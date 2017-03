TV PREPORUKA DANA: U prvoj utakmici osmine finala Lyon ugošćuje Romu koja je u njihovom posljednjem susretu slavila

HRT2, 13.40, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Što sam sve učinio zbog ljubavi

James (J. London) je uspješan losanđeleski odvjetnik kojemu je upravo ponuđeno partnerstvo u firmi. Njegova djevojka Sadie (D. Barton) je liječnica. Približava se Božić i James pod bor za Sadie stavi i poseban dar, zaručnički prsten. U povodu zaruka mladi par odlazi posjetiti Sadienu obitelj, oca (J. Gammon), trojicu braće i tetu koja se, nakon majčine smrti, brinula o njima. Sadiein otac grub je i neljubazan čovjek, koji Jamesa smatra premekanim za život s njegovom kćeri. On je svoje sinove odgojio čvrstom rukom, nije im dao da se školuju, jer od toga nema koristi. James se zaista loše snalazi na ranču, ujutro vježba jogu i radije priprema doručak nego ide u lov, prekrasnog jelena fotografira umjesto da u njega puca i slično. Istodobno, nudi svoju odvjetničku pomoć Karlu u sukobu s ljudima koji rančerima žele oteti zemlju, no stari Karl je samo još sumnjičaviji.



HRT2, 18.55, RUKOMET, LP (M): PPD Zagreb – Pivovarna Laško

Rukometaši PPD Zagreba večeras pred svojim navijačima dočekuju Celje u utakmici posljednjeg, 14. kola skupine B Lige prvaka. Zagrebaši će pokušati pobjedom s tri pogotka razlike ostati u igri za plasman u osminu finala. No, ako igrači PPD Zagreba i stignu do pobjede sa željenom razlikom, sve do nedjelje i obračuna Vardara i Kristianstada u Skoplju neće znati jesu li izborili plasman u osminu finala. U svakom slučaju, za početak večeras moraju pobijediti Slovence s tri ili više golova razlike, a tek nakon toga mogu početi razmišljati o utakmici u Skoplju.

RTL2, 20.35, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

Agenti su na mjestu zločina, pljačke koju su počinili tzv. Face Cards. Nakon eksplozije u banci tim zbraja ljudske žrtve te shvati da su“kralj” Chris Stratton i još uvijek neidentificirana “kraljica” uspjeli pobjeći.

HRT1, 20.50, DOKUMENTARNA SERIJA, Antiputopis

Ponosimo se prirodnim ljepotama Lijepe Naše koju baštinimo od svojih predaka… No, kakvo je uistinu stanje nekih od najljepših predjela Hrvatske? Koliko poštujemo vode, šume, more… i njihove stanovnike? Što činimo, ili ne činimo, kako bismo svijet koji smo “samo posudili od svoje djece” učinili ekološki prihvatljivijim mjestom za život? U netipičnom putopisu, kroz četiri epizode, prikazujemo vam lice i naličje nekih od najljepših mjesta u Hrvatskoj: Mljeta, Plitvica, Imotske krajine i Žumberka, kroz priče tzv. malih ljudi koji na svoj način žele ukazati na probleme ili pak pomoći u njihovu rješavanju.

Serija je dijelom inspirirana podvizima fotografa Romea Ibriševića i njegovih “Zelenih stopa”, koji su iz parkova prirode i nacionalnih parkova u 11 godina uspjeli izvući više od 15.000 olupina.

HRT2, 21.00, NOGOMET, EUROPSKA LIGA: Lyon – Roma

Šlager osmine finala Europske lige je sudar između Lyona i Rome, a prva je utakmica na rasporedu večeras u Francuskoj. Lyon je u prošlom kolu deklasirao nizozemski AZ Alkmaar s ukupnih 11-2 i napunio se samopouzdanjem, ali mali favorit u ovom okršaju je ipak Roma. Momčad Luciana Spallettija je u šesnaestini finala izbacila španjolski Villarreal, a dobro joj ide i u talijanskom prvenstvu u kojem drži drugo mjesto i ulaznicu za Ligu prvaka sljedeće sezone. Lyon i Roma prošli su se put sudarili prije deset godina u Ligi prvaka i tada su Rimljani bili uspješniji. U Francuskoj su slavili s 2-0 što je rezultat s kojim bi zasigurno bili presretni i večeras.

HRT1, 21.35, DOKUMENTARNI FILM, Izborna nastava

U Gunji, na krajnjem istoku Hrvatske, u osnovnoj školi djeluje “Studio kreativnih ideja” – najnagrađivanija školska filmska sekcija u Hrvatskoj. Dok polaznici montiraju svoj novi film, istodobno se u školi odvija jedina izborna nastava – vjeronauk. Tri konfesije u tri učionice. Multikultura i tolerancija na svega nekoliko desetaka metara udaljenosti.

NOVA TV, 22.00, INFO MAGAZIN, Provjereno

Steže se obruč oko Slavena Vujića, poznatijeg kao tata Slaven. Progovorili su poznati humanitarci, suradnici, poslovni partneri: sve ih je prevario! Podignuta je i kaznena prijava zbog izvlačenja novca preko tvrtke sadašnjeg partnera njegove bivše supruge.

