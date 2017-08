TV PREPORUKA DANA: Utakmice 4. pretkola Europske lige igraju čak tri naše momčadi, Dinamo, Hajduk i Osijek

HRT2, 14.25, DRAMA, Slučaj Bruckner

Katharina Bruckner (C. Harfouch) iskusna je socijalna radnica koja je u praksi riješila mnoge teške situacije i već može osjetiti kad je neko dijete zlostavljano. Tako je i s malim Joeom Bremerom (E. Baer), dječakom predškolske dobi, koji se tijekom razgovora između Katharine i njegove majke (C. Paul) pomokrio. Njegova majka, mlada arhitektica Jacqueline Bremer, reagirala je burno, udarila i odgurnula dječaka. Iako se brzo pribrala i smirila, Katharina je odmah dijagnosticirala problematičnu majku i vjerojatno zlostavljano dijete, te je i mimo radnih sati počela o toj obitelji voditi računa. Jacqueline Bremer ju je prijavila šefu i priprijetila odvjetnikom. Katharina nije odustala, te je na prijavu susjeda jedan dan ponovno otišla do njihova stana, uz pomoć policije provalila i našla Joea zaključanoga u sobi, zatvorenog u ormaru. Ni to nije bilo dovoljno da se pokrene postupak, Jacqueline Bremer dala je naoko logično objašnjenje, a Katharinini kolege vjerovali su da se ona pretjerano i osobno vezala za slučaj jer je izgubila sina petnaest godina ranije.





NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Ekipa IN magazina doznaje tko su najbolje plaćeni nogometaši današnjice, i tko se od hrvatskih igrača nalazi u tom odabranom društvu. Osim po druženjima, izlascima, plažama i kupanju ljeta pamtimo i po pjesmama koje su ga obilježila. IN magazin donosi pregled koji su hitovi obilježili ljeto 2017. IN MAGAZIN ovoga četvrtka donosi uzbudljive putopisne minute, a svoje gledatelje vodi u daleku i čarobnu Etiopiju

HRT2, 18.55, NOGOMET, EL – 4. PRETKOLO: Dinamo – Skenderbeu

Modre čeka obračun sa starim znancem. Zagrepčani su prije dvije godine upravo preko Makedonaca izborili grupnu fazu Lige prvaka pobjedama 2:1 i 4:1. To im daje dodatnu vjeru u novi uspjeh.

Mario Cvitanović ne može računati na ozlijeđenog Soudanija, no to mu ne predstavlja problem.

” Razmišljam o nama, našoj igri, a trebamo respektirati protivnika. Skenderbeu je ekipa koja je igrala kvalifikacije, prošli su klub Mlada Boleslav, gledali smo te utakmice i radi se o momčadi koja ima puno dobrih stvari, automatizme i dobre pojedince. Sigurno da utakmica neće biti lagana, ali vjerujem u nas. Želim da napravimo sve da se svi skupa veselimo”, rekao j trener Modrih uoči susreta.

HRT3, 20.00, DRAMA, Budimpeštinske priče

Drugi svjetski rat je završen i skupina muškaraca i žena luta razrušenim krajem pokušavajući doći do Budimpešte. Stignu do početka prigradske tramvajske linije gdje uz obalu rijeke nađu prevrnut tramvaj. Isprva ga koriste tek kao krov nad glavom, no ubrzo zajedničkim snagama postave kola na tračnice i krenu prema Budimpešti. Putem se u tramvaju stvara prava mala životna zajednica…

Film “Budimpeštanske priče” u kojem I. Szabó istražuje poslijeratno mađarsko društvo nominiran je za Zlatnu palmu u Cannesu 1977.

HRT2, 20.55, NOGOMET, EL – 4. PRETKOLO: Everton – Hajduk

U trenutku kad su Splićani doznali tko im je posljednja prepreka na putu za Europu malo tko je pomislio da imaju izgleda protiv momčadi vrijedne preko 300 milijuna eura.

Wayne Rooney predvodit će Engleze na Goodison Parku s ciljem da već u prvom susretu riješe pitanje prolaska dalje. Trener Ronald Koeman svjestan je da mora napraviti što bolji rezultat jer će Hajduk na rasprodanom Poljudu biti težak izazov i za takvu momčad.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Sol života

Suvremena znanost tvrdi kako je more krv Zemlje, a sol u moru ili njegova slanost jest ono što ga razlikuje od svih kontinentalnih voda. Uz more je stoga nastala jedna od najstarijih gospodarskih grana – solarstvo. Kako je nastala slanost mora i oceana i o iskorištavanju soli na jadranskoj obali te solanama, govori se u ovoj epizodi.

