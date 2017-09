TV PREPORUKA DANA: Utakmicom protiv Mađarske hrvatski košarkaši započinju svoj nastup na EP u Rumunjskoj

HRT2, 11.30, ROMANTIČNA DRAMA, Uljez

Zajednica koja sebe naziva “običnim ljudima”, nalik amišima ili menonitima, ima stroga pravila, od toga da je ženina glava njezin muž, do toga da ne smiju uživati u glazbi ili zvati liječnika kad su bolesni. Rebecca Yoder (N. Watts) poslušna je članica stroge zajednice i vjernica. Strpljivo nastavlja raditi sve teške poslove sama, nakon što joj je muž ubijen. Muž joj je nastradao zato što nije htio prodati zemlju bogatom moćniku, koji ima zaštitu šerifa i može nekažnjeno činiti što god hoće.

Jednog dana Rebecca i njezin maleni sin Benjo (T. Curtis) preplašeni su dolaskom neznanca: srušio se u njihovom dvorištu sav krvav i gotovo na samrti. No, Rebecca, protivno svojoj vjeri, šalje po liječnika (D. Carradine) i njeguje ranjenog stranca, iako joj je jasno da nije čovjek kojemu bi smjela vjerovati: njegova jedina oprema su dva pištolja.

HRT2, 13.50, KOŠARKA, EP: Hrvatska – Mađarska

Hrvatska otvara nastup na Eurobasketu protiv Mađarske, momčadi u kojoj se sve vrti oko Adama Hange, košarkaša kojeg je ovog ljeta zvala Barcelona. Prva utakmica na velikom natjecanju nije nikad lagana, Mađari će u susjednoj Rumunjskoj imati i veliku podršku s tribina. No, momčad Ace Petrovića, koja će se nakon 22 godine pokušati osvojiti medalju, favorit je protiv Mađara, momčadi iz ipak drugog razreda europske košarke.

RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Rio 2

Blu i Žuli imaju već troje djece – Biju, Carlu i Tiaga te svi zajedno sretno žive u gradu. No jednog dana Žuli primijeti da se njihova djeca počinju ponašati sve više poput ljudi, što joj baš i nije drago. U međuvremenu, Bluova bivša vlasnica Linda i njezin suprug Tulio kreću na ekspediciju u Amazonu te pronađu makao pticu koja je nakon pada izgubila nekolicinu svojeg perja. Kada vijest dospije na televiziju, Žuli odluči da bi trebala otići u Amazonu i pomoći. Pa tako, Blu i Žuli s djecom kreću u avanturu života, u srce prašume, gdje će Blu upoznati svog punca, ali i opasnog Nigela, koji želi posjeći što više stabala i uništiti stanište ptica.

HRT2, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Tajne Borgo Laricija

Pater familias Giovanni želi da obitelj bude složna, a pritom osobito misli na Francesca. U međuvremenu karabinjeri, uz pomoć Anite, uzimaju otiske prstiju na kanistru za benzin koji je nađen blizu strojeva. Istoga dana analiza potvrđuje da otisci pripadaju Nicoli Claviju. Za Anitu je to težak udarac, koji će je opet udaljiti od Francesca koji je, na temelju novih činjenica, prisiljen povjerovati karabinjerima.

HRT3, 20.00, DOKUMENTARNI FILM, Dietrich i Garbo – anđeo i Božanstvena

One nisu samo dvije filmske legende. Marlene Dietrich i Greta Garbo utjelovljenje su filma. Te dvije ikone, simboli bezvremena glamura, svojom su egzotičnošću i hrabrošću zauvijek promijenile erotsku maštu cijele jedne ere.

Njihovo je suparništvo na filmu dobro poznato. U zlatno doba holivudske kinematografije studiji Paramount i MGM uporno su im davali slične uloge i tako ih gurali u dvoboj za naslov kraljice kino-blagajni. Obje su zvijezde sudjelovale u tom nadmetanju i tijekom svojih karijera nastojale izgraditi mit o samima sebi.

Božanska Greta Garbo: prelijepa, distancirana, nedosežna.

HRT1, 20.30, DOKUMENTARNI FILM, Diana – sedam dana koji su potresli svijet

Drugi dio dokumentarnog filma o dramatičnom tjednu u Britaniji nakon pogibije princeze Diane 31. kolovoza 1997. Odmah nakon objave vijesti javnost je obuzela neviđena tuga. Otkazani su sportski događaji, tisuće ljudi nahrupile su u London želeći odati poštovanje, a ispred Kensingtonske palače nikao je cvjetni tepih dug 15 metara.

O tim danima govore: Dianino osoblje, najviši savjetnici Downing Streeta, novinari, stručnjaci i pripadnici javnosti.

Vođena jedinstvenim osobnim svjedočenjem, serija istražuje praktične i emocionalne implikacije tog tjedna proučavajući kako je Dianina smrt pomogla da se sačuva budućnost britanske monarhije.

HRT2, 20.50, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

U 14. sezoni u Midsomer dolazi novi viši inspektor John Barnaby kojeg šarmantna sela i njihovi osebujni stanovnici zabavljaju. U tradicionalnom ženskom internatu pregaze DJ-a i Barnaby ubrzo otkriva da ubojstvo i prijetvornost nikad nisu daleko. Dok broj mrtvih raste, Barnaby se pita hoće li njegov prvi slučaj biti i posljednji.

