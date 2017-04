TV PREPORUKA DANA: U prvoj četvrtfinalnoj utakmici Borussia D. dočekuje Monaco, a Juventus je domaćin Barceloni

HRT2, 13.35, ROMANTIČNA DRAMA, Beskrajna baština ljubavi

Missie (E. Cottrell) je ostala bez muža i kćeri, odnijela ih je gripa. Ostala je sama sa sinom Mattyjem (B. Coker), s kojim napušta obiteljski dom i odlazi živjeti u gradić u kojemu su njezini roditelji. No, ne želi im biti na teret, a i želi svom sinu pokazati da još uvijek ima makar jednoga roditelja na kojega se može osloniti, pa se seli u kućicu i zapošljava kao učiteljica. Tih dana na misi pastor objavljuje kako će za koji dan u mjesto stići skupina djece iz sirotišta u New Yorku, te moli svoj župljane da pokažu milosrdno srce i uzmu ih u svoje obitelji. Missy nema namjeru uzeti dijete, jer jedva da ima mjesta za sebe i Mattyja, no svejedno dođe u crkvu na dan kad stignu djeca. Svaki par uzima po jedno dijete, no predzadnja, djevojčica Belinda (H. Coleman), najstarija od djece, ne želi otići s g. i gđom Pettis, jer su grubi i prljavi i jer traže da im pokaže zube. Kad ona udari Pettisa nogom u cjevanicu, ovaj odustane od nje i uzme preostalog dječaka, Jacoba (B. Lemasters). Nitko ne zna da su Belinda i Jacob brat i sestra, no oboje to taje jer misle da nitko neće uzeti dvoje djece odjednom, a ako doznaju da su brat i sestra, nitko neće uzeti nijedno od njih, pa će biti vraćeni u sirotište. U zadnji trenutak Missie se odluči te iz sažaljenja uzme Belindu k sebi, a uskoro primijeti da se Belinda noću iskrada noseći iz kuće hranu.

HRT3, 15.35, FILM NOIR, Otporan na šokove

Jenny Marsh (P. Knight) i dalje je fatalno privlačna iako je pet godina provela u zatvoru zbog ubojstva braneći svog ljubavnika Harryja (J. Baragrey). Socijalni radnik Griff Marat (C. Wilde) kojem se Jenny mora javiti želi je izvesti na pravi put. Ona mu se sviđa i u nedostatku poslova Griff joj ponudi da pazi na njegovu slijepu majku. Ali Jenny se i dalje potajno sastaje s Harryjem.



RTL TV, 19.15, DRAMSKA SERIJA, Horvatovi

Stjepan ima problema s radnicima na obližnjem gradilištu, a Eva tješi Bornu nakon neuspješnih pokušaja da ostvari glazbenu karijeru. Fedor ima odličnu ideju kako privući publiku na utakmice Tekstilca, a njegov plan podržavaju i Borna i Franjo. Lila je na sto muka sa školskom predstavom, ali i ravnateljem.

ARENA SPORT2, 19.30, VATERPOLO, SVJETSKA LIGA: Hrvatska – Nizozemska

Hrvatska vaterpolska reprezentacija u Šibeniku će protiv Nizozemske odigrati odlučujuću utakmicu za prvo mjesto u B skupini koje vodi na Superfinale FINA Svjetske lige. Hrvatska mora pobijediti kako bi se plasirala na završni turnir, a u dvoboj ulazi kao veliki favorit iako neće biti Sukna, Bušlje, Garcije, Marcelića i Bukića. Na utakmici će se obilježiti deseta obljetnica osvajanja zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu u Melbourneu pa će se u Šibeniku okupiti ta generacija koju je vodio izbornik Ratko Rudić.

HRT1, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Sarah i Roy odlaze u Sydney zbog optužbi narednika Taylora i ona nailazi na poznato lice koje treba spasiti. Jack brani Saru i suprotstavlja se naredniku Tayloru. Carolyn svojim priznanjem izazove Elizabeth prije premijerovog posjeta. Henryjevo priznanje natjera Jamesa da prije povratka u Ash Park preispita svoje istinske osjećaje. Olivia se nauči nositi sa sjećanjima koja je progone. Anna dobije kontroverznu ideju za novu knjigu. Gino Reginu stavi na mjesto. Ali naziru li se pukotine u njegovom braku?

