TV PREPORUKA DANA: U izmjenjenom sastavu hrvatski tenisači dočekaju moćne Španjolce

HRT2, 15.00, TENIS, DAVIS CUP: Hrvatska – Španjolska

Nešto više od dva mjeseca poslije dramatičnog poraza u finalu Davis Cupa hrvatski su tenisači ponovno u akciji. U prvom kolu Svjetske skupine u osječkom Gradskom vrtu dočekuju jake Španjolce, a loša je vijest da iz raznih razloga u našoj reprezentaciji nema najjačih aduta – Marina Čilića, Borne Ćorića i Ivana Dodiga. U pojedinačnim bi nas mečevima tako trebali predstavljati Franko Škugor (223. na ATP ljestvici) i Ante Pavić (486.), a u parovima Nikola Mektić i Marin Draganja. Španjolci su došli u Osijek bez svoje najveće zvijezde Rafaela Nadala, ali i bez njega su dovoljno jaki, tako da će biti prava senzacija ako Hrvatska uzme i jedan bod.

HRT1, 16.00, DOKUMENTARNI FILM, U potrazi za Svetim Vlahom

Treći veljače u Dubrovniku i okolici poseban je dan. Blagdan je to svetoga Vlaha, nebeskog zaštitnika koji već više od tisuću godina bdije nad gradom pod Srđem. Tragom najnovijih arheoloških istraživanja u Turskoj u kojima je pronađen njegov grob, ekipa Dokumentarnog programa Hrvatske televizije zaputila se onamo i unatoč brojnim poteškoćama snimila povijesne lokacije vezane uz život i mučeništvo dubrovačkog sveca zaštitnika.

Priča o svetom Vlahu i njegovoj povezanosti s Dubrovnikom ispričana je kroz dokumetarni film od njegova rodnoga grada i mjesta biskupovanja – antičke Sebaste, današnjeg turskog Sivasa, pa preko Istanbula sve do Dubrovnika s crkvom svetog Vlaha, te brojnim gradskim obilježjima svečeva kulta i manifestacijama, ponajprije kroz festu svetoga Vlaha.

O svetom Vlahu i Dubrovniku u filmu govore poznati hrvatski povjesničari: dr. Ivo Banac, dr. Zdenka Janeković-Römer i dr. Vinicije Lupis, rektor crkve svetoga Vlaha don Toma Lučić i turski arheolog dr. Erdal Eser.

RTL TV, 20.00, PUSTOLOVNI SPEKTAKL, Pirati s Kariba: Prokletstvo crnog bisera

apetan Jack Sparrow (Johnny Depp) stiže u luku Port Royal na Karibima. Iste večeri u nju uplovljava gusarski brod pirata Barbosse (Geoffrey Rush) koji otima guvernerovu kći Elizabeth Swann (Kiera Knightley). Ona posjeduje vrijednu ukletu kovanicu koja gusare transformira u žive mrtvace. Will Turner, kovač u Port Royalu, zaljubljen je Elizabeth pa angažira Sparrowa da krenu u potragu i spas njegove voljene djevojke… Prvi i najbolji dio o piratu Jacku Sparrowu i njegovoj družini, veliki blockbuster „Pirati s Kariba: Prokletstvo crnog bisera“, u produkciji Jerryja Bruckeheimera i režiji Gorea Verbinskog, svakako je karijeri Johnnyja Deppa pružio novu dimenziju. U ostalim ulogama našao se još jedan miljenik žena – Orlando Bloom, ali i glumica koju mnogi muškarci vole – Kiera Knightly. Nominiran za čak pet kipića Oscara, „Prokletstvo crnog bisera“, baš u kategorijama u kojima je nominiran pokazuje svoju najveću atraktivnost. Za najboljeg glumca, Johnny Depp je svoj svoj lik odradio s rijetko viđenom dozom šarma i komičnosti, vizažisti su obavili svoj posao savršeno (nominacija za najbolju šminku), vizualni efekti su doista sjajni (nominacija za najbolje specijalne efekte) baš kao i glazba te zvuk (dvije nominacije u kategorijama zvuka).

HRT1, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Heroji Vukovara: Grad I – Tigrovi – trokatnica

Četvrta epizoda obrađuje postrojbu Tigrova i njihove zasluge u obrani Vukovara. Uvod u epizodu daje general Lucić koji objašnjava osnivanje postrojbe Tigrova, njihove zasluge i rasprostranjenost. Nakon uvodnog dijela epizoda se seli na legendarnu trokatnicu, kuću na važnom strateškom položaju u Vukovaru u kojoj je bila stacionirana hrvatska vojska.

Posebno se u epizodi izdvaja i tragična priča o pogibiji desetak civila, među kojima je bilo i žena i djece, ispred Borovo Commercea, koji su poginuli u granatiranju usred primirja koje se dogodilo zahvaljujući dojavi neprijateljskog civila – doušnika koji se također skrivao s civilima u Commerceu.

NOVA TV, 22.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Njemu baš i nije stalo

U ovoj komediji upoznat ćemo Gigi, Connora, Alexa, Bena, Janine i Neila – komplicirane ljude sa kompliciranim emocijama koji moraju naučiti kako upravljati vezama, starim i novim. Neki brakovi će se raspasti, neki će tek nastati, stare navike će nestati, a nove će se pojaviti. Samo je jedno sigurno u svemu: ako te nije nazvao, ako ne spava s tobom, ako je oženjen drugom, vrlo vjerojatno je da mu baš i nije stalo.

