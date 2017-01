TV PREPORUKA DANA: U samom centru Zagrebu će se po 165 metara dugoj skijaškoj stazi večeras spustiti 18 skijaških legendi

HRT2, 12.20, DRAMA, Božić sestara March

Beth (M. Farman), Meg (K. Doubleday), Jo (J. M. Berman) i Amy (M. Kunz) četiri su sestre. Po svemu se razilikuju – po sklonostima, talentima i temperamentima – samo im je zajednička želja da spase obiteljsku kuću od prodaje, jer je kuća stara, trebalo bi je obnoviti, i postala je preskupa za održavanje, a one su već odrasle, pa roditelji vjeruju da će ionako brzo napustiti roditeljski dom. Kad majka ode posjetiti oca u Afganistan, koji je ranjen na ratištu, djevojke odluče same obnoviti kuću, a u tome im pomažu prvi susjedi, John (C. Hofheimer) i Teddy (J. Bruening). Otkad se poznaju, John je zaljubljen u Meg, a Teddy u Jo. Međutim, Meg ima drugog dečka, a Jo zna da prema Teddyju ima samo prijateljske osjećaje. Nju ionako, bar tako sad misli, ljubav ne zanima, jer želi postati pisac. No, urednik kojemu predaje rukopis mlad je i zgodan. Amy, najmlađa sestra, uvijek se osjeća zakinutom jer je ne uzimaju ozbiljno, ni sestre, ni Teddy, u kojega je zaljubljena.

HRT2, 19.45, PRIJENOS, 50 godina FIS-a – utrka legendi

Program počinje u 18:15 sati, kad će se po toj stazi spuštati najbolja skupina slalomaša po svoje startne brojeve za sutrašnju utrku na Sljemenu. U 19:15 počinje utrka na kojoj će nastupiti 18 skijaških legendi, počevši s Francuzom Jean-Claudeom Killyjem, prvim osvajačem Svjetskog kupa 1967. i trostrukim olimpijskim pobjednikom. Uz Ivicu i Janicu Kostelić koji “kod kuće” imaju čak deset olimpijskih medalja i četiri Velika globusa, nastupit će još: Annemarie Moser-Pröll, Tina Maze, Marc Girardelli, Andreas Wenzel, Alberto Tomba, Lise-Marie Morerod, Petra Kronberger, Pernila Wiberg, Renate Götschl, Nicole Hosp, Michaela Dorfmeister, Tamara McKinney, Michele Jacot, Karl Schrant i Marcel Hirscher, aktualni pobjednik Svjetskog kupa. Austrijanac je, uz Marca Girardellilja, peterostruki osvajač Velikog kristalnog globusa, dok je Annemarie Moser-Proll najuspješnija skijašica sa čak šest ukupnih pobjeda.



DOMA TV, 20.00, KRIMI SERIJA, Navy CIS

Anthony nestaje za tajne operacije u kojoj se izdaje za odbjeglog zatvorenika i prati osuđenika koji zna gdje je prastara iračka skulptura velike vrijednosti. GPS lokator kojim je Abby opskrbila Tonyja prestaje raditi i tim mora naći Tonyja prije nego što ga lopov ubije.

Truplo mornaričkog časnika, proglašenog nestalim dvije godine ranije, nađeno je na dnu jezera. Tim istražuje slučaj uz pomoć privatnog detektiva. U međuvremenu, poznata obitelj nudi mnogo novca za informacije o nestalom truplu. Tim doživljava novo iznenađenje kada pronađu metak u autu. Sada nestanak postaje ubojstvo.

RTL TV, 20.10, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, Hellboy 2: Zlatna vojska

Potaknut ljudskom pohlepom, rat između ljudi i čarobnih stvorenja u punom je jeku. Čini se da su čarobna stvorenja poražena, no kralj patuljaka Balor (Roy Dotrice) naređuje svom kovaču da izradi neuništivu mehaničku vojsku, tzv. Zlatnu vojsku koja potpuno uništi ljudske snage. Zbog grižnje savjesti, kralj Balor predloži primirje, prema kojem će ljudi živjeti u gradovima, a čarobna stvorenja u šumi. No Balorov sin, princ Nuada (Luke Goss), više se ne želi držati dogovora, ubije oca te objavi rat ljudskom rodu. Pakao na Zemlji samo što nije eruptirao, a Hellboy (Ron Perlman) i njegovo društvo jedini su koji mogu zaustaviti Nuadu i njegovu Zlatnu vojsku.

HRT3, 20.10, TRILER, Biskupova spavaća soba

Bogat i ekscentričan ratni junak Mario (U. Tognazzi) sprijatelji se s mladićem Marcom (P. Dewaere), osamljenikom koji jedri po Lago Maggiore. Povede ga kući i predstavi mu svoju ženu Cleofe (L. Tanzi Gabriella) i pokćerku, mladu Matilde (O. Muti), koja ga na prvi pogled očara. Bez obzira na razliku u godinama, Mario i Marco se druže, zajedno jedre i ubrzo mu Mario ispriča da je u vezi s Matildom.

