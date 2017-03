TV PREPORUKA DANA: U uzvratnoj utakmici i s izjednačenim rezultatom Manchester United dočekuje ruski Rostov

HRT2, 13.30, KOMEDIJA, Kuharski izazov

Victor (B. Le Coq), vlasnik i glavni kuhar ekskluzivnog, otmjenog i jako skupog restorana, ima stroga i kruta pravila i u životu i u kuhinji, no njegova jela imaju rajski okus – genij je za kuhanje.

Kad mu liječnik kaže da mu je srce slabo i da neće živjeti dulje od godine dana, on traži svog nasljednika. Njegova je ekipa odlična, ali nijedno od njih nema ono nešto… Tek kad proba jednu čokoladnu tortu koja ima božanski okus, ali i ono što on traži u hrani, dušu, shvati da bi onaj tko je tu tortu načinio mogao biti njegov dostojan nasljednik. Krene u potragu i otkrije da je savršenu tortu napravila mlada mještanka Annabelle (A. Hesme), koju je djed naučio raditi kolače i koja nije nimalo zainteresirana za rad u Victorovom prestižnom restoranu… Slijedi zaplet koji je možda očekivan, ali i rasplet koji to nije!



HRT1, 16.00, DRAMSKA SERIJA, Hanna, slušaj svoje srce

Hanna je izvan sebe shvativši da joj je Alexandra lagala. Poziva prijateljicu na red pa izbije svađa. Kad Alexandra uvidi svoju pogrešku, njih dvije opet se pomire i učvrste prijateljstvo. Hanna zatim objasni Maximilianu da je njihova veza isključena. Na rastanku se posljednji put približe jedno drugom. Alexandra ih vidi u tom trenutku i osjeća se izdanom. Edith je laknulo kada Dana pristane na laž o očinstvu. No nije računala s tim da će Oskar toliko patiti što David nije njegov sin. Karl i dalje taji Gudrun da treba naočale. Kad Gudrun to ipak otkrije, a Karl joj izjavi ljubav, Gudrun je ganuta.

HRT2, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Skrivena carstva: Tajne prašume

Duboko u tropskoj kišnoj šumi Bornea dva mini-junaka u potrazi za hranom razotkrivaju svoju neobičnu snalažljivost i domišljatost. Tijekom dana tupaja brza kroz šareni, živopisni svijet, a noću, kad šuma utone u fantastičan mrak, na pozornicu stupaju životinje slične gremlinima – avetnjaci. U šumama Sjedinjenih Država u kojima prevladava umjerena klima prugasta vjeverica žuri na vrijeme skupiti dovoljno lješnjaka za cijelu zimu.

HRT1, 20.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Antiputopis

Pri spomenu Imotske krajine prva je pomisao uvijek “ljuti krš”, no osim već mitskog Plavog jezera, kako ga Imoćani nazivaju, i misterioznog Crvenog, ovaj kraj obiluje još brojnim manje poznatim vodenim fenomenima… Koliko su domaći ljudi svjesni povezanosti voda u kršu i je li time odlagalište Kozjačić tempirana bomba grada Imotskog, te zašto kanalizacija curi u zaštićeni ihtiološki rezervat rijeke Vrljike, samo su neka od pitanja koje otvara epizoda “Vodeno obilje krša”.

HRT2, 21.00, NOGOMET, EUROPSKA LIGA: Manchester Utd. – Rostov

Večeras se igra uzvratna utakmica osmine finala Europske lige u kojoj Manchester United igra protiv Rostova. Prva utakmica, na iznimno lošem travnjaku u Rusiji, zavšrila je remijem 1:1. Jose Mourinho neće moći računati na ozlijeđenog kapetana Waynea Rooneya i Anthonyja Martiala Za United, koji je tek šesti u Premier ligi i teško će kroz prvenstvo izboriti mjesto u Ligi prvaka. Europska liga je važno natjecanje jer pobjednik osigurava nastup u najelitnijem natjecanju sljedeće sezone.

