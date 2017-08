TV PREPORUKA DANA: U uzvratnoj utamici na Rujevici Riječani se nadaju prolasku među najbolje momčadi Lige prvaka

HRT2, 14.20, DRAMA, Belinda i ja

Jacqueline (L. Renaud) se s tugom sjeća svoje najbolje prijateljice Marie-Louise, koja je preminula. Bila je učiteljica klavira i svoj je klavir – prototip specijalno načinjen za nju – oporučno ostavila svom najdražem učeniku Jeanu (A. Styker). Kad se Jean javi da stiže, stara ga gospođa dočekuje na kolodvoru. Kad svi putnici prođu, obrati joj se visoka, vitka djevojka: Jean. Jean odmah kaže kako više voli da ga zovu Belinda, njegovo je ponašanje gotovo agresivno, jer očekuje da će se Jacqueline prema njemu ponašati kao svi ostali otkako se usudio, tj. usudila priznati da se osjeća kao žena, iako je rođena s tijelom muškarca. Zbog toga ga je odbacila obitelj i zbog toga je nekadašnje pijanističko čudo od djeteta prekinulo pijanističku karijeru, jer, kaže, nitko ne želi slušati kako svira jedan transseksualac. Zato klavir koji je naslijedio namjerava prodati, novac mu treba za operaciju promjene spola u Brazilu.





HRT3, 20.00, DRAMA, Ajme meni

Propali student prava Niko nalazi se na životnom raskrižju bez ideje kamo krenuti i što bi sam sa sobom. Prepušta se dnevnoj stihiji koja ga vodi na razna mjesta u Berlinu, od kafića u kojem pokušava popiti kavu do filmskog seta, partije golfa s ocem, konceptualne predstave, hitne medicinske pomoći…

Uz lajtmotiv “popiti kavu” susreće razne ljude, sarkastično portretirane stanovnike Berlina, koji ga dovode u nezavidne situacije.

Debitantski film njemačkog autora Jana Ola Gerstera opisuje jedan dan u životu mladog Berlinčanina Nike.

Snimljen u crno-bijeloj tehnici te podvučen suptilnim glazbenim jazz sekvencama “Oh Boy” ili “Coffee in Berlin” (engleski naslov filma) dočarava ritam i dušu jednog od najekstravagantnijih europskih gradova. No ono što je autoru posebno krenulo od ruke ovim skromno financiranim filmom jest nevjerojatno precizan prikaz nekoliko generacija. One kojoj je još u sjećanju Drugi svjetski rat, zatim generacije koja je svoju živahnu mladost prošla 70-ih pa sve do glavnog lika ovoga film, koji u svojim ranim tridesetima ne osjeća strast niti ambiciju spram ičega.

HRT1, 20.00, MAGAZIN, Ritam ljeta

U sezoni kiselih krastavaca, kiselimo krastavce prema receptu glumice Marije Borić. Svoje vještine pokazat će i pjevačica Sanja Doležal i voditelj Davor Dretar Drele. Za pjesmu je zadužen Ivan Zak, ali i Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović Mrle koji će nam se javiti sa Silbe.

HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Dama pod velom

Clara, lica zakrivenog crnim velom, pod lažnim imenom Emilia di Sant’Ubert, unajmljuje njezina teta Matilda kao pratiteljicu. Teta uopće nije svjesna tko je ona zapravo, a posao njezine pratiteljice omogućuje joj da boravi na imanju Grandijevih i slobodno istražuje tko ju je pokušao ubiti. Čini se da Guida nije uzdrmala njezina smrt i sve vrijeme provodi u društvu barunice De Blemont. Clara počinje planirati osvetu. Prva će platiti Adelaide.

ARENA SPORT3, 20.45, NOGOMET, LIGA PRVAKA – 4. PRETKOLO: Rijeka – Olympiakos

Grčki prvak iz Atene donosi prednost 2:1, međutim Grci su na stadionu Georgios Karaiskakis bili puno bolja momčad.

“Svjesni smo Olympiakosove snage. Želimo odigrati neizvjesnu utakmici i tako učiniti Grke nervoznima. Svakako moramo smanjiti broj pogrešaka, paziti u tranziciji. Naš suparnik je napravio puno prilika baš iz naših pogrešaka. Sutra neće biti previše filozofije, čeka nas puna Rujevica, igra se doigravanje za Ligu prvaka. Svakako trebamo ostati mirni, a energiju s tribina iskoristiti da odigramo što bolje”, poručio je Matjaž Kek uoči susreta.

Uoči uzvrata javnosti se obratio i trener Olympiakosa Besnik Hasi.

