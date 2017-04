TV PREPORUKA DANA: U uzvratnim utakmicama sve četiri momčadi, Real M., Bayern, Leicester i Atletico Madrid žele prolazak u četvrtfinale

HRT2, 13.15, ROMANTIČNA DRAMA, Očeve note

Clay Allen (E. Cibrian) bio je slavni trubač, no zbog glazbe, zbog kasnih svirki po barovima, rastao se od žene i zapustio sina. Stoga je odlučio promijeniti posao i postao je nastavnik glazbe u srednjoj školi. Tamo je zatekao potpunu indiferentnost za taj predmet, i među kolegama, i među učenicima. Kako je rekao jedan od učenika: oni vole glazbu, ali ne onu kojoj ih on uči, a on je počeo s trojicom velikana, tri B: Beethoven, Bach, Brahms, tim redom.

Iako je odlučio ne svirati, od trube se nikad ne odvaja, pa zato odmah primijeti kad nestane. Onaj tko ju je uzeo bio je T. J. (C. Sheffield), jedini učenik iz razreda koji je dobivao dobru ocjenu iz glazbenih testova i koji je, kako će Allen otkriti, već vrstan trubač, samo je presiromašan da kupi trubu. Allen se posvećuje T. J.-ju mnogo više nego što se ikada posvećivao svom sinu i, svjestan toga, pokušava sa sinom nadoknaditi sve ono godinama propuštano. Ravnateljica škole April Sutton (J. Davis), koja glumi strogoću, ali u stvari simpatizira Allenov razbarušeni način rada s djecom, u strahu je da će škola biti zatvorena, jer ju je odbor već stavio na listu. Jedini način da to izbjegne jest da škola postigne neki veći uspjeh.



HRT1, 16.00, DRAMSKA SERIJA, Hanna, slušaj svoje srce

Hanna vjeruje Maximilianu da on nema ništa s kolumnom protiv Ribarske kolibe, a Alexandra uspijeva otkloniti njegovu sumnju da je ona napisala tu kolumnu. Tek kad Maximilian shvati da Alexandra prema Finnovu datumu rođenja zna i njegovu, Maximilianovu, lozinku, postane mu jasno da je ipak ona krivac. Na obrtničkom portalu Karl se nehotice dokopa velike narudžbe Edith Castellhoff. To znatno preoptereti njegovu tvrtku JA d. d., ali Edith ga opisom razvoja vlastite karijere nagovori na prihvaćanje izazova. Linino pretvaranje da je dečki ne privlače postaje tema razgovora u njezinoj obitelji dok Lina s mješovitim osjećajima ustanovljuje da se Florian prema njoj odjednom ponaša samo kao prema prijateljici.

DOMA TV, 19.45, KRIMI SERIJA, Navy CIS

DiNozzov se otac vraća i igra ključnu ulogu u istrazi ubojstva, koja bi mogla imati katastrofalne rezultate.

Tim je zadužen za zaštitu Zivina oca, kad njegovo prisustvovanje NCIS-ovoj konferenciji dovede do neočekivanih iznenađenja, u prvom dijelu dvodijelne epizode NCIS-a.

HRT1, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Elizabeth na premijerovoj večeri iskorištava priliku da izravna račune i s Reginom i sa Sir Richardom. Regina reagira burno i George mora vratiti red i mir u Ash Park i pritom otkriva jednu tajnu. Ali Regina i dalje prijeteći kruži oko obitelji. Sir Richard iznosi zloguko upozorenje. Carolyn oprašta Elizabeth za prošlost. Jack se suprotstavlja naredniku Tayloru. Harry pomaže Sari da zaliječi duboke emocionalne ožiljke i stvara se neočekivano prijateljstvo. Roya iznenade Sarina priznanja. Gino čuje dobru vijest. Anna dobije divnu ponudu za Rose.

HRT2, 20.05, TALK SHOW, Žene, povjerljivo! Majke i kćeri

Neke se od nas zaklinju da nikada neće postati kao svoje majke, a onda izgovaraju iste rečenice kao što im je govorila mama. Mnoge su bolje majke nego što su bile kćeri. Neke u majkama vide uzor, mnoge utjehu, a nekima odnos mogu spasiti samo mirovne snage. Jesu li im odnosi s majkama bili idealizirani ili demonizirani, otkrivaju Jelena Miholjević, Barbara Nola i Maja Hrgović.

ARENA SPORT3, 20.45, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Real Madrid – Bayern M.

U Bayernu se nadaju kako njihova europska priča ne završava na Santiago Bernabeu, a razlog za optimizam leži u povratku Roberta Lewandowskog u sastav. Poljski napadač je propustio prvi susret zbog ozljede, no sada je spreman.

