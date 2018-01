TV PREPORUKA DANA: U zagrebačkoj Areni hrvatski rukometaši protiv Francuske igraju odlučujuću utakmicu za prolazak u polufinale

HRT2, 13.25, KOMEDIJA, Nije lako biti pacijent

Prof. Jean-Pierre Berthelot (P. Arditi) zvijezda je ne samo u medicinskim nego i u društvenim krugovima. Pacijenti se bore da dođu k njemu, spasio je nebrojeno mnogo djece i odraslih, član je organizacije Liječnici bez granica… Rastavljen je i živi sa svoje dvoje djece i domaćicom. Kad mu jednog dana pozli, sam sebi teškom mukom prizna da bi morao ići na pretrage. Odlazi u bolnicu u kojoj ga ne poznaju i nikome, pa ni djeci, ne kaže gdje je.

U bolnici, već na prijemnom šalteru, šokantno otkriće kako je teško biti pacijent i čekati nekoliko sati na pregled s rednim brojem u ruci. Glavna sestra Yolande (F. Richard) posebno ga živcira kao i on nju. Kad mu ništa drugo ne prostaje, “priznaje” sestri i liječnici Nathalie Brac (M. Bunel) tko je u stvari, no one i ne trepnu na to otkriće, za njih je on samo pacijent. Da stvar bude gora, nalazi pokažu kako mora na operaciju, a budući da se zamjerio liječnici, jer je netolerantan, neposlušan, sklon diskriminaciji svih vrsta, mizogin i ne vjeruje liječnicama, ona ga prepušta liječniku Indijcu.

RTL2, 18.05, PRIJENOS, EP U RUKOMETU: Švedska – Norveška

U zadnjem kolu drugog kruga, nakon pobjede protiv Bjelorusije, Švedska je ubilježila isti broj bodova kao Hrvatska. Poput Hrvatske, koju čeka Francuska, Švedska ima težak zadatak protiv Norvežana te sve momčadi još imaju šansu za prolaz u polufinale. U svakom slučaju, bit će iznimno zanimljivo gledati rasplet skupine.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Mijenjamo svijet: Winston Churchill: div stoljeća

Film otkriva što se krije iza slavnih govora i bogatih izvora medijskog materijala o državniku Winstonu Churchillu. Obuhvaćajući cijelo stoljeće iza kulisa nevjerojatnog životnog putovanja, film vrednuje i pravu dimenziju jednog od najvećih političkih vođa u povijesti Europe. Poput uzbudljive autobiografije, dokumentarac je naizmjence dirljiv, duhovit i epohalan.

Oslanjajući se na bogate izvore tonskih i filmskih zapisa, koji su brižno obrađeni i obojeni, film daje sveobuhvatni pregled Churchillove privatne i javne osobnosti. Zahvaljujući suprotstavljenim poglavljima njegova života, nudi nam novu i do sada neviđenu perspektivu na Churchillov karakter te na njegov odnos s moći i suvremenicima kako bismo skinuli veo tajne s te živopisne, zagonetne, paradoksalne i očaravajuće osobe.

HRT2, 20.05, HUMORISTIČNA SERIJA, Vjerujem u anđele

Svakodnevni, pomalo ustaljeni život otoka ništa ne može poremetiti. Niti dolazak kineskih poslovnih ljudi koji žele otvoriti “megashop”, niti pokusi s biogorivom iz ptičjeg izmeta mjesnog izumitelja Tesle, ni sve veći broj korisnika erotskih usluga kontese Lili, kao ni bizarna smrt povratnika iz Amerike, čudaka zvanog Amerikanac. Promijenit će se samo poštar Šime kojeg osjećaji i jedna neobična novost sve više vežu uz Deu, tako da zapostavlja svoj prisni odnos s mještanima.

RTL TV, 20.20, PRIJENOS, EP U RUKOMETU: Hrvatska – Francuska

Za ulazak u polufinale Hrvatska mora pobijediti Francusku, u još jednoj utakmici odluke s Francuzima. Bez obzira radi li se o direktnoj borbi za medalju ili utakmici za plasman, u rukometu su susreti Hrvatske i Francuske doista nešto posebno. Najveći rukometni rivalitet između ovih reprezentacija uvijek nudi najkvalitetnije i najuzbudljivije od rukometne igre. Nakon odlične igre protiv vice prvaka svijeta, Norveške, susrećemo se s prvakom svijeta, najvećim favoritom za medalju. Ako Hrvatska ponovi igru protiv Norveške, pruži više od svojih mogućnosti, što vjerujemo da može, nadamo da je došao trenutak za revanš na istom mjestu na kojem su nam Francuzi 2009. uzeli zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu.

