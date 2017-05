TV PREPORUKA DANA: U drugoj polufinalnoj večeri naš Jacques Houdek bori se za prolazak u finale Eurosonga 2017.

HRT2, 13.40, ROMANTIČNA DRAMA, Seosko vjenčanje

Bradley (J. Metcalfe) je slavni pjevač, dobitnik Grammyja, a njegova zaručnica Catherine (L. Mennell) jednako slavna glumica, nagrađena Oscarom. Mladi su, lijepi, bogati i zaljubljeni, bar se tako čini. Zaručili su se i planiraju vjenčanje. I dok Bradley iskreno želi vjenčanje bez javnosti i novinara, u uskom krugu bliskih prijatelja, vjerujući da i njemu i Catherine više od svega treba mir, ona misli drugačije, ali ga ne želi razočarati.

Prije vjenčanja, Bradley odlazi u svoj rodni gradić u Teksasu. Cijelo mjesto zna za njegov dolazak, a među njima i Sarah (A. Reeser), koja vodi ranč s konjima i veterinarka je. Kad su imali trinaest godina i kad je Bradley bio najžalosniji u životu, jer je izgubio majku, Sarah mu je predložila da se vjenčaju kako bi ponovno imao obitelj. “Vjenčao” ih je treći član njihovog dječjeg prijateljstva, Adam (A. Craven), koji je sad pastor. Bradley stiže sam, jer Catherine mora u Los Angelesu dovršiti snimanje filma. Htjeli to ili ne, Bradley i Sarah provode sve više vremena zajedno.

NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin – Putopisi iz Etiopije

Goran Jović, putopisac, fotograf te dobitnik nekoliko prestižnih međunarodnih nagrada za fotografiju, nedavno se vratio s proputovanja Etiopijom, a sa svojim suputnikom Vedranom Vidakom samo za emisiju Nove TV ondje je zabilježio i istražio brojne zanimljivosti o tom dijelu svijeta.

Prva reportaža nastala je na jugo-zapadu Etiopije uz granicu s Južnim Sudanom. Saznat ćemo sve o tradiciji, običajima, i svemu onom što Surma narod čini posebnim. ”Surma narod” je ujedno i naziv prve putopisne reportaže, a serijal ćemo pratiti četvrtkom u IN magazinu.

Kako izgleda specifično ukrašavanje tijela stvaranjem ožiljaka i bojenjem, usna ploča po kojoj se mjeri ženina vrijednost/ljepota, te razvučene ušne resice na kojima su ukrasne naušnice od čiste bronce, samo su neke od zanimljivih i intrigantnih činjenica o ovom narodu koje će nam dočarati prvi putopisni prilog.

DOMA TV, 19.45, KRIMI SERIJA, Navy CIS

Nakon ubojstva marinca Tony i Ziva pridružuju se Zivinoj dugogodišnjoj prijateljici i mentorici u Kolumbiji u potrazi za nestalim mornaričkim poručnikom i mornaričkim kapelanom. U međuvremenu, Jimmy Palmer odlučuje tko će mu biti kum na vjenčanju.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Planet Zemlja: Gradovi

Gradovi rastu bržim tempom nego ijedno drugo stanište na Zemlji. Možda su neočekivano mjesto za bujanje životinjskog svijeta, ali mogu iznenaditi prilikama koje pružaju. Leopardi vrebaju ulicama Mumbaija, sivi sokoli love među njujorškim neboderima, a milijuni čvoraka izvode spektakularne plesove na nebu ponad Rima. U Jodhpuru langure štuju kao božanstva, a u Hararu mještani skladno žive s divljim hijenama. Međutim, mnoge životinje teško se snalaze u urbanoj džungli. Kao arhitekti ove sredine, mogu li ljudi ciljano izgraditi gradove koji će biti dom i njima i životinjskom svijetu?

HRT1, 21.00, PRIJENOS, Eurosong 2017. – 2. polufinalna večer

Nakon prve polufinalne večeri 62. Eurosonga u Ukrajini 10 zemalja izborilo je ulazak u finale. Tako će u subotu, 13. svibnja, uz zemlje koje su izravno u finalu – Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska i Velika Britanija, kao i domaćin prijenosa Ukrajina, iz prvog finala ponovno nastupiti – Moldavija, Azerbajdžan, Grčka, Švedska, Portugal, Poljska, Armenija, Australija, Cipar i Belgija.

U finalu ćemo također vidjeti i čuti 10 zemalja iz druge polufinalne večeri. A koje će to biti zemlje, saznat ćemo večeras.

U drugoj polufinalnoj večeri nastupaju: 1. Srbija, 2. Austrija, 3. Makedonija, 4. Malta, 5. Rumunjska, 6. Nizozemska, 7. Mađarska, 8. Danska, 9. Irska, 10. San Marino, 11. Hrvatska, 12. Norveška, 13. Švicarska, 14. Bjelorusija, 15. Bugarska, 16. Litva, 17. Estonija, 18. Izrael.

Hrvatski gledatelji glasuju u drugoj polufinalnoj večeri za svoje favorite (osim, naravno, za svog predstavnika), kao i u finalnoj večeri.

