TV PREPORUKA DANA: Utakmicom protiv Bjelorusije Hrvatska započinje novi ciklus utakmica na EP-u

HRT2, 13.25, OBITELJSKI PUSTOLOVNI FILM, Uzbuna na krstarenju

Maddie Dolan (H. Panettiere) je kći visokoga časnika (B. Pullman) američke mornarice kojoj u najosjetljivijim godinama odrastanja beskrajno manjka očeva blizina. Djevojka prihvaća poziv na brod gdje članovi obitelji tijekom višednevnog krstarenja upoznaju prilike u kojima žive i rade njihovi najbliži.

Prvi dan na nosaču USS Constelation pun je uzbuđenja, ali još uvijek posve drugačijega od onoga što dolazi. Teroristički napad na newyorške Blizance zatječe brod na pučini i u trenutku ga pretvara u ubojit dio ratnoga stroja najveće svjetske sile. Užasnuti posjetitelji neočekivano dobivaju mogućnost shvatiti svu odgovornost koja leži na posadi. I tinejdžerica, do jučer još odlučna u nakani da vrati oca kući, shvaća da se mora odreći blizine čovjeka kojega, osim nje, treba i napadnuta domovina.

HRT1, 16.00, KRIMI SERIJA, Detektiv Murdoch

Istraga smrti koturaljkaške prvakinje vodi Murdocha u svijet agresivnog i nemilosrdnog natjecanja među mladim ženama.

HRT2, 20.05, TALK SHOW, Žene, povjerljivo! 50 plus

Ženske godine nikada nisu jednostavna računica. Ako su tridesete postale nove dvadesete, a četrdesete nove tridesete, što su pedesete? Ostale su to što jesu. Žene s 50 plus više se ne smatraju starima. Dapače, sada su u najboljim godinama, napokon svoje. O tome kako se osjećaju s 50 plus govore glumica Senka Bulić, novinarka i poduzetnica Mladenka Šarić te radijska i televizijska voditeljica Željka Ogresta.

RTL TV, 20.20, PRIJENOS, EP U RUKOMETU: Hrvatska – Bjelorusija

Kauboji sada imaju dva boda, a očekuju ih tri susreta – protiv Bjelorusije, Norveške i Francuske. Prvi protivnik, Bjelorusija, dosta je lakši suparnik od iduća dva pa naši nipošto ne smiju kiksati protiv reprezentacije koja je u dosadašnjem tijeku prvenstva jedino, i to tijesno, uspjela svladati Austriju i uvjerljivo izgubiti od Francuske i Norveške, koje su definitivno klasa iznad, finalisti SP-a 2017., što govori samo za sebe.

HRT2, 21.00, DRAMA, Ustav Republike Hrvatske

Priča o četvero ljudi koji žive u istoj zgradi i zaziru jedni od drugih jer se razlikuju po imovinskom statusu, seksualnim navikama, nacionalnosti i vjeri te vjerojatno nikada ne bi međusobno prozborili da ih nesreća na to ne natjera i učini da budu ovisni jedni o drugima. Mučno i bolno oni se polagano počinju otvarati i međusobno prepoznavati kao ljudi.

Film “Ustav Republike Hrvatske” dobio je tridesetak domaćih i inozemnih nagrada, među kojima su i one za najbolji film na World Film Festivalu u Montrealu, SEEfestu u Los Angelesu, Raindance Film Festivalu u Londonu, Santa Barbara International Film Festivalu te Nagrada europske kritike Feodora i četiri Zlatne arene na filmskom festivalu u Puli.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Milijarde

Axe dobiva dojavu o doušniku u tvrtki, što ugrožava slučaj Saveznog tužilaštva. Connerty je u moralnoj dilemi kako reagirati, što izazove sukob s Chuckom. Frustriran Connertyjem i pritisnut sa svih strana, Chuck mora razmotriti svoj položaj. I on i Wendy vesele se budućnosti u kojoj među njima zlokobno ne stoji Axe Capital. Istraga počinje ometati Larin privatni život, što izazove tenzije između nje i muža. Usred svega toga na vidjelo izlazi tajna iz Axeove prošlosti i ugrožava sve što je izgradio.

