TV PREPORUKA DANA: U komediji Alexandra Castagnetija mladi odvjetnik susreće svoju bivšu djevojku (Ljubav je u zraku)

HRT2, 14.20, OBITELJSKA DRAMA, … a onda je došla Wanda

Karlheinz Kluss (H. Jaenicken) je privatni poduzetnik, građevinac. Firma mu je na izdisaju zato što je kriza u zemlji, opstaju oni koji krše zakon, a Kluss to ne želi. Ne želi čak ni zapošljavati radnike na crno, iako bi to pomoglo da stane na noge.

Kod kuće, situacija je jednako teška, ako ne i teža. Udovac je i sam se brine o svoje dvoje djece, tinejdžeru Vincentu i maloj Vivi. Vincent je zaokupljen sobom, vječno je pred kompjutorom, sa slušalicama na ušima, pa katkada Vivi čudom preživljava sve kućne opasnosti, poput one kad se kupa u kadi i istodobno fenom suši kosu svojoj lutki.

Nekako u isto vrijeme Poljakinja Wanda Dombrowska (K. Lodyga) pokušava izbjeći policiju, jer joj je istekla viza, nema radnu dozvolu i žele je vratiti u Poljsku. Jedva nađe posao u baru kao konobarica. Wanda i Karlheinz prvi put se susreću kad je on zaštiti od vulgarnih dobacivanja radnika, a drugi put u baru u kojemu ona poslužuje njega i njegovog mogućeg poslovnog partnera, gdje su se sastali radi dogovora koji bi za Klussa mogao biti spas. Inteligentna i domišljata, ali nimalo konvencionalna Wanda pomaže mu da sklopi dogovor, a uskoro postane nezamjenjiva i kao dadilja – sve protiv Klussove volje.



HRT1, 15.55, KRIMI SERIJA, Detektiv Murdoch

Murdoch istražuje bizarnu smrt: čini se da je tijelo Morrisa Garbuta “skuhano” iznutra. Na pozornici se pojavi genijalni izumitelj Nikola Tesla. Uz Teslinu pomoć Murdoch zaključi da je Garbut žrtva jezivog novog oružja baziranog na Teslinim teorijama – zrake smrti. Murdoch je uvjeren da je James Pendrick u to upleten, iako je on u zatvoru i čeka smaknuće vješanjem. No niz nevjerojatnih događaja otkriva tko je pravi mozak u pozadini oružja, krađe Rembrandtove slike i ubojstva fotografa McTavisha. Završni obračun ponovno aktivira zraku smrti, ali ovaj je put Murdoch spreman. Za to vrijeme dr. Ogden prihvaća radno mjesto u Buffalu, u američkoj državi New York i otkriva bolnu tajnu.

FOX CRIME, 16.20, KRIMI SERIJA, Četiri žene i sprovod

U petoj sezoni Henriette pomaže Julie što joj na neki način spašava život, ali zbog toga završava u zatvoru na dulje vrijeme. Ekipi se pridružuje Mona, mlada seoska liječnica s istražiteljskim vještinama i medicinskim znanjem, no ona odlazi raditi u inozemstvo i njezino mjesto u trećoj sezoni zauzima njezina sestra Lola. Neće proći dugo do njihova novog slučaja.

HRT3, 20.00, DRAMA, Ljubavni film

Jansci (A. Bálint) se prisjeća doba svojega djetinjstva i druženja s Kati dok ih Drugi svjetski rat nije razdvojio. Ponovni susret u tinejdžerskoj dobi dječje prijateljstvo pretvorilo je u mladenačku ljubav. Ustanak u Mađarskoj 1956. ponovno ih je razdvojio, Kati je pobjegla u inozemstvo dok je Jancsi ostao kod kuće. Prošlo je desetak godina i Jancsi dobije dopuštenje da otputuje u Francusku gdje će ponovno sresti Kati (J. Halász).

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Sol života: Putovi soli

“Od svih tijela nema korisnijih od Sunca i Soli”, pisao je Plinije Stariji u svojoj prirodnoj enciklopediji “Historia naturalis”. Ovu su spoznaju mnogi narodi preuzeli iskazujući dobrodošlicu prijateljima i znancima, očitujući vjernost i gostoprimstvo. Ona je dakle kulturno i materijalno dobro.

O dokazima iskorištavanja i uporabe, od najstarijih vremena u različitim dijelovima svijeta i njezinu značenju u stvaranju kultura, govorit će prof. dr. Marina Miličević i prof. dr. Aleksandar Durman.

Dodati zrno soli, ili kako to Plinije kaže “Addito salis grano”, naputak je u borbi protiv svakog otrova.

RTL TV, 21.10, AKCIJSKA KOMEDIJA, Dva superpolicajca

Wilbur Walsh (Bud Spencer) i Matt Kirby (Terence Hill) u Miamiju su u potrazi za bilo kakvim lučkim poslom, no čitavo područje puno je mutnih likova, koji im ne žele dati priliku. Nakon što smutljivcima pokažu da nisu od onih koji se daju iskoristiti kako se kome prohtije (šaketanje i pokoji slupani auto slijedi u procesu dokazivanja), Matt i Wilbur odluče opljačkati supermarket. Plan je uključivao lukav način na koji će odvratiti pažnju policije, no umjesto toga, obojica greškom završe u policiji te postanu čuvari reda i zakona…

Ako ste odrasli u 70-ima i 80-ima, gotovo sigurno ste uživali u pustolovinama nezaboravnog kultnog dvojica Terencea Hilla i Buda Spencera, koji su zajedno glumili ili producirali preko 20 buddy filmova. Naravno, svatko ima svoje akcijske favorite – od vestern Trinity komedija ili „Watch Out, We are Mad“, „Go for It“ pa do večerašnje jedanaeste suradnje u „Crime Busters“, još jednog buddy akcijskog fenomena, ovog zgodnog i plavog Terrencea Hilla te korpulentnog, tihog i snažnog Buda Spencera, u režiji Enza Barbonija, poznatijeg kao E.B. Clutcher, koji je s dvojcem surađivao na mnogim uspješnicama. Odlična komedija svakako mnogima predstavlja sjetni povratak u djetinjstvo, razbibrigu i podsjetnik na radosne posjete kinu kada zabavi nije bilo kraja.

DOMA TV, 22.15, KRIMI SERIJA, Laurine tajne

Laura i ekipa istražuju je li bračni par ubijen u vlastitom stanu zbog religijskih razloga. U međuvremenu poznato, ali ne i prijateljsko lice posjeti Lauru i Jakea dok traže novu dadilju za dječake.

HRT1, 22.55, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ljubav je u zraku

Antoine (N. Bedos) radi kao odvjetnik u New Yorku. Putuje u Francusku i slučaj je htio da u avionu sjedi pokraj svoje bivše djevojke Julie (L. Sagnier). Čeka ih sedam sati leta i oni će jednostavno morati razgovarati, a njihova zajednička prošlost nezaobilazna je tema.

NOVA TV, 23.10, TRILER, 400 dana

Četvoro astronauta trebaju zajedno provesti 400 dana u simulatoru, kako bi se istražile psihološke posljedice putovanja u svemir. Zatvoreni toliko dugo, mentalno stanje posade počinje se pogoršavati kad izgube svaki oblik komunikacije s vanjskim svijetom. Prisiljeni su izaći iz simulatora te ubrzo shvate da njihova misija možda ipak nije bila simulirana nego stvarna.