Ekipu ‘Provjerenog’ nazvao je da im kaže kako mu se pred vratima nalazi bomba, a on je štićena osoba i trebao bi biti pod zaštitom. Umjesto da ga čuvaju, tvrdi da policajci u automobilu ispred zgrade – igraju igrice!

Fotoreporter Zoran Marinović i snimatelj ‘Provjerenog’ Marino Grgurev donose ekskluzivnu reportažu s prve crte bojišnice. Snimili su i trenutak kada iz tunela ispod grada izvlače šefa zloglasnog zatvora, rođaka prvog čovjeka kalifata.

Sve su popularnije snahe-nevjeste Filipinke, ali dug i kompliciran je put preko hrvatske birokracije. Stoga bračni posrednik Joško ima pune ruke posla, ali i plan kako će Filipinke spasiti naš natalitet. Gledatelji imaju priliku pogledati priču u ovotjednom izdanju emisije ‘Provjereno’!

KANAL FOX, 22.00, DRAMSKA SF SERIJA, Legion

Iako su ostali mutanti i psihijatrica Melanie (Jean Smart) uspjeli spasiti svoje živote od vladinih agentata, agencija Division 3 otkrila je svoje tajno oružje koje će im pomoći u hvatanju Davida – opasni mutant pod imenom The Eye. Saznavši da je njegova prijateljica Lenny (Aubrey Plaza) koju vidi u svojim vizijama zapravo misteriozno Žutooko čudovište, David postaje još više opsjednut svojim vizijama, tražeći izlaz iz svog apsurdnog nadrealnog stanja. U potrazi za odgovorima, David počinje sve dubilje kopati po svojoj podsvjesti i otkriva moći za koje nije znao da uopće postoje; No, hoće li mu se svidjeti baš sve što će saznati?

HRT3, 22.40, DRAMSKA MINI SERIJA, Prizori iz bračnog života

Johan i Marianne se ne slažu oko nekih pitanja u kući. Poslije oboje dovode u pitanje ulogu ljubavi u braku nakon što su razgovarali s drugim ljudima na poslu. Susreću se na ručku, ali ne uspijevaju doprijeti jedno do drugog. Navečer opet razgovaraju o svom sve lošijem spolnom životu i napokon se slože da ostave tu temu i gurnu je pod tepih.

NOVA TV, 23.20, DRAMA, Granice ljubavi

24-godišnji Walter (Ashton Kutcher) je hrvač u američkoj reprezentaciji. Nakon što sazna da mu je sestra ubijena, doseli se kući kako bi pomogao majci. Ondje upozna udovicu Lindu (Michelle Pfeiffer), čiji suprug je također ubijen. Linda ima sina tinejdžera koji je gluhonijem i koji se ubrzo zbliži s Walterom. Svatko od njih nosi se s velikim teretom nasilnog gubitka voljene osobe dok Walter iščekuje presudu u slučaju ubojstva svoje sestre. Ova će presuda uvelike utjecati na njihove živote… Film se temelji na priči Ricka Moodyja ‘Mansion on the Hill’.

HRT3, 23.20, PSIHOLOŠKA DRAMA, Iz života marioneta

Peter Egermann (R. Atzorn), obiteljski čovjek srednjih godina, u sretnome braku bez djece, s dobrom karijerom i kvalitetnim društvenim životom, ubio je prostitutku Katarinu Kraft (R. Russek). Kroz policijska saslušanja, izjave njegovih prijatelja, psihijatra i prisjećanja članova obitelji polako se slaže Peterov život. Ispostavi se da brak uopće nije sretan i Peter ne može svoje frustracije riješiti na neki normalan način, što će na kraju uokviriti izvještaj psihijatra i Peterovog prijatelja Jensena (M. Benrath). Peter Egermann je odrastao uz dominantnu majku, a njihov je odnos izgubio na intenzitetu kad se zaljubio u Katarinu (C. Buchhegger). Katarina je isti tip dominantne žene i on je samo dominantnu majku zamijenio dominantnom suprugom. Njih se dvije naravno nikad misu podnosile upravo zbog te konkurentske posesivnosti. Egermannov slučaj i nije izgledao tako opasan jer takvi su ljudi rijetko skloni nasilju. No katastrofu će prouzročiti susret s prostitutkom Katarinom, osobom iz sasvim drugog miljea…

Ovaj je film Ingmar Bergman režirao i producirao za njemačku televiziju. Crno-bijela tehnika sredstvo je kojim je Bergman postigao gotovo dokumentarni karakter filma: hladno seciranje i analiziranje promašenog braka, policijske istrage, izopačene psihe glavnog junaka. Psihološka analiza glavnog lika je izvrsna kao i portretiranje Tima, suradnika Egermannove supruge Katarine, jer kroz njegov lik Bergman daje zanimljiv način gledanja na ljubav i sile koje upravljaju našim životima. Zbog restrospektivnosti i lika dominantne majke koji je uzrok raspada obitelji, a time i ličnosti, ovaj Bergmanov film pomalo podsjeća na njegovo višestruko nagrađivano ostvarenje “Jesenja sonata”.