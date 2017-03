TV PREPORUKA DANA: U drugom dijelu nagrađenom sa šest Oscara pratimo Vitov dolazak u Ameriku te kako je postao kum (Kum 2)

HRT2, 13.20, TRILER, Zakopane tajne

Sarah Winters (S. Carter) stiže na potpisivanje svog romana prvijenca Justice in Limbo. Tim povodom poziva je na razgovor u TV studio novinar Karl Simms (J. Moss), no umjesto da s njom razgovara o romanu, pred kamerama iznosi kako je otpuštena iz službe pod optužbom da je primala mito, te kako neki kažu da je njezin roman u stvari priznavanje krivice i svojevrsno kajanje. Činjenica je kako je ubojstvo opisano u njezinom romanu gotovo identično ubojstvu koje je bilo njezin zadnji slučaj u policijskoj službi, trovanje Derricka Saundersa, čiji ubojica nije otkriven. Na potpisivanje knjige dolazi i nezvani gost, čovjek neobičnog, zbunjenog i sumnjivog ponašanja, kojega osiguranje otjera nakon što se prijeteći obratio autorici. U gradu traje izborna kampanja za gradonačelnika. U kampanju najviše ulaže gradonačelnica Harding (S-J. Redmond), koja se ponovno kandidira i koja o korupciji u policiji zna više nego što želi reći. Ona predvodi hajku na Saru Winters, naziva je simbolom korupcije i poziva građane da unište sve primjerke njezinog romana.

DRAMSKA SERIJA, Gorski liječnik

Na početku druge sezone, i Martina i Hansa muče ljubavni jadi – Hans žali za Christinom, Martinovom medicinskom sestrom koja se vratila u Hamburg, a Martin se osjeća zapostavljeno jer se Susannein suprug Jörg vratio u Ellmau. Martina će posjetiti i jedna stara ljubav, bivša zaručnica iz New Yorka i onkologinja koja mu pomaže liječiti teško bolesnog Jörga. Godinu dana nakon prekida odnosi među njima su hladni, a neće se poboljšati ni kad Martin kaže Juliji da je pacijent suprug žene koju je u međuvremenu zavolio. Obitelj Gruber upada u financijske poteškoće nakon što im štagalj izgori i Lili gotovo nastrada u požaru, pa odluče prodati farmu. Dr. Roman Melchinger stoga naumi prodati svoju ordinaciju i dobiveni novac staviti na raspolaganje Gruberovima.

DRAMSKA SERIJA, Hanna, slušaj svoje srce

Ni Gitti ni Alexandra nemaju razumijevanja za Hanninu odluku da napusti Ribarsku kolibu. No tek Maximilian uspijeva zadržati Hannu i potaknuti je na razmišljanje. I tako Hanna iznenadi prijateljicu Alexandru neočekivanom odlukom. Oskaru se ne sviđa kako se Edith ponaša prema njemu. Među njima izbija žučljiva rasprava koja uzdrma same temelje njihove veze. Florian dobiva savjete od Jonasa kako da uspije kod Line. Caro je prenoćila kod Line, a sljedećeg jutra Florian se iznenada pojavi pred vratima, s ružom za Linu. Karl uporno pokušava raditi na računalu, no baš kad se počne nadati, slijedi okrutno buđenje.

DOKUMENTARNA SERIJA, Planet Zemlja: Otoci

Daleki otoci pružaju utočište nekima od najneobičnijih i najrjeđih stvorenja na planetu. Rijetki pigmejski troprsti ljenivac uživa u spokojnom životu na idiličnom karipskom otoku dok albatros koji se gnijezdi sjajno napreduje u izolaciji bez grabežljivaca. No život na otoku uvijek ima svoju cijenu. Na otočju Galápagos mladunac morskog legvana mora izbjeći juriš ubojitih zmija poljarica, čim se izlegne i izađe iz pijeska. Na subantarktičkom otoku Zavodovskom život je čak još ekstremniji. Svakog dana milijun i pol pingvina riskiraju da ih bijesni valovi bace o stijene dok pokušavaju otići s otoka i vratiti se na njega.

DOKUMENTARNA SERIJA, Antiputopis: Zemlja čovjeka liječi

Nadomak Zagreba nalazi se Žumberačko gorje gdje se na relativno malom prostoru sastaju različita podneblja, što je rezultiralo nevjerojatnom bio-raznolikosti – čak tridesetak vrsta orhideja, te endemske i rijetke biljke i životinje – uz obilje izvora vode… Istodobno, brojna divlja odlagališta nalaze se i u samom Parku prirode.

Što se poduzima kako bi se zaštitilo ovo područje te koliko je današnji čovjek svjestan vremena u kojem živi i načina na koji se odnosi prema Prirodi?

