TV PREPORUKA DANA: U središtu komedije Asovi s Aljaske je skupina manje-više ekscentričnih likova koji se nađu u nesvakidašnjoj životnoj situaciji

HRT2, 13.25, KRIMI DRAMA, Pastorov grijeh

Jamie (A. Gonino) je buntovna djevojka koja se teško nosi s majčinom smrću i koja se osjeća kao smetnja u kući majčine sestre Lauren (T. Spencer-Nairn) i njezina supruga, pastora Evana Tanninga (JR Bourne). Pastor doživljava veliki napredak u svojoj karijeri: njegova radijska emisija o obitelji postala je tako popularna da mu je Bill Traggert (B. Lake), medijski magnat i vlasnik radijske postaje, ponudio vrlo unosan ugovor. Tanning prihvaća, iako će to značiti još manje vremena provedenog s obitelji. No pojavio se još netko kome on treba, sin za kojega nije ni znao da postoji. Jamie se u školi zbližava s Quintonom (G. Cashin), što izaziva ljubomoru Tinsley Traggert (S. La Rochelle), kojoj se Quinton sviđa. Počinje izazivati Jamie i podmetati joj, a vrhunac je bio kad je Jamie našla u svom ormariću lutku obješenu užetom. Iako su slučaj prijavili policiji, te iako je Jamie znala da je to učinila Tinsley, Bill Traggert za sve okrivljava Jamie. Ni on ni itko drugi ne sluti što je Tinsley kadra učiniti.

HRT3, 15.25, DRAMA, Jedi, spavaj i umri

Mlada imigrantica Raša (N. Lukač) iz istočne Europe živi s ocem (M. Dragišić) u ruralnom dijelu Švedske i radi u tvornici, pakira povrće. I otac radi, ali zbog bolesti sve manje i manje. Njihov jednostavan život, kojim su zadovoljni, postaje kompliciran kad otac kreće u Norvešku u potrazi za poslom, a kći bez obzira na to što izvrsno radi, ostane bez posla…

Izvrstan film o životu doseljenika i radnika, koji pokazuje ne tako lijepo lice švedskoga društva.

HRT1, 16.00, KRIMI SERIJA, Detektiv Murdoch

Atentat na američkog predsjednika McKinleyja u Buffalu potresao je Kanadu, i specijalni agent Terrence Meyers okupira Četvrtu postaju kako bi priveo sve koji imaju veze s anarhistima. Ali kad se pojavi Meyersov suparnik, američki specijalni agent Alan Clegg, Murdoch se nađe između njih i ima pune ruke posla kad Meyersa zateknu kako stoji iznad mrtvaca s pištoljem u ruci.

DOMA TV, 18.40, REALITY SERIJA, Ludi za autima

Rogati Mike otkriva traženi okvir motocikla na privatnom posjedu i nagovara Dannyja da riskiraju i ušuljaju se na posjed. Nešto kasnije Scotta iznervira kreativna promjena u posljednji trenutak koja će radionicu sigurno stajati mnogo novca.

Dečkima iz Count’s Kustoms u posjet dolazi Rick Harrison iz Zalagaonice i nudi im projekt života. Mogu li razvaljeni Mustang Fastback iz 1968. pretvoriti u auto Stevea McQueena iz Bullitta i da pritom ostanu unutar skromnog Rickova budžeta? Zatim se pojavljuje mušterija s neobičnim zahtjevom za preradom motocikla. Danny se oslanja na ekscentričnog lakirera Rogatog Mikea i nada se da će uspjeti obaviti zadatak.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Mijenjamo svijet: Bilderberg

U svibnju 1954. u Oosterbeeku blizu njemačke granice održan je tajni sastanak u hotelu “Hotel de Bilderberg”. Sastanak je organizirao nizozemski princ Bernhard. Nazvan je jednostavno “Bilderberška konferencija” prema hotelu u kojemu je održan. Nakon tri dana privatnih razgovora stvoren je novi transatlantski trust mozgova. S vremenom će prerasti u jednu od najučinkovitijih, ali i najštetnijih i najtajnovitijih, organizacija koje od 1954. utječu na događaje u svijetu. Bilderberška skupina iznikla je iz inicijative začete 1952. godine s idejom da se međusobno nepovjerenje između SAD-a i zapadne Europe zaustavi i pokrene u suprotnom smjeru.

Ukratko, cilj je skupine bio pobrinuti se da su strateške političke orijentacije zapadne Europe i Sjedinjenih Država usklađene. Ključno pitanje koje su si morali postaviti bilo je: “Sklad u kojim i čijim geopolitičkim ciljevima?” Bilderberg je u stvarnosti izgradio veoma mračan plan koji je privukao reakcionarne krugove poslijeratne Europe i povezao ih s najmoćnijim poslijeratnim američkim oligarsima, poput Rockefellera, Harrimana i njihovog “Američkog stoljeća” koje je bilo tek u nastajanju.

