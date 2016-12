TV PREPORUKA DANA: U velikom hitu iz devedesetih smušeni Charles zaljubi se u prekrasnu Amerikanku Carrie (Četiri vjenčanja i sprovod)

HRT2, 12.10, FANTASTIČNA KOMEDIJA, Otkažite Božić

Djed Božićnjak (J. Nelson) će dobiti otkaz jer ga Odbor za Božić smatra djelomično odgovornim zbog toga što se izgubio duh pravog Božića, Božić je postao vrijeme skupih darova, a ne sreće i zadovoljstva. Djed Božićnjak je kriv zato što sluša dječje želje i daruje im ono što požele, a to su sve skuplje igračke. Dobio je otkazni rok i, ako želi zadržati posao, a time i spasiti Božić – jer nakon njega Odbor nikad više neće zaposliti novog Djeda Božićnjaka – u tom otkaznom roku mora ponovno vratiti duh pravog Božića. Dobio je zadatak da duhu Božića vrati trojicu dječaka, od kojih su dvojica zločesti, a jedan dobar. Zločesti su Farley Morgan (S. Scaletta) i Steve Rojack (C. Price), najbolji prijatelji, koji zagorčavaju život svima u školi, učenicima, domaru, nastavnicima. Može im biti, jer je Farleyjev otac (D. Keeley) član školskog odbora i svake godine školi daruje basnoslovne donacije. Steve radi sve što radi i Farley. Treći je Adam Claymore (J. Fleming), dječak koji je u prometnoj nesreći izgubio oca i sam ostao oduzet. Njegova majka Jeannie (N. Brown) nastavnica je u školi. Kod kuće se bori s Adamovom povučenošću i odbijanjem, a u školi s nepodopštinama Farleyja i Stevea. No, dolazak novog domara, Crisa Frosta (J. Nelson), i njegovog pomoćnika, g. Elfmana (J. Landry), počet će mijenjati situaciju.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Edvardijanska farma

Veljača je. Ekipa je na pola svog boravka na farmi. To ćemo obilježiti istražujući jedan dan u životu tipičnog farmera iz tog doba. Detaljnije nego ikad prije zadubit ćemo se u svakodnevicu i novim očima sagledati ritam i rutinu odavno zaboravljenog načina života.

RTL TV, 20.10, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Četiri vjenčanja i sprovod

Charles (Hugh Grant) je engleski neženja i bonvivan koji mnoštvo vremena provodi odlazeći na vjenčanja svojih bivših i sadašnjih prijatelja, koji su se počeli ženiti u velikom broju. Iako ga to ne brine previše, Charles se s vremena na vrijeme upita hoće li se on sam ikada oženiti. Na jednom od navedenih vjenčanja upozna prekrasnu Amerikanku Carrie (Andie MacDowell), s kojom provede noć i u koju se zaljubi, iako ona na sve gleda kao na seks za jednu noć. Na sljedećem vjenčanju Charles saznaje da je Carrie zaručena, no to ih ipak ne spriječi da ponovno spavaju zajedno. Carrie će se uskoro udati, a Charles je sve neutješniji. No, možda ipak nije kasno?

HRT3, 20.40, KRIMI DRAMA, Dvanaest gnjevnih ljudi

Dok obrana i optužba imaju predah, članovi porote povlače se u posebnu prostoriju na vijećanje o tome je li mladić optužen za ubojstvo svojega oca kriv ili nevin. Pred njima su mukotrpni sati u kojima iznose svoje argumente, ali i razotkrivaju sebe… Reginald Rose napisao je 1954. komornu dramu “Dvanaest gnjevnih ljudi” koja je privukla pozornost redatelja Sidneyja Lumeta (Serpico, Pasje popodne). Na njegov poticaj Reginald Rose je napravio 1957. adaptaciju za film na velikom platnu, a u glavnoj ulozi nastupa Henry Fonda. Film je osvojio tri nominacije za Oscara (najbolji film, režija i adaptirani scenarij) i poznat je po tome jer je za snimanje korištena samo jedna prostorija (soba za porotnike). Što se tiče nagrada, “12 gnjevnih ljudi” bolje je prošao u Berlinu na filmskom festivalu gdje je osvojio glavnu nagradu, Zlatnog medvjeda. HBO je 1997. napravio TV remake u režiji oscarovca Williama Friedkina (Francuska veza) s Jackom Lemmonom (Dani vina i ruža, Slatka Irma) u ulozi tvrdoglavog i hrabrog porotnika.

HRT2, 21.10, KRIMI DRAMA, Na granici

Lauren (J. Lopez) je novinarka Chicago Sentinela, koja dođe u Juarez, neugledan meksički gradić na granici Sjedinjenih Država, zbog izvještaja o napredovanju istrage vezane uz slučaj ubojstava i silovanja tamošnjih tvorničkih radnica. Strahotnih slučajeva je na stotine, no to ne pokoleba sposobnu i odvažnu novinarku. Uskoro joj priđu siromašna žena i Eva (M. Zapata), njezina kći koja je čudom preživjela silovanje i zakapanje, moleći je za pomoć i zaštitu. Odlučivši zauzeti se za Evu i razriješiti njezin slučaj, Lauren ne sluti na koliko će problema naići.

