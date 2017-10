TV PREPORUKA DANA: U najzanimljivijoj utakmici 3. kola skupine G Lige prvaka u Londonu sastaju se Chelsea i Roma

HRT2, 13.15, TRILER, Dobra majka

Jillian (C. Cregan) je odrasla na ulici. Njezina majka bila je ovisnica otkako Jillian zna za sebe. Nekoliko je puta uhićena zbog toga što je krala hranu. Prijetio joj je popravni dom jer je prekršila uvjetnu kaznu, no od doma je spašava Cheryl Jordan (H. Slater), ugledna humanitarka i majka Jillianine najbolje prijateljice Melanie (M. Martin). Umjesto u dom Jillian dolazi k Jordanovima i pomagati bolesnoj prijateljici. Melanie je oboljela od rijetke bolesti o kojoj se malo zna, a o njoj se uglavnom brine njezina majka, medicinska sestra. Ali Melanie umire i prije smrti kaže Jillian “Spasi Hillary, ne daj da umre!” Hillary (S. Bailey) je Melaniena mlađa sestra. Kad Jillian kaže Cheryl što joj je Melanie na samrti rekla, Cheryl joj povjeri ono što nije rekla ni svojemu mužu. Naime, u pitanju je genetska bolest i velika mogućnost da i Hillary oboli. Međutim, Jillian počinje sumnjati u tu priči osobito kad pronađe šprice u ladici uz krevet na kojemu je Melanie ležala.





HRT3, 15.05, DRAMA, Kako sam proveo ljeto

Sergej (S. Puskepalis) je iskusan meteorolog, a Pavel (G. Dobrigin) student koji provodi ljeto volontirajući u skupljanju podataka. Rezultate četverosatnog rada šalju radijskom vezom u meteorološki centar na kopnu. Jednog dana Sergej bez dopuštenja ode u ribolov i stiže poruka s kopna koju preuzme Pavel. On pokušava pronaći pravi trenutak da je priopći Sergeju…

Film je osvojio mnogobrojne nagrade i nominacije na filmskim festivalima, a spomenut ćemo Srebrnog medvjeda u tri kategorije u Berlinu i nominaciju za Zlatnog medvjeda Alekseju Popogrebskom.

HRT1, 16.00, KRIMI SERIJA, Detektiv Murdoch

Skupina crnih glazbenika, na oduševljenje publike, mijenja repertoar od tradicionalnih pjesama do vatrenog novog jazza i ragtimea. Kad pjevača nađu mrtvog u luci, detektiv Murdoch traži odgovor u kompliciranoj prošlosti grupe. Je li ubojstvo rasno motivirano? Ili mu je ubojica pred nosom?

HRT2, 17.40, DRAMSKA SERIJA, Gorski liječnik

U 10. sezoni dr. Martin Gruber ponovno otvara ordinaciju i pacijenti ga postavljaju pred nove osobne i profesionalne izazove, osobito kad tijekom sezone i sam završi kao pacijent u klinici u Hallu. To nimalo ne odgovara primarijusu dr. Kahnweileru i ravnateljici klinike dr. Veri Fendrich jer gorski liječnik i ovdje kroči vlastitim stazama.

Šesnaestogodišnji Karl na klizanju sa svojom majkom Sabine na zabačenom planinskom jezeru probije ledenu površinu i umalo se ne utopi. Dr. Martin Gruber i njegov brat Hans u zadnji čas izvlače ga iz ledene vode. No na pregledu u bolnici Martin ustanovi da Karl, uz jaku pothlađenost organizma, pati i od jedne teže bolesti.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Mijenjamo svijet: Portreti za povijest – Hilary Clinton

Redefinirala je ulogu prve dame, preživjela je skandale, poniženja i poraze zbog kojih bi se većina ljudi slomila. Uporno prkosi onima koji je pokušavaju uništiti ili je strpati u skučene kategorije. Ovo je nevjerojatna priča o Hillary Clinton i o tome kako se probila do najmoćnijih položaja Amerike. Koristeći se mudrom mješavinom strategije, nemilosrdnih zakulisnih političkih igara i snažnog osobnog imidža koji je gradila desetljećima, postala je senatorica, a zatim i državna tajnica. Sljedeći cilj bio joj je najmoćniji posao na svijetu. Pretvorila se u kandidatkinju i smatrala da može pobijediti. Možete je voljeti ili mrziti, no njezinu priču ne možete ignorirati.