DOMA TV, 21.15, KRIMI SERIJA, Mentalist

Patrick Jane se napokon suočava s Red Johnom, serijskim ubojicom kojeg progoni otkad je taj luđak ubio njegovu ženu i kćer. Deset je godina Jane neumorno tražio pravdu.

NOVA TV, 22.30, INFO MAGAZIN, Provjereno

Švicarska mu dala azil, a Hrvatska ga zatvorila i sada mu prijeti izručenje Turskoj. Sudbina četveročlane obitelji, žene i dvoje djece koja čekaju svog tatu u Švicarskoj, i Nuretina Orala koji čeka u osječkom zatvoru – sada leži u rukama jednog čovjeka, ministra Bošnjakovića. Dobio je primamljivu ponudu koju nije mogao odbiti – da za 30.000 eura postane Dinamov dioničar. Jedini problem jest što Dinamo nije dioničko društvo. Provjereno istražuje prevaru iza koje stoji osoba koja se predstavlja kao Zlatko Mamić. Provjereno donosi priču o obitelji koja strepi od gubitka krova nad glavom: neizvjesne trenutke prije javne dražbe te strahovanje od mogućnosti da će završiti na cesti i da će im stan, koji su platili 60.000 eura, biti prodan za par desetak tisuća kuna. Koliko slučajeva pokojne djevojčice Nore Šitum i udruge „Hrabro dijete“ se moraju dogoditi prije nego se uvede red u rad humanitarnih udruga? Provjereno istražuje gotovo identičan slučaj – novac skupljan u ime 14-godišnje Marijete Bugarin, njezina majka tvrdi, udruga „Volim život“ je zlorabila.

HRT2, 22.35, KRIMI SERIJA, Zločinacki umovi

U Jedinicu za biheviorističke analize se vraća Emily Prentiss (Paget Brewster) koju pozovu radi istrage o nestanku triju žena.

HRT3, 22.50, RATNA DRAMA, Gori li Pariz?

Dramatični događaji zbivali su se tijekom njemačkog napuštanja francuskog glavnog grada, djelovanja Francuskog pokreta otpora i dolazaka saveznika. Njemački zapovjednik Pariza bio je general Dietrich von Choltitz (G. Fröbe) kojem je Hitler naredio da uništi grad. Pokret otpora za to još ne zna i među njima postoje neki prijepori. Degolisti se zalažu za to da se čekaju savezničke snage, dok bi komunisti krenuli u oslobađanje samostalno. Budući da nije bilo dogovora, 15. kolovoza 1944. komunisti su digli ustanak.

RTL TV, 23.20, KRIMI SERIJA, Blue Bloods

Život Reagana je u opasnosti nakon što su tri kriminalca puštena iz zatvora. Serijski ubojica i silovatelj Dick Reed, pedofil Garth Kraver i ubojica Mondo Guitterrez oslobođeni su zbog nedostatka dokaza prilikom DNK analize. Erin pokušava Dicka Reeda vratiti natrag iza rešetaka uz pomoć njegove žrtve Becky Watalski, koju uspijeva nagovoriti da svjedoči protiv Dicka. No, uskoro će se Becky i Erin naći u velikoj opasnosti.

NOVA TV, 23.55, TRILER, Divlja igra 4

U četvrtom filmu iz serijala, radnja je ponovno smještena na Floridi. Carson Wheetly (Ashley Parker) jer bogati i razmaženi sin milijunaša i vozača u NASCAR-u. On mrzi svojeg oca i misli da je upravo on ubio njegovu majku zbog nasljedstva. Carson se nakon divlje noći s tri prekrasne žene nađe zapleten u igri zavođenja, pohlepe i ubojstava, a uskoro sazna da mu je otac ubijen pod sumnjivim okolnostima