TV PREPORUKA DANA: U četvrtom filmu iz ciklusa Susreti s autizomom scenarista i redatelja Mladena Santrića upoznajemo tri autistična mladića

HRT2, 13.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Magarac na meniju

Felix Hausser (B. Schir) poznati je kuhar, šef i vlasnik elitnog restorana, televizijska zvijezda, umišljen, bahat, bogat i obijestan. Njegovom se raspoloženju svi moraju podrediti, kako u restoranu, tako i na snimanju. Uvijek je u jurnjavi i na mobitelu, podložan ispadima zlovolje i nestrpljivosti, osobito u trenutku kad iščekuje rezultate pregovora s bogatim japanskim investitorima. Jedan dan, vozeći se izvan grada u svom brzom i skupom kabrioletu, zbog nepažnje i prebrze vožnje sruši biciklisticu, vlasnicu obližnje farme Friedu (M. Baumeister). Frieda jedva održava farmu zbog nagomilanih dugova, ali je ne želi prodati, jer je farma pripadala još njezinom pradjedu. Ima dvoje djece i poznata je po tome da grozno kuha. Ona prijavljuje vozača koji ju je srušio. Felix prilično bezbrižno prima poziv za sud, jer se još nikada nije dogodilo da za nešto odgovara i da netko može odoljeti njegovom šarmu, no stvari počinju izgledati manje ružičasto kad u sutkinji prepozna ženu koju dan prije nije htio pustiti u svoj restoran jer je bila s djetetom! I doista, stvar završi tako da je Felix dobio kaznu da odradi društveno korisne sate pomažući na Friedinoj farmi.

RTL TV, 19.15, DRAMSKA SERIJA, Horvatovi

Muški članovi Horvatovih muku muče sa školom, a stariji Horvatovi s vođenjem nogometnog kluba Tekstilac. Nakon smrti predsjednika uprave njihova treće ligaškog kluba, vrijeme je za nove izbore a broj pretendenata za laskavu titulu je velik. Nikolina iskorištava Fedora koji misli da čekaju dijete, a Eva i Borna snose posljedice svoje male školske prevare.

HRT1, 20.35, DOKUMENTARNI FILM, Susreti s autizmom

U filmu upoznajemo Splićanina Ranka, Zagrepčanina Davora i Berlinčanina Birgera. Iako je Berlinčanin Birger najkompliciraniji slučaj, od njega saznajemo najviše o autizmu, a njegovi roditelji ponovno imaju smisao života. Ali to nije hrvatska priča. Rankov i Davorov otac povezali su se u neravnopravnoj borbi sa sustavom. Hrvatskoj prijeti tužba zbog zanemarivanja najosnovnijih prava na dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju. Uvjeti u kojima živi velika većina odraslih autističnih osoba daleko su i od srca i od pameti.

HRT2, 21.40, KRIMI SERIJA, Nijanse plave

Harlee i Wozniak moraju pretrpjeti posljedice nestanka opljačkanog novca. U očaju Harlee obećava FBI-u da će naći novac i predati im Wozniaka i partnere ako je Stahl ne ukloni iz događaja.

KANAL FOX, 22.00, AKCIJSKA SERIJA, Flash

Otkad je kao dijete ostao bez majke, za Barryja (Grant Gustin) se brinuo policijski istražitelj West (Jesse L. Martin). Iako je Barry nakon ubojstva svoje majke bio potpuno emocionalno zakočen, odrastajući uz Westovu iznimno pametnu kćer Iris (Candice Patton), polako je počeo razvijati suosjećanje prema drugima, a posebno prema Iris. No, jedna nesreća potpuno će mu promijeniti život – nakon stradanja u neočekivanoj i razornoj nezgodi u akceleratoru čestica u laboratoriju S.T.A.R. Barry dobije moć kretanja nevjerojatnom brzinom. Njegove novootkrivene moći, pružit će mu mogućnost da nastavi pomagati onima kojima je najpotrebnije, ali će ga i dovesti u velike neprilike gdje će se sukobiti sa moćnim mutantima.