Brojevi na koje možete glasovati jesu:

Fiksna linija 061 5905 + redni broj pjesme (01-18) / u finalu (01-26)

SMS s tekstom PJESMA + redni broj pjesme (01-18) pošaljite na broj 666999

Poziv 3,75 kn fiksna / 5,06 kn mobilna mreža / SMS 3,72 kn

HRT2, 21.00, NOGOMET, EUROPSKA LIGA: Manchester United – Celta

Nogometaši Manchester Uniteda odradili su ogroman posao već u prvoj polufinalnoj utakmici Europske lige kada su u Vigu svladali domaću Celtu s 1-0 pogotkom Marcusa Rashforda. Večeras pred svojim navijačima trebaju dovršiti posao i izboriti finalnu utakmicu koja se igra 24. svibnja u Stockholmu. Trener Uniteda Jose Mourinho sve je karte bacio na ovo natjecanje, zbog njega i odmara dio igrača u Premier ligi, tako da je za očekivati maksimalan pristup Crvenih vragova u ovom dvoboju.

NOVA TV, 22.00, INFO MAGAZIN, Provjereno

jeci šalje pornografske i pedofilske poruke, pozivima ih dovodi do ludila, krade im identitet i nitko je ne može zaustaviti. Za njom je raspisana tjeralica i proglašena je prijetnjom za nacionalnu sigurnost, ali američka državljanka i dalje slobodna uhodi i maltretira obitelj bivše profesorice.

Zbog župnika koji nije htio pričestiti dječaka s Downovim sindromom ekipa ‘Provjerenog’ zapitala se kako Crkva kažnjava grijehe i nepodopštine svećenika. Gdje su završili svećenici optuženi za pedofiliju, gdje svećenik koji je pronevjerio novac, a gdje onaj koji je sa župnog telefona zvao vrući telefon?

To za što se on sprema u subotu nikada nikome u povijesti UFC-a nije uspjelo, ali on je, kaže, „uvijek gladan pobjede“. Hrvatski Amerikanac Stipe Miočić, prvak u teškoj kategoriji, pokušat će obraniti naslov drugi put. Uoči velikog dana ekskluzivno je s njim razgovarao reporter Nove TV Vlado Boban.

Uoči majčinog dana, novinari ‘Provjerenog’ s nekoliko su majki razgovarali o tome kakvima se same vide. Kritizirale su se, zamjerale si manjak vremena i strpljenja i željele da mogu biti bolje. Zatim su im pustili video poruku koju su snimila njihova djeca. ‘Provjereno’ donosi emotivnu priču o najvažnijoj ženskoj ulozi u životu djeteta: majci.

HRT3, 22.15, DRAMA, Kroz tamno ogledalo

Karin (H. Andersson) i njezin suprug, liječnik Martin (M. von Sydow), dolaze u posjet njezinu ocu, piscu Davidu (G. Björnstrand), i mlađem bratu Minusu (L. Passgaard) koji žive na otoku. Karin se nedavno vratila iz duševne bolnice, ima sve češće halucinacije te počinje vjerovati da će Bog doći kroz zid sobe na katu i da ona može kroz taj zid ući u drugi svijet. Naposljetku, Karin i njezin brat upuštaju se u incestuozni odnos.

HRT2, 23.05, HUMORISTIČNA SERIJA, Seks i grad

Carrie zavidi zapanjujućim seksualnim čarima poznanice i počinje se pitati ima li iskorištavanje svoje seksualnosti za ostvarivanje osobnog probitka posljedice. I sama mora odgovoriti na to pitanje kada izađe na spoj s francuskim arhitektom koji svoju “zahvalnost” iskaže s tisuću dolara. Slavni slikar odabere Charlotte da mu pozira kao model, a Skipper (Ben Weber) postane seksualno opsjednut Mirandom.

RTL TV, 23.40, KRIMI SERIJA, Smrt u raju

Žene prekrivena krvavim tragovima ušeta u policijsku stanicu i prizna da je ubila supruga. I dok se dokazi protiv nje gomilaju, Poole je sumnjičav prema njezinom priznanju i ne želi je okriviti za ubojstvo.

HRT1, 23.50, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1

Darko Tipurić je redoviti profesor i pročelnik Katedre za organizaciju i menadžment Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Prije deset godina upozorio je na potpunu nelegalnost postojećeg modela upravljanja INA-om, odnosno na loše korporativno upravljanje koje je izvan nacionalnih interesa. Ali, taj prigovor pogađa i Agrokor i HEP, dakle, riječ je o samoj srži problema naše ekonomije. Stoga su teme o kojima govorimo u večerašnjoj emisiji: nelegalni model korporativnog upravljanja INA-om, važnost lex Agrokor i posljedice slučaja Agrokor, odnos države i ekonomije: intervencionizam, identifikacija strateških djelatnosti u kojima će država zadržati vlasništvo, treba li energetiku privatizirati, neoliberalizam kao ekonomski model, globalna ekonomija i nova konstelacija svjetskih odnosa, ekonomija nejednakosti je sve veća – glavni razlozi, radničko dioničarstvo i financijska participacija, korporativno upravljanje srednje i jugoistočne Europe, izvozna orijentacija Hrvatske, privlačenje investicija i greenfield ulaganja, 4. industrijska revolucija i digitalizacija, vrijeme postkapitalističkih društava, fenomen postmodernizma u ekonomiji, lideri i menadžeri postmodernoga doba te može li se biti optimist u Hrvatskoj.

NOVA TV, 00.10, DRAMA, Drugo lice Samanthe

Radnja filma smještena je u malom teksaškom gradiću, gdje bivša kraljica ljepote Samantha (Jennifer Love Hewitt), živi s mužem i troje djece. Nakon što joj se suprug ozlijedi i nije sposoban obavljati svoj posao Samantha se mora suočiti s ovrhom kuće. Uvjerena da nitko tako lijep poput nje ne zaslužuje biti siromašan, zaposli se u salonu za masažu, ali uskoro shvati kako njezini klijenti očekuju više od obične masaže.