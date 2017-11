TV PREPORUKA DANA: U nastavku Bridget putuje na Tajland i završava u zatvoru iz kojeg ju izvlači Darcy (Bridget Jones: Na rubu pameti)

HRT2, 13,30, DRAMA, Borba za skrbništvo

Nicole Alpern (J. Finnigan) nije bila previše samosvjesna djevojka. U vezama s mladićima tragala je za osjećajem da je nekome važna. U stvarnosti, često se sve završavalo na površnim vezama ili samo na seksu za jednu noć. Kad je upoznala poznatog košarkaša Tya Riversa (R. Cross), vjerovala je da je to napokon ono pravo: Ty je bio zaljubljen, dobar prema njoj, poznat u društvu kao čovjek koji pomaže onima kojima je potrebno, osobito djeci. Postojao je samo jedan problem: bio je oženjen i imao dvoje djece. Obitelj mu je bila važnija od svega i Nicole je toga bila svjesna. No, kad je ostala u drugom stanju, nije očekivala da će je on posve odbaciti, pa čak i posumnjati da je dijete njegovo. Tek nakon DNK analize priznao je malog Nou. Prvi put ga je vidio kad je Noah imao četiri mjeseca. Nedugo nakon toga zatražio je da on i njegova supruga Beverly (E. Okuma) s Nicole preuzmu skrbništvo nad Noom. Argument njihovog zahtjeva bio je to što je dijete crno kao i Ty, dok je Nicole bjelkinja, te da uz Nicole neće biti sposobno suočiti se s rasnim predrasudama koje ga neminovno čekaju. Drugi jednako važan argument bio je to što je Nicole bila samohrana majka, a Ty je djetetu mogao pružiti pravu obitelj. Prva sudska odluka bila je u korist Riversovih, no Nicole se nastavljala boriti. Jedini tko je uz nju stajao bio je mladi i nepoznati odvjetnik Peter Marcheson (D. Savant), koji ju je zastupao pro bono, vjerujući da je njezina borba pravedna.

HRT1, 16.00, KRIMI SERIJA, Detektiv Murdoch

Na medenom mjesecu u New Yorku, Murdoch i dr. Ogden otkrivaju urotu koja radi o glavi američkom predsjedniku Teddyju Rooseveltu, a Brackenreid i dr. Grace u Torontu istražuju ubojstvo automobilom.

HRT2, 16.15, DOKUMENTARNA SERIJA, Martin Clunes: Čovjek i manta

Glumac Martin Clunes iskreno je zadivljen mantama. One imaju promjer peraja čak i do 7,5 metara te se ubrajaju među najzagonetnije, ali i najdobroćudnije divove oceana. Jedanput na godinu jato od nekoliko desetaka manti navodno se okuplja u blizini udaljenog otoka u Indijskom oceanu te se ondje hrani planktonom. Kako bi posvjedočio tom događaju, Martin prvo mora prevladati svoj strah od ronjenja. Tijekom odiseje koja ga odvodi na Kajmanske otoke, u Ekvador i na Maldive, Martin Clunes se susreće s mantama licem u lice.

DOMA TV, 19.30, KRIMI SERIJA, Mentalist

Patrick Jane i tim CBI-a istražuju ubojstvo prekrasne prodavačice luksuznih automobila čije je tijelo pronađeno u prtljažniku Bentleyja u salonu automobila. Kada pronađu ubijenog člana Choove stare bande „Avon Park Playboysa“, Patrick Jane inzistira da pomogne Chou u njegovoj osobnoj, neslužbenoj istrazi.

