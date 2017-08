TV PREPORUKA DANA: U uzvratnim utakmicama Dinamo ide u goste Skenderbeu dok Hajduk na Poljudu dočekuje Everton

24 KITCHEN, DOKUMENTARNA SERIJA, Francuska Manua Feildela

U novoj seriji Manu se vraća u svoju domovinu. Posjetit će majku koja živi u prekrasnom primorskom selu Guidelu – veliku kuharicu i inspiraciju za njegovu prvu knjigu recepta. Prisjetit će se i svojih kuharskih početaka, u restoranu pod budnim okom oca. U malenom selu Challones-sur-Loireu, naučit će kako napraviti čuveni kolač prema receptu svojeg pradjeda. Pridružit će se ujaku u seoskoj radionici i napraviti kobasice prije nego što krene na jug duž atlantske obale do Biarritza gdje njegova sestra prodaje najbolje voće i povrće. Posjetit će i Provansu i prekrasni Elzas te će proputovati prostor od francuskih Alpa do Sredozemnog mora. Manu upotrebljava sva moguća prijevozna sredstva, od mehaničkog slona, kanua i hidroaviona do magarca, jedrilice za pijesak i starog Renaulta. Na ovom putovanju posvećenom obitelji, hrani i pustolovinama, Manu će kuhati, jesti i prisjećati se svoje prošlosti.





HRT2, 14.15, KRIMI DRAMA, Nestala, 16 godina

Julia (A. Scott) je bila agentica FBI-a, ali je napustila posao i posvetila se obitelji. Iz prvog braka ima šesnaestogodišnju kćer Abbey (L. Broadway), prema kojoj je popustljiva, jer je Abbey deset godina ranije preživjela šok: pred njezinim očima ubijen je njezin otac, a ona sama uspjela je pobjeći, jer je bio mrak i jer se skrivala u grmlju.

Abbey vjeruje kako je s majkom imala bliskiji odnos dok se nije preudala i s novim mužem dobila dvoje djece. Svoje nezadovoljstvo Abbey utažuje na internetu: dvije godine održava vezu s 23-godišnjim Gavinom Brownom (M. Hapka), mladićem iz Arizone, kojega nikad nije upoznala ali vjeruje da je on njezina srodna duša. Nakon veće svađe s majkom, na svoj šesnaesti rođendan, odluči pobjeći od kuće i otići Gavinu u Arizonu.

Kad roditelji otkriju da je Abbey nestala, Julia za pomoć zamoli svoje bivše kolege iz FBI-a, a Abbyna prijateljica otkrije im postojanje mladića iz chat-rooma i Abbynu namjeru da otputuje k njemu.

HRT1, 16.00, KRIMI SERIJA, Detektiv Murdoch

Istražujući ubojstvo svećenika u samostanu, detektiv Murdoch nalazi svoju sestru koju odavno nije vidio, Susannu, a koja je sada predstojnica samostana. Njihov ponovni susret pomračuje sumnja na dvije redovnice. Susannah tvrdi da su sestre nevine, te da povučena sestra Catherine komunicira s anđelima koji su joj rekli da je za ubojstvo svećenika odgovoran demon. Murdoch to ne prihvaća tek tako pa se Susannah okreće protiv njega i dovodi njegovu vjeru u pitanje. Ali kad Murdoch shvati da ubijeni nije bio svećenik, nego varalica s kriminalnom prošlošću, slučaj dobiva zemaljsku podlogu. Kad se napokon objasni izvor anđeoskih poruka sestre Catherine, on otkriva ljubavni trokut prijevare i osvete. Tada Murdoch doživi najveći šok u životu kad Susannah prizna ubojstvo. Ali to nije jedina tajna koju mu je prešutjela. U šokantnoj posljednjoj sceni Murdochov se život zauvijek mijenja.

HRT2, 16.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Milostiva prije svega

Hyacinth tvrdi da je snobizam nešto što doista ne može podnijeti, kad se ljudi ponašaju kao da su superiorni. Kao što to ona logično zaključi: “Zbog toga je samo puno teže nama koji doista jesmo superiorni.”

HRT3, 17.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Tajnoviti život jezera: Bajkalsko jezero – led i voda

U srcu Sibira jedno jezero čudesnih proturječnosti prkosi uobičajenim zakonima koji vladaju ovim vodnim tijelima. Staro više od 25 milijuna godina i svakim danom sve dublje, Bajkalsko jezero divovsko je vodno tijelo koje se proteže ponad duboka rascjepa u ruskom krajoliku.

