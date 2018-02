TV PREPORUKA DANA: U komediji snimljenoj prema uspješnici Mire Gavrana krive će karte pasti na pravo mjesto (Zabranjeno smijanje)

HRT1, 13.15, TALK SHOW, Dr. Oz

Sve radite ispravno, a vaga stalno pokazuje isto? Dr. Oz otkriva tri glavna uzroka za to! Pogledajte što biste trebali jesti kako biste pokrenuli svoj metabolizam. Također doznajte i koje emocije potiču želju za određenom hranom.

HRT2, 13.20, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Neostvareni poljubac

Luke i Zoe od osme su godine boravili u istom ljetnom kampu, Pine Lakeu. Bili su dobri prijatelji sve do zadnjeg ljeta kad su se kao petnaestogodišnjaci zaljubili. Zaljubili, ali se nisu stigli poljubiti, jer su ih omeli Zoini roditelji kad su došli po nju. Petnaest godina kasnije, Luke (B. Watson) je milijunaš i vlasnik kompanije Zeppo. Njegov najbolji prijatelj iz kampa, Tommy (M. Finochio), sad je direktor kompanije i njegov glasnogovornik. Luke je veliki društveni dobročinitelj, gradi rekreativne centre, pomaže u siromašnim četvrtima, ali želi ostati anoniman. Jedan od objekata koje spašava je i kamp Pine Lake, za koji ga vežu sentimentalne uspomene. Zoe (M. Kirshner) je za to vrijeme zaposlena u velikoj poduzetničko-građevinskoj kompaniji Leonard, koja kupuje zemljišta i dotrajale objekte, te na njima podiže nove i unosne građevina. Kompanija je bacila oko na kamp Pine Lake, a Zoe je odabrana da s vlasnikom kampa dogovori prodaju. Ona i ne sluti da je vlasnik Luke.

DOMA TV, 19.45, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS

Noć je vještica i tim NCIS-a zauzet je istraživanjem slučaja otmice. Marinčeva kći oteta je nakon što je otmičar napao marinca u njegovu domu. Istraga ih dovodi do činjenice da je par bio rastavljen. Doznavši da je supruga bila ta koja je razorila brak, odlučuju se usredotočiti na njezina bivšeg dečka. U međuvremenu, McGee i Tony (Michael Weatherly) zapanjeni su Abbynim kostimom za Noć vještica. Kad mornarički brigadir pogine u eksploziji na vojnom igralištu za golf, tim NCIS-a mora uz pomoć vojne kriminalističke policije istražiti potencijalni teroristički napad. CIA im daje trag koji ih vodi u napušteno skladište, no ispostavi se da je to stupica – skladište će eksplodirati. McGee (Sean Murray), koristi svoje računalne vještine da bi pristupio tajnim vladinim dokumentima kako bi razotkrio terorističku ćeliju.

HRT2, 20.05, TALK SHOW, Žene, povjerljivo! Sve o mojoj majci

Je li točna tvrdnja da iza svake uspješne žene stoji njezina majka? Govorimo o našim majkama, o onima koje imaju nevjerojatnu moć da budu najhrabrije i najbolje, najmudrije, ali i najdosadnije. O svojim majkama govore: radijska i televizijska voditeljica Tatjana Jurić, članica ansambla kazališta Gavella, glumica Ana Đurinović Rakočević te naša neumorna blogerica, a odnedavno i umorna mlada mama Ella Dvornik.

HRT2, 21.00, OBITELJSKA KOMEDIJA, Zabranjeno smijanje

Vrsni prodavač lovne i ribolovne opreme Boris, na pragu svoje pedesete godine, nema se na što potužiti. Žena, kći, sin i ljubavnica, mlađa, dakako. No, ljubavnička sreća iznenada okrene Borisu leđa i nagna ga da toplinu ponovno potraži u obiteljskom gnijezdu. Pokušavajući povratiti poljuljani sklad i ne primjećuje da je, kao u igri pokera, postao monetom koja prelazi iz ruke u ruku. Muž, žena, kći, ljubavnica i ljubavnik, bračna savjetnica i instruktor jahanja kreću u raspetljavanje zapetljanih muško-ženskih odnosa.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Milijarde

Axe izgubi stotine milijuna dolara zbog loše odluke i od Wendy traži pomoć. Chuck kreće u lov na moćne saveznike u borbi protiv Axea. Lara postavlja Lu kao novu kuharicu u Axe Capitalu, ali Lu ne želi raditi za bogate seronje i sestru vodi u staru četvrt da je podsjeti na njihove korijene. Sackerica i Connerty zatvaraju istragu o Axe Capitalu i odlučuju učiniti nešto riskantno. Chuck nađe dokaze – u vlastitom domu – koji bi mogli spasiti slučaj.

