (244.), Nikola Mekitć (32. u paru) i Franko Škugor. Glavni adut domaćeg sastava trebao bi biti Santiago Giraldo, no on vuče ozljedu s US Opena i nije u najboljoj formi. Sve u svemu, bit će to prava teniska poslastica.

RTL TV, 20.00, AKCIJSI TRILER, Elita ubojica

Godina je 1980. Profesionalni ubojice Danny Bryce (Jason Statham), Hunter (Robert De Niro), Davies (Dominic Purcell) i Meier (Aden Young) nalaze su u Meksiku na zadatku. Nenamjerno, Danny ubije metu, iako čovjeka nije planirao eliminirati ispred njegovog djeteta, te ranjen bježi s mjesta zločina. Potresen čitavom situacijom, Danny se odluči povući u svoju rodnu Australiju. Godinu dana kasnije pozvan je u Oman, u kojem Huntera drže zatvorenikom. Danny se susreće s agentom (Adewale Akinnuoye-Agbaje), koji ima prijedlog za Dannyja. Naime, Hunter je prihvatio misiju za 6 milijuna dolara, no nije izvršio zadatak. Sada, ako Danny ne učini ono za što je Hunter bio plaćen, Hunter će biti pogubljen.

HRT3, 20.00, DOKUMENTARNI FILM, Hodati pod vodom

Narod Badjao oduvijek je preživljavao zahvaljujući ribarenju, no sada se više ne mogu natjecati s velikim ribarskim brodovima. Kako bi bili što učinkovitiji, upotrebljavaju najopasnije metode poput ronjenja s pomoću kompresora. Ronioci zaranjanju na dubinu i do 30 metara, a pri tome imaju samo cjevčicu u ustima i kisik koji im stiže s čamca na kojemu je često nestabilni brodski motor. Ne znaju za dekompresijsku bolest te vjeruju da bol u tijelu izazivaju zli duhovi koji ih – ako ih uvrijede – mogu ozlijediti ili ubiti. Ovo je priča o desetogodišnjem dječaku Sariju koji želi naučiti kako roniti s kompresorom. Kroz ovu osobnu priču upoznajemo krajolik rajskih otoka koji se drastično mijenja te narode na Borneu.

HRT1, 20.35, PRIJENOS, Vinkovačke jeseni 2017.

Od 8. do 17. rujna u Vinkovcima se održavaju tradicionalne, 52. po redu, Vinkovačke jeseni. Bogat program jednog od najpoznatijih festivala u Hrvatskoj ljubitelji kulturne baštine, narječja i starih običaja i ove će godine moći pratiti u programu Hrvatske televizije. U petak 15. rujna od 20.35 na Prvom programu HTV izravno prenosi otvorenje Vinkovačkih jeseni, a u nedjelju 17. rujna od 10 sati na Drugom programu Svečani mimohod sudionika. Snimke s Državne smotre izvornog hrvatskog folklora bit će prikazane naknadno, u dva dijela.

Iz Slavonije – tema je ovogodišnjeg otvorenja, a u programu će sudjelovati brojni glumci, glazbenici, kulturno-umjetnička društva, najkvalitetniji tamburaški sastavi, kao i vokalni solisti.

HRT2, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Tajne Borgo Laricija

Anita je Bastianijeva taokinja jer ovaj želi da mu ona otkrije tajnu skrivenu u knjizi “Pinocchio” koju je don Costante oduzeo maloj Elsi. Dok se pokušava osloboditi, ozlijedi je jedan fašist, no Francesco je dolazi spasiti. Francesco i fašist se žestoko bore, a Anita uzme Bastianijev pištolj i usmrti ga. Par odmah odlazi u samostan u kojemu se skriva Margherita. Zbog katatoničnog stanja kojemu je već godinama, kada ugleda dvoje mladih, žena uopće ne reagira.

NOVA TV, 22.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Bez obaveza

Emma (Natalie Portman) i Adam (Ashton Kutcher) stari su poznanici koji neplanirano završe zajedno u krevetu. Kako bi zaštitili svoje prijateljstvo, sklapaju pakt kojim svoj odnos žele zadržati isključivo na fizičkom odnosu. To znači da su ljubomora, očekivanja, svađe i romantika strogo zabranjeni, no vrijeme će pokazati hoće li im to poći za rukom.