“Čeka nas teška utakmica, moramo odigrati dobro kao u prvoj utakmici, cijela momčad mora djelovati kao ekipa. Rijeka je momčad koju je teško pobijediti, to se vidjelo u prvoj utakmici. Naš suparnik je vrlo organiziran i discipliniran, igrači su dobro pripremljeni, opasni u kontri i polukontri”, izjavio je Hasi.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Zabranjena ljubav

Adam i Eden upoznali su se kao tinejdžeri kad se on penjao na planinu da se približi svijetu kamo mu je bio zabranjen pristup. Kad su ih otkrili, odmah su ih razdvojili. Otad je prošlo deset godina, Adam (J. Sturgess) se bavi receptima svoje pratete i ugleda na TV-u Eden (K. Dunst). Odluči doći do nje bez obzira na opasnosti i prepreke koje ga čekaju na tom putu te se izboriti za ljubav.

HRT1, 21.00, DOKUMENTTARNA SERIJA, Faust Vrančić: San o strojevima – Zemlja

U četverodijelnoj seriji prikazan je životni put Fausta Vrančića (Šibenik, 1551. – Venecija, 1617.), poznatog izumitelja, diplomata, inženjera, svećenika i biskupa, jezikoslovca, hrvatskog polihistora.

Uz ozračje i okolnosti koje su utjecale na njegov životni put u seriji “Faust Vrančić” osobiti naglasak dan je njegovoj izumiteljskoj i znanstvenoj djelatnosti: konstrukcijama mlinova, žičara, visećih metalnih mostova, satova… a posebno njegovom remek-djelu – nacrtu padobrana čiji se pravokutni oblik koristi i danas.

DOMA TV, 21.30, KRIMI SERIJA, Laurine tajne

Druga sezona Laurinih tajni donosi više napetosti i veće uloge kroz dramatične slučajeve u kombinaciji s ljubavnim trokutom koji je prepun napetosti, baš kao i misteriji koje policajci rješavaju svakoga tjedna. Laurin poslovni i privatni život isprepliću se jer je njezin bivši suprug nastoji ponovno osvojiti – no to bi značilo da Lauru mora istrgnuti iz ruku njezina novog, jako seksi dečka, chefa Tonyja (gostujući glumac Neal Bledsoe – Smash). Gostujući glumci ove sezone su, između ostalog, Gabriel Mann i Enrico Colantoni.

RTL2, 22.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Na dan proslave Space Daya, astronautu Howardu pripala je čast baciti lopticu na početku bejzbolske utakmice prvoligaškog tima iz Los Angelesa. No bez obzira kako dugo vježbao, Howard ne može dobaciti dovoljno daleko pa smisli genijalan plan kako to efikasno izvesti na samom meču. Naravno, plan ima svoj nedostatak, koji je Howardu inicijalno promaknuo.

HRT2, 22.45, DRAMSKA SERIJA, Završni udarac

Mladi beskućnik (gostujući glumac Graham Patrick Martin – Dva i pol muškarca) vidio je da neki muškarac u Griffith Parku zakopava tijelo žene. Odjel pokreće istragu, a Brenda je uvjerena da će

tako doći do Philipa Stroha (gostujući glumac Billy Burke). No Brendina opsesija Strohom ne ugrožava samo njezinu karijeru nego i život.

HRT1, 23.00, PUSTOLOVNA KOMEDIJA, Braća Bloom

Braća Bloom (A. Brody, M. Ruffalo) najbolji su prevaranti na svijetu koji svojim domišljatim zapletima podvaljuju milijunašima. Pred njima je posljednji posao: postat će trgovci antikvitetima ne bi li se tako približili prebogatoj nasljednici, lijepoj i pomalo ekscentričnoj Penelope Stamp (R. Weisz), koja živi sama u palači u New Jerseyju.

NOVA TV, 23.05, KOMEDIJA, Lovci na djeveruše

Odvjetnici i stručnjaci za razvode, najbolji prijatelji John Beckwith (Owen Wilson) i Jeremy Gray (Vince Vaughn) dijele jedan neobičan hobi. Oni, naime, nepozvani upadaju na vjenčanja, jer su shvatili kako su vjenčanja prave prigode za upoznavanje lijepih djevojaka spremnih na seks za jednu noć. Neovisno o kakvom se vjenčanju radi, koje etničke skupine, John i Jeremy u tren će se preobraziti u Židove, Talijane, Irce, Kineze ili Grke, i svojim zanimljivim pričama i otvorenim nastupom pridobiti simpatije prisutnih. Njihov hobi zasniva se na strogom setu pravila, koja su se u nebrojeno mnogo navrata pokazala uspješnima. Na samom kraju sezone, Jeremy doznaje kako se planira vjenčanje koje će zasigurno biti društveni događaj godine, ono kćeri ministra financija Williama Clearyja (Christopher Walken). Unatoč velikom osiguranju, dvojica upadačkih majstora nađu se na zabavi, gdje se zagledaju u dvije prekrasne djeveruše, ali situaciju komplicira činjenica što je riječ o drugim dvjema ministrovim kćerima, Claire (Rachel McAdams) i Gloriji (Isla Fisher). No, umjesto da ih se ostave, i izbjegnu rizik, John se zaljubljuje u Claire.