HRT2, 21.00, DRAMA, Slutnja

Linda (S. Bullock) i Jim (J. McMahon) žive s dvije kćeri udoban obiteljski život u predgrađu. U četvrtak ujutro šerif dolazi Lindi na vrata i obavijesti je da joj je muž dan prije stradao u automobilskoj nesreći. Sljedećeg jutra Linda se probudi i Jim je kod kuće, živ i zdrav. Ali prekosutra kad se probudila, činilo se da su joj se dani i događaji zbrkali, jer Jima opet nema.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA: Dhruv Baker: Iz Hrvatske s ljubavlju – Zagrebačka županija

Dhruv Baker, britanski MasterChef, rođen i odrastao u Meksiku, Indiji i Africi, u ovoj seriji kreće na put otkrivanja najboljeg od hrvatske kuhinje. U zemlji prepunoj raznolikosti i ljepote, u kojoj su čak i rimski bogovi slavili svoje praznike, Dhruv otkriva brojne vrhunske delicije i božanstvene namirnice. Često nazivan i chefom s nepcem anđela, Dhruv svako svoje putovanje kroz epizode, slavi i kuhanjem svega najboljeg što Hrvatska nudi, na najljepšim mjestima, gdje još nijedan chef prije njega nije kuhao.

U prvoj epizodi tri grada predstavljaju Zagrebačku županiju. Na brežuljcima oko Jastrebarskog, Dhruv priprema svježe ulovljene fazane. U Samoboru kuša juhu, pripremljenu od dvadeset vrsta gljiva i priprema desert s jagodama i samoborskim bermetom. Na golfskom terenu u Zaprešiću prvi put kuha tjesteninu od maslačka koju proizvode časne sestre.

DOMA TV, 22.55, AKCIJSKA SERIJA, Supergirl

Prijatelji pokušavaju Kari spasiti život jer se u nju naselio parazitski izvanzemaljac koji je drži zarobljenu u svijetu snova u kojima je njezina obitelj živa, a planet netaknut. Dok je Kara izvan pogona u svom snu, Alex, Hank i DEO odvraćaju napad s Kryptona.

HRT3, 22.55, DOKUMENTARNI FILM, Rastava na iranski način

Nakon islamske revolucije u Iranu 1979. na vlast je došao ajatolah Homeini i uspostavljen je islamski šerijat kao temeljni pravni zakon. Dokumentarni film pokazuje kompleksnost i posljedice uvođenja šerijata kao mjerodavnog prava na stvarni život i temom se bavi iz strogo ženskog kuta. Unatoč spolnim pitanjima koje u Iranu prevladavaju 1990-ih, žene nipošto nisu nemoćne lutke, kako se često misli: borbene, zaogrnute Iranke vuku svoje muževe po sudovima i savršenom lakoćom iznose svoje pritužbe teškim pravnim žargonom. Za to vrijeme muževi stoje zgranuti i očito inferiorni u pogledu rječitosti i utječu se emocijama sudaca. Zaista divljenja vrijedan film koji i nadahnjuje i prosvjetljuje.

Nagrade: 2000. Flaherty documentary BAFTA; 1998. the Chicago International Film Festival – nagrada Silver Hugo Best Documentary prize; 1999. San Francisco International Film Festival – Golden Spire; 1999. Fipresci prize at the legendary Yamagata documentary festival; 1999. Biarritz International Festival of Audiovisual Programming – Silver FIPA.

NOVA TV, 23.15, DRAMA, Prije nego što zaspim

Četrdesetogodišnja Christine Lucas (Nicole Kidman) svako se jutro budi pokraj nepoznatog muškarca (Colin Firth) u nepoznatoj kući. Christine ne zna ni tko je ona. Muškarac joj objašnjava da je on njezin muž Ben te da zbog prometne nesreće koja se dogodila prije deset godina svaki dan nanovo izgubi pamćenje. Christine kopa po stvarima i pronalazi kameru na kojoj je sama sebi snimila poruku.

HRT2, 23.20, HUMORISTIČNA SERIJA, Brooklyn 99

Nakon što se Jake ozlijedi, Terry ga prisili da uzme slobodno i da se odmara, što je Jakeu potpuna nepoznanica. Holt i Rosa odlaze na večeru sa svojim partnerima, gdje izbjegavaju intimne teme.