HRT2, 20.05, TALK SHOW, Oči u oči

Tema ovotjednog izdanja emisije su usamljena srca. Petar Vlahov sa svojim će gostima – psihologinjom Ljiljanom Škrinjarić i komičarem i glumcem Zlatanom Zuhrićem Zuhrom pokušati pronaći odgovore na pitanja: Koliko je samaca danas? Jesu li moderne tehnologije krive za to? Zašto broj rastava raste? Koliko je teško u današnjem vremenu naći srodnu dušu? Kako živimo sami?

Donosimo i ekskluzivni intervju s velikom zvijezdom današnjeg baleta Denisom Matvienkom koji je nedavno nastupio u Zagrebu i ponovno nastupa već u veljači. Tu su i naše redovite rubrike: Glavnom avenijom, pregled društvenih događaja, Svijet je lopta šarena, pregled događaja sa svjetske zabavne scene i S kao stil u kojoj se sestre Josipović bave trendovima u modi te otkrivaju tko ih stvara, a tko prati.

U potrazi za domaćim iskoracima u turizmu saznajemo sve o konjičkom turizmu.

HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Asovi s Aljaske

Gradić Mystery na Aljasci ni po čemu nije poseban. Dovoljno je malen da u njemu svatko zna svakoga, a duge snježne zime ne nude nikakva uzbuđenja osim jednog: hokeja. Za hokejom luduju doslovce svi, od gradonačelnika Pitchera (C. Meaney) do suca Burnsa (B. Reynolds). Svake se subote organiziraju utakmice koje su pravi događaji za uspavano mjesto. Mjesne hokejaše uvježbava šerif i bivši sportaš John Biebe (R. Crowe). Stoga u Mysteryju kao bomba odjekne članak u magazinu Sports Ilustrated o ljubiteljima hokeja čiji je autor bivši mještanin Charles Danner (H. Azaria). Njegova je zamisao da momčad Mysteryja odigra prijateljski susret sa slavnim hokejaškim klubom New York Rangers što u gradić unese veliku živost, ali i niz međusobnih prepucavanja.

HRT3, 21.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Fawlty Towers

Pomahnitala, arogantna i sadistička ulizica Basil Fawlty savršen je lik za prikaz briljantnoga humora Johna Cleesea. Svijet mnogo duguje tom anonimnom hotelijeru u Torquayju čija su bezobraznost i nekompetentnost bili nadahnuće za jednu od najhvaljenijih televizijskih serija svih vremena.

Basil Fawlty se oduševi kada lord Melbury dođe u njegov hotel. Napokon gost sa stilom! On je mnogo bolji od nebrušena dijamanta oko kojega trči Sybil. Basilov snobizam dođe na naplatu kada ga Melbury zamoli da mu unovči ček.

HRT3, 22.55, KRIMI DRAMA, Crni petak za gangstere

London, sedamdesetih. Sredovječni gangster Harold Shand (B. Hoskins) pokušava usmjeriti svoje aktivnosti prema legalnom biznisu. Jednoga dana Shand na svome raskošnom brodu organizira domjenak na kojem uzvanicima, među kojima su i njegovi moćni američki partneri, predstavlja ambiciozni projekt preuređenja zapuštenog lučkog dijela grada u raskošno zdanje za buduće olimpijske igre. Dok Shand sa strepnjom očekuje reakciju američkih partnera, a njegova supruga Victoria (H. Mirren) zabavlja goste, netko nepoznat počinje likvidirati Shandove ljude. Shand i supruga odmah posumnjaju kako im konkurencija želi omesti posao s Amerikancima.

RTL2, 23.05, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Berta otkriva da Alan izlazi s Naomi i želi mu dobrodošlicu u obitelj, što bi bilo dobro da Alan ne želi prekinuti Naomi, ali ne želi ugroziti svoj novonastali odnos s Bertom. Alan stavlja peracing na „gay uho“.

NOVA TV, 23.50, ROMANTIČNA KOMEDIJA, LOL

U svijetu povezanom YouTubeom, iTunesima i Facebookom, Lola (Cyrus) i njezini prijatelji moraju balansirati između pritiska srednjoškolskih ljubavi i i prijateljstava, istovremeno izbjegavajući svoje ponekad „naporne“ i zbunjene roditelje. Kad Lolina mama, Anne (Moore), “slučajno” pročita dnevnik svoje kćeri , shvaća koliko se produbio njihov međusobni komunikacijski jaz.