DOMA TV, 21.25, KRIMI SERIJA, Mentalist

Jane i CBI pokušavaju utvrditi tko je imao motiv za ubojstvo popularnog učitelja engleskog jezika. U međuvremenu Cho i Summer skrivaju svoju vezu od Lisbonice, a Rigsby nervozno iščekuje posebnu dostavu.

HRT1, 21.40, DOKUMENTARNI FILM, Ja sam nitko

Da morate napustiti dom u strahu za vlastiti život, što biste ponijeli sa sobom? Oni znaju odgovor. Izgubili su sve. Osjećaju se kao nitko i ništa dok drugi odlučuju o njihovoj budućnosti. Oni su tražitelji azila u zemlji koja ne voli strance.

KANAL FOX, 22.00, DRAMSKA SF SERIJA, Legion

David postaje sve samouvjereniji u korištenju svojih moći te uspijeva kreirati posebnu imaginarnu prostoriju gdje može boraviti sa svojom djevojkom Syd (Rachel Keller). To je jedino mjesto gdje može ostvariti fizički kontakt sa njom bez da im njegove moći stanu na put; no Davidu i dalje ozbiljan problem predstavlja vladina agencija Division 3, koja želi zarobiti sve mutante i još uvijek drži Davidovu sestru Amy (Katie Aselton) kao taoca. Vidjevši kako Melanie (Jean Smart) i ostatak tima ne žele ništa poduzeti kako bi ju spasili, David preuzima stvari u svoje ruke te odlazi pronaći Divison 3. Krenuvši za njim, Melanie i tim mutanata svjedoče masakru za koji je odgovoran David, i shvaćaju kolika je prava snaga njegovih moći. Melanie pozove Caryja (Bill Irwin) u pomoć – briljantnog znanstvenika koji testira Davidove moći, te saznaje kako je jedna od Davidovih osobnosti – parazit. Sve to nije niti blizu otkriću koje će ih šokirati u trenutku kada ih Davidova osobnost uvuče u svijet izokrenute stvarnosti. Ili je to možda zapravo stvarnost koju poznajemo?

RTL2, 22.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Dok je Sheldon u posjeti majci u Teksasu, ostatak društva ukrašava božićno drvce i razmišlja kako je Sheldon utjecao na njihove živote.

HRT3, 22.50, DOKUMENTARNI FILM, Zapisi iz Faröa 1979

Dokumentarni zapis o švedskom otoku Faröu koji je postao Bergmanov drugi dom, na kojem je snimio mnoge svoje filmove i živio do smrti. Izuzetne prirodne ljepote prepleću se s izjavama stanovnika, svakodnevnim poslovima, otočkim običajima i ritualima.

Ovo je drugi film o otoku Faröu, prvi je snimio 1969. potaknut iseljavanjem, i trebao je ilustrirati što se zbilo u proteklih deset godina. Planirao je i treći za 1989. ali ga nije snimio.

NOVA TV, 23.35, DRAMA, Zavjet šutnje

Katy (Kim Raver) i Bob (David Cubitt) žive savršen život u gradiću gdje je cijela zajednica povezana. On je ugledni odvjetnik i poznati triatlonac, a Katy je nedavno rodila blizance. Novogodišnja je noć i tinejdžeri u susjednoj kući imaju slavlje. Bob ih, kao savjestan susjed, odlazi smiriti, ali dolazi do sukoba u kojem je ubijen. Nitko od tinejdžera se ne izjašnjava, mediji uskoro stvaraju senzaciju, a nesretna udovica želi odgovore koje joj nitko ne daje. U cijelom gradu vlada zavjet šutnje. Policija daje zadatak tajnom agentu i netko je uhićen. Mladića Ryana (Charlie McDermott) opterećuje ono što je te noći počinio, ali pokušava ostati miran. Zajedno sa svojim odvjetnikom ne želi priznati krivnju, ali tad upoznaje Katy.