Nekoliko mjeseci u godini prekriveno debelim ledenim pokrovom Bajkalsko jezero obilježava višestruko proturječje. Čini se da ono ne podliježe zakonima koji vrijede za većinu jezera.

Duboko 1.637 metara i dugačko 636 kilometara, ovo jezero sadrži više vode od svih ostalih jezera na planetu zajedno. Smješteno je u području iznimno snažnih tektonskih aktivnosti pa se njegove obale neizbježno razdvajaju, a jednog bi se dana ono moglo toliko proširiti da bi se njegove vode mogle spojiti s Arktičkim oceanom. Milijune godina izdvojeno od ostatka svijeta, ono je dom mnogobrojnih jedinstvenih životinjskih i biljnih vrsta, od kojih su neke pravi živi fosili.

Iako se ni ono ne može obraniti od zala koje nanosi ljudska ruka, Bajkalsko jezero kao da ima neku neobičnu sposobnost samoiscjeljivanja. Živi u svojevrsnom raskoraku s ciklusom sibirskih godišnjih doba, nekim svojim zagonetnim ritmom, čije ćemo tajne otkriti u ovoj epizodi.

HRT2, 19.55, NOGOMET, EL – 4. PRETKOLO: Skenderbeu – Dinamo

Nogometaši Dinama, kao nominalno favoriti protiv albanskog Skenderbeua, nisu uspjeli ostvariti prednost koja bi im dala mir u uzvratu. Štoviše, momčad Marija Cvitanovića se poraza spasila tek u sudačkoj nadoknadi golom Angela Henriqueza za konačnih 1:1, stoga će utakmica u Elbasanu biti sve samo ne lagan posao za Dinamo koji mora pobijediti Albance ili odigrati remi s najmanje dva gola u suparničkoj mreži ako želi ostvariti plasman u skupinu Europske lige.

HRT1, 20.55, NOGOMET, EL – 4. PRETKOLO: Hajduk – Everton

Hajduk je protiv jakog premierligaša Evertona poražen u prvoj utakmici s 2:0, ali nije bio bez prilika na Goodison Parku koje je uspješno obranio vratar domaće momčadi Jordan Pickford. Hajdukovi napadači nisu ga svladali u prvoj utakmici, ali to im možda uspije u uzvratu, u užarenoj atmosferi Poljuda, pred 30 tisuća navijača.

RTL2, 21.15, KRIMI SERIJA, Zakon i red: Odjel za žrtve

Detektivi Benson i Lake istražuju dvostruko ubojstvo u kojem je ustrijeljen muškarac, a žena je silovana i izbodena. Detektivima u pomoć pri rješavanju slučaja priskače agent FBI-a, koji već neko vrijeme prati tzv. ‘The Woodsmana’, serijskog ubojicu i seksualnog sadista na kojeg sumnjaju da je kriv za počinjene zločine. Uskoro će agentu postati preteško voditi istragu zbog prevelike emocionalne i mentalne težine slučaja.

NOVA TV, 23.10, AKCIJSKI FILM, Metak u cijevi

U nastojanju da se domognu slobode, skupina američkih kriminalaca bježi u istočnu Europu, gdje su komunistički sustavi zbačeni s vlasti. Mnogi od njih pobjegli su u Prag, a jedan od njih Ray Carver (Cuba Gooding Jr.), iskusni plaćeni ubojica koji radi za dvije suprotne strane u obračunu ruskih bandi. Uskoro i sam postane metom nepoznatog napadača.

HRT1, 23.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ljubav na francuski način

Alice (V. Efira) je lijepa i ambiciozna žena, u potpunosti posvećena svome poslu modne urednice i zanemaruje privatni život. Učinila bi sve da postane glavna urednica časopisa Rebelle, ali čini se da joj perfekcionizam ne ide baš u prilog jer je suradnici doživljavaju kao napetu i suzdržanu. Kad su je kolege slučajno vidjeli na sastanku sa studentom arhitekture Balthazarom (P. Niney), a k tome još da stavlja na glavu kacigu i penje se na njegov skuteru, fotografirali su je i objavili na Twiteru. Cijela se redakcija drugo jutro zabavljala na njezin račun, međutim, bili su impresionirani njezinim “dečkom”, osobito šef. Stoga je Alice odlučila glumiti da je zaljubljena ne bi li napredovala. Ubrzo se spustila na zemlju i shvatila da s ljubavi nema šale.