TV PREPORUKA DANA: Urnebesna komedija Stephena Frearsa s Bruceom Willisom i Rebecom Hall (Uloži na favorita)

RTL TV, 12.10, ANIMIRANI FILM, Balto 2: Vučja potraga

Svi su nalik njihovoj majci, haskiju, osim jednog, Aleu, koja izgledom podsjeća na Balta, mješanaca vuka i psa. Kada štenci malo porastu, stanovnici udome sve osim male Aleu, koju nitko ne želi zbog njezina vučjeg izgleda, pa ona ostane živjeti s Baltom. Godinu dana kasnije, Aleu umalo nastrada od ruke lovca koji je zamijeni za vuka. Zbog velike opasnosti u kojoj se našla, Balto joj odluči otkriti da ima vučje krvi, što je rastuži, ali i razbjesni, pa pobjegne nadajući da će negdje u svijetu naći mjesto na kojem će biti prihvaćena… Nastavak popularnog „Balta“, u kojem smo upoznali požrtvovnog i hrabrog mješanca vuka i psa, upoznaje nas s Baltovom obitelji i malom Aleu, koju poput njezina oca okolina ne prihvaća pa ona odlazi u potrazi za srećom.

HRT2, 13.35, OBITELJSKA DRAMA, Božić se vraća u Cannan

Ponekad se vlastiti teret olakša kad se preuzme tuđi. To je lajtmotiv koji se ponavlja u obitelji Daniela Burtona (B. R. Cyrus). Nekoliko godina ranije izgubio je suprugu i istodobno udomio dječaka, prijatelja svojega sina, koji je ostao bez obitelji. Za njega i njegovu dvojicu sinova, Bobbera (L. James) i D.J.-a (J. Blair), brine se kći Sarah (E. Tennant), koja je preuzela ulogu majke. Kad Bobber strada u nesreći i ozlijedi kralježnicu, liječi ga mlada liječnica Briony Adair (G. Holden), a Daniel prvi put nakon ženine smrti pomisli kako bi možda mogao biti s drugom ženom…

Prema romanu Kennyja Rogersa “Christmas in Canaan” snimljen je 2009. istoimeni film. U središtu radnje bio je odnos dvojice dječaka, kasnije mladića, bijelog D.J.-a i crnog Rodneyja. Dvije godine poslije, isti redatelj i scenarist, nadahnuti likovima iz romana, snimili su još jednu priču o obitelji Daniela Burtona i njegove djece, ovaj put o oporavku najmlađeg sina Boba nakon nesreće, te emotivnom odnosu između Daniela i mlade liječnice, koji je teško pao Sari, jer se bojala da će nova žena izbrisati uspomenu na majku.

HRT2, 20.00, BIOGRAFSKA DRAMA, Uloži na favorita

Beth Raymer (R. Hall) spaja kraj s krajem radeći kao plesačica na privatnim zabavama. Kad odluči otići u Las Vegas i naći posao konobarice, njezin je otac podržava u odluci, kao i u svemu do tada. U Las Vegasu preko prijateljice upozna se s kockarom i kladioničarem Dinkom (B. Willis), koji joj da posao, budući da Beth ima prirodan dar za brojeve, komunikativna je i rječita. Vrlo brzo Beth postaje pravo čudo od djeteta u svijetu klađenja i kladioničara, ali se i vrlo brzo zaljubi u Dinka. A ni Dink nije ravnodušan prema mladoj, lijepoj, temperamentnoj i k tome za kockanje darovitoj suradnici. Međutim, kad ga njegova lijepa žena stavi pred izbor “ili ona ili ja”, Dink otpušta Beth uz izdašnu otpremninu. A Beth napušta grad, zaljubljuje se u Jeremyja (J. Jackson) i nađe posao kod Rosieja (V. Vaughan), ilegalnog kladioničara i, za razliku od Dinka, lošeg čovjeka. Prvi veliki gubitak novca zamalo će Jeremyja koštati zatvora, a Beth svog do tada stečenog ugleda…

Redatelj Stephen Frears (Dangerous Liaisons, Hugh Fidelity, The Queen) i u ovom filmu, iako ograničen memoarskim činjenicama, napravio je film koji na poznatu stvar baca nepoznato svjetlo, iz neubičajenih uglova. Priča je u ovom filmu.

RTL TV, 20.00, KOMEDIJA, Sam u kući 5

Baxterovi se sele iz Kalifornije u Maine. U novom domu desetogodišnji Finn Baxter (Christian Martyn) uživa igrati videoigrice, dok njegova starija sestra Alexis (Jodelle Ferland) ne ispušta telefon iz ruku. Njihov otac Curtis (Doug Murray) i majka Catherine (Ellie Harvie) žele da im se sin druži s vršnjacima pa se Finn sprijatelji sa susjedom Masonom (Peter Dacunha), koji Finna uvjerava da duh gangstera Gravana opsjeda novi dom Baxterovih… Peti, posljednji dio ove uspješne franšize drugi je film koji nas ne vodi u dom Macallister obitelji te prvi čija se radnja ne događa u Chicagu. Uz brojne posvete originalu, ovog puta družimo se s obitelji Baxter.

HRT1, 20.10, DRAMSKA SERIJA, Crno-bijeli svijet

Lipanj je 1982. Kipo i Žungul odlaze na “specijalni novinarski zadatak”, na Omladinsku radnu akciju “Sava 82”, unoseći popriličan nemir u brigadirsko naselje u kojem neočekivano pronalaze mnoga poznata lica, od Une i članova njezina sastava do Dimčeta, Kipova frenda iz vojske. Mitar poziva Jagodu da se s njim odseli u Australiju, a Dominik se mora javiti na ozbiljan informativni razgovor u milicijsku stanicu.