NATIONAL GEOGRAPHIC, 20.55, DOKUMENTARNA SERIJA, 1917.: Godina dviju revolucija

Između veljače i listopada 1917. godine carsku Rusiju, nekoć smatranu vječnom, zahvaća revolucija, a stanje u Rusiji nepovratno se mijenja – u zemlji ogromnih socijalnih razlika i obrazovne zaostalosti najširih slojeva, uništene su stare elite kao i nešto novija buržoazija. Za razne teoretičare i povjesničare, upravo je ovo bio događaj kojim je započelo 20. stoljeće. Novi specijal National Geographic-a „1917.: Godina dviju revolucija“ vraća nas u to izuzetno turbulento razdoblje, a premijerno će biti prikazan 7. studenog u 20:55 h. Posljedice jednog od najvećih političkih događaja 20. stoljeća, osjećale su se još dugo nakon što je revolucija završila. Devet mjeseci spontane narodne pobune, potaknute iscrpljenošću Velikim ratom, zauvijek su promijenili rusko društvo, a upravo je tih devet mjeseci nade, slobode i demokratske težnje, zabilježio novinar koji je u to doba bio na zadatku u Petrogradu.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Bridget Jones: Na rubu pameti

Nespretna, debela i nesigurna Bridget Jones (R. Zellweger) živi i radi u Londonu, zaljubljena je u odvjetnika Marka Darcyja (C. Firth), međutim, veza je pukla zbog njezine ljubomore. Slomljena Bridget putuje na Tajland s Danielom Cleaverom (H. Grant) na snimanje, a tamo se uplete u vrlo ozbiljan međunarodni incident. U najdramatičnijim trenucima na Tajlandu se pojavi Mark Darcy.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Kozmos: Sunčeve sestre

Skup zvijezda zvanih Plejade poslužit će nam kao uvod u niz paradoksa i epohalnih otkrića. Donosimo nikad ispričanu priču o modernim “Sunčevim sestrama”, astronomkinjama s početka 20. stoljeća, predvođene dvjema gluhim ženama s Harvarda, koje su popisale sve poznate zvijezde. Ovo je i priča o mladoj Britanki koja se udružila s njima, suprotstavila se vodećem svjetskom stručnjaku te otkrila od čega se zapravo sastoje zvijezde.

RTL2, 22.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Nakon što joj je dao svadbeni poklon, Bernardette zaželi da se vjenčaju prije njegovog puta u svemir, osnosno da sad obave ceremoniju pred matičarem, a crkveno vjenčanje i svadbu nakon povratka. Vrlo nervozni Howard i njegova dvojica kolega-astronauta, Dimitri Rezinov i Mike Massimino su u kapsuli Soyuza u očekivanju leta za međunarodnu svemirsku stanicu. U strahu za život, Howard počinje pričati o prošlim danima i otkriva da se s Bernadette oženio prije početka misije!

HRT3, 22.55, DRAMA, One

Film o jednoj epizodi u životu novinarke koja u Parizu za francusko izdanje časopisa Elle priprema članak o studenticama koje se prostituiraju. Iako mlade žene ne žude baš za javnim izlaganjem, novinarka Anne (J. Binoche) uvjeri dvije studentice da govore o prostituciji. Jedna od njih je provokativna Alicja (J. Kulig), ambiciozna studentica ekonomije koja je došla iz Poljske da stekne dodatno obrazovanje, a druga je suptilna Charlotte (A. Demoustier), odlučna raskrstiti sa svojom provincijskom skromnošću. Anne je očekivala čuti priče o jadu i nevolji, a dočekala ju je sloboda, ponos i snaga. Anneina profesionalna znatiželja za dvije djevojke prerasla je u osobni interes pri čemu je ponovno otkrila vlastitu seksualnost…

Joanna Kulig dobila je poljsku filmsku nagradu Eagle 2013. za najbolju sporednu žensku ulogu.

NOVA TV, 23.45, AKCIJSKA KOMEDIJA, Smoking

Jimmy Tong (Jackie Chan) je vozač milijunaša Clarka Devlina (Jason Isaacs) sve dok Devlin ne doživi nesreću zbog koje završi u bolnici. Devlin pošalje Tonga po svoje stvari, a on, zadivljen luksuzom bogataševa stana, ne znajući, odjene posebni smoking koji daje nadnaravne moći onome tko ga nosi. Ovo otkriće uvodi Tonga u svijet međunarodne špijunaže i poslovnih intriga, u kojem može računati jedino na pomoć neiskusne Del Blane (Jennifer Love Hewitt).