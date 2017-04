TV PREPORUKA DANA: U nastavku se lijepa Elle Woods bori za donošenje zakona protiv pokusa na životinjama (Plavuša s Harvarda 2)

HRT2, 13.20, KRIMI DRAMA, Život s tuđim identitetom

Brittany (C. Scerbo) već ima iskustva na ulici, preživljava kao prostitutka i trpi zlostavljanja svog makroa Jacksona (C. Rook), koji joj je upravo oteo svu ušteđevinu, kojom je planirala otputovati na Jamajku i riješiti se života na ulici. Kad upozna mladu, gladnu i neiskusnu Chelsea (K. Prout), sažali se, odvede je kući, nahrani je i dozna njezinu životnu priču: roditelji joj nisu živi, djetinjstvo je provela u domovima i kod udomiteljskih obitelji, odakle je pobjegla. Jedini koga ima je teta Kim (K. Connor Tracy), majčina sestra, koja se iz nekog razloga nije mogla brinuti o njoj kad su joj roditelji umrli. Brittany nagovori Chelsea da nazove tetu, a kad je teta Kim pozove da dođe k njoj, djevojka je presretna i odlučuje otputovati odmah sljedeći dan. Chelsea, s druge strane, nagovara Brittany da od Jacksona ukrade svoj novac. Kreću zajedno, Chelsea odjene Brittanynu jaknu, što će se pokazati kobnim: pucajući za njima, Jackson ubije Chelsea. Znajući da će je Jackson i dalje tražiti, Brittany dolazi na ideju da ode Chelseainoj teti Kim i predstavi se kao Chelsea.

RTL TV, 17.00, DRAMSKA SERIJA, Priča o lozi

Kćeri stižu na imanje svoga oca. Neposredno pred ulaz u mjesto, dogodi se prometna nesreća, a Tonskin lijes ispadne iz automobila. Budući zetovi prisiljeni su nositi Bertin lijes preko vinograda, no momci zaborave svoje muke kad shvate da su njihove životne odabranice buduće vlasnice velebnog imanja vrijednog milijune eura. Dok kćerke dogovaraju poslove oko pogreba, Berto razmišlja o tome kojoj bi kćeri mogao ostaviti imanje u nasljeđe.

DOMA TV, 19.45, KRIMI SERIJA, Navy CIS

Tim se doslovno nađe u mraku kad istragu smrti jednoga poručnika povežu s nestankom struje u cijelom gradu.

Posao mrtva marinca u vladinu trustu mozgova odvodi Gibbsa i tim u život 12-godišnjeg čuda od djeteta, koje je možda sljedeća meta ubojice.

HRT1, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Sarah je opet u nevolji kad Regina uvjeri narednika Taylora da je ona ubila Milly. Istraga se dotiče i Roya. Regina Georgeu pomaže oko političke kampanje i tako ga još više uvlači u svoju mrežu. George nešto dogovara s Jamesom i Olivijom. Jamesa potrese Olivijino priznanje i dobiva još jednu lekciju o svom novom svijetu. Anna se sastankom sa Sir Richardom izloži opasnosti. Carolyn ima problema s intimnošću i Jack joj dokazuje da zaslužuje njihovu vezu.

HRT2, 20.05, TALK SHOW, Žene, povjerljivo!: Menopauza

Drage gledateljice, utorak je, vrijeme za Vas!

Svratite na koktel životnih iskustava u koji smo umiješale i malo estrogena. Razgovaramo o hormonima, menopauzi, PMS-u i čine li nas oni doista čudovištima. Mi, naravno, ne mislimo tako, ali pokušajte u to uvjeriti onaj dio muške populacije koji i na sam spomen tih riječi u stampedu bježi prema atomskom skloništu.

Gošće emisije su: Sanja Vejnović, Almira Osmanović i Nataša Bebić.

HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Plavuša s Harvarda 2

Elle Woods (R. Witherspoon) je u žaru priprema svog vjenčanja. Udaje se za svog nekadašnjeg profesora s Harvarda, mladog i zgodnog Emmetta Richmonda (L. Wilson). Da bi sve bilo savršeno, do dana vjenčanja želi pronaći prave roditelje svog psića Bruisera. Privatni istražitelj otkrije da je Bruiserova mama u Bostonu, no ne živi u nekoj otmjenoj obitelji, kao što je Elle pomislila, nego u kozmetičkom laboratoriju u kojemu se rade pokusi na životnjama. Iako se nada da će u odvjetničkom uredu u kojemu radi kao pripravnica dobiti podršku u borbi za oslobađanja Bruiserova mame, Elle umjesto toga dobije otkaz. Puna energije kao i uvijek ne očajava. Ako se ne može boriti protiv pokusa na životinjama, može se boriti za zakon koji će to zabraniti. Puna poleta kreće u Washington u svoju do sada najneizvjesniju pravničku bitku, ali i ovaj put na svoj jedinstveni način. Put do kongresmenskih srca bit će složen i maštovit, pomoći će njezino bratstvo Delta Nu, ali i tek otkrivena homoseksualna orijentacija njezinoga voljenoga Bruisera.

RTL2, 22.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Sheldon je uzrujan oko svoje karijere, ruši trgovinu stripova i Leonardovo i Pennyno buduće prebivalište. Howard i Bernardette ne mogu zadržati skrbništvo nad njegovom majkom.

HRT3, 22.25, TRILER, Kule u zraku

Nakon što je u prethodnom filmu teško ranjena, Lisbeth Salander (N. Rapace) prebačena je u bolnicu gdje je njeguje liječnička ekipa predvođena dr. Jonassonom (A. Morissse), koji joj nastoji osigurati prijeko potrebni mir. Sukob s kćeri koju je pokušao ubiti preživio je i Lisbethin otac Zalachenko (G. Staykov), bivši agent tajnih službi i prebjeg iza željezne zavjese. Kako bi zaustavili eventualno odavanje tajni iz vremena hladnoga rata, nekadašnji špijuni Fredrik Clinton (L. Hjulström) odluče likvidirati i Zalachenka i Lisbeth.

HRT2, 22.30, DRAMSKA SERIJA, Doktorica Foster

Doktorica Gemma Foster odana je supruga i vrhunska liječnica, ali cijeli se njezin gotovo savršen svijet sruši kad jednog dana posumnja da joj je suprug nevjeran. Razotkrivanjem mreža laži i prevara razotkriva nam se i Gemma, privatno i poslovno. Njezino suočavanje s istinom i smišljanje osvete stvara napetu psihološku dramu.

HRT1, 23.55, AKCIJSKA SERIJA, Ray Donovan

Istraga je u punom zamahu i Kate je sve bliže Mickeyju. Pojavljuje se Tiny, bivši član Sullyjeve bande, i ugrožava Cochranovu karijeru u usponu. On i Ray ne slažu se oko toga što treba poduzeti. Ray pokušava sigurno ukloniti Tinyja iz zemlje, a istodobno finalizira kupnju nove kuće u Trousdaleu. Mickeyja novi nadzornik za uvjetnu slobodu g. Keith šalje da radi u meksičkom restoranu. Abby upozna novog prijatelja u streljani, a Bunchy sretne potencijalnu djevojku u dućanu u kojem se zaposlio.

NOVA TV, 00.05, AKCIJSKA KOMEDIJA, Muškarac u kući

Teksaški rendžer Roland Sharp (Tommy Lee Jones) ulazi u trag veoma važnom doušniku uz pomoć bivšeg varalice koji je postao svećenik (Cedric the Entertainer). No kada netko ubije doušnika, Roland dobiva zadatak da zaštiti svjedoke zločina, skupinu navijačica Sveučilišta u Teksasu. Sada Roland mora biti na tajnom zadatku i dijeliti životni prostor s pet neobuzdanih studentica. Roland uči više nego što je htio o očevima i kćerima dok postaje očinska figura veseloj petorci: odlučnoj kapetanici ekipe Anne (Christina Milian); dežurnom lumenu Evie (Monica Keena); opakoj i pakosnoj Teresi (Paula Garcés); prsatoj plavuši Barb (Kelli Garner) te šutljivoj, ali produhovljenoj Heather (Vanessa Ferlito).