ARENA SPORT1, 20.45, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Borussia Dortmund – Monaco

Borussia Dortmund i Monaco, dvije momčadi koje igraju vrlo uzbudljiv, atomski nogomet, sudarit će se u četvrtfinalu Lige prvaka. Prva je utakmica na rasporedu ovaj utorak u Dortmundu, a blaga bi prednost trebala biti na strani Borussije koju je jako teško srušiti pred 80.000 njezinih bučnih navijača. Domaće će predvoditi briljantni napadač Pierre-Emerick Aubameyang, dok je kod gostiju u prvu zvijezdu izrastao čudesni 18-godišnji Kylian Mbappe za kojim luduje cijela Europa. Dakako, ne treba zaboraviti da je jedan od najvažnijih ljudi Monaca vratar hrvatske reprezentacije Danijel Subašić.

ARENA SPORT3, 20.45, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Juventus – Barcelona

Četvrtfinale Lige prvaka donosi nam sudar divova Juventusa i Barcelone, svojevrsnu ‘reprizu’ finala iz 2015. godine. Katalonci su tada slavili s 3-1, a prvi je pogodak postigao naš Ivan Rakitić koji će ovom prilikom protiv sebe imati sunarodnjaka u Juventusovom dresu Marija Mandžukića. Ukupno su Barcelona i Juventus odigrali sedam međusobnih dvoboja: Katalonci su slavili u tri, Talijani u dva, a dva su završila neodlučeno.

HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Moja grčka avantura

Georgia (N. Vardalos) je iz Amerike došla u Atenu, gdje je prihvatila posao turističkog vodiča, kad je ostala bez posla kao profesorica klasične povijesti. Ni turisti ni vlasnica agencije nisu zadovoljni, jer im ne ostavlja vremena za zabavu nego ih vodi po drevnim lokalitetima. Podmićivanje je dio svakodnevice pa drugi vodič, Niki, dobiva bolje grupe. K tome, zna sve jeftine trikove kojima mami turiste. Dok Niki dobiva izvrsne ocjene od turista, a time i sve bolje poslove, dotle Georgia pada sve niže, a najniži je pad autobus koji izgleda kao ruina, a vozi ga dugokosi, bradati i šutljivi vozač Poupi Kakas (A. Georgoulis). On joj prvi otkriva razlog njezina neuspjeha kod turista.

DISCOVERY CHANNEL, 22.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Spašavanje na Everestu

Godinu dana nakon strahovitog potresa u Nepalu koji je u odnio tisuće života te bio uzrok lavine u kojoj su izgubljena 22 života na Everestu, penjači su se ponovno vratili na najvišu planinu svijeta. Hrabri piloti helikoptera koji su tada pokušali spasiti mnoge, radili su na oživljavanju pogođenog područja i sad su se vratili ponovno spašavati živote.

HRT3, 22.30, DRAMA, Poljupci

Dvoje djece, Dylan (S. Curry) i Kylie (K. O’Neill), na Božić pobjegnu od kuće i noć punu čarolije ali i užasa provedu na ulicama Dublina… Film je imao zapažene nastupe na festivalima, nagrade i nominacije.

HRT2, 22.35, DRAMSKA SERIJA, Doktorica Foster

Slomljena nakon otkrića tajni, Gemma mora donijeti odluku. No posjetom nesvakidašnjeg pacijenta dospije pred zid opasno teške profesionalne dileme.

NOVA TV, 00.05, KOMEDIJA, Mrak komadi

Dvojica osramoćenih agenata FBI-a, crni blizanci Kevin (Shawn Wayans) i Marcus Copeland (Marlon Wayans), dobivaju zadatak od otmice zaštititi nasljednice carstva cruisera, Brittany i Tiffany Wilson. Njihov im nadređeni Elliott Gordon daje taj zadatak kao posljednju slamku spasa od otkaza u agenciji, s obzirom na to kakav ih glas prati u zadnje vrijeme. Nakon jedne prometne nesreće sestrama Wilson ostaje ožiljak na licu te zbog njega odbijaju napustiti hotel. No, kako bi se spasili od otkaza, braća Copeland morat će učiniti nešto nezamislivo: prerušiti se u bjelkinje, da što više nalikuju na sestre Wilson.