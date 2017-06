TV PREPORUKA DANA: U drugom dijelu popularne trilogije bivši profesionalni ubojica se suočava sa svojom prošlošću (Bourneova nadmoć)

HRT2, 13.30, TRILER, Pogreška

Trudy (D. Savre) je na nagovor svoje cimerice Gretchen (F. Raisa) nakon dugo vremena izašla. Obično koristi NetCar, a vozi je njezin kolega s faksa, Charles (K. Cox), s kojim zajedno sluša kriminalistiku i koji joj se bezuspješno udvara. Te večeri iz kluba je krenula prije Gretchen i pozvala NetCar. Kad joj se približilo vozilo, nije gledala tko vozi, jer je mislila da je prepoznala Charlesov automobil. Nije se brinula kad je vidjela da je vozač nepoznat, dala mu je svoju adresu i zahvalno prihvatila njegovu ponudu da se posluži vodom u boci koju je imao na zadnjem sjedištu. Poslije toga više se ničega nije sjećala, sve do sljedećeg jutra kad se probudila gola u nepoznatoj motelskoj sobi. Prijavila je policiji da je vjerojatno silovana, pretrpjela je višesatne mučne preglede, da bi shvatila kako je statistički mala vjerojatnost da silovatelj bude uhvaćen. Kreće sama u istragu. Najprije i sama postaje vozač NetCara.





HRT1, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Ljeta u Indiji

Alice i Charlie pripremaju se za odlazak iz Indije. Ralph i Aafrin donose ključne odluke o svojim karijerama. Cynthia i obitelj Sud nadmeću se za kupnju kuće. U nizini izbije val nasilja koji ugrozi živote nekoliko stanovnika Simle.

HRT2, 20.00, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

Priča prati zagonetno umorstvo koje se dogodi u kući uglednog i čestitog čovjeka kojemu se Barnaby odavno divi. Tijekom istrage divljenje prerasta u blisko prijateljstvo – sve dok naposljetku Barnaby ne dođe do poražavajućeg otkrića.

NOVA TV, 22.00, ROMANTIČNA DRAMA, Djevojka za pamćenje

Molly (Alexis Bledel), usamljena djevojka koja nema sreće u životu upoznaje Gusa (Zachary Levi), hirovitog prodavača u draguljarnici, i misli da je konačno pronašla pravu ljubav. Što ga više upoznaje, to je više zaintrigirana njime, ali muči je što je dosta odsutan i okupiran. Skriva li on nešto? Da. Međutim, to joj nikako ne može reći, iako je probao. Naime, prije nekoliko godina pretrpio je aneurizmu na mozgu i zbog toga je izgubio kratkotrajno pamćenje. Svaki dan mu je novi dan i ne sjeća se ničega što se dogodilo prije nesreće i svaki puta kada vidi Molly, mora kopati po bilješkama kako bi saznao tko je ona. Svaki dan se iznova zaljubljuje u nju… no, može li takva ljubav potrajati?

RTL TV, 22.15, AKCIJSKI TRILER, Bourneova nadmoć

Jason Bourne (Matt Damon) ostavio je iza sebe život profesionalnog ubojice, no noćne more podsjećaju ga na dane kada je obavljao prljave poslove za CIA-u. Gotovo paranoidnog ponašanja, Bourne više nije siguran koja su sjećanja istinita, a koja proizvod njegove mašte. Zbog toga, zajedno s Marie (Franka Potente), prisiljen je stalno mijenjati mjesto boravka kako bi izbjegao radaru CIA-e i vodio koliko-toliko normalan život. No nakon što je razotkriveno njihovo skrovište, Bourne odluči suočiti se sa svojom prošlošću, spasiti život voljene žene te spriječiti međunarodni incident.

LAUDATO TV, 22.15, DOKUMENTARNI FILM, Oslobađajući kontinent – Ivan Pavao II i pad komunizma

Dokumentarac zorno prikazuje najbolji primjer trijumfa duhovne moći nad nasiljem i tlačenjem. Ivan Pavao II. imao je važnu ulogu u raspadu komunizma i oslobađanju srednje i istočne Europe, njegov život bio je herojski, a ovaj dokumentarac donosi detalje koji dokazuju te činjenice, a ne mogu se pronaći u udžbenicima.

Film otkriva različite događaje iz života sv. Ivana Pavla II. što pomaže pokazati kako ga je Božja providnost vodila kroz cijeli njegov život. Pokojni Papa odrastao je u Krakovu, a nadbiskupom je postao 1964. godine. Dokumentarac objašnjava zašto se, na devet dana, vratio u grad 1979, samo godinu dana nakon njegova izbora za rimskog biskupa, umjesto nakon dvije godine, kako je namjeravao.