HRT1, 21.00, PRIJENOS, Pokaži ljubav – gledaj srcem

U suradnji sa Zagrebačkom filharmonijom, Rotary Klub Zagreb 1242 organizira humanitarni koncert violončelističkog dvojca 2Cellos i pijanistice Mije Pečnik u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a koji HRT izravno prenosi na svom Prvom programu. Dirigent je maestro Veton Marevci, a gosti su bariton Leon Košavić, tenor Damir Kedžo i djevojački zbor Zvjezdice. Koncert će se održati pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović te gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. Kupnjom ulaznice za koncert, pozivanjem humanitarnog broja i uplatom na žiroračun akcije građani i tvrtke mogu pomoći prikupiti sredstva potrebna za adaptaciju i opremanje kabineta senzorne integracije Centra za odgoj i obrazovanje “Vinko Bek”. Akciji su se pridružili i mnogi hrvatski političari, sportaši, glazbenici, glumci, koji će odgovarati na pozive gledatelja u call centru.

HRT2, 21.40, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

Annie Woodrow koja radi za razne dobrotvorne ustanove optužena je za ubojstvo svoje prijateljice. Na slučaju je radio Barnaby, ali kako vrijeme prolazi, inteligentni detektiv postaje sve uznemireniji jer se sve činjenice ne poklapaju. Barnaby i Jones odluče ponovno otvoriti slučaj ne bi li doznali što se doista dogodilo.

RTL TV, 22.00, OBITELJSKA KOMEDIJA, Veliki snježni izazov

Zubar iz Miamija (Ted Brooks) nakon smrti majke dozna da ga na Aljasci čeka nasljedstvo pa na put krene pun velikih očekivanja. No umjesto velike količine novca, koju bi očekivala većina ljudi, Teda dočekaju saonice i čopor pasa za vuču. Iako se isprva čini da psi Tedu zagorčavaju život, on ih odluči zadržati i prijaviti se na lokalnu utrku saonica.

HRT3, 22.10, BIOGRAFSKA DRAMA, Vizija: Život svete Hildegarde iz Bingena

Hildegard je bila deseto dijete iz plemićke obitelji, boležljiva, i već je s osam godina poslana u samostan gdje ju je podučavala tada poznata Jutta von Sponheim, među ostalim o medicini i ljekovitim travama. Hildegard (B. Sukowa) ju je naslijedila i postala je vrlo poznata po svojim vizijama, kao i po borbi za prava žena. Barbara Sukowa za ulogu Hildegard dobila je bavarsku nagradu za glumu, a film je nominiran u nekoliko različitih kategorija na festivalima. Kao u mnogim svojim filmovima redateljica M. Von Trotta i u ovom se bavi ženom koja se bori za svoj vlastiti put i slobodu, odnosom među ženama, kao i njihovim odnosom s muškarcima.

RTL TV, 23.55, KOMEDIJA, Odvedi me kući večeras

Posao na Wall Streetu cvjeta i čini se da čitava zemlja uživa u financijskom blagostanju. Užasnut zbog materijalizma koji ga okružuje, briljantni diplomac Matt Franklin (Topher Grace) odustaje od odlično plaćenog posla u lokalnom laboratoriju te odluči uzeti posao u videoteci, unatoč očevom negodovanju. U međuvremenu Mattov najbolji prijatelj Barry (Dan Fogler) dobio je otkaz, Mattova sestra Wendy (Anna Faris) zaručila se je za dečka Kylea (Chris Pratt), dok Mattova dugogodišnja velika ljubavna patnja Tori Fredking (Teresa Palmer) ponovno zakorači u njegov život.

NOVA TV, 00.05, AKCIJSKA KOMEDIJA, Policijska akademija 4: Građani pozornici

Program ‘Građani pozornici’ bit će kruna slave zapovjednika Lassarda (George Gaynes) koji uskoro odlazi u mirovinu. Njegova je ideja zaustaviti kriminal na ulicama organizirajući grupe ljudi koji će paziti na red u naseljima. Odlučio je dovesti odabrane dobrovoljce na Akademiju gdje će ih naučiti tehnikama spašavanja života i uočavanja kriminalaca. Obučavanje te eklektičke skupine koju čine stariji ljudi, mlađi ljudi, pripadnici etničkih manjina i polukriminalci kao dodatak i pomoć policiji u kontroli zločina u zajednici težak je zadatak koji postaje još teži. Protiv Lassarda i njegove Akademije stali su uštogljeni poručnik Harris (G.W. Bailey) i njegov pomoćnik i ulizica Proctor (Lance Kinsey). Dok je Lassard daleko na godišnjoj međunarodnoj konvenciji šefova policije, Harris preuzima mjesto zapovjednika Akademije.

HRT1, 00.30, KRIMI DRAMA, Risovo doba

Znanstvenica Lisbeth (S. Egholm Olsen) priđe svećenici Helen (S. Grabol) i očajnički je moli za pomoć. Mladić koji je smješten na zatvoreni dio psihijatrije, jer je ubio stariji par, pokušao je izvršiti samoubojstvo govoreći da je to božja volja. Zbog straha da će ponovno pokušati, dvije žene u utrci s vremenom krenule su na šokantno putovanje sve dublje i dublje u mladićev bolesni um.