Real je kroz svoju europski povijest samo jednom od 31 slučaja ispao kada je u prvom susretu slavio na gostovanju, međutim nikada u elitnom natjecanju ‘Starog kontinenta.

ARENA SPORT1, 20.45, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Leicester City – Atletico Madrid

Španjolci dolaze na ‘Otok’ s golom prednosti, no Diego Simeone smatra kako su izgledi za prolaz 50-50.

“Imamo dobar rezultat iz prve utakmice, međutim šanse za prolaz su podjednake. Leicester će sve uložiti u tu jednu utakmicu, a uz podršku navijača mogu biti iznimno opasni,” smatra Simeone.

Njegov kolega na suparničkoj strani Craig Shakespeare smatra kako je ispred njegove momčadi iznimno težak zadatak.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Samo prijatelji

Julie (J. Westfeldt) i Jason (A. Scott) najbolji su prijatelji i fizički jedno drugome totalno neprivlačni. Jason ide iz veze u vezu i ima uspjeha kod djevojaka, Julie čeka da prepozna onoga pravoga. Njihovi bliski prijatelji Alex (C. O’Dowd) i Leslie (M. Rudolph) već su u stabilnoj, mirnoj vezi s bebom na putu, a Missy (K. Wiig) i Ben (J. Hamm) još su na početku veze i jedva odvajaju malo vremena za večeru s prijateljima. Oba para vjeruju da će zauvijek biti tako, no, vidimo ih četiri godine poslije: umorni jedno od drugoga i od dječje graje, seksualno nezainteresirani, u neprekidnim prepiranjima.

Jason i Julie tada odluče da ne žele ubiti buduću ljubavnu vezu brakom i djecom, no kako oboje žele dijete, odluče ga imati zajedno, zajedno ga podizati, no neće biti ljubavni partneri. Odluka je pala, još je samo treba izvesti, no problem je što su prebliski prijatelji i jedno prema drugome ne osjećaju seksualnu privlačnost.

HRT3, 22.10, KRIMI FILM, Osveta iz časti

Tinejdžeri Munawar, Riaz i Wasim druga su generacija Pakistanaca u norveškom glavnom gradu Oslu. Trojica prijatelja upoznaju Saddiqa i njegovog brata Khalida, koji vode pakistansku bandu te ubrzo počnu raditi za njih tj. sudjelovati u krađama. Kada dječaci malo odrastu, počnu se osamostaljivati u kriminalnim akcijama te se upuste u trgovinu narkoticima. Ubrzo postaju najmoćnija gangsterska banda u Oslu, puni novca i dobrih automobila. Međutim, rivalstvo sa Saddiqom prerasta u neprijateljstvo.

HRT2, 22.45, DRAMSKA SERIJA, Doktorica Foster

U javnosti Gemma igra ulogu savršene supruge, a potajno kuje urotu kako bi u svome tajnom ratu izašla kao pobjednica. Međutim, nailazi samo na nova otkrića o nezamislivim razmjerima tajni u koje su upleteni ljudi oko nje.

HRT2, 23.45, HUMORISTIČNA SERIJA, Ni krivi, ni dužni

Kad se dva prilično smotana prijatelja nađu na pogrešnome mjestu u pogrešno vrijeme, zabava je zajamčena! Ova genijalna serija, u kojoj glavne uloge tumače zvijezde svjetskoga glasa, prepuna je dobre akcije i smijeha. Osmislili su je glumac i scenarist James Coredan, dobitnik nagrada BAFTA i Tony, i Mathew Baynton, dobitnik nagrade British Comedy.

Nakon što je na svoje oči vidio strašnu automobilsku nesreću, uredski službenik Sam javio se na nepoznati mobitel koji je našao na mjestu sudara. Ni slutio nije da će se time on i njegov kolega Phil, ni krivi ni dužni, naći u središtu opasne zločinačke urote. Sam i dalje samo želi raditi svoj dosadni posao i ponovno osvojiti srce žene koju voli. Međutim, Phil smatra da je sve to bio prst sudbine te da im se napokon pružila prilika da svima pokažu da su pravi junaci. No baš zbog toga nehotice postaju sudionici otmice i ubojstva, te se nađu na meti i pozitivaca i negativaca!

NOVA TV, 00.00, KOMEDIJA, Pripravnici

Billy (Vince Vaughn) i Nick (Owen Wilson) su trgovci čije karijere su ugrožene zbog razvoja digitalne tehnologije. Stoga odluče dokazati da još nisu za odbaciti, pa se prijave za pripravništvo u Googleu, zajedno s hrpom mladih genijalaca koji dolaze ravno s fakulteta. Međutim, prijava za pripravništvo je samo početak, jer se ondje moraju natjecati s najvećim mladim nadama u programiranju, što će biti mnogo teže nego što su očekivali.