U posljednjoj epizodi serije Romeu Ibriševiću u njegovim ekološkim podvizima pridružit će se i lokalni poštari, ali i Vedran, dječak ekolog iz žumberačkog zaseoka Dane, koji obilazi svoj kraj u potrazi za olupinama.

KRIMI DRAMA, Kum 2

Nakon što mu je Don Ciccio ubio oca, brata i majku, devetogodišnji Vito Andolini pobjegne iz rodnog Corleonea na Siciliji u Ameriku. Vjenča se i dobije troje djece, Freda, Connie i Michaela, te malo po malo postane glavni gangster u kvartu. Nakon smrti Vita Corleonea glava obitelji, kum, postane Michael. Michael s Kay ima dvoje djece, Anthonyja i Mary, vlasnik je većine kockarnica u Las Vegasu te sklapa novo poslovno partnerstvo s Židovom Hymanom Rothom. Fredo se odao alkoholu, Connie se rastala, putuje i zabavlja se. Kay je u drugom stanju. Jedne noći izrešetaju Michaelovu spavaću sobu, a njemu je jasno da izdaja dolazi od njemu bliske osobe. Otputuje na Kubu, na pregovore s Rothom oko otvaranja kockarnica na Kubi. Stigne i Johnny Ola te Michael shvati da je Fredo u predobrim donosima s Olom..

DRAMSKA SERIJA, Prizori iz bračnog života

Johan i Marianne se poslije nekoliko godina planiraju rastati. Sastaju se da potpišu dokumente, ali je to za njih vrlo težak zadatak. Dotakavši dno u svom životu, Johan se izbjegava rastati, što je povod za izbijanje žestoke svađe između njih dvoje.

KOMEDIJA, O svim tim ženama

Kako bi prikupio materijal za pisanje biografije poznatog čelista, pretenciozni kritičar Cornelius (J. Kulle) boravi u njegovoj kući. Kroz razgovor sa ženama koje tamo susreće otkrit će zanimljive tajne…

Uz “Osmijehe ljetne noći” ovo je jedna od rijetkih Bergmanovih komedija i njegov prvi film u boji.

TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1

S.k.u.k.H. Erzherzog Georg von Habsburg-Lothringen večerašnji je gost emisije “1 na 1”. Osam stoljeća vladavine Europom Habsburge je poistovjetila s tim kontinentom i njegovom poviješću. Naprasno prekinuta pucnjevima Gavrila Principa i Prvim svjetskim ratom, Monarhija je iščezla, ali Habsburzi nastavljaju živjeti u europskoj politici. Otto von Habsburg začetnik je paneuropske ideje, a njegovi sinovi Karl i Georg intenzivno su prisutni u europskoj politici. Razgovaramo s nadvojvodom Georgom von Habsburgom koji će ponajprije predstaviti današnjicu kuće Habsburg-Lothringen; potom će biti riječi o temama iz povijesti, od sloma Monarhije do suvremenog doba, osobni odnos spram nasljeđa Habsburga, ideal Europe Otta von Habsburga, Otto von Habsburg i paneuropska ideja, što nas u prošlosti Monarhije i Europe određuje i danas, Reichsidee, kako su Habsburzi rješavali nacionalne konflikte u Monarhiji, nadvojvoda kao pobornik širenja EU, koje su to temeljne europske vrijednosti, odnos Otta von Habsburga prema islamu i današnji stavovi, migracije i srž europske kulture, opasnost od obnove tenzija i zveckanje oružjem u Europi, demokratski deficit Bruxellesa i europske elite, politički projekt srednjoeuropskog Beneluxa. I za kraj, budućnost Europe: EU više brzina, Europa nakon Brexita, odnos EU i Rusije – Putinova Rusija, kakav je odnos Habsburga prema Hrvatskoj, te postoji li ambicija restauracije Monarhije.

DRAMA, Tamna plima

Oskarovka Halle Berry glumi Kate Mathieson, stručnjakinju za morske pse čiji posao propada otkako joj je kolega pod njezinom komandom stradao u napadu morskog psa. Nekoć je bila zvana “šaptačica morskim psima”, ali Kate sada proganja sjećanje na napad i ne može se vratiti u vodu. Kako se računi gomilaju, a banka se sprema zaplijeniti Katein brod, Katein bivši dečko Jeff (Olivier Martinez) ponudi joj unosnu priliku: da odvede bogatog biznismena u potrazi za uzbuđenjima na opasno ronjenje sa psinama… izvan kaveza. Boreći se s vlastitim sumnjama i strahom, Kate prihvati ponudu i krene prema najopasnijem hranilištu morskih pasa na svijetu: Shark Alleyju.