HRT2, 22.35, VESTERN, Pancho Villa jaše

Amerikanac Lee Arnold (R. Mitchum) iz Teksasa krijumčari oružje u Meksiko za kapetana Francisca Ramireza (F. Wolf) na strani kontrarevolucionara. Ramirezovi vojnici napadnu selo u kojem se zatekao Arnold, ali pojavi se Villa (Y. Brynner) sa svojima, zarobe Amerikanca i osude ga na smrt strijeljanjem zbog dopremanja oružja. Arnold uvjeri revolucionare da od njega mogu imati koristi pa mu poštede život, a on im postane zračna podrška u vojnim akcijama…

Zanimljiva je priča o scenariju za ovaj film koji je prvo napisao Sam Peckinpah, ali se Brynneru nije svidio lik Ville koji je okrutan pa je pozvan Robert Towne da ga preradi. Peckinpah se čak bio nadao da će i režirati film, međutim, nakon prekrajanja njegovog scenarija, studio je angažirao redatelja Buzza Kulika.

RTL TV, 22.40, AKCIJSKI SF FILM, Repo Men

Godina je 2025. Životni vijek je produljen i mnogi životi spašeni su zahvaljujući sofisticiranim i skupim mehaničkim organima koje proizvodi kompanija poznata kao The Union. No, ukoliko ne plaćate račune koje vam ona ispostavlja, može vam uzeti organ, bez obzira što će to značiti vašu smrtnu presudu. Remy (Jude Law) i njegov partner Jake Freivald (Forest Whitaker) smatraju se najboljim ljudima kompanije. No Remyjeva supruga Carol (Carice van Houten) protivi se poslu koji on radi, vjerujući da je loš uzor svome sinu. Jednog dana, kada Remy doživi srčani udar, naći će se listi kompanije za koju radi. Istina, naći će se na prioritetnoj listi za transplataciju, ali s istovremeno velikim dugom.

HRT1, 22.55, KRIMI SERIJA, Fargo

Peggy i Ed se slože da će svoj plan provesti u djelo u Motor Motelu, Lou se suočava s pitanjem nadležnosti, a Hanzee podnosi izvještaj Gerhardtima.

HRT3, 23.05, DRAMA, Kinetta

Turističko naselje na grčkoj obali izvan sezone. Hotel tek s pokojim gostom, sablasno prazan. Sobarica provodi vrijeme pospremajući te ponajviše snimajući s prijateljem fotografom razne scene. Većinom se radi o scenama nasilja koje polaganim pokretima reinterpretiraju.

Drugi dugometražni film grčkog redatelja Yorgosa Lanthimosa izražava osebujan autorov pristup temi, kao i njezinoj režiji. S vrlo malo dijaloga te radnjom koju naslućujemo autor opisuje atmosferu napuštenosti i samoće. Vrlo nemirna kamera iz ruke ne dopušta gledatelju da sagleda cjelinu.

HRT1, 23.45, AKCIJSKI KRIMI FILM, Zmaj

Liu Jin-xi (D. Yen) živi mirno kao obrtnik u zabačenom mjestu do trenutka kad dvojica lopova pokušaju opljačkati seoski dućan. Liu spasi život vlasniku, a za njega se počinje zanimati detektiv Xu Bai-jiu (T. Kaneshiro) koji istražuje pljačku. Zadivljen je njegovim borilačkim vještinama i moli ga da mu pomogne…

Film je na azijskim festivalima osvojio mnogobrojne nagrade i nominacije i prava je poslastica za ljubitelje filmova s borilačkim vještinama.

NOVA TV, 00.15, AKCIJSKI FILM, Delta Force One: Izgubljena patrola

Sudbina svijeta visi o niti i samo elitni komandosi Delta Forcea mogu spasiti zemlju od nuklearnog holokausta…

Kada dio međunarodnih mirovnih snaga nestane uz granicu dviju bliskoistočnih država koje su spremne započeti rat i zbog najmanjeg incidenta, u pomoć se šalje ekipa Delta Forcea. No iskusni komandosi otkrivaju da je teroristička organizacija u ničijoj zemlji između dviju država nabavila nuklearnu bombu i da namjerava započeti globalni rat.

HRT2, 00.30, TRILER, Piskaralo

Reporter Ward Jansen (M. McConaughey) sa svojim kolegom Yardleyjem Achemanom (D. Oyelowo) dolazi iz Miamia u svoj rodni gradić u potrazi za detaljima priče o okrutnom ubojstvu šerifa. Navodni počinitelj, Hillary Van Wetter, (J. Cusack) osuđen je na smrt. U istraživanju im pomažu Jansenov mlađi brat, Jack (Zac Efron), i zamamna Charlotte Bless (Nicole Kidman). Ona je, naime, pozvala novinare iz Miamia, zaljubila se u Van Wettera iako ga nikad nije susrela i odlučila osloboditi ga iz zatvora. Dok se slojevi priča polako ljušte, otkrivaju se duboko zakopane tajne i na vidjelo izlaze skrivene žudnje.