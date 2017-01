TV PREPORUKA DANA: Utakmicom protiv Saudijske Arabije hrvatski rukometaši započinju svoj nastup na SP u Francuskoj

HRT2, 13.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Oblačno s mogućom ljubavi

Radijska meteorologinja (K. Leclerc) dobiva posao na televiziji i svi je jako hvale. Iako skromna, slava na nju djeluje, pa malo-pomalo mijenja svoj jednostavan izgled želeći biti bolja od sebe same. Čak se i natječe za neku prestižnu stipendiju, no upravo na predstavljanju kandidata, nakon prepirke s prijateljicom kojoj se ne sviđaju promjene koje vidi, uviđa da je ne zanimaju ni stipendija ni slava, nego da radi posao koji voli i da ljude poučava o vremenu, da prenosi svoje znanje.

HRT1, 20.10, DOKUMENTARNA SERIJA, Heroji Vukovara – Grad I: Bogdanovci

Treća serija govori o obrani opkoljenog Vukovara, njegovom tragičnom padu te sudbinama ljudi nakon pada grada. Serija donosi neke još neispričane priče, neopjevane sudbine, neka još neviđena lica, mnogo dosad neviđenih fotografija i arhivskih snimaka, kao i neka zanimljiva imena. Jedan od ekskluzivnih gostiju svakako je i Vilim Karlović, koji prvi put, samo za kamere naše ekipe, u detalje prepričava kalvariju svoga puta nakon pada grada u istoimenoj epizodi. Serija obiluje i velikim brojem ekskluzivnih snimki, poput one s pregovora predaje Mitnice. Autor i redatelj serije ponovno je Eduard Galić, a producent Dominik Galić. Serija je posvećena tragično prerano preminulom heroju obrane Vukovara Marku Babiću. Sezonu otvara epizoda Bogdanovci koja priča priču obrane malenog mjesta na samome ulazu u Vukovar. Jedan od protagonista epizode, ratni zapovijednik Bogdanovaca Ivan Matković Lasta, uvodi gledatelje u svoj atelje u kojem svakodnevno stvara i pretvara svoja teška ratna sjećanja u umjetnička djela ovjekovječena u drvorezima i drvenim statuama.

RTL TV, 20.45, SP U RUKOMETU: Hrvatska – Saudijska Arabija

Hrvatski rukometaši otvaraju nastup na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj utakmicom protiv Saudijske Arabije. Iako se izbornik Željko Babić žalio na veliki broj problema s ozljedama, Saudijci su suparnici koje bi naša reprezentacija trebala pobijediti bez većih poteškoća. Hrvatska je posljednji put na svjetskoj smotri protiv Saudijske Arabije igrala 2003. u Portugalu. Slavila je tada naša nacionalna momčad s 25-18, a to joj je bila prva pobjeda na natjecanju na kojem je na kraju otišla do zlata. Neka se ponovi i ove godine.

NOVA TV, 21.30, AKCIJSKA KOMEDIJA, Na tajnom zadatku

Molly je tinejdžerica koja radi sa svojim ocem, umirovljenim policajcem. FBI želi od nje da motri kćer čovjeka koji će svjedočiti protiv kriminala, stoga je šalju na fakultet koji njegova kćer pohađa. Dok se Molly pokušava uklopiti i budno motriti svoju metu, nastoji otkriti pojavljuje li se netko tko se ne predstavlja svojim punim identitetom.

HRT2, 21.35, PUSTOLOVNA DRAMA, Jeremiah Johnson

Umorni veteran iz Meksičkog rata, Jeremiah Johnson (R. Redford), čezne za samoćom i odlazi u planine, na neistražen teritorij Divljeg zapada, gdje će biti traper. Suočava se s prirodom u svoj njezinoj veličanstvenosti, od oštrih zima do opasnih životinja, grizlija, vukova, sokolova te s Indijancima i lutalicama poput njega… Ovaj vrlo zanimljiv film Sydneyja Pollacka (Konje ubijaju, zar ne?, Djevojka koju sam volio, Tri Kondorova dana, Tootsie, Moja Afrika) prekrasnih slika prirode i malo riječi djelomično se temelji na stvarnom Johnsonu i knjigama o njegovom životu: “Crow Killer: The Saga of Liver-Eating Johnson” Raymonda Thorpa i Roberta Bunkera te “Mountain Man” Vardisa Fishera. Redatelj S. Pollack za film “Jeremiah Johnson” nominiran je u Cannesu za Zlatnu palmu.

HRT3, 22.15, VESTERN SERIJA, Deadwood

U vrijeme pljački i pohlepe najbogatija zlatna žila u američkoj povijesti privući će mnoge skitnice u zabačen gradić u kojem sve i svatko ima svoju cijenu. Dobro došli u Deadwood, vražje mjesto za bogaćenje!

Priča započinje dva tjedna nakon Custerova poraza kod Little Big Horna kombinirajući fiktivne i stvarne povijesne ličnosti i događaje. Smješten na indijanskom teritoriju, gradić Deadwood protuzakonito je naselje, nasilno i necivilizirano mjesto koje privlači raznolike ljude željne bogatstva: odmetnike, poduzetnike, bivše vojnike i ucjenjivače, Kineze, prostitutke, gradske šminkere i revolveraše. Stanovnici Deadwooda su i bivši šerif Seth Bullock, legendarni revolveraš Divlji Bill Hickock i machiavellistički krčmar Al Swearengen.