HRT1, 23.00, AKCIJSKI FILM, Legendarna šaka

Majstor borilačkih vještina Chen Zhen (Jet Li) vratio se 1937. iz Kyota u rodni Shanghai koji je sada pod japanskim protektoratom i vojnom okupacijom. Sazna da mu je učitelj kung-fua Huo Yuan Jia smrtno stradao u borbi protiv japanskog šampiona Ryuichija Akutagawe, što mu se ne čini uvjerljivim. Stoga ekshumira Hua spreman dokazati da je Hu izgubio zbog trovanja…

U glavnoj ulozi nastupa poznati glumac iz akcijskih filmova kojima dominiraju borilačke vještine Jet Li (Smrtonosno oružje 4, Romeo mora umrijeti) i sam majstor nekoliko varijanti wushua.

HRT3, 23.05, DRAMA, Tom na farmi

Tom u velikoj tuzi zbog smrti svog ljubavnika Guillauma odlazi u posjet pokojnikovoj majci koja živi na farmi u Quebecu sa starijim sinom Francisom. Majka nije bila svjesna sinove seksualne orijentacije pa je Tom na Francisovo inzistiranje ostavlja u dotadašnjem uvjerenju izmišljajući priču o Guillaumovoj djevojci. Shrvan gubitkom, Tom prolazi kroz teško psihičko razdoblje, a s pokojnikovim bratom Francisom razvija neobičan odnos pun emotivnih i psihičkih obrata.

“Tom na farmi” četvrti je dugometražni igrani film hvaljenog mladog kanadskog redatelja Xaviera Dolana koji je ujedno i koscenarist. Drama s elementima psihološkog trilera smještena je u ruralnu sredinu koja naizgled živi običnim i jednostavnim životom no ispod površine probijaju mračne obiteljske tajne.

HRT2, 23.30, AKCIJSKI TRILER, F/X – Ubojstvo trikom 2

Stručnjak za specijalne efekte Rollie Taylor (B. Brown) povukao se iz filmova kako bi se bavio smišljanjem i konstruiranjem neobičnih dječjih igračaka. Kad ga detektiv Mike Brandon zamoli za pomoć pri hvatanju opasnog ubojice, on nerado pristaje. Mike Brandon ubijen je u akciji, a Tyler sumnja da se iza njegovog ubojstva krije nešto više. U pomoć zove starog prijatelja detektiva Lea McCarthyja (B. Dennehy) koji pokreće vlastitu istragu. Otkrivaju veliku zavjeru oko ukradenih vatikanskih zlatnih medaljona u koju su upleteni i policija i mafija.

NOVA TV, 00.00, AKCIJSKI FILM, Romeo mora umrijeti

Hang Sing (J. Li), bivši hongkonški policajac, dolazi u Sjedinjene Američke Države da bi istražio bratovu smrt. Ubrzo otkriva da se našao u središtu bespoštednoga sukoba kriminalaca azijskoga podrijetla s afroameričkom bandom koju predvodi Isaak O’Day (D. Lindo). No, dok se u krvavom ratu za prevlast u podzemlju, zahvaljujući svojemu iskustvu i borilačkoj vještini, još nekako i snalazi, otkriće da se zaljubio u Trishu (Aaliyah), kćer čovjeka koji stoji iza bratova ubojstva, dovodi ga u sudbonosnu dvojbu.

RTL TV, 00.30, KOMEDIJA, Čovječe, volim te

Peter Klaven (Paul Rudd) je u svemu poput ostalih muškaraca, osim u jednome – sklapanje prijateljstava nikada mu nije išlo od ruke. Sada, kada mu je najbolji prijatelj najpotrebniji, Peter ga nema i to ga stavlja u vrlo nezgodnu poziciju. Naime, nakon što je zaprosio svoju djevojku Zooey (Rashida Jones), Peter shvati da nema bliskog prijatelja kojemu bi pripala uloga kuma pa je primoran krenuti u potragu. Svi dogovori s kandidatima ispadnu u najmanju ruku bizarni, osim susreta sa Sydneyem Fifeom (Jason Segel). Sydney je šarmantan, samouvjeren, čvrstih i izraženih stavova i……svira gitaru. Već na prvom sastanku momci se odlično kliknu i ne prođe dugo prije nego su postali nerazdvojni. No to nije ono što Zooey želi – što je Peter prisniji sa Sydneyem, više se udaljava od nje.