FOX LIFE, 22.00, DRAMSKA SERIJA, Kraljevska obitelj

Nakon što se u drugoj sezoni otkrio identitet ubojice kralja Simona (Vincent Regan), kraljevska obitelj suočava se sa novim neprijateljem koji će ih pokušati uništiti. Iako se mislilo kako je pretendant za prijestolje – princ Robert ubijen u prvoj sezoni, u novim epizodama gledatelji će napokon saznati šokantnu istinu o njegovom nestanku – princ Robert je ipak živ i nalazi se na pustom otoku! Njegov povratak biti će veliko iznenađenje za sve članove obitelji, a posebno za njegovog brata Liama (William Moseley) i sestru (Alexandra Park) za koje će se otkriti kako možda ipak nisu legitimni nasljednici trona. Kraljica Helena pokušat će učiniti sve kako bi održala obitelj na okupu, no čini se kako je ovaj put raspad obitelji neizbježan.

DOMA TV, 22.05, KRIMI SERIJA, Osumnjičeni

Reese kao detektiv NYPD-ja nailazi na komplikacije kad mladi brat i sestra koje štiti postanu mete istrage jedne bande. Tim mora zaštititi političkog analitičara nadarenog za brojke koji nije svjestan da je njegov broj upravo izvučen.

HRT3, 22.15, KRIMI FILM, Madigan

Jednog petka, rano ujutro, policijski detektivi Daniel Madigan (R. Widmark) i Rocco Bonaro (H. Guardino) upadnu u stan kriminalca Barneya Benescha (S. Ihnat) kako bi ga uhitili zbog rutinske provjere. Benesch najprije mirno krene iz stana, a onda otme pištolj Madiganu, razoruža i Bonara i pobjegne im. O tome je odmah obaviješten šef njihove 23. policijske postaje, komesar Anthony X. Russell (H. Fonda). Russell upravo sluša magnetofonsku snimku koja dokazuje da njegova desna ruka i najbolji prijatelj glavni inspektor Charles Kane (J. Whitmore) prima mito od kriminalaca. Premda je krut čovjek i sve radi točno po propisima, nema snage da to u uredu priopći Kaneu nego s njim krene na policijsku akademiju gdje će održati govor diplomantima. Russell drži da Madigan uvijek sve radi na svoju ruku, no složi se da ni njega ni njegovog kolegu ne kazne strogo nego samo da im neposredni pretpostavljeni naredi da Benescha uhvate u roku od tri dana.

HRT2, 22.20, HUMORISTIČNA SERIJA, Mućke

Zašto superjunaci tumaraju noću ulicama Peckhama? I zašto je Batman zamijenio svoj batmobile trokolicom? Del je kupio 150 letonskih budilica koje zvone kad god im to padne na pamet, 200 aerodinamičnih biciklističkih kaciga, za koje se ispostavi da su obojene jahačke kacige, i kutiju bejzbolskih kapa koje čak ni obožavatelji tinejdžerske grupe East 17 ne bi nosili. Uz to, odbijena mu je i molba za dopremanje novih kuhinjskih elemenata. Rodneyja sve više umara raspored plodnosti. S obzirom na Cassandrinu želju da što prije zatrudni, on kupuje kunića za kojeg će se brinuti dok ne dobiju dijete.

NOVA TV, 00.05, AKCIJSKI FILM, Bljesak

Policijski detektivi Jack Cole (Steven Seagal) i Jim Campbell (Keenen Ivory Wayans) nemaju gotovo ništa zajedničko. Jack je prebačen u Los Angeles kako bi pomogao policajcu Jimu Campbellu da razriješi slučaj niza brutalnih ubojstava. Prisiljeni raditi zajedno kako bi uhvatili zloglasnoga serijskog ubojicu, samotnjak i ljubitelj vratolomija Cole i nestrpljivi i sposobni brbljavac Campbell moraju zaboraviti svoje različitosti ili umrijeti. Jackova bivša žena i majka njihovo dvoje djece je također ubijena te slučaj za ovog policajca postaje osoban.