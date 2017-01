TV PREPORUKA DANA: Usamljeni plaćeni ubojica i nesretni prodavač udružuju snage (Ubojstvo i margarite)

HRT2, 13.30, ROMANTIČNA DRAMA, Dama s kamelijama

Marguerite Gautier (G. Scachi) bježi od oca koji je zlostavlja i stiže u Pariz bez ičega. Lutajući gladna ulicama, upoznaje slikara koji želi naslikati njezin portret, a poziranje joj plati obrokom. Postaju ljubavnici, Marguerite ostaje s njim, iako i on jedva spaja kraj s krajem. Stjecajem okolnosti, stari vojvoda Charles (J. Gielgud) vidi jedan od njezinih portreta i plati ga pet tisuća franaka, mnogo više nego što je slikar mogao i sanjati, zato što ga djevojka na slici podsjeća na kćer koju je izgubio. Marguerite, koja je u međuvremenu upoznala lakomisleni život uzdržavanih dama, glasovitih pariških kurtizana, prihvaća vojvodinu ponudu da živi s njim, očekujući da će starac s njom imati ljubavni odnos, no on se prema njoj ponaša kao prema svom djetetu. Stoga, kad Marguerite upozna mladoga Armanda Duvala (C. Firth), koji je još neiskusan i neiskvaren student, bez vlastitih prihoda, isprva se opire osjećajima koje se u njoj bude. A Armand i ne pokušava sakriti da se na prvi pogled zaljubio u ljepoticu sumnjive reputacije.

HRT1, 13.55, TALK SHOW, Kod doktora

Ženu je unakazio estetski kirurg i sad moli doktore da joj pomognu ukloniti ožiljke. Zašto zabrana uporabe društvenih mreža može mladima nanijeti više štete nego koristi? Pogledajte kako se uz pomoć smoothieja možete napokon riješiti neželjenih kilograma. Saznajte koji neočekivani lijekovi mogu izliječiti akne. Otkrivamo jednostavan trik s pomoću kojeg ćete u trenu obuzdati emocionalno jedenje!



HRT2, 17.35, DRAMSKA SERIJA, Dobre namjere

Tomislav je izvan sebe i razgovara s inspektorom Bobanom o tajanstvenom čovjeku i pucnjavi te traži od njega 24-satnu zaštitu. Roditelji su zabrinuti zbog sudbine svog sina Petra kojeg se tereti da je skrivio saobraćajnu nesreću i pobjegao s mjesta nesreće. Dario pokušava izvući Petra iz zatvora, no budućnost mu je neizvjesna jer se slučaj sve više komplicira. Ivan je napravio propust na poslu, no pred šeficom krivicu prebacuje na drugog zaposlenika. Dino Ljubas nudi Vjeranu ugovor, koji bi ukoliko ga potpiše mogao riješiti sve njegove dugove, naravno uz uvjete koji bi mogli biti kobni za Vjerana. Tomislav sjedi u uredu i bulji u svoj pištolj, misteriozni čovjek se pojavljuje na vratima ureda, začuje se pucanj.

HRT2, 21.00, KRIMI KOMEDIJA, Ubojstvo i margarite

Julian Noble (P. Brosnan) plaćeni je ubojica vrhunske reputacije. Njegov izgled – nehajan hod, šarene košulje, zavodnički brčići i debeli zlatni lančić oko vrata – ne odaju koliko je zaista opasan. Na neki način, on je poput trgovačkog putnika, samo što ne prodaje robu, nego ubojstva. Putuje s kraja na kraj svijeta, gotovo se svaki dan budi u drugom hotelu, pokraj žene koje se uglavnom i ne sjeća. Na svoj rođendan zatekne se u Meksiku. Iako nije sentimentalan, neke ljudske žice u njemu tjeraju ga da pronađe društvo nekoga koga poznaje, pa zove brojeve iz adresara. No, nikoga ne zanimaju ni on ni njegov rođendan. Spusti se sam u hotelski bar i naruči margaritu. Za barom već sjedi Danny Wright (G. Kinnear), poslovni čovjek, također neka vrsta putujućeg trgovca, koji je sa svojim partnerom doputovao u Meksiko. Julian dozna da je Danny oženjen, da mu poslovi ne idu dobro i da je tri godine ranije izgubio sina u nesreći školskog autobusa. Nespretni Julian na Dannyjevu ispovijest odgovara prostačkim vicem, zato što ne zna kako bi se nosio ni s tuđim, kao ni sa svojim emocijama, to je nešto što je odavno izbrisao. Povrijeđen, Danny odlazi iz bara. No, to nije kraj njihovom poznanstvu. Naprotiv, njihove će se i privatne i profesionalne sudbine povezati više nego što Danny može i slutiti.