HRT2, 20.35, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Chelsea – Roma

Sudar dvije vodeće momčadi u G skupini. Blues je slavio u prve dvije utakmice, dok je vučica u dva susreta osvojila 4 boda. Stoga, očekuje nas zanimljiv susret dva velika nogometna imena koji će ponuditi pregršt lijepih poteza.

HRT1, 20.50, DOKUMENTARNA SERIJA, Zapisano u kostima

‘Ubi locus est ubi mortui viventes docent’…. ‘Mrtvi uče žive’. U tu se latinsku izreku dr. Mario Šlaus tijekom desetljeća rada itekako uvjerio. U dosadašnjim epizodama serije ‘Zapisano u kostima’ u to smo se uvjerili i mi. Deseci kostura s hrvatskih arheoloških nalazišta ispričali su nam nevjerojatne podatke o drevnim vremenima. No ti deseci samo su mali dio priče. Kosti naših davnih predaka pojavljuju se na najneobičnijim mjestima i u začuđujućim okolnostima, s najstrašnijim i najljepšim pričama skrivenima u sebi.

VIASAT EXPLORER, 21.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Londonski supertunel

U posljednjoj smo sezoni gledali goleme strojeve za bušenje koji su se kretali ispod gradske infrastrukture i ispod Temze. No sada slijedi nezgodan dio. Radovi na gradilištu šire se po ulicama. Inženjerski timovi suočavaju se s golemim izazovima: od izgradnje platformi i otvorenih prostora veličine zrakoplova skrivenih ispod Oxford Streeta, do gradnje 130 metara dugačkog, velikog staklenog pokrova koji se izdiže iznad postaje Paddington – a uz sve to London mora funkcionirati.

DOMA TV, 21.45, KRIMI SERIJA, Kosti

Kada Bootha tijekom istrage ubojstva otme šef mafije, Brennan pomoć dobiva s neočekivane strane, od svoga oca bjegunca.

Kada se otkrije da ostaci tijela palog s neba upućuju na to da je duže vrijeme provelo u svemiru, Brennanin tim razvija teorije o izvanzemaljcima i vladinu zataškavanju, a Hodgins zaprosi Angelu.

RTL2, 22.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Nakon što su se dečki počeli sprdati oko Leonardove alergije na laktozu, Bernadette najavljuje da je njezina doktorska dizertacija prihvaćena! Leonard okrene ploču i krene se rugati Howardu kako je on jedini bez doktorata u njihovoj grupi. Nešto kasnije, Bernadette je kupila Howardu skupi Rolexov sat, ali uništi tu lijepu gestu komentarom „da će se ona brinuti o novcu u njihovom braku“, što njega jako pogodi. U međuvremenu, glasni seks Leonarda i Priye natjera Raja da provede noć u Sheldonovom stanu.

HRT3, 22.45, VESTERN, Potjera

Savezni šerif Howard Nightingale (K. Douglas) na čelu je potjere za zloglasnim pljačkašem banaka Jackom Strawhornom (Bruce Dern), čije će mu uhićenje pomoći u političkoj karijeri jer želi postati senator. Međutim, dogodio se obrat, Strawhorn je oteo Nightingalea i traži otkupninu. Da bi došli do novca, Nightingaleovi ljudi moraju u pljačku, a to okreće javno mnijenje protiv amobicioznog šerifa.

HRT1, 23.25, DRAMSKA SERIJA, Igre moći

Nakon što je otkrivena potencijalna krtica u CIA-inom lancu krijumčara oružjem, Elizabeth pri ispitivanju osumnjičenika počinje sumnjati na to da se iza operacije krije veća i opasnija sila. Henry je zabrinut jer vjeruje da je kult počeo drogirati njegova operativca. Elizabeth je sa svojim osobljem smislila neobičan način kako riješiti problem krivolova na crne nosoroge u Namibiji.

NOVA TV, 23.50, DRAMA, Nije lako biti ja

Grace Gutierrez (Eva Mendes) samohrana je majka koja žonglira poslom, računima i aferom s poprilično oženjenim ginekologom Harfordom (Matthew Modine) kako bi svojoj kćeri Ansiedad (Cierra Ramirez) dala pažnju koja joj očajnički treba. Sat o klasičnim djelima o odrastanju potiče Ansiedad da preskoči adolescenciju i krene u život bez majke. U tom planu pomaže joj njezina vjerna prijateljica Tavite (Raini Rodriguez), no obje moraju naučiti da odrasti katkad znači ponašati se u skladu sa svojim godinama.