RTL2, 21.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Priya vodi Leonarda u shopping i nabavlja mu ljepšu odjeću od njegovih standardnih majica s kapuljačom. Ujedno ga uvjeri da bi trebao nositi leće umjesto naočala. Penny cijelu taj događaj poprati posprdnim komentarom, zbog čega se Priya osjeti ugroženom jer joj smeta što se Penny svakodnevno mota oko njezinog dečka,pa nagovara Leonarda da joj kaže da ga ostavi na miru. Međutim, njemu je cijela ta situacija neugodna.

NATIONAL GEOGRAPHIC, 21.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Zapovjedni lanac

Osam nastavaka ovog serijala, pruža nevjerojatan uvid u lanac zapovijedanja i odgovornost koji se odvija u dosad rijetko viđenim i najstrože čuvanim prostorima Pentagona te na crtama bojišnice na ratištima diljem svijeta. Epizode uključuju i rijetki videointervju s generalom Josephom Dunfordom, Jr.-om, 19. predsjedateljem američkog Združenog stožera. Od sjedišta moći u washingtonskom Pentagonu do prvih crta u Iraku, Afganistanu, Somaliji, Nigeru, Južnoj Americi te iznenađujućeg ISIS-ova kampa za novačenje u Trinidadu i Tobagu, gledatelji će iz prve ruke vidjeti kako odluke donesene u Pentagonu izravno utječu na vojnike na tlu koji se bore kako bi zaštitili Amerikance i njihove saveznike od radikalnih ekstremista. U prvoj epizodi, gledatelji će moći vidjeti što se događa na bojišnicama u Mosulu i Iraku.

NOVA TV, 22.30, INFO MAGAZIN, Provjereno

Putni troškovi gradonačelnika veći od prethodnika 200-300 puta. Gdje putuje – nitko ne zna, jer ne želi pokazati specifikacije. Zbog dnevnica, u isto vrijeme kad i mi, u Glini i krim policija. Vulgarni ortoped nakon priče Provjerenog na suspenziji je, ali mi istražujemo zašto su dosada svi ignorirali prijave. Je li riječ o nemaru ili zataškavanju? Odvjetnici oduzeta vrijedna nekretnina na Braču. Slučaj je to u kojem je sudila kontroverzna sutkinja Domić koja je i sama bila na optuženičkoj klupi. Neviđeni skandal u maloj župi – mještani nasrnuli na župnika. Optužuju ga za rastrošan život dok se crkva raspada.

HRT3, 22.50, SF SATIRA, Barbarella

Lijepa Barbarella (J. Fonda) je najbolja tajna agentica ujedinjenog planeta Zemlje u 41. stoljeću, koju je predsjednik i rotirajući premijer (C. Dauphin) Sunčeva sustava upravo angažirao za najopasniju misiju u njezinom životu. Naime, galaksija već odavno ne zna za rat, pa sveopći mir koji vlada među stanovnicima iznenada ugrozi nestanak mladog, briljantnog znanstvenika Duranda Duranda (M. O’Shea). Njegov bi najnoviji izum, pozitronsku zraku neizmjerne snage, lako mogli zlorabiti neprijatelji mira, te ga Barbarella mora pronaći prije nego li dospije u pogrešne ruke. Trag je odvede na Planet 16 u sustavu Tau Seti, gdje je posljednji put viđen znanstvenikov brod. Na ledom okovanom planetu dočeka je neprijateljski raspoložena skupina djece, ali je spasi tamošnji gorštak Mark Hand (U. Tognazzi). Nakon kratke romance sa svojim spasiteljem, Barbarella krene dalje, i to u pratnji slijepog anđela Pygara (J. P. Law). Sljedeće joj je odredište zloglasni grad SoGo kojim gospodari okrutna Velika Tiranka (A. Pallenberg).

NOVA TV, 23.55, TRILER, Cimerica

Sara (Minka Kelly) se doseli se u Los Angeles kako bi započela studij. Ondje dobije cimericu Rebeccu (Leighton Meester), čije ponašanje s vremenom postaje sve čudnije. Rebecca postaje opsjednuta Sarom, koja nije svjesna njezinih pravih namjera.

HRT2, 00.20, TRILER, Policajac bez kontrole

Michael Carr (K. Russell) i njegova supruga Karen (M. Stowe) dobrostojeći su par iz Los Angelesa koji uživa u svojoj vili s bazenom ne sluteći da će im se život uskoro pretvoriti u pakao. Naime, jedne noći u njihovu kuću upadne provalnik prijeti ubojstvom, ali se supružnici uspiju obraniti. Pozovu policiju i upoznaju vrlo susretljiva policijskog časnika Petea Davisa (R. Liotta) koji im obeća svu potrebnu pomoć. Međutim, Pete počne sve više boraviti u njihovoj kući.