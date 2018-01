TV PREPORUKA DANA: Utakmicom protiv Srbije hrvatski rukometaši započinju svoj nastup na EP u rukometu

HRT2, 13.25, KOMEDIJA, Kako postati popularna u četiri koraka

Jessica (C. East) treba krenuti u sedmi razred za nadarene učenike. No, u pogledu mode i drugih prestižnih elemenata prilično je zaostala, jer je to nimalo ne zanima. Za razliku od svoje najbolje prijateljice Bridget (E. R. Lyle), koja kupuje novu odjeću, Jessica samo mami (J. Sibbett) za ljubav izabere neku običnu sivu majicu. No, njezina starija sestra Bethany (B. Fowler), studentica, stručnjakinja za modu i kako postati popularna, te nekadašnja legendarna navijačica, sastavlja joj listu onoga što mora učiniti kako bi joj sedmi razred bio najsretnije a ne najočajnije doba života: mora svaki dan nositi drugu odjeću, mora se kvalificirati za ekipu navijačica, mora pozorno izabrati prvog dečka i stol za kojim ruča nikako ne smije biti blizu kante za otpatke.

HRT2, 20.05, FANTASTIČNI PUSTOLOVNI FILM, Harry Potter i zatočenik Azkabana

Pred Harryjem (D. Radcliffe) je treća godina u Hogwartsu i uzbudljivih je pustolovina na pretek. Do Harryja stigne informacija da je iz čarobnjačkog zatvora Azkabana pobjegao ubojica Sirius Black (G. Oldman) koji ga traži i namjerava ubiti…

“Harry Potter i zatočenik Azkabana” nominiran je za Oscara 2005. u dvije kategorije, za glazbu i vizualne efekte.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Maigret

Svjetski poznati i cijenjeni glumac Rowan Atkinson glumi Simenonova legendarnog detektiva Maigreta u dvjema uzbudljivim kriminalističkim pričama čija je radnja smještena u Pariz pedesetih godina 20. stoljeća.

Montmartre, Pariz. Serijski ubojica vreba na ulicama. Već je ubio pet žena i ljudi se boje izlaziti na ulicu po mraku. Novinari se odaju nagađanju. A viši zapovjednik Maigret nema nikakvih tragova i pod velikim je pritiskom. Tako počinje priča “Maigret postavlja zamku”, prvi film u ovoj novoj kriminalističkoj seriji na temelju romana Georgesa Simenona. Detektiv Maigret stavlja na kocku sve – svoju karijeru, ugled, pa čak i živote svojih kolega – kako bi pronašao krivca.

Drugi film “Maigretov mrtvac” bavi se umorstvom kockara povezanog s okrutnom bandom iz Čehoslovačke čiji članovi pljačkaju i ubijaju imućne Parižane.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, San o Novom svijetu: Odlazak

Između 1840. i 1939. oko 55 milijuna Europljana napušta svoj dom i kreće u Sjevernu i Južnu Ameriku. U toj najvećoj migraciji u povijesti ljudi okreću leđa Starome svijetu kako bi u Novome pronašli sreću. Put kroz stoljeće prepuno snova, inovacija i mogućnosti, ali i rata, uništenja.

Prva epizoda opisuje uzroke velikog iseljavanja isto kao i privlačnost Novog svijeta za iseljenike. Početkom 19. stoljeća mnogo ljudi živi u siromaštvu i bijedi, gladuju ili ih se progoni zbog religije. Birokratski propisi onemogućuju slobodan razvoj. Slijedimo put Šveđanina Gustava Faira, koji sanja o vlastitoj ženi, zatim djevojke Dorothee Luise Ludwig, kao i Carla Schurza, koji vjeruje u američko obećanje o slobodi i blagostanju.

RTL TV, 20.10, PRIJENOS, EP U RUKOMETU: Hrvatska – Srbija

Nakon zagrijavanja i uspješno završenog ispita protiv Crne Gore, naše najbolje rukometaše čeka prva utakmica u skupini protiv reprezentacije Srbije u Spaladium Areni. U sigurno punoj i euforičnoj dvorani Hrvatskoj dolazi ozbiljan protivnik, prvi korak prema željenom cilju. Červarovi izabranici jedva čekaju svoju prvu utakmicu na prvenstvu s oporavljenim Duvnjakom, dok Srbi znaju da je pred njima teška utakmica protiv Hrvata te najavljuju, prema riječima ponajboljeg igrača Petra Nenadića, „meč života“. Izgubivši na probi protiv Makedonije, reprezentacija Srbije sigurno će htjeti ući u pozitivan niz utakmica, a Hrvatska, koja će „letjeti na krilima navijača“, te vjerujemo pokazati čvršću obranu i bolju preciznost od one prikazane protiv Crne Gore, vjerujemo, prvim će trijumfom započeti Europsko prvenstvo.

HRT2, 21.35, KRIMI SERIJA, Dolina sreće

Sarah Lancashire vraća se u izvrsnom BBC-jevu trileru iz pera Sally Wainwright, koji se bavi osobnim i profesionalnim životom marljive, predane policajke.

Ozbiljna narednica Catherine Cawood predvodi ekipu predanih policajaca u dolini Calder u zapadnom Yorkshireu. Tommy Lee Royce, otac njezina unuka i čovjek koji je zamalo nije ubio, možda jest u zatvoru, ali nikako joj ne izlazi iz glave.

Dok je na dužnosti, Catherine otkrije jeziv prizor trupla. Žrtvine ozljede neobično podsjećaju na niz ubojstava počinjenih tijekom prethodnih nekoliko mjeseci, iz čega se da zaključiti kako krajem hara serijski ubojica. No slučaj postane još šokantniji kad se dozna da Catherine poznaje žrtvu, što bi moglo imati teške posljedice kako za nju, tako i za njezinu obitelj.

Detektiv John Wadsworth pak na sve načine pokušava okončati vezu koja izmiče kontroli, a Tommy se povezuje s tajanstvenom obožavateljicom iako je iza rešetaka.

HRT2, 22.30, KRIMI SERIJA, Ubojičin kod

Budući da je novi DNK test dr. Aleca Jeffreysa potvrdio njegovu nevinost, osumnjičenika puštaju unatoč protestima javnosti. Ubojica dviju učenica još uvijek je na slobodi.

Detektivu Bakeru, koji je i dalje uvjeren da je ubojica mještanin, a ima i njegov DNK otisak, pada na um neobična ideja: prikupit će uzorke krvi više od pet tisuća mještana, u nadi da će se neki od njih podudarati s uzorkom ubojice. To će biti prva potraga za ubojicom na temelju DNK uzorka.

No Baker i dr. Alec Jeffreys nailaze na skepsu i otpor, i u policiji, i u široj zajednici, a vladajući krugovi protive se tako skupoj i kontroverznoj metodi. Mogu li ih njih dvojica natjerati da promijene mišljenje i nagovoriti više od pet tisuća ljudi da dobrovoljno daju uzorak krvi?

NOVA TV, 22.50, DRAMA, Crno ili bijelo

Priča o djedu (Kevin Costner) koji se nađe u situaciji gdje mora skrbiti o svojoj voljenoj unuci. Kada njezina baka s očeve strane (Octavia Spencer) uz pomoć svojega brata zatraži skrbništvo nad njome, djevojčica je rastrgana između dvije obitelji koje je vole bezuvjetno. Uz najbolje namjere, obje se obitelji bore za ono što smatraju pravednim i uskoro su prisiljeni suočiti se sa svojim stvarnim osjećajima i stavovima o rasi, opraštanju i razumijevanju… Film se temelji na istinitim događajima i prikazuje dva naizgled različita svijeta u kojima nije sve crno i bijelo.

RTL TV, 23.05, AKCIJSKI TRILER, Bourneov identitet

Talijanski ribari izvlače Jasona Bournea (Matt Damon) iz mora i tako mu u posljednji tren spašavaju život. Bourne se polako oporavlja, ali i dalje osjeća izgubljenim jer pati od potpunog gubitka pamćenja. Ne može se sjetiti zašto je pronađen u moru, tko je i kako se zove, niti bilo kakve pojedinosti iz privatnog ili profesionalnog života. Uskoro shvati da njegove sposobnosti u borbi, znanje nekolicine jezika, bankovni račun jedne švicarske banke usađen u njegov kuk te ubojice koje ga žele eliminirati znače samo jedno – ono čime se bavi je opasno po život. Zajedno s Marie (Franka Potenete), Bourne kreće u odgonetavanje zagonetke.

HRT1, 23.50, KOMEDIJA, Noćna smjena

Chuck (H. Winkler) je ostavio svoj uspješni, ali stresni posao brokera i zaposlio se u mrtvačnici grada New Yorka. Prebačen je u noćnu smjenu gdje je dobio i novog suradnika, maštovitog Billa “Blazea” (M. Keaton). Blazeov poduzetnički duh uvući će ga u posao s prostitucijom, Chuck će se zaljubiti u prostitutku Belindu (S. Long), pojavit će se opasni svodnici nezadovoljni novom konkurencijom da ih nauče pameti, a zatim i policija.

HRT3, 00.50, CRNA KOMEDIJA, Igra skrivača

Sergej i Simon moraju dostaviti kovčeg put heroina moćnom mafijašu, Sergeju Mihajloviču ili će ih ubiti. Oni rade za Mihajloviča, a heroin su im oteli sitni kriminalci po nalogu pokvarenog policajca Stepana s pretpostavkom da je kovčeg pun novca. Sergej i Simon ostavljaju krvavi trag svoje potrage za otetim heroinom…

Kako bi prikazao stanje u Rusiji početkom devedesetih, kad se često mahalo oružjem na ulici, redatelj Aleksej Balabanov za film je potrošio oko 50 litara lažne krvi. Angažirao je dvadesetak proslavljenih ruskih glumaca kao što su Nikita Mihalkov, Aleksej Serebrjakov, Dmitrij Djužev, Aleksej Panin, ali mnoge od njih nije lako prepoznati jer su zamaskirani.

NOVA TV, 00.05, PUSTOLOVNA DRAMA, Legenda o Zorrou

Nekoliko godina nakon prethodne pustolovine Alejandro (Antonio Banderas) i Elena (Catherine Zeta-Jones) žive u braku i imaju desetogodišnjega sina Joaquina (Adrian Alonso). Iako se Alejandro i dalje koristi maskom Zorroa kako bi štitio siromašne i nemoćne od pohlepe njihovih gospodara, rastrgan je između dužnosti i želje za normalnim životom. Ponovno ga čeka borba kada planove da Kalifornija postane 31. država SAD-a ugrozi zločinačka urota skupine moćnih veleposjednika. U hrabrom pokušaju da onemogući njihove planove, Zorro srlja u opasnost koja prijeti njegovu životu i sigurnosti njegove obitelji.