HRT2, 21.05, SPORTSKA DRAMA, Ratnik

Bivši marinac Tommy Riordan (T. Hardy) vratio se u rodni Pittsburgh. Posjetio je oca (N. Nolte), bivšeg alkoholičara, kojem nije oprostio razorenu obitelj, s namjerom da ga privoli da mu bude trener za sudjelovanje na borilačkom turniru. Uključene su sve borilačke vještine, a novčana nagrada je golema. Na isti se turnir prijavio i njegov brat Brendan (J. Edgerton), koji očajnički treba novac za operaciju svoje kćeri. U finalu će se naći dvojca braće, koja će osim sportskog nadmetanja rješavati i repove koji se vuku iz njihove složene prošlosti.

HRT1, 21.15, DOKUMENTARNI FILM, Arhitekti i grad/Medić i Puljiz

U Nizozemsku su otišli 1990. na usavršavanje na Institut Berlage, glasovito svjetsko rasadištu ideja kozmopolitske arhitektonske kulture, koji je otvarao nove kanale promišljanja arhitekture. Već 25 godina u Amsterdamu sudjeluju u transformaciji legendarnog svjetskog lučkog grada u novo urbano središte. Na putu kroz Amsterdam i Rotterdam uspješni hrvatski arhitekti Branimir Medić i Pero Puljiz, partneri u uglednom nizozemskom uredu De Architekten Cie, predstavljaju razvoj grada, ali i svoje realizirane projekte, od kojih su neki nagrađeni prestižnim nizozemskim i međunarodnim nagradama.

HRT3, 22.45, KRIMI DRAMA, Noć generala

U Varšavi je 1942. sadistički ubijena poljska prostitutka, a bojnik Grau (O. Sharif), koji pripada njemačkoj obavještajnoj službi i vjeruje u pravdu, zadužen je za istragu. Postoji svjedok koji je vidio njemačkog generala kako napušta zgradu nakon što se čuo žrtvin vrisak. Istraga otkriva da trojica generala, Tanz (P. O’Toole), Kahlenberge (D. Pleasence) i von Seidlitz-Gabler (C. Gray), nemaju alibi za tu noć, a k tome izbjegavaju susret s istražiteljem. Bojnik Grau drži da su sumnjivi i baš kad im se počeo približavati, stiže mu promaknuće i šalju ga u Pariz. Međutim, 1944. u Parizu se ponovno susreću sva četvorica i Grau nastavlja istragu.

RTL2, 22.45, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Kada Penny pozove prijatelja, odnosno bivšeg dečka, da prespava kod nje govoreći za njega da „sasvim sigurno nije gay“, Leonard postaje vrlo uznemiren i počnu se žestoko svaditi. Sheldon ih pokušava pomiriti, prisjećajući se situacije kada su se svađali njegovi roditelji. Govori Penny i Leonardu da se ispričaju jedno drugom, ali ni jedan ni drugi ne želi priznati da je u krivu. Na kraju Sheldon jednostavno pobjegne i ostavi ih da sami riješe svoje probleme.

HRT1, 23.25, DRAMSKA SERIJA, Downton Abbey

U posljednjem nastavku serije Downton Abbey ljubav cvjeta, ali za neke će ova godina završiti s gorkim okusom. Mary pokušava izgraditi bolji odnos sa svojom sestrom, ali Edithina tajna i dalje sve ugrožava, čak i nakon što je pomislila da više nema ništa za izgubiti. Dok se Henry uhodava u ulogu supruga, ožiljci nakon Charlijeve smrti sporo zacjeljuju, a Carson će se napokon morati pomiriti s promjenama i pokazati da čak i on može držati korak s vremenom. Sprattov uspješni posao “u fušu” ugrozit će Denkerino spletkarenje, a Daisy je možda prokockala svoju šansu kod novog udvarača. Isobel će pokositi užasne vijesti, a kada Greyevo spletkarenje duboko zabrazdi, ona će udružiti snage s Violet. Robert mora shvatiti koliko je neovisnost vrijedna, dok će za Annu i Batesa konačno svanuti dan koji su očekivali.

NOVA TV, 23.40, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Što nakon diplome?

Ryden Malby ima plan: diplomirati, naći posao i savršenog muškarca. No, plan se potpuno otme kontroli kad se mora vratiti kući svojoj ekscentričnoj obitelji. Kad nađe posao iz snova, shvaća da je sve to besmisleno bez ljudi koje voli. Jedina pozitivna strana druženje je s najboljim prijateljem, Adamom – i povremeni susreti sa zgodnim susjedom, Davidom. Ali ako Ryden kani preživjeti kao diplomantica, možda je vrijeme da smisli novi plan.