HRT1, 21.20, DRAMSKA SERIJA, Kuća od karata

Francis i Claire iskušavaju odanost svog novog tima nakon što Underwoodovoj vladi prošlost dođe na naplatu.

RTL TV, 22.00, TRILER, Majstori iluzije

Četiri talentirana mađioničara: iluzionist J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), mentalist Merrit McKinney (Woddy Harrelson), koji pokušava ponovo stati na noge nakon što je njegov brat i menadžer zbrisao s njegovim parama, stručnjakinja za bijeg i Dannyjeva pomoćnica/ljubavnica Henley Reeves (Isla Fisher) te stručnjak za obijanje brava Jack Wider (Dave Franco) dobiju poziv za okupljanje nepoznatog „dobročinitelja“. Četiri godine kasnije ekipa nastupa pod imenom „Četiri jahača“. Jedne večeri, kao veliko finale, oni odluče uistinu opljačkati banku u kojoj slučajno odabrana osoba u gledalištu – Etienne Forcier drži svoj novac.

NOVA TV, 22.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Njemu baš i nije stalo

Upoznat ćemo Gigi, Connora, Alexa, Bena, Janine i Neila – komplicirane ljude sa kompliciranim emocijama koji moraju naučiti kako upravljati vezama, starim i novim. Neki brakovi će se raspasti, neki će tek nastati, stare navike će nestati, a nove će se pojaviti. Samo je jedno sigurno u svemu: ako te nije nazvao, ako ne spava s tobom, ako je oženjen drugom, vrlo vjerojatno je da mu baš i nije stalo.

HRT1, 22.55, KRIMI KOMEDIJA, Putovanje u nevolje

Nakon pet godina provedenih u zatvoru, Harry (M. Madsen) je ponovno na slobodi. U partiji pokera osvaja dosta novca i novi automobil. Sretan odlazi u Las Vegas, ali ne zna da se u prtljažniku nalazi leš. Istodobno djevojka Kit (P. Arquette) iz mafijaške obitelji pokušava na svoju ruku ubiti čovjeka krivog za smrt njezina oca. U tome ne uspije, a njezina je obitelj pronalazi i vraća kući. Na putu se zaustavljaju u baru gdje se nalazi i Harry. Kit stvori gužvu u baru te ulazi u Harryjev auto i zajedno bježe. Kit ne odustaje od svoga prvobitnog nauma, a uz njezinu obitelj, uskoro ih počinju tražiti i kriminalci koji moraju ponovno doći do leša koji se nalazi u autu…

“Putovanje u nevolje” uspjela je mješavina trilera i filma ceste o dvoje stranaca koje spaja sudbina, a tijekom vremena se sprijatelje prolazeći kroz zajedničke pustolovine.

HRT3, 23.40, PSIHOLOŠKA DRAMA, Opojna večer na proljetnom povjetarcu

Kineski grad Nanking, u proljeće 2007. Unajmljen da prati navodno nevjernog supruga, privatni detektiv Lou Haitao (C. Sicheng) svakodnevno ga slijedi. Uskoro otkrije da je osumnjičeni uistinu preljubnik koji održava redovite odnose s nešto mlađim muškarcem. Sve udubljeniji u slučaj, Lou Haitao se nehotice približi onima koje špijunira te postane očiti svjedok njihove ljubavi, koja ga toliko zaokupi da izuzetno utječe i na njega. Sve će se to duboko odraziti i na njegov odnos s djevojkom, koja primjećuje kako se on mijenja.

RTL TV, 00.15, HOROR, Zora živih mrtvaca

Mlada i lijepa bolničarka Ana (Sarah Polley) vraća se kući nakon napornoga radnog dana, te se opušta u muževom društvu. No, sljedećeg jutra Ana se budi u svijet u kojem je zavladao potpuni kaos, a njezinog je supruga ubila susjeda. Kada se suprug najednom vrati u život, kao zombi, Ana shvaća kako hitno mora pobjeći, što neće biti nimalo lako jer se slične situacije događaju po cijelom susjedstvu. U šumi, Ana susreće skupinu preživjelih, među kojima je i policajac, te zajedno odlučuju skrovište potražiti u obližnjem trgovačkom centru. Žele li ostati zaista živi, a ne samo ne-mrtvi, ljudi u skupini shvaćaju kako se stalno moraju držati zajedno, no zdrav razum usred opasnosti i nesvakidašnjih okolnosti često ustupa mjesto povremenom ludilu.

NOVA TV, 00.55, KOMEDIJA, Tanka linija između života i smrti

Martin Lawrence glumi zavodnika Darnella Wrighta, beznadnog, slatkorječivog ženskaroša koji ne prihvaća ne kao odgovor – a Lynn Whitfield glumi Brandi Web, samosvjesnu ljepoticu koja sve obara s nogu i koja ga odbije u ovoj elegantnoj mješavini komedije, iznenađenja, noćnog života hip-hop scene i otkrića jutra poslije. U njoj Darnell napokon nalazi ženu svojih snova te kreće u pohod ne bi li osvojio njezino srce. Na kraju prevladaju šarm, požuda i strast, ali on će otkriti u kakvoj se opasnosti možeš naći kad prave riječi kažeš krivoj ženi – na teži će način naučiti da samo tanka linija dijeli ljubav od mržnje.