TV PREPORUKA DANA: U nastavku je Rocky primoran prihvatiti uzvratni meč protiv Apolla (Rocky 2)

HRT2, 11.40, KRIMI SERIJA, Ubojstvo, napisala je

Bivši policajac, a sad profesor, izazove Jessicu da riješi seriju pljački u studentskom kampusu, no pljačke ubrzo prerastu u ubojstvo.

Na sveučilištu Jessicu Fletcher neprijateljski dočeka Wallace Evans koji je kriminologiju predavao prije nego što je taj kolegij dobila Jessica. No ona prvi dan predavanja uspješno privede kraju i zadivi studente, pogotovo Rosalyn Aramendi i Kevina Brycea, policajca koji se priprema za narednički ispit. Jessica se šokira kad Rosalyn postane treća žrtva pljačkaša koji hara kampusom. Sljedeće jutro Wallace Evans pred studentima izazove Jessicu na natjecanje: tko će prvi naći pljačkaša? Te večeri Jessica nabaše na Kevina Brycea na poprištu zločina na kampusu. Ovaj put pljačkaš je svoju žrtvu ubio.



HRT2, 13.40, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ljubavi vatromet

Amy (M. Markle) živi s roditeljima u malom mjestu. Ima dečka Hanka (C. Jacot) i najbolju prijateljicu Sammie (K. Pesic). Upravo u trenutku kad je Hank namjerava zaprositi, Amy dobiva priliku koju je oduvijek čekala: da postane novinarka. Hank joj ne pokazuje prsten koji je već imao spreman, svjestan da njihova veza možda neće preživjeti razdaljinu, jer Amy odlazi živjeti u Chicago. Sedam godina poslije, kad urednik od svih članova redakcije traži neku inventivnu ideju za dobru temu, Amy – s obzirom na to da se približava Dan zahvalnosti – predlaže da pišu o ljudima koji se bave pirotehnikom i koji će tih dana imati najviše posla. Ti ljudi su i njezini roditelji: njezin otac ima mali i ne baš unosan posao prodaje raznih vrsta raketa, a Amy zna gotovo sve što se o tome može znati, budući da je od najranijeg djetinjstva pomagala roditeljima. Urednik prihvaća njezin prijedlog i ona dobiva priliku da prvi put nakon što je otišla od kuće bude s roditeljima na Dan zahvalnosti. Ali, i Sammie ima novosti: sva sretna javlja Amy kako se udaje i kako će Amy biti njezina djeveruša. S nelagodom priznaje da je njezin zaručnik Hank. Amy je iznenađena, ali iskreno vjeruje da su njezini osjećaji prema Hanku posve prijateljski, a to isto vjeruje i Hank.

HRT1, 16.55, PRIJENOS, Jom Hašoa

Židovski svijet 27. nisana (24. travnja) obilježit će komemoracijama Jom hašoa – Dan stradanja i junaštva. A taj svežidovski Dan sjećanja Koordinacija židovskih općina u RH obilježit će u Spomen-području Jasenovac. Komemoracija počinje polaganjem vijenaca i kamenčića te paljenjem 6 svijeća koje simboliziraju šest milijuna ubijenih židova u holokaustu za vrijeme Drugog svjetskog rata. Prigodni govor održat će predsjednik Židovske općine Zagreb dr. Ognjen Kraus, a molitvu za sve žrtve predvodit će glavni rabin Luciano Prelević.

RTL TV, 19.15, NEWS MAGAZIN, Potraga

Novi dnevno istraživački magazin dolazi kao kruna rada informativnog programa RTL-a nakon što smo više nego uspješno našim formatima RTL Vijesti, RTL Danas i RTL Direkt pokrili dnevni program. “Potraga” će se emitirati svakog radnog dana, što znači da će gledatelji čak pet puta tjedno imati priliku vidjeti punokrvno istraživačko novinarstvo na djelu.

Koncept magazina je vrlo jednostavan – jedan slučaj, jedna priča obrađena iz svih kutova sa svim potrebnim informacijama, dokumentima i sugovornicima. Bavit ćemo se svim bitnim životnim pitanjima, zastupat ćemo interese naših gledatelja i biti na njihovoj strani u borbi za njihova prava s institucijama, istraživat ćemo korupciju i kriminal, otkrivati sve ono za što bi netko želio da padne u zaborav ili da ostane neotkriveno. U tmurnoj svakodnevici pokazat ćemo i one koje s pravom možemo nazvati našim herojima“, kazao je Igor Bobić, glavni urednik Informativnog programa i urednik novog istraživačkog magazina.

„Kao urednik ću svakoga dana istraživati teme i s reporterima koordinirati njihov odabir i izradu. Nakon dugogodišnjeg iskustva u dnevnom novinarstvu ovo mi predstavlja novi izazov.

HRT1, 20.40, DOKUMENTARNI FILM, Ostati čovjek

“Ne mogu reći da sam ponosan što sam čovjek. Jer čovjek ima razum i s tim razumom je napravio najljepše ljudske tvorevine, a s druge strane – čisto životinjske stvari”. Tako svoju priču o pet logora smrti kroz koje je prošao zaključuje dr. Boris Braun. U svojoj 97. živo se sjeća svojih ranih dvadesetih. Tada student agronomije, iz bogate obitelji đurđevačkih Židova, zajedno s roditeljima odveden je od kuće, a o strahotama holokausta tek danas otvoreno razgovara sa sinovima Marijem i Davidom.

Solveg Sasson bila je tek djevojčica kada je doživjela prve premetačine u obiteljskom stanu na Jelačić placu u Zagrebu. Zajedno s dvije sestre, rat su preživjele zahvaljujući hrabrosti bakinih prijatelja, obitelji Jemić iz Zdenčine koji su ih dvije ratne godine skrivali na selu. Za to vrijeme njihov je otac dijelio sudbinu Židova odvedenih u Auschwitz. Tri sestre i danas pokušavaju doznati kada je i gdje točno stradao.

DOMA TV, 21.25, KRIMI SERIJA, Škorpion

Kad zbog krize u zračnoj luci u Los Angelesu deseci zrakoplova ne mogu sletjeti, vlada uposli tim neprilagođenih genijalaca da spase stvar. Sve to u prvoj epizodi serije.

HRT2, 21.40, SPORTSKA DRAMA, Rocky 2

Neposredno nakon iznimno iscrpljujućeg meča za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, izazivač Rocky Balboa (S. Stallone) i prvak Apollo (C. Weather), koji je jedva obranio naslov, odvedeni su u bolnicu. Ondje Apollo verbalno napadne Rockyja, poručujući mu da je imao mnogo sreće i ništa više te traži uzvratni meč u kojem će dokazati svoju superiornost. Rockyju nije do toga, nego se nakon izlaska iz bolnice vjenča s Adrian (T. Shire) koja ubrzo zatrudni. Od novca zarađenog borbom Rocky kupi obiteljsku kuću i sportski auto, a redovit izvor prihoda pokušava ostvariti snimanjem reklama. Međutim, posve je netalentiran za taj posao, a drugi ne može naći. Zaposli se u mesnici, no ubrzo dobije otkaz. Potrošivši većinu novca i ostavši bez prihoda. Rocky je zbog obitelji prisiljen prihvatiti Apollovo inzistiranje na uzvratnom meču.

HRT3, 22.20, KRIMI FILM, Charley Varrick

Charley Varrick (W. Matthau), sa suprugom i dvojicom partnera, opljačka malenu banku u Novom Meksiku pri čemu supruga i jedan partner poginu, a Charley i Harman (A. Robinson) uspiju pobjeći. Shvate da je plijen puno veći od očekivanog i otkriju da novac pripada mafiji. Charley je svjestan da će im osim policije na tragu ubrzo biti i mafijaši pa počne organizirati bijeg.

HRT2, 23.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Ni krivi, ni dužni

Prepredena Scarlett šalje Sama i Phila po glazbenu kutiju koje se domogao ekscentrični ruski izgnanik Marat Milankovič. Dečki je odluče otkupiti novcem koji su našli na stražnjem sjedalu Walkerova auta. No kako je Lao i dalje željan osvete, Sam i Phil na razuzdani kućni tulum stižu praznih ruku. Ni krivi ni dužni, dečki postaju svjedoci podmuklih spletki te tonu sve dublje u svijet izdaje, osvete i krvi.

NOVA TV, 23.50, AKCIJSKI FILM, Smrtonosna zona 2

Burk (Bill Goldberg) i Twitch (Kurupt) služe kaznu u zatvoru Craton, u kaznionici koja je poznata po nasilju i suparničkim bandama. Kad izbije pobuna, zatvor se automatski zatvara od vanjskog svijeta, a Burk i Twitch moraju se zajedno boriti da bi opstali. Zajedno prolaze kroz teritoriji raznih banda pod budnim okom bezosjećajnih stražara kako bi saznali identitet zatvorenika odgovornog za pokretanje pobune. Burk saznaje da je to vođa bande Cortez i da ima dva taoca – Cherise (Angell Conwell), Twitchovu zaručnicu, i Ellie (Alona Tal), Burkovu kćer. Twitch i Burk shvate da moraju surađivati kako bi spasili voljene osobe i srušili Corteza.

KANAL FOX, 23.55, DRAMSKA SERIJA, Outcast

Osim Megan koja je potpuno shrvana smrću svog muža, u velikoj tuzi je i njezina kćer Holly. Holly za sve loše što se dogodilo krivi Kylea. Njegov povratak u obitelj unio je nemir , a samim time i doveo Marka u veliku opasnost koja je završila njegovom smrću. Kyle osjeća veliku grižnju savjesti zbog svojih postupaka te želi učiniti sve kako bi pomogao sestri i Holly da se osjećaju bolje. Megan se sve teže nosi sa Markovom smrću i poduzima drastične korake ne razmišljajući o posljedicama. Kyle i velečasni Anderson (Phillip Glennister) kreću u potragu za još jednim nestalim stanovnikom grada Rome. Okolnosti nestanka su jako sumnjive, te Kyle i Anderson sumnjaju na još jedan slučaj opsjednutosti. U potrazi im pomaže i dječak Joshua, kojeg su njih dvojica spasili od opsjednutosti. No sile zla sve su jače te Kyle počinje sumnjati kako njemu i stanovnicima Romea nema spasa.