RTL TV, 21.10, AKCIJSKA KOMEDIJA, R.I.P.D. agenti za počivale u miru

Bostonski policajci, poručnik Bobby Hayes (Kevin Bacon) i narednik Nick Walker (Ryan Reynolds) tijekom jednog zadatka pronađu grumene zlata i zadrže ih. Nick zakopa svoj dio u dvorištu, no uskoro se pokaje shvativši da je sretan brak koji ima sa svojom suprugom sve što mu treba u životu. Zato odluči zlato predati kao dokaz, no Hayes ga, nezadovoljan tom njegovom odlukom, odluči likvidirati. U zagrobnom životu Nick odrađuje kaznu za svoj grijeh kao agent za počivale u miru, što znači da mu je zadatak pronalaziti duše koje odbijaju prijeći na drugi svijet te postaju „mrtvaci“. tj. monstrumi prerušeni ljude. Njegov partner je Roycephus „Roy“ Pulsipher (Jeff Bridges), bivši šerif, koji je sudjelovao u Građanskom ratu. Na svom prvom zadatku Nick pomaže ispitati jednog mrtvaca za kojega shvati da posjeduje grumene zlata poput onih koje su Hayes i on pronašli.

HRT2, 22.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Pripravnik

Još je dvanaest kandidata u igri za mjesto pripravnika Sir Alana Sugara.

Zadatak je naoko jednostavan: treba kupiti robu po što nižoj cijeni. Tako će se ocijeniti umijeće i smisao natjecatelja za vođenje pregovora. Ekipe trebaju za što manje novca kupiti iste proizvode, među kojima su svečani sako, šafran i jastozi.

Međutim, pitanje je gdje se jeftino mogu kupiti šafran i jastozi. Vrijeme curi, a kandidati se žure kako bi zadatak obavili u zadanom roku. Pobjednička ekipa za nagradu će otići na konjske utrke, dok će gubitnička ekipa analizirati poraz, a jedan njihov član dobit će otkaz.

HRT3, 22.45, ROMANTIČNA DRAMA, Osobni rat

Romeo i Juliette su mladi glumački par koji se zaljubljuje na prvi pogled, započinju zajednički život i dobiju bebu. Klasična ljubavna priča i obitelj poput drugih. Međutim, njihov dječačić Adam ne ponaša se normalno. Mladi roditelji uvjeravaju sami sebe da je sve u redu, ali s vremenom ipak moraju potisnuti iluzije: njihov sin Adam ima zloćudni tumor na mozgu. Uz pomoć obitelji i prijatelja, mladi par započinje rat protiv bolesti, rat protiv smrti i rat protiv očaja!

NOVA TV, 23.30, KRIMI FILM, Kockanje

Richie Furst (Justin Timberlake) je student koji svoje školovanje plaća kockanjem preko interneta. Odluči otputovati u Kostariku kako bi se uživo suočio s Ivanom Blockom (Ben Affleck), vrhunskim kockarom za kojeg je uvjeren da ga je prevario. Ivan prepozna Richiejeve sposobnosti i uvuče ga u svoju operaciju. Kada ulozi postanu nevjerojatno visoki i opasni, Richie shvati koliko je njegov novi šef pokvaren i pokuša preokrenuti situaciju protiv njega.