RTL TV, 22.00, AKCIJSKI TRILER, Sigurna kuća

U Cape Townu bivši agent CIA-e Tobin Frost (Denzel Washington), kojeg je SAD obilježio kao izdajnika i međunarodnog kriminalaca, dobiva medij sa spremljenim tajnim podacima koje je skupio odbjegli MI6 agent Alec Wade (Liam Cunningham). Skupina plaćenika pod vodstvom Vragasa (Fares Fares) napada dvojac, Wade je ubijen, a opkoljenom Frostu ne preostane ništa osim predaje i izručenja američkom veleposlanstvu. Frosta prebace u sigurnu kuću veleposlanstva, koju “održava” Matt Weston (Ryan Reynolds), mladi i neiskusni agent CIA-e, koji promatra kako agent Daniel Kiefer (Robert Patrick) i njegovi ljude muče Frosta. Odjednom u kompleksu nestane struje, a agenti CIA-e shvate da su u opasnosti. Nekoliko sekundi kasnije u sigurnu kuću upadaju Vargas i njegovi plaćenici te likvidiraju Kiefera i njegov tim. Weston uspijeva pobjeći i sa sobom povesti Frosta.

HRT1, 23.00, KRIMI KOMEDIJA, Smiri živce

Ulični kriminalac Chili Palmer (J. Travolta) koji je bio preko noći postao filmski producent zasitio se toga posla i prebacio na glazbu. Glazbenoj industriji privukla ga je zgodna udovica ubijenog prijatelja i vlasnika izdavačke kuće, Edie Athens (U. Thurman), kojoj se našao pri ruci da ojača pomalo posrnulu glazbenu kompaniju. Posao kreće s mladim talentima i Chilli postane menadžer živahnoj pjevačici Lindi Moon (C. Milian). Dok se Chilli bavi studijem za snimanje, koncertom grupe Aerosmith, MTV-jevim nagradama, o glavi mu rade ruski mafijaši. Pletu se mreže, mrse se konci, ali Chilli pliva u svemu tome kao riba u vodi…

Kao i komedija “Uhvatite maloga” (1995.) i ova je snimljena prema romanu “Be Cool” Elmorea Leonarda o kriminalcu Chilliju Palmeru u poslu s glazbom. U cameo ulogama pojavljuju se mnoge poznate osobe, kao što su članovi gupe Aerosmith, Wyclef Jean, grupa The Black Eyed Peas, Sérgio Mendes, Della Reese i dr.

HRT3, 23.40, TRILER, Misterij

Utrkujući se i jureći po jakoj kiši, automobil udari pješakinju, mladu djevojku koja ostane živa i povrijeđena ležati na cesti. Umjesto da joj pomogne mladi je vozač zatuče nogama. Stiže policija i hapsi bahatog vozača.

Policajac Yongzhao vrlo je sretan čovjek. Ima lijepu ženu, Lu Jie, i malenu kćer s kojima živi u lijepom stanu. Također novaca mu ne nedostaje, a i na poslu mu dobro ide. Slučaj pregažene djevojke Yongzhao prepušta izvansudskoj nagodbi, iako je obdukcija pokazala da je djevojka prije naleta auta zadobila udarce kamenom te da je poslije prometne nesreće zadobila još udaraca po tijelu. Vozačev otac je moćan businessman i platiti će majci poginule koliko god treba. Yongzhao se ne želi zamarati slučajem poginule djevojke i možda bi nastavio lijepo živjeti da mu supruga ne sazna da je vara.

NOVA TV, 00.00, KOMEDIJA, Voliš li pse?

Učiteljica u tridesetim godinama, Sarah Nolan (Diane Lane), razvedena je osam mjeseci. Iz najboljih namjera i imajući isključivo njezinu sreću na umu, njezina obitelj ulaže napore da bi je izvukli iz pidžame i nagovorili je da počne opet izlaziti, na ovaj ili onaj način. Vođe intervencije Sarine su sestre Carol (Elizabeth Perkins) i Christine (Ali Hills) koje žele pred Saru staviti potencijalne udvarače, a njihov otac udovac Bill (Christopher Plummer) daje sjajan primjer svojim nedavnim i vrlo uspješnim ulaskom u carstvo upoznavanja žena preko interneta. Silno želeći uvesti svoju sestru u taj svijet, Carol i Christine u Sarino ime otvore profil na stranici „perfectmatch.com“ te čekaju da nahrupe odgovori.

RTL TV, 00.35, KRIMI DRAMA, Ubojite namjere

Legendarni, i nepopularni u određenim krugovima, zapovjednik Nathan West (Samuel L. Jackson) i nekolicina njegovih specijalaca elitnih postrojba – nestanu. Tom Hardy (John Travolta), bivši rendžer, a sada vladin agent u odjelu za suzbijanje zloupotreba droga, istražuje misterij nestanka koji se dogodio za vrijeme uragana u džunglama Paname. Dvojica preživjelih vojnika su pronađena, Dunbar i teško ranjeni Kendall, sin visoko rangiranog zapovjednika. No ni jedan nije spreman surađivati s kapetanicom Juliom Osborne (Connie Nielsen) pa pukovnik Bill Styles poziva starog prijatelja Hardyja da pomogne u istrazi. Osborne je sumnjičava prema Hardyju, koji je bio pod istragom jer je navodno primao mito od krijumčara droge. Uskoro sazna i da je Hardy nekada bio jedan od Westovih učenika.