HRT1, 21.10, DOKUMENTARNA SERIJA, Kako je obranjena Hrvatska

Prilikom velikosrpske agresije na Hrvatsku na posebnoj meti agresora bili su objekti katoličke crkve. Ukupno je stradalo 1426 crkava, kapela i samostana. Od toga je 380 objekata potpuno uništeno, a 416 njih teško oštećeno. Dok su se na drugim bojištima hrvatske postrojbe branile, u zapadnoj Slavoniji pokrenuta je prva ofenzivna operacija Hrvatske vojske – Orkan ’91. Od kraja listopada pa sve do Sarajevskog primirja hrvatske postrojbe na novskom i novogradiškom bojištu oslobodile su 20 naselja i oko 720 četvornih kilometara. U pokušaju da prije Sarajevskog primirja zaokruži okupirani teritorij tzv. Krajine u Dalmaciji, Kninski korpus JNA pokrenuo je operaciju Udar ’91. U rano jutro 31. prosinca započeo je snažan tenkovsko-pješački napad na čitavoj bojišnici sjeverne Dalmacije. Hrvatski branitelji odbili su gotovo sve napade, ali su bili primorani napustiti Pridragu, Novigrad i Paljuv. Bili su to posljednji teritorijalni dobici agresora nakon čega je nastupilo Sarajevsko primirje i međunarodno priznanje Republike Hrvatske.

NOVA TV 22.30, SNIMKA, Cro Cop

Večeras ćemo moći pogledati borbu Mirka Cro Copa Filipovića protiv Muhhameda Lawala na Rizin World Grand Prixu u Tokiju. Bit će to četvrfinalna Mirkova borba u pohodu na trofej Rizin World Grand Prixa 2016., a ovisno o ishodu meča Cro Cop će otvoriti put prema polufinalu i finalu koje je na rasporedu na Staru godinu!

HRT3, 23.00, KOMEDIJA, Pripremite rupčiće

Solange (C. Laure) je u depresiji, prestala se smijati, jede malo, a još manje govori. Njezin muž Raoul (G. Depardieu) ide tako daleko da nema ništa protiv Solangeinog ljubavnika Stephanea (P. Dewaere), tek nadu da će od toga živnuti. Svi oko nje su uvjereni da joj treba dijete, pa su ova dvojica prionula. Međutim, u ljetnom kampu gdje njih troje rade Raoul i Stephane su ostali u sjeni trinaestogodišnjeg Christiana (R. Liebman) koji je vratio osmijeh na Solangeino lice… Film je 1978. osvojio Oscara za najbolji film na neengleskom jeziku.

HRT2, 23.05, KRIMI SERIJA, Crna lista

Nakon što u internetskim slikama ubijenog tehnološkog poduzetnika Randyja Brennera prepozna djelo Drexela, umjetnika koji svoje stilizirane fotografije naziva društvenim komentarom, Red otkrije da ovaj sljedeći zločin već reklamira u ilegalnom časopisu. Cooper naredi timu da nađe autora pa Ressler i Samar ispituju Brennerovu suprugu, ne znajući da ih Drexel promatra preko internetske kamere. Drexel i dalje prisluškuje dok oni razgovaraju s Brennerovm partnerom Jonathanom Adelsonom, a Aram otkrije da su slike s poprišta snimljene kamerom kojim upravlja tajni program Agencije za nacionalnu sigurnost, poznat kao Remote Access Trojan (RAT). Aaron Mulgrew iz Agencije za nacionalnu sigurnost prizna kako je program pustio u javnost kako bi raskrinkao vladin nadzor, ali ujedno je pratio sve koji su ga skinuli. Aram tako pošalje FBI-ev tim u poslovni prostor iznajmljen srednjoškolskom profesoru likovnog Reginaldu Turneru, kojemu je pseudonim Drexel. Ali kad se Samar i Ressler vrate da ispitaju Adelsona, Aram otkrije da RAT-om nije snimljen samo njihov razgovor.

HRT1, 23.25, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1

Ovotjedni gost emisije je Jorge Ramos, monsinjor, prvi vikar Opusa Dei u Hrvatskoj i duhovnik Opusa Dei, osoba koja je dovela Opus Dei u Hrvatsku. Opus Dei tema je koja se sve češće, no najčešće na sasvim neadekvatan način, spominje i diskutira u hrvatskoj javnosti. Naša glasila donose senzacionalističke naslove o Opusu Dei kao crkvenoj obavještajnoj organizaciji. Drugi pišu o Opusu Dei kao o ultrakonzervativnoj tajnoj organizaciji unutar Crkve, kojom Crkva snažno utječe na politički, društveni, ekonomski, kulturni i uopće javni život zemlje.

NOVA TV, 23.50, KOMEDIJA, Mamurluk

Kada se četvorica prijatelja za vikend nađu u Las Vegasu da proslave ludu momačku večer, misle da su se dobro proveli. No jako se teško sjetiti i oni pate od strašnih posljedica druženja sa curama, partijanja i ispijanja alkohola. Zatim shvate da su nekako izgubili mladoženju! Sada se moraju prisjetiti što su radili za vikend da bi našli svog prijatelja i odveli mladoženju na vjenčanje, čak i ako pate od ubojitog mamurluka!