Osobito se ističe značenje soli kao izvora državnog proračuna jadranskih država, Mletačke i Dubrovačke Republike, i važnosti soli za razvoj ovih nekada vrlo snažnih država. O toj “igri” za vlastite interese i toj borbi za sol, posebno Mlečana na našoj obali, govori dr. Josip Kolanović

FOX LIFE, 22.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Nova cura

I u šestoj sezoni Jess i njezina ekipa I dalje, dakako, pokušavaju pronaći svoje mjesto u svijetu, biti ujedno i mladi, zabavni, otkačeni, ali i odrasli i odgovorni. Na kraju pete sezone serije, prijatelji su proslavili vjenčanje Schmidta i Cece dok se Jess suočila s ponovno probuđenim romantičnim osjećajima prema Nicku. U međuvremenu, Winston pokušava svoju mačku Furguson “zaposliti“ u holivudskom hit-filmu te nastaviti svoj romantični odnos s policijskom partnericom Aly.

I dok Jess pokušava, baveći se gomilom besmislenih hobija, manje misliti na Nicka, Schmidt i Cece kreću u potragu za vlastitom kućom, a Winston pokušava uravnotežiti svoj odnos na daljinu s Aly. U ovoj sezoni vidjet ćemo još kako se Jess i Cece uključuju u kampanju predsjedničke kandidatkinje Hillary Clinton, Winston će Nicka podučavati umjetnosti telefonskog seksa, a Nick će početi pisati novi roman.

RTL2, 22.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Sheldon je uzrujan oko svoje karijere, ruši trgovinu stripova i Leonardovo i Pennyno buduće prebivalište. Howard i Bernardette ne mogu zadržati skrbništvo nad njegovom majkom.

HRT2, 22.55, NOGOMET, EL – 4. PRETKOLO, SNIMKA: Osijek – Austrija Beč

Nakon velikih pobjeda nad slavnim PSV-om nogometaše Osijeka dvije utakmice s bečkom Austrijom dijele do grupne faze Europske lige.

Krcati Gradski vrt večeras će biti vjetar u leđa momčadi Zorana Zeklića.

“Mislim da ovaj grad i naš klub, nakon svega što se događalo posljednjih godina, zaslužuje Europsku ligu. Imamo stoga motiv više da napravimo novi podvig”, poručio je trener Osijeka uoči susreta.

NOVA TV, 23.00, AKCIJSKI TRILER, Ghost Rider 2

U novoj viziji, redatelja Marka Neveldine i Briana Taylora, Johnny se još uvijek bori sa svojim prokletstvom đavoljeg lovca na glave – ali riskira izgubiti sve kad se udruži s vođom skupine pobunjenih opata kako bi spasili dječaka od samoga đavla… a možda bi se i on mogao zauvijek osloboditi svoje kletve.

HRT1, 23.00, MELODRAMA, U obranu svog života

Uspješni američki poduzetnik Daniel Miller (A. Brooks) slučajno pogine u prometnoj nesreći na povratku s posla. Odjednom se nađe u nepoznatom gradu za koji se ispostavi da je mjesto “posljednjega suda”, odnosno, neka vrsta “čistilišta” za umrle u kojoj oni, promatrajući pred komisijom svoje životne postupke, procjenjuju jesu li zaslužili da dobiju mjesto u raju. Tijekom dana, u pauzama između komisijskih ispita, Daniel upoznaje umrle koji ovdje provode vrijeme, te se zbliži s Juliom (M. Streep), još relativno mladom ženom koja je tragično preminula. Može li se iz njihovog poznanstva razviti i nešto više?

DOMA TV, 23.05, KRIMI SERIJA, CSI Cyber

Na početku druge sezone u Averyn tim dolazi D. B. Russell dok istražuju provalu i ubojstvo koje je počinio netko tko je daljinski hakirao sigurnosni sustav kuće u prvoj epizodi druge sezone CBS-ove serije CSI: CYBER. Avery razmatra novo radno mjesto u FBI-u, Krumitz je svjedok na suđenju svojoj sestri, Elijah se bavi osjetljivom obiteljskom situacijom te otkrivamo više o Nelsonovoj i Raveninoj prošlosti. Ted Danson pridružuje se ekipi kao D. B. Russell, novi ravnatelj Forenzike nove generacije koji iz Las Vegasa dolazi u Washington.