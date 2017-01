TV PREPORUKA DANA: U nastavku hit komedije Lenyjev se život nakon povratka u rodni grad okrene naopačke (Starci 2)

HRT2, 13.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Djed Božićnjak, ljubavni posrednik

Melanie (L. Chabert) očekuje da je Justin (T. Luckinbill) uskoro zaprosi, pa kad joj on pred Božić kaže da će ga provesti kod njegove majke, Melanie misli da je to trenutak koji je očekivala. Međutim, Justina u zadnji čas spriječe poslovi, pa joj on kao pratnju šalje svog prijatelja i poslovnog partnera Deana (A. Mayfield). Nije to prvi put, Dean je već toliko puta uskakao pa se Melanie s njim sprijateljila, a on prema njoj gaji osjećaje koje samo ona ne primjećuje. Ali primjećuje netko drugi, netko tko zna gdje je prava ljubav. I koji ispunjava želju koju je Melanie davno, davno, kao djevojčica, zaželjela za jedan Božić – da jednog dana nađe svojega princa. Na putu se počinje događati niz nevolja, a sve imaju veze sa suputnikom sijede kose i sijede brade (D. Scott).

HRT2, 20.10, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

Gledat ćemo osam epizoda 10. sezone izvrsne britanske serije snimljene prema romanima Caroline Graham. U prvom nastavku kad u automobilu iz Drugoga svjetskog rata pronađu tijelo mladića puno ispušnih plinova, slučaj se čini kao samoubojstvo. Ali Simon Bright nije bio sam – prije smrti pretrpio je udarac u glavu. Gdje je njegova djevojka, novopridošla Laura Sharp? I kako je doživljavaju stanovnici Morton Fendlea, sela nad kojim se još uvijek nadvija sumorna sjena Drugoga svjetskog rata?



HRT3, 20.10, DRAMA, Umberto D

Postariji umirovljeni državni službenik Umberto Ferrari (C. Battisti) sudjeluje u demonstracijama kojima penzioneri traže povećanje svojih bijednih penzija. Policija rastjera gužvu, a Umberto se vraća u svoj sobu koju dijeli sa psom Flickom. Njegova jedina prijateljica je Maria (M. P. Casilio), sluškinja u pansionu, koja je trudna s jednim od dvojice vojnika, a niti jedan ne želi priznati očinstvo. Umbertova gazdarica Antonia (L. Gennari) traži da joj plati zakašnjelu stanarinu, ali on i kad proda sat i neke knjige nema dovoljno. Razboli se i završi u bolnici. Boravak u bolesničkoj sobi tek je na kratko odgodio njegove brige, jer kad se vratio nije bilo psa, a gazdarica ga je izbacila na ulicu.

RTL TV, 21.00, ANIMIRANI FILM, Pet legendi

Jan Mraz (Jan Kerekeš) budi se iz smrznutog jezera s gubitkom pamćenja te shvati da ga nitko ne može vidjeti niti čuti, pa nestane. Tristo godina kasnije, kao duh zime, Jan uživa darujući snježne dane školskoj djeci, no ipak je nezadovoljan jer djeca ne vjeruju u njega. Na Sjevernom polu, Čovjek u Mjesecu upozorava da Mrakula (Krešimir Mikić) prijeti djeci svijeta svojim noćnim morama te da želi čitav svijet prekriti vječnim mrakom. Legende i čuvari, koji štite svu djecu svijeta, njihove snove, nevinost i maštu, Djed Božićnjak, Zubić Vila (Jasna Palić Picukarić), Uskršnji Zeko (Enes Vejzović) i Pješčan (Robert Ugrina) pozovu Jacka Mraza da postane novi čuvar te da im pomogne zaustaviti Mrakulu. No Jack i nije impresioniram svojom novom pozicijom jer djeci prebacuje da ne vjeruju u njega.

NOVA TV, 21.35, KOMEDIJA, Starci 2

Lenny (Adam Sandler) se s obitelji vratio u gradić gdje su on i njegovi prijatelji odrasli. Ovoga puta, starci će biti ti koji će naučiti neke nove lekcije od vlastite djece, i to na dan koji je već tradicionalno prepun iznenađenja – posljednji dan škole prije ljetnih praznika!

HRT2, 21.45, TRILER MINI SERIJA, Nasljeđe

Charles Thoroughgood, bivši vojni časnik, prolazi obuku u MI6. Svladava vještine koje će mu trebati kao britanskom špijunu jer Hladni rat se zaoštrava. Kad Charlesovi nadređeni otkriju da je kao student na Oxfordu prijateljevao s Rusom Viktorom Koslovim, Charles će biti prisiljen primijeniti ono što je naučio na obuci. Koslov je sad diplomat koji živi u Londonu i MI6 u njemu vidi jedinstvenu priliku. Kad bi ga se moglo pridobiti na britansku stranu, poslužio bi kao važan izvor informacija o ruskim namjerama. Charles dobiva zadatak da obnovi prijateljstvo s Viktorom, da sazna o njemu, njegovoj obitelji i životu sve što bi moglo pripomoći tomu da se Viktora vrbuje kao dvostrukog agenta. No i Viktor otkriva uzemirujuće informacije o Charlesovoj obitelji. Najedanput je sve što je Charles mislio o svom pokojnom ocu dovedeno u pitanje. Što je istina i komu može vjerovati?