RTL TV, 22.50, KOMEDIJA, Diktator

U totalitarističkoj Republici Wadiyi vlada admiral general Haffaz Aladeen (Sasch Baron Cohen). On je tiranin, seksist, antisemit, djetinjasti poglavar i vođa, čiji glas je zakon. Despot je okružen tjelohraniteljicama, sponzoriran od strane al-Kaide (skriva i samog Osamu bin Ladena od ruku zlog Zapada) te izrađuje nuklearno oružje kojim namjerava napasti Izrael. Također, odbija prodati naftna polja svoje zemlje lošim zapadnjacima (jer je obećao na uzglavlju kreveta svog umirujućeg oca da neće). Nakon što UN odluči vojno intervenirati u Wadiyi, Haffaz odlazi u New York kako bi se obratio vijeću UN-a.

HRT1, 23.00, KRIMI SERIJA, Fargo

Lou i Hank pokušavaju spriječiti svađu, Peggy i Ed brane svoje odluke, a klan Gerhardt nastoji vratiti svog čovjeka.

NOVA TV, 23.10, AKCIJSKA KOMEDIJA, Policijska akademija 6

Pripadnici akademije Hightower (Bubba Smith), Jones (Michael Winslow),Tackleberry (David Graf), Hooks (Marion Ramsey) još jednom moraju pokazati svoje policijske sposobnosti. Tajanstveni vođa opasne zločinačke bande poznate pod imenom Wilson Heights Gang terorizira grad najvećim kriminalnim kaosom koji ga je ikada pogodio. Dodatne problem je taj što nitko ne zna tko je zapravo tajanstveni vođa. Građani su očajni, a njihov drama se pojačava kako nitko nije sposoban spriječiti daljnje divljanje kriminalaca. Gradonačelnik se odlučuje dodijeliti zadatak pripadnicima policijske akademije.

HRT3, 23.15, BIOGRAFSKA DRAMA, Carlos

Priča o venezuelskom revolucionaru Ilichu Ramírezu Sánchezu, poznatijem pod imenom Carlos (E. Ramírez). Počeo je kao marksist u Venezueli, pa se otisnuo prema Europi i Bliskom istoku s idejom borbe za oslobođenje Palestinaca, a ubrzo je postao najtraženiji svjetski terorist. Za njim je ostajao krvavi trag podmetnutih bombi i atentata. Priča počinje 1973. u Parizu… Edgar Ramírez osvojio je Césara za glumu.

HRT2, 23.25, KRIMI SERIJA, Lewis

U devetoj sezoni izvrsne i vrlo gledane britanske serije inspirane romanima Colina Dextera, inspektor Robbie Lewis i njegov pomoćnik Hathaway rješavaju tri nova zamršena slučaja. U novim nastavcima, novi glavni inspektor najavljuje novo doba u policiji Oxfordshirea, no uskoro će se sukobiti s Lewisom. Pritisak je sve jači, a dr. Laura Hobson razmišlja o putu oko svijeta. Hoće li Lewis napokon odlučiti da je vrijeme da okonča svoju policijsku karijeru? Nakon višegodišnje borbe s obiteljskim problemima, Hathaway je prisiljen suočiti se s vlastitom prošlošću.

HRT1, 23.50, KOMEDIJA, Ljubav u Riju

Amerikanac Matthew (M. Caine), uspješan poslovni čovjek koji s obitelji živi u Sao Paulu, našao se u bračnoj krizi. Sve više zanemaruje suprugu Karen (V. Harper) koja mu daje do znanja da bi ga mogla i napustiti. Da bi se sredio, odlazi sa svojim najboljim prijateljem Victorom na kraći odmor u Rio de Janeiro, grad koji “liječi” sve depresije. Upoznaje tada Victorovu kćer, tinejdžericu Jennifer (M. Johnson), koja se za njega zagrije. Ni Matthew nije ravnodušan te, iako mu je neugodno zbog prijatelja i prijekornih pogleda kćeri, on počinje “popuštati”.

RTL TV, 00.15, HOROR, Kuća voštanih figura

Carly (Elisha Cuthbert), zajedno s bratom Nickom (Chad Michael Murray), dečkom Wadeom (Jared Padalecki), najboljom prijateljicom Paige (Paris Hilton), Paigeinim dečkom Blakeom (Robert Ri’chard) i Blakeovim prijateljem Daltonom (Jon Abrahams), krene na putovanje u Louisianu, na utakmicu koju su svi s nestrpljenjem očekivali. I dok noć polako pada, grupa prijatelja odluči prespavati u kampu. Prijatelji osjete smrad koji se širi šumom te ubrzo susretnu neznanca koji putuje kombijem. Iduće jutro Wade shvati da im je automobil pokvaren. I dok Paige i Carly odluče istražiti šumu i otkriti uzrok neugodnog mirisa, Wade susretne Lestera (Damon Herrimana) koji se ponudi odvesti Wade i Carly do gradića Ambrose, kako bi kupili i promijenili pokvareni remen u motoru automobila.