HRT3, 22.00, DRAMA, Oblaci nad Sils Marijom

Slavna i poznata glumica Maria Enders trebala bi ponovno glumiti u drami koja ju je davnih dana i proslavila, no s obzirom da je u 40-ima namijenjena joj je uloga Helene, a ne mlade Sigrid koju je nekoć glumila. Sa svojom asistenticom Valentinom putuje na kratak odmor i oporavak u malo zabačeno selo u švicarskim Alpama, naime u tijeku je Marijina rastava, a ujedno će i preuzeti nagradu za svog dragog prijatelja, dramskog pisca Melchiora. Odnos Marije i njezine marljive i svestrane asistentice vrlo je kompleksan, a životno razdoblje u kojem se nalazi nameće joj niz pitanja i frustracija.

FOX CRIME, 22.00, KRIMI SERIJA, Brokenwoodski misteriji

Mirno mjestašce Brokenwood na prvi pogled izgleda kao i svako obično manje mjesto koje se nalazi u blizini velikog grada. Mir, tišina i ljubazni ljudi čine ovo mjesto pravom idilom; no Brokenwood skriva mračne tajne, podmukle laži i ubojstva. Zbog pronađenog tijela lokalnog farmera u rijeci, u Brokenwood dolazi ekscentrični detektiv Mike Shepherd (Neill Rea) kako bi riješio misteriozni zločin, a partnerica mu postaje pedantna mještanka Kristin Sims (Fern Sutherland). Autor serije je poznati novozelandski scenarist Tim Balme, a producenti su: Philip Dalkin, James Griffin i Greg McGee.

KANAL FOX, 22.00, DRAMSKA SERIJA, Star

Star (Jude Demorest) je odlučna, mlada djevojka koja je djetinjstvo provela u udomiteljskim obiteljima nakon smrti majke. Nakon što napuni 18 godina, odlučuje preuzeti kontrolu nad svojim životom, i postati pjevačka zvijezda. Nakon dugotrajne potrage, Star pronalazi svoju sestru Simone (Brittany O’Grady), te ju spašava od zlostavljačke zamjenske obitelji u koju su je smjestili nakon majčine smrti. Njima dvjema, pridružuje se Alexandra (Ryan Destiny) – bogata 20-ogodišnjakinja koja je ostavila lagodan život bogatašice kako bi se u potpunosti posvetila glazbenoj karijeri. Njih tri odlaze u Atlantu u nadi da će postati velike glazbene zvijezde.

Njihov talent ubrzo prepoznaje glazbeni menadžer koji vodi tajni život – Jahil Rivera (Benjamin Bratt), te koji je uvjeren kako je ovaj glazebni trio njegova karta za povratak na glazbenu scenu.

RTL TV, 22.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Zalomilo se

Novinarka šoubiz E! TV kanala, Alison Scott (Katherine Heigl), upravo je unaprijeđena. S namjerom da proslavi poslovni uspjeh, odlazi u noćni provod sa starijom sestrom Debbie (Leslie Mann). U klubu upoznaju napušenka Bena Stonea (Seth Rogen). I dok Alison čavrlja s Benom, Debbie odlazi kući na poziv svoga supruga pa Alison i Ben ostaju sami plešući i nazdravljajući duboku u noć. Potpuno pijani, veseli par provede strastvenu noć, a ubrzo Alison dozna da je trudna. Ben doznaje veliku vijest i oni odluče ostati zajedno i osnovati obitelj. No prije svega, Ben treba odrasti i početi se odgovornije ponašati.

HRT1, 22.55, KRIMI SERIJA, Fargo

Floyd poduzima korake, a Charlie se trudi dokazati. Peggy i Ed se ne slažu oko toga što im je dalje činiti, a Loua u drugi plan gurne kampanja Ronalda Reagana.

NOVA TV, 23.10, AKCIJSKA KOMEDIJA, Policijska akademija 5

Zapovjednik Eric Lassard, voditelj Policijske akademije, pred mirovinom je na radost kapetana Thaddeusa Harrisa koji planira preuzeti Lassardov posao. Lassard i bivši polaznici Akademije putuju u Miami na posebnu svečanost na kojoj će Lassard biti proglašen policajcem godine. U Miami odlaze Moses Hightower, Eugene Tackleberry, Larvell Jones, Debbie Callahan, Laverne Hooks, Tommy Conklin zvan Kuća, povjerenik Henry Hurst, zajedno s Harrisom i njegovom desnom rukom Proctorom. Kradljivac dragulja po imenu Manny u kameri je prokrijumčario ukradeni dijamant. Njegov je kovčeg slučajno zamijenjen s Lassardovim u zračnoj luci u Miamiju. Manny i njegovi ljudi otimaju Lassarda i Harrisa te ih traže svi, uključujući Lassardova nećaka Nicka.

HRT1, 23.55, GLAZBENA DRAMA, San o slavi

Pratimo četverogodišnje školovanje studenata na umjetničkoj akademiji u New Yorku, od njihove audicije do diplome. Zajednički su im veliki snovi i želja da postani slavni. Neki su rođeni talenti, neki svoj talent tek trebaju razviti napornim